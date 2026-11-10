15+ человек отправились в спонтанные путешествия и вернулись оттуда с багажом впечатлений

Наосима — это место, где искусство живет не в мрачных залах, а прямо посреди живописных холмов и морских пейзажей. Это крошечный японский остров (около 15 квадратных километров), который меценат Соитиро Фукутаке превратил в настоящее пристанище арт-объектов.

Главное очарование здесь кроется в деталях: прямо на причале вас встретит знаменитая «тыква» Яеи Кусамы, а музей Тичу почти целиком спрятан под землей, чтобы не нарушать гармонию с природой. Но самый главный восторг ждет постояльцев местного арт-отеля: ночью, когда гаснут огни и закрываются двери для туристов, можно бродить по залам в полном одиночестве и рассматривать подлинники Моне или Баския под звуки ночного прибоя.