16 историй с таким сюжетным кульбитом в конце, что закачаешься

Я одна ни на йоту не поверила в историю про свекровь?.. Не, я отлично знаю, что отношения с родителями супругов бывают совершенно дикие, но я совсем не могу поверить, что супруг решил жить в номере для молодожёнов с матерью. Там очень не хватает продолжения в духе "они ели трижды в день в мишленовском ресторане, а я макдаке... они уехали кататься на яхте, а я с ластами плавала у берега, маме купили новый гардероб, а мне носовой платок...", ну и под конец "муж сказал, что на самом деле это не мама и женился на этой женщине, а меня отправил жить под мостом"

Это слишком дикая история