11 мест, которые лучше смотреть не летом, а поздней осенью или зимой
Многие уголки планеты раскрываются с другой стороны и показывают свое очарование осенью или даже зимой, когда спадает изнуряющий зной, а потоки туристов наконец уменьшаются. Во время таких путешествий можно насладиться яркими пейзажами или заснеженными достопримечательностями. Пока в одном месте залитые светом памятники культуры можно рассмотреть без многочасовых очередей, в другом расцветает сказочная зима с ледяными замками, или начинается золотая осень с сезоном сбора урожая и яркими фестивалями. 11 направлений, в которые стоит отправляться именно в холодный сезон, чтобы прочувствовать их атмосферу.
Золотая осень в Прииртышье
Осенью в Омскую область стоит ехать, чтобы насладиться нетронутой сибирской природой и атмосферными пейзажами. В октябре и ноябре знаменитые березовые колки, тайга северных районов региона и берега Иртыша окрашиваются в насыщенные золотые, янтарные и багряные оттенки.
Одно из самых живописных мест Прииртышья, расположенное примерно в 110 км от города, — село Серебряное. Оно с трех сторон окружено холмами и извилистыми речками. Первым делом нужно забраться на гору Истории и наслаждаться видом. А еще местную систему озер называют «омской Швейцарией». В осенний период здесь особенно уютно.
- Муж у меня сибиряк, но в Омск мы обычно приезжали летом или на Новый год. А тут на ноябрьские прилетели, и он повел меня в Птичью гавань. Там в демисезон перелетных птиц — тьма. Я дар речи потеряла. И вдруг вижу что-то розовое. Пригляделась — да это же пеликаны! Муж сам удивился: для этих мест они редкие гости. Вот так ноябрьский Омск неожиданно впечатлил сильнее многих летних поездок.
Древняя столица Японии
Летом в Киото достаточно жарко, а вот поздней осенью очень комфортно, к тому же город преображается благодаря момидзи — периоду красных кленов, а зимой покрытые снегом пагоды и заснеженные бамбуковые рощи выглядят невероятно умиротворенно, а еще именно зимой распускаются сливовые деревья. В холодный сезон просто необходимо посетить традиционные онсэны (горячие источники), чтобы прочувствовать особенности древних японских традиций, а также отдохнуть телом и душой.
- Первым делом в Японии я рванула в аутентичные горячие источники. Захожу в открытый бассейн с термальной водой, вокруг плавают ярко-желтые юдзу (мандарины). Пахнет просто волшебно, беру их, нюхаю! И тут японка, которая сидела рядом, начинает показывать мне жестами, мол, эти юдзу тут вместо мочалки! Оказывается, размягченную в горячей воде кожуру юдзу в традиционных онсэнах используют, чтобы аккуратно протирать тело — ее эфирные масла работают как естественный пилинг.
Сказочный Север
Лапландия в осенне-зимний период невероятно преображается. Осенью здесь можно увидеть, как северные леса, тундра и сопки вспыхивают яркими красками, окрашиваясь в насыщенные багряные, золотые и оранжевые тона. Самое время гонять по национальным паркам вроде «Рииситунтури» или каньону Коруома.
С приходом зимы Лапландия превращается в знаменитую арктическую сказку с глубокими снегами и замерзшими водопадами. Что можно попробовать? Прокатиться на собачьих и оленьих упряжках, посетить деревню Санта-Клауса, переночевать в атмосферных стеклянных иглу. Холодный сезон раскрывает северную природу во всей ее суровой и величественной красоте, предлагая активный отдых, который невозможно застать летом.
В нашей компании есть заядлые путешественники, которые добрались уже и до Лапландии. И вот какие впечатления коллега привезла оттуда: «Деревня Санта-Клауса — чудо! Я хоть и давно не ребенок, но съездила с удовольствием. Можно прошептать свое заветное желание прямо на ушко Санте, побывать в ледяной комнате, повеселиться с эльфами. Катались на санях с собаками (хаски, насколько я понимаю) и оленями, грелись у костров, сама атмосфера в деревне — сказочная! А еще тебе выдают сертификат о пересечении северного полюса с вписанным твоим именем. Впечатления на всю жизнь».
«Жемчужина Адриатики»
Летние месяцы в Дубровнике (Хорватия) превращаются в испытание: исторический центр переполнен пассажирами круизных лайнеров, а вот в холодное время года можно спокойно рассмотреть барочные дворцы, прогуляться по пустой мраморной улице Страдун и сделать впечатляющие кадры локаций «Игры престолов». К тому же зимой проживание обойдется гораздо дешевле. А с ноября в городе начинают проходить различные фестивали с иллюминацией, ярмарками и концертами.
Сеульские каникулы
Летние месяцы в Сеуле совпадают с сезоном дождей (джангма) и высокой влажностью. Поздняя осень приносит сухую и солнечную погоду, когда древние дворцы (например, Кенбоккун) утопают в яркой листве гинкго и кленов. В октябре в оживленном Сеуле отмечают Чхусок — праздник урожая, во время которого принято угощаться сладостями, например, медовым печеньем «якгва». Зимой открываются открытые катки прямо в центре столицы и начинается сезон согревающей корейской уличной кухни (ттокпокки, омук, хотток).
- Приехала в Сеул в декабре. Увидела. что девочки фотографируются в традиционных костюмах на улице. Решила не отставать, пошла в ближайший прