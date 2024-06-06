Как кошачий хвост можно перепутать со змеёй ?! Это ж какое зрение нужно иметь ???
16 историй с таким сюжетным кульбитом в конце, что закачаешься
Иногда жизнь бывает полна неожиданностей. Порой читаешь историю и точно знаешь, чем она должна закончиться, ведь и сам попадал в подобную ситуацию, и сто раз про такое слышал. Но тут жизнь делает резкий поворот, и сюжет развивается по совершенно иному сценарию, который и вообразить-то себе было нельзя.
- Узнала, что муженек сидит на сайте знакомств (увидела вкладки этих сайтов на компьютере). Ну, я решила не устраивать скандал, а поступить по-другому. Я создала страничку с чужими фотками, переписываться стали. Узнала, что он уже (оказывается) давно в разводе, бывшая (то есть я) сама его бросила, что он весь положительный, без вредных привычек (ха-ха), мечтает создать свою счастливую семью... Муж писал, что к себе пригласить не может, так как живет в коммуналке (ну да, ничего, что у нас двушка), но ко мне в гости готов сорваться в любой момент. Ну я и пригласила его на ночь глядя за город. Вечером муж заявил, что его срочно вызвали на работу, и ушел. Ну а я промолчала. Он уехал. Приехал в 5 утра, злой как собака. Дорога заняла 2 часа туда и столько же обратно, заплатил 6 штук за такси. А дома его уже ждал собранный чемодан. Мы разводимся. Вот так. © Подслушано Pro / VK
- Вечер, уже темнеет. В дверь яростно стучатся. Смотрю в глазок — сосед. Открываю, он: «Вы только не ходите выбрасывать мусор — там змея!» Естественно, мы с мужем схватили фонарики и пошли смотреть змею (слабоумие и отвага). Смотрим: из мусорного контейнера выглядывает что-то длинное, полосатое. Оно изгибается и при этом громко чавкает, урча от удовольствия. Подходим ближе — змея пушистая. В итоге я выудила из мусора кошака. Вонял он так, что чуть не стошнило, но на нем был ошейничек с биркой, на которой номер телефона. Созвонилась с владельцами животного. Оказалось, живут на соседней улице. Принесла им это благоухающее чудо. «Зараза! Мы его неделю ищем, а он по помойкам лазит! Иди сюда мой маленький!...» — и женщина убежала мыть кота. Ее муж нас отблагодарил. Вот так мы поймали «змею». © mamouth / Pikabu
- Я закончила школу с золотой медалью, поступила в хороший универ на бюджет, переехала в столицу, где начала сама обеспечивать себя благодаря хорошей работе, на которой меня каждый год стабильно повышают и очень хвалят. Несколько лет назад я открыла свой бизнес, благодаря которому смогла обеспечить еще и свою семью, которая осталась жить в деревне. Регулярно высылаю им деньги, чтобы они ни в чем себе не отказывали. Но я все равно не стала такой же крутой, как дочь тети Светы — маминой подруги. Просто она в свои 28 уже три раза развелась и сама воспитывает двоих детей. А у меня даже парня нет... © Карамель / VK
- Эта девушка была одной из моих первых пациенток. Она стояла в списке ожидания на трансплантацию кишечника. Мы тщательно расспрашивали ее обо всех нюансах здоровья: чем болела, когда, есть ли хронические заболевания и так далее. На все вопросы она отвечала, что ничем не болела и вообще, здоровее нее не бывает. Наконец, спрашиваем: «Вы принимаете какие-нибудь препараты на постоянной основе?», и пациентка такая: «Ой, да ерунда: пью лекарства от волчанки». © absencefollows / Reddit
- Свекровь удумала картошку посадить. Взяла в аренду участок, 115 км от города, 25 соток. Я сказала, что в этом не участвую. Приехали на место: я загорать, муж с мамой — пахать. Все лето туда мотались. Пришло время выкапывать это добро. Встали в 4 утра, приехали, заходим на участок, а там все перепахано. Сперли картоху.
Свекровь потерю перенесла стоически. Помянула урожай, повздыхала немного. Расстройство выдавал только нервный тик. На следующий год, когда подруга предложила снова взять участок в аренду, свекровь сказала: «Ой, Лен, ну его к черту! Не стоит это того. У нас за зиму всего один мешок картошки уходит!» © Zharkushy / Pikabu
"Но я все равно не стала такой же крутой, как дочь тети Светы — маминой подруги"
О да, та самая знаменитая "дочь маминой подруги" !
Сестра не менее знаменитого "сына маминой подруги" !
Но мало кто знает , что есть ещё и "внук маминой подруги" !
И совсем малоизвестная "дочь батиного друга".
