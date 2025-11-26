16 жизненных комиксов о том, как меняются наши мечты с возрастом

Мечтать не вредно. Так даже можно приближать осуществление своих желаний! Но у наших мечтаний есть одна особенность — они меняются с годами. И если в 8 лет ты мечтаешь о кукольном домике или о трансформере, в 20 — об огромном букете цветов или о концерте любимой группы, то в 35 желания нас могут завести в магазин бытовой техники или кабинет массажиста.

Помните времена, когда мы просили родителей пойти спать на час позже? Теперь мы мечтаем о каждой минутке сна

GabrielSolis 3 часа назад Зачем о наболевшем?)) Ещё бы и тихий час из садика вернуть - - Ответить

Почти каждый ребенок мечтает о домашнем питомце. А осуществив свою мечту во взрослом возрасте, человек сталкивается с немного иными желаниями

GabrielSolis 3 часа назад Моя звезда просто прыгает на искусственную ёлку и спускается по ней, складывая все ветки. В прошлом году ребёнок попросил настоящую ёлку. Кошка была зла)) - - Ответить

О ярких знакомствах мечтаешь в любом возрасте. Возможно, приоритеты меняются...

Бруннера 1 день назад А есть надежда, что бесплатно будет лечить? - - Ответить

Когда нам было пять, то съесть много мандаринов было пределом мечтаний. Сейчас мы с легкостью позволяем себе это лакомство, но есть нюансы...

Ольга Курпякова 57 минут назад Нет, я в детстве 7-8 кило мандаринов за три дня съела, потом живот так болел, что с кровати встать не могла - с тех пор ем по 2-3 штучки, и не на голодный желудок. - - Ответить

Не будем лукавить и признаемся: мы всегда немного завидуем окружающим. Просто объекты зависти меняются

Бруннера 1 день назад Интересно, а если бы она сказала, что доделала проект раньше срока, вторая тоже бы позавидовала? Или бы в одном случае позавидовала трудолюбию, а во втором - наплевательскому отношению? - - Ответить

В 20 лет ты мечтаешь выглядеть на все 100. А спустя время — чувствовать себя на все 100!

Бруннера 1 день назад Все хрустит и будет ещё больше хрустеть с возрастом. И никуда от этого не деться. И никакой массаж здесь не поможет - - Ответить

С возрастом мечты становятся практичнее

GabrielSolis 3 часа назад Блин... Я в детстве мечтала вот о таком красном пальто примерно. А меня все в куртки непонятные впихивали) - - Ответить

В молодости почти каждая девочка мечтала о высоких каблуках в любую погоду. А сейчас мы все чаще задумываемся о состоянии нашей спины

В детстве мы выбираем себе профессию по душе и собираемся отдаваться любимому делу 24/7. Сейчас мы мечтаем о том, чтобы перестать быть «незаменимыми сотрудниками»

Отношение к большому количеству гостей тоже меняется с возрастом. Интересно, почему?

Анастасия 1 час назад А я и сейчас рада гостям. Тут главное не количество а качество. Если гости желанные и близкие, то их приезд это всегда радость. Я их к себе ещё и сама зазываю в гости. - - Ответить

В юности так хотелось активного отдыха и приключений, а теперь идеальный вариант — все включено

Бруннера 1 день назад Поворчу из вредности. А в своем городе для тюленьего отдыха неужели нет таких отелей? - - Ответить

Раньше казалось, что весь мир любит AC/DС так же, как ты, и желание поделиться прекрасным было искренним. А вот сейчас музыкальные предпочтения немного изменились

Ales Draco 2 часа назад Люди не понимают, что стены и прочие препятствия отсекают почти все высокие частоты и остаётся только низкочастотная какофония. - - Ответить

В любом возрасте хочется встретить того самого. Правда, с некоторыми уточнениями

Ольга Курпякова 38 минут назад А вызвать сантехника для замены унитаза - невозможно? Обязательно нужно, чтобы муж был сантехником и сам всё менял? - - Ответить

Когда бегаешь босиком в деревне, мечтаешь о том, чтобы лето длилось вечно. А когда на работе сломался кондиционер, ты вдруг становишься фанатом осени

Анастасия 1 час назад Я жару люблю. Я же из южного Урала. У нас там летом жара 35+ волне себе обычное явление. Правда сейчас после 10 лет жизни у умеренном климате я стала от неё отвыкать и мне стало тяжелее её переносить, но всё ещё могу перенести. А в Ёбурге местные начинают стонать от жары уже при плюс 28 градусах. - - Ответить

Не идти в школу даже по не очень приятному поводу — заядлое желание детей. А сейчас мы лучше на работу пойдем, лишь не болеть

Ales Draco 2 часа назад У нас на работе за то, что пришёл больным могли и выговор вынести. "Героизма" никто не ценил. - - Ответить