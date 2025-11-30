В загранпаспорте есть надписи и латиницей. Она, что, внутренний паспорт дала, где только кириллица?
15 историй, которые лишний раз подчеркивают все трудности перевода
Трудности перевода — это не только фильм со Скарлетт Йоханссон, но и вполне распространенное по миру явление. Наверное, любой человек, который любит путешествовать или переехал жить в другую страну, хоть раз с ним сталкивался. Да и в работе переводчиков иногда тоже бывают забавные ситуации. Мы собрали здесь несколько историй, которые поставили их участников в необычное положение.
- Однажды в Амстердаме я оказалась в травмпункте. Показала на стойке регистрации свой паспорт, администратор переписала данные и попросила присесть. Сижу минут 10, жду, все болит. Медсестра кого-то зовет: «Мисс Помобба, гоу ту зе доктор!» Никто не реагирует. Администратор повторяет это раз пять, я злюсь на эту мисс: ну че она там, всех задерживает. Тогда администратор встает из-за стойки, подходит ко мне и говорит: «Мисс Помобба! Ар ю окей?» И тогда до меня дошло, что мисс Помобба — это я. Просто она переписала мою фамилию Громова кириллицей, а потом, видимо, прочитала только те буквы, которые знала. «Г» проигнорировала, и так я оказалась мисс Помоббой. © natgr778
- Одна знакомая контора попросила меня перевести инструкцию к какому-то новому агрегату, который они закупили заграницей и собирались продавать в своих магазинах. Я озвучил им цену, они поморщились и решили, что сами справятся. Справились они так, что у них в комплектации значилось 38 орехов («nut» переводится и как гайка, и как орех). Ну, не самый плохой вариант.
- Знакомый рассказал, как заграницей пошел в магазин купить курицу. Английский у него был на уровне «London is the capital of the Great Britain». Выбрал, значит, курицу, подошел к продавцу и хотел сказать: «Заверните с собой». Но не знал, как это будет по-английски, и выдал: «Me and this chicken will go together» («Мы с этой курицей уходим вместе»). Продавец сначала завис, потом расплылся в улыбке и сказал: «Отлично, сэр. Приятной прогулки!» © aibolat_abitbekov
- Трудности перевода, или «Как умереть от стыда, не поняв слов». Живу в Словакии, работаю флористом. Приходит ко мне клиент, собираю ему букет, а он мне и говорит: «Ужасне воняшь». Меня бросает в краску. Я непроизвольно принюхалась к своим подмышкам. А он такой: «Маш виборнэ вонявки!» И до меня дошло, что он хвалит мои духи. Дословный перевод: «Ты чудесно пахнешь! Отличные духи!» Но мозгу нужны были секунды, чтобы перевести и правильно понять. Этих секунд хватило для бурных фантазий. © flarina_com
- В студенческие годы я подрабатывал переводчиком. Без особого фанатизма, но нужны были деньги. Мой абсолютный переводческий шедевр (который, кстати, пошел даже в печать) был в инструкции к овощерезке: «Нарежьте овощи кубиками приблизительно по 2,54 см». © Unknown author / Pikabu
- Трудности перевода в Таиланде. Поехали с семьей в отпуск, мама зашла в местный магазин, чтобы купить мочалку. Я не знаю, как она там объяснялась, но продавец ни в какую ее не понимал. Давал мыло, гель для душа, но не мочалку. Зашел дядя:
— Эля, че так долго? Что хочешь купить?
— Да, блин, мочалку хотела взять.
Продавец тут же выдает:
— Ааа! Мочалка!? — и протягивает маме мочалку. © anelya_x_
«В китайской гостинице решили проблему с языковым барьером. Подходишь и тыкаешь на распечатанной бумажке номер своей комнаты»
- Работал я в автосервисе. Из мастерской по соседству часто заходили ребята за какой-нибудь мелочевкой. И вот приходит к нам парниша по имени Симон и просит «цаплю». А я на сервисе один был, перебираю в голове, что из инструментов хоть приблизительно похоже на эту птицу. Ничего на ум не приходит и я переспрашиваю, что дать-то нужно. А он такой: «Ну эту, цаплю, заливать бензин». Тут до меня дошло: «Воронку что ли?» а Симон кивает и говорит: «Ну да. Кто тут разберет — цапли, вороны». © Scop521 / Pikabu
- Фолловер решил поблагодарить учителя немецкого в соцсетях. Все было бы хорошо, но он под одним из постов вместо «Я на вас подписан» написал «Я вас преследую». Ошибка новичка. © derzkiy_deutsch
- Мама дает частные уроки французского. Ученица принесла ей на перевод текст какой-то песни. Словари не помогли. Разместил текст на специальном форуме с просьбой помочь. Пишет одна мадам: «Мой муж коренной француз, но он сказал, что половины слов не понимает». В общем, оказалось, что это рэп, который читает француз алжирского происхождения. © Lee222 / Pikabu
«В Италии встретила очень суровую китаянку с такой татуировкой. А что, не самая плохая ассоциация»
Когда я начинала учить греческий, мне подарили кассету с греческой эстрадой (так было сказано). Я слушаю, ничего, кроме предлогов и артиклей, не понимаю. Причем, у меня были и другие кассеты и там бОльшую часть понимала. Оказалось, это народные песни на каком-то диалекте.