)))
- Жена в роддоме, вот-вот родит. Ближе к полуночи еду за рулем с работы, супруга звонит и рыдает в трубку: «Любимый, прости!» У меня в глазах потемнело, еле успел на тормоз нажать. Остановился, отдышался, спрашиваю, что случилось. А она мне: «Я сама не смогла, пришлось кесарить». Да елки-палки, я чуть коньки не отбросил за эти 10 секунд. С ребенком все в порядке. © pikachuka82 / Pikabu
- Я однажды перестроила психологию и благодаря этому погасила кредит в размере 400 тысяч. Для начала написала крупным шрифтом свою зарплату (на тот момент 40 тысяч), а снизу в столбик свои расходы за три предыдущих месяца. Обобщила расходы в группы, чтобы понять, куда уходит больше всего денег. Солидная сумма уходила на питание — в районе 20 штук. Около 5-6 косарей — на уход за собой, столько же на ежемесячные расходы и коммуналку.
Я составила план бюджетного питания с использованием куры и гречи. Перестала ежемесячно тратиться на ногти и ресницы. Поменяла тариф связи на более дешевый.
Узнала график скидок на заправке. Продала в интернете ненужные вещи — одежду и мелкий бытовой хлам. Прикинула, что можно сдавать одну из комнат в двухкомнатной квартире. И, наконец, сделала главный и самый продуктивный шаг — позвонила маме и попросила у нее 400 штук на погашение кредита. © KOHb.KOHb / Pikabu
- Знакомая попросила помочь ей с организацией свадьбы. Я ей сразу сказала, что жених у нее — маменькин сынок, и свекровь все время будет лезть в их жизнь. Но невеста верила, что как только они скажут «да», жених из маминой корзиночки превратится в идеального мужа. Ну что ж, свадьба состоялась. Через несколько месяцев пара поехала в свадебное путешествие. У знакомой были баллы, с помощью которых можно было повысить класс авиаперелета. Молодожены приехали в аэропорт, а там их уже ждала свекровь. Муж заявил, что они с мамой полетят в бизнес-классе, а невеста — в экономе. Затем он поделился планами на проживание в отеле: он с мамулей будут в номере для молодых, а жена — в дешевом номере с односпальной кроватью. Их брак продлился полгода. © RottweilerBridesmaid / Reddit
Я одна ни на йоту не поверила в историю про свекровь?.. Не, я отлично знаю, что отношения с родителями супругов бывают совершенно дикие, но я совсем не могу поверить, что супруг решил жить в номере для молодожёнов с матерью. Там очень не хватает продолжения в духе "они ели трижды в день в мишленовском ресторане, а я макдаке... они уехали кататься на яхте, а я с ластами плавала у берега, маме купили новый гардероб, а мне носовой платок...", ну и под конец "муж сказал, что на самом деле это не мама и женился на этой женщине, а меня отправил жить под мостом"
Это слишком дикая история
- Когда я училась в институте, мой одногруппник сломал ногу. Он был иногородний, родня далеко. Мы с еще парой человек поехали его навестить, и я привезла то, без чего очень плохо в больнице: тапочки, несколько пар трусов для лежачих и свободную пижаму с застежками на боку, которую легко надевать через гипс, гору салфеток, крем, детскую присыпку, расческу, зубную пасту, несколько кружек и все такое. Я очень много в свое время лежала в больницах, поэтому в курсе, что обычно нужно. И потом я примерно раз в неделю гоняла к нему, чтобы привезти книг и вкусностей, забрать вещи в стирку и отдать ему всякое, что передавали его друзья. Мне было по пути к маминому дому — почему бы и нет? После того, как его выписали, одногруппник купил здоровенный букет роз, пришел ко мне и сказал:
«Послушай, ты чудесная девушка, и я очень тебе благодарен, но я не могу ответить тебе взаимностью. Ты очень нравишься Ване, а он мой лучший друг, и я не могу так с ним поступить. Извини». Я стою в непонятках. Ваня, который ни разу не говорил мне ничего кроме «привет» и «такую-то задачу как сделала?», стоит красный и с глазами пнутого песика. И этот парень с букетом цветов. © LazurnoeDno / Pikabu
- Муж ушел на корпоратив. В полночь я собралась спать и позвонила спросить, скоро ли он будет. Муж сказал, что выезжает через полчаса. Ну ок. Я легла и уснула. Проснулась через 2 часа — мужа в кровати нет. Звоню — не отвечает. Позалипала в планшет и легла спать дальше. Просыпаюсь в 4 утра. Мужа в кровати нет. Звоню — не берет. Просыпаюсь в 6 утра — все то же самое. В итоге встаю в 8 утра. Не выспалась, волнуюсь. Иду на кухню, включаю кофемашину и начинаю звонить мужу снова. И тут голос из-за спины: «Мне тоже кофе сделай». Я чуть в окно не вышла! Оказалось, что муж действительно выехал через полчаса, как и говорил, пришел домой и лег спать в другой комнате, чтобы не будить меня. А на звонки не отвечал, потому что выключил звук на телефоне и проснулся только от шума кофемашины. © Истории из Жизни / VK
- У нас химичка была злющая. Ее реально боялись. Дети не были готовы к такому уровню злобы. А она любила цветы в горшках. Если кто-то нечаянно задевал цветок, начиналось ужасное. Короче, через несколько лет после окончания школы я ее встретила в магазине растений, где наша Татьяна Гурьевна работала продавцом. И она улыбалась людям! В том числе, и мне. Это был шок. © berenica20 / Pikabu
Однажды химичка застукала нас с подружкой, когда мы бесились в коридоре. В наказание приказала встать по обеим сторонам ящика с цветком и охранять его. Мы немного постояли и смылись. Интересная была тетя, наша химоза. Хотя почему была, она до сих пор работает, хотя ей за 70 уже.
- Пару лет назад снимала квартиру на 5 этаже пятиэтажного дома. Жили мы там с моей кошкой одни. Как-то раз в обед случился небольшой конфуз на кухне. Я поставила греться воду на плиту и ушла в комнату. Кошка сидела рядом, и вдруг я слышу с кухни грохот. Набралась мужества, и вместе с напуганной кошкой мы пошли смотреть, что произошло. Захожу на кухню и вижу, что в раковине сидит голубь! Он просто вывалился из вытяжки. Сидит, клюет крошки из тарелки, и ему абсолютно наплевать, что произошло! © Подслушано / VK
- Мама моего друга вышла замуж за дальнобойщика. Тот мужчина был довольно приятным парнем, хорошо к ней относился, заботился о ней материально. Брак был счастливым, но примерно через год ей позвонили три женщины из разных регионов и рассказали, что они тоже его жены! Такого новобрачная вынести не смогла. Все эти женщины взяли и одновременно подали на развод. © orbitaldragon / Reddit
- Приехала на сохранение беременная из глубинки. Спокойная, послушная. После сбора анамнеза и заполнения документов пришло время гигиенических процедур. Акушерки помогали беременным с некоторыми манипуляциями, например, с бритьем, если живот большой, тяжело и прочее. Этой беременной выдали бритву, мыло и спросили:
— Сами побреетесь или помочь?
Она невозмутимо ответила:
— Сама, — и удалилась в ванную.
Забеспокоились, когда прошло подозрительно много времени. Постучали, а когда она вышла, оказалось, что девушка сбрила себе все волосы на голове! Просто побрилась налысо! Даже не спросив, зачем. Заведующей стало плохо... © Медицинские байки / VK
Зато остальные после родов массово лысеть начнут, а этой будет начхать)) Потом тех, с залысинами, дети начнут за оставшиеся волосы тягать, а этой снова по барабану) Одни плюсы!
- Женщина лет 30 сняла квартиру у моего дяди. Накануне он как раз закончил там ремонт: установил новую кухню за пару штук баксов, перестелил полы. Дамочка въехала. Сначала платила исправно, а через 4 месяца просто перестала выходить на связь и перечислять деньги. Мой дядя сначала отправил ей письмо с просьбой погасить задолженность — она не ответила. Звонил — не брала трубку. Он написал еще одно письмо — безрезультатно. В конце концов дядя приехал на квартиру, минут 5 стучал в дверь — тишина. Он решил открыть дверь своим ключом, потому что было очевидно, что дамочка там больше не живет. Открывает дверь, а там эта женщина! Увидев его, она начала орать! Мой дядя извинился и ушел. В итоге она подала на него в суд и потребовала компенсацию за взлом, проникновение в жилище и преследование. Суд постановил выплатить ушлой дамочке более $ 10 тыс. Еле заставили ее съехать. Она на прощание оставила в квартире такой бардак, что слов нет. © Unknown author / Reddit
- Живем с женой 8 лет, двое детей. Закрались у меня подозрения, установил диктофон в ее машине. На пятый день прослушки записал, как супруга исповедалась подружке о своих похождениях налево, все в красках и с подробностями. Подозрения подтвердились. Тут же, как прослушал запись, вытащил жену с работы, сказал, что у меня для нее очень большой сюрприз, который ей очень понравится. Привез ее домой и с ходу в лоб высказал всю правду. Произошло у нас обнуление, сейчас начали все сначала. Часами можем разговаривать и нежничать. Гармония. © Подслушано / VK
Иногда люди ведут себя так, что начинаешь понимать: логика близка не всем. Но тем интереснее наблюдать за жизнью подобных индивидов, ведь предсказать их поступки бывает крайне сложно.
Комментарии
Гармония после того, как супруга рассказала о прохождениях?) ох...вы подслушиваете как "испорченный телефон". Первая фраза с одной истории, а конец с другой.
Сталкер-куколд и хроническая изменница.... Зачем. Таким людям давать отношениям новый старт?..
Странный дядя. Это он должен был вызвать полицию и подать на дамочку в суд за проникновение в чужое жилище. И пусть потом та доказывает, что она его снимала. Где счета за оплату?
Если договор аренды до 11 месяцев, то при пропуске оплаты двух месяцев, можно выгнать законно, а если дог дольше 11 мес, то выгоняют только при неоплате 6 мес