Приятный сюрприз, конечно, маме.
Но мне кажется, что все-таки стоит предупреждать о приезде не только дальних знакомых, но и (и даже тем более) родных. И вообще, у них свои планы могут быть.
15+ человек отправились в спонтанные путешествия и вернулись оттуда с багажом впечатлений
Купить билет на первый попавшийся поезд после расставания, прыгнуть ночью в машину ради осеннего лимонного рая на озере Гарда или на удачу поискать попутчиков в сети, чтобы наконец увидеть заветные горы. Самые яркие впечатления редко приходят по четкому графику — чаще всего они врываются в нашу жизнь именно тогда, когда мы решаемся на спонтанный шаг. Перед вами истории людей, которые не стали ждать идеального момента, а просто собрали вещи — и получили приключение, о котором вспоминают с особой теплотой. А в качестве бонуса в конце статьи вы узнаете про чудесный остров искусств.
- Чудным вечером пятницы перед сном по телефону с подругой обсуждали планы на следующий день. Скучно, по магазинам не хочется, в городе тоже особо нечего делать. И тут она предлагает: «А поехали на маяк?» А я в ответ: «А давай! А на какой маяк?» Читали до этого про финский маяк в Пятиречье на Ладоге. На него и решили с раннего утра стартануть. Сначала на электричке, потом автобусом, потом пешком по поселку. И вот мы на дамбе, там сидят рыбаки-любители. Мы решили дойти до самого маяка и попытаться залезть на него — читали, что это возможно. Через какое-то время увидели нашу цель. Маяк нам поддался! Мы смогли залезть и не пожалели! Сама бы не поверила, что вчера вечером лежала дома на диване и не подозревала, куда меня может занести на утро.
- Муж с утра огорошил: «Собирайся, к маме поедем! Сюрприз сделаем». Вот только мы в Москве, а свекровь в Питере. Приехали к вечеру, звоним в дверь. Свекровь открывает и вдруг смущается: «Только вы обо мне ничего не подумайте!» Мы переглянулись. Заходим, а там повсюду баночки, формочки и разноцветные брусочки. Оказалось, свекровь на пенсии увлеклась мыловарением, даже заказы принимает! А нам не рассказывала — стеснялась, что засмеем. Муж аж расцвел от гордости. А свекровь и говорит: «Ну раз приехали, помогайте мыло упаковывать. У меня завтра большой заказ!»
Приятный сюрприз, конечно, маме.
- После того как рассталась с парнем, единственное, чего мне хотелось — уехать подальше от своего города и мест, связанных с ним. И я решилась на невозможный для себя поступок — собрала вещи и махнула на вокзал. Там купила билет на ближайший поезд, в город, выбранный наобум. Оказалось, что эта поездка была лучшей — я там нашла подругу, развеялась и увидела красивый город. Вернулась домой свежей, отдохнувшей.
«Вчера случилась спонтанная поездка в Тулу. Набережную доделали. Теперь есть удачная смотровая площадка с видом на Кремль. А вот пряники испортились»
- В субботу подруга вдруг звонит: «Поехали в лес гулять!» Фоткались, дурачились, подбрасывали листву, как в детстве. А когда собрались домой, понимаю — пропало обручальное кольцо! Перебрали листву, без толку. Звоню мужу, рассказываю ему дрожащим голосом, и он вдруг выдает: «Так оно же дома, ты же кольца чистила недавно».
- Это была совершенно спонтанная поездка, прыгнули ночью в машину и поехали на один день к озеру Гарда. Оказались мы в лимонном раю, хотя изначально название этого городка по одной из главных версий появилось из-за латинского слова, которое обозначает «границу». Но сейчас же это визитная карточка, кругом лимоны и всевозможные продукты, а также в центре города целая плантация разных видов цитрусовых. Вот так один осенний день наполнился ярким желтым воспоминанием.
- Пару дней назад я чувствовал себя разбитым. Купил себе два билета на поезд, один на вечер пятницы, второй на обед воскресенья — туда и обратно. Спустя 9 лет я снова посетил море. Попал на хмурые дни, но в целом так даже лучше. Особо ничего интересного не делал — бродил по городку, полдня сидел у моря и думал о своем, прогуливался вдоль набережной. Иногда самому себе надо дать такой небольшой отдых и побыть тет-а-тет с самим собой. И эта спонтанная поездка — лучшее, что я мог предпринять. Домой вернулся — как будто заново родился, значительно полегчало.
- Мы с подругой не виделись вечность. И тут долгожданное сообщение: «Я буду на выходных совсем рядом с тобой!» Я, не раздумывая, взяла билет и полетела к ней. Встречаемся, обнимаемся, садимся в кафе. И тут вместо спокойных выходных подруга смотрит на меня и выдает: «Слушай, а давай прямо сейчас махнем в Киргизию? В горы!» Вместо умиротворенного уикенда с пирожными мы уже на следующее утро сидели в самолете. У нас не было ни экипировки, ни четкого плана — только два купленных в ночи места в горном туре и море азарта. Это путешествие стало лучшим и самым безумным экспромтом в моей жизни!
- Было ли у вас такое спонтанное решение, о котором вы вначале невероятно жалели, а потом поняли, что оно лучшее в вашей жизни? Для меня это поездка в Африку. Я сама по себе трудоголик, работаю уже 10 лет и ни дня отпуска. Как-то субботним утром я проснулась и осознала, что хотела бы увидеть что-то кроме такси на работу и загорелого босса, недавно вернувшегося с очередного курорта. В тот же день я заказала билеты на 10-дневный тур в Африку. С детства мечтала там побывать. Сидя в самолете, я очень переживала и жалела о таком быстром решении, но, заселившись в отель, я поняла, что это лучшее, что я когда-либо делала. Все 10 дней я провела будто в раю. Африка встретила меня чудесно. В ходе этой поездки я поняла одну важную вещь. Как бы ты ни был занят, нужно обязательно находить время на отдых.
«Иногда спонтанная поездка в Боровое — самое лучшее решение. Какая здесь погода, чистый воздух, красота вокруг! Просто гулять, дышать и наслаждаться. И надо же было именно здесь случайно встретить подругу»
- Недавно встретилась с подругой, и мы вспоминали, как ездили вместе в Питер в 2017 году. Это была спонтанная поездка. Мы гуляли недалеко от вокзала, и она предложила зайти внутрь погреться. А там уже мы как-то решили взять да и поехать на день. Хорошая была поездка. И вдруг у меня в голове что-то перемкнуло, и я поняла, что не помню, где в этот момент находился мой сын. Искала в воспоминаниях, искала, где же он мог быть, и говорю: «А где был ребенок?». Подруга расхохоталась и говорит: «Успокойся, мать, ты его еще тогда не родила!» Так сильно привыкла к присутствию сына в своей жизни.
- Младшая сестра собралась со своим парнем на море, позвали меня с девушкой, мы отказались. А потом поехали на дачу, слушали в колонке шум моря, чтобы расслабиться. И тут я предлагаю девушке все же поехать на море с сестрой. Договорились, что они поедут на машине, а мы на автобусе. Добирались долго и с приключениями, но в итоге в этой поездке я своей девушке сделал предложение, а сестре сделал предложение ее парень. Вот такая спонтанная поездка!
«Белые домики с синими крышами, залитые солнцем, — такие только здесь, на Санторини. Эта спонтанная поездка открыла для меня Грецию с новой, невероятно красивой стороны»
- Летом ездила в поход с турклубом. Неожиданно с группой незнакомых людей за две недели сдружились так, что общаемся до сих пор: играем в настолки, катаемся на коньках и лыжах, устраиваем гитарники, ходим на концерты. А самое яркое впечатление осталось от спонтанной ночной поездки за город — всем захотелось посмотреть на звездопад. Ты лежишь под бесконечным бархатным небом, рядом люди на твоей волне, звезды падают, кто-то тихо читает стихи, и мурашки по коже от волшебства момента.
- Так хотели на Айгир, что решили с моей подругой искать попутчиков в сети. И не прогадали. Нашли девушку с горным псом, которые были нашими шумахерами, мы просто долетели до Белорецка. А наш случайный фотограф сделал просто лучшие снимки. Так я поняла, что можно было бесконечно ждать друзей, когда они соберутся, ждать и жаловаться, что нет попутчиков, а можно взять и поехать.
Бонус: а вы знали, что существует остров искусств?
- Когда я была в Японии, мне все рекомендовали посетить остров Наосима. У меня особо не было планов на последние пару дней, поэтому я отправилась туда. Оказалось, что это остров, полный художественных музеев, а передвигаться по нему можно только на электровелосипедах. Погода была идеальная, и эта спонтанная поездка стала одной из самых лучших в моей жизни. И мне даже не нужно было быть неистовым ценителем искусства, ведь там все было великолепно — и еда, и виды, и сами арт-объекты.
Наосима — это место, где искусство живет не в мрачных залах, а прямо посреди живописных холмов и морских пейзажей. Это крошечный японский остров (около 15 квадратных километров), который меценат Соитиро Фукутаке превратил в настоящее пристанище арт-объектов.
Главное очарование здесь кроется в деталях: прямо на причале вас встретит знаменитая «тыква» Яеи Кусамы, а музей Тичу почти целиком спрятан под землей, чтобы не нарушать гармонию с природой. Но самый главный восторг ждет постояльцев местного арт-отеля: ночью, когда гаснут огни и закрываются двери для туристов, можно бродить по залам в полном одиночестве и рассматривать подлинники Моне или Баския под звуки ночного прибоя.
Спонтанные поездки хороши тем, что не требуют долгих приготовлений, но оставляют воспоминания, которые греют годами. Иногда достаточно просто довериться моменту, закрыть глаза на сомнения и шагнуть навстречу неизвестности, чтобы вернуть вкус к жизни и перезагрузиться. Еще больше удивительных фактов о дальних странах вы найдете в других наших статьях: