11 мест, которые лучше смотреть не летом, а поздней осенью или зимой

Осенью в Омскую область стоит ехать, чтобы насладиться нетронутой сибирской природой и атмосферными пейзажами. В октябре и ноябре знаменитые березовые колки, тайга северных районов региона и берега Иртыша окрашиваются в насыщенные золотые, янтарные и багряные оттенки.

Одно из самых живописных мест Прииртышья, расположенное примерно в 110 км от города, — село Серебряное. Оно с трех сторон окружено холмами и извилистыми речками. Первым делом нужно забраться на гору Истории и наслаждаться видом. А еще местную систему озер называют «омской Швейцарией». В осенний период здесь особенно уютно.