- Живу я в Корее. Некоторые имена для корейской речи — это кошмар и страдания. Постепенно они преобразовываются путем фонетической ассимиляции во что-то новое. В каждой бригаде свои произношения. Я слышал как произносят Мими вместо Дмитрий, Бенючуазы вместо Вячеслав, Иблару вместо Владимир. Ну и я — Сандра. Правда, мне кажется, что имя это осталось после предыдущего работника Александра. А потом пришел я, Андрей, и они пошли легким путем, дав мне то же самое имя. © incheon / Pikabu
- Подруга — секретарь. Преимущественно работает с иностранцами. Однажды от гостя компании приходит смс с просьбой вызвать такси. На вопрос: «Где вы находитесь?» ей пришел ответ: «МОХОВАR». Долго она искала, где находится Моксобар. Не нашла. Позже выяснилось, что гость имел ввиду название улицы — Моховая. © Подслушано / Ideer
- Знакомая переехала в Черногорию и начала активно изучать язык. Даже к репетитору пошла. И вот она с гордостью показывает наставнице свои наработки по обычным бытовым фразам, а та только улыбается. Оказалось, что подруга, например, вместо фразы «Повторите, пожалуйста, я плохо вас понимаю на слух» выдавала: «Говорите громче, я вас не слышу». А вместо «приятно познакомиться» у нее было «Всего хорошего, прощайте».
Интересно, а как бы иностранец исказил Староконюшенный переулок (есть такой в Москве)? Один адресат назвал его улицей Старых лошадей.
- Сербские трудности перевода. Стою в магазине под Новый год. Подходит девушка и спрашивает у продавца на английском: «Do you have a duck?» Продавец: «Не разумем». Девушка пробует иначе: «Утка?» Продавец не понимает. Девушка в отчаянии выдает: «Кря-кря?» Продавец с круглыми глазами машет на нее руками: «Нэ!» Друзья, в Сербии утка говорит «ква», а лягушка — «кря». Продавец, наверное, до сих пор в шоке, зачем той девушке жареные лягушки. © lari4kina_babich
- Я переводчик. Подкинули заказ на фриланс — перевод субтитров к документальному фильму о жизни спальных районов. Ничего сложного, в основном очень простые разговоры обычных местных обитателей, но объем достаточно большой, фильм длинный. Где-то на середине работы вышла из дома выгулять собаку. И вдруг по дороге на площадку слышу кусок текста, который только что переводила, озвученный на разные голоса. Думала, каюк, с ума сошла от работы. Потом поняла, что это просто местные ребята, которые всегда тут тусуются, обсуждают вчерашний день, а диалоги у подобных персонажей, видимо, всегда и везде похожи. © Подслушано / Ideer
- Знакомые все время пытаются пробудить у дочки-подростка интерес к английскому. Поехали они отдыхать в Индию. Если Вероника хотела что-то купить, то должна была сама объясняться с продавцами. И вот зашел ребенок в палатку примерить купальник. Через полчаса сделка была завершена после долгих переговоров, а индианка за прилавком с глубоким вздохом выдала: «Учи языки, девочка».
Случалось ли вам спотыкаться о трудности иностранного языка? А может, у вас есть свои лайфхаки, как избежать такой неловкости? Ждем ваших комментариев! А пока можно еще повеселиться здесь:
Комментарии
Идея пробудить интерес к английскому языку путем бесед с индийцами кажется мне несколько опасной - от индийского акцента избавиться очень тяжело. Знакомой девочке хватило трех месяцев в Индии, чтобы ее, при беглом английском, понимали гораздо хуже, чем меня с совершенно книжным лексиконом и косяками во временах)
На уроке американской литературы мой одноклассник решил, что он — самый умный и прогнал заданный на дом текст через Промт. Так у него Рип Ван Винкль по кривому волшебству превратился в Береговую Улитку Трейлер.
Позже этот же одноклассник сорвал нам с подругой контрольную работу спросив: "А как на английском будет «Бог хотел сделать ребёнка из бедра Адама?»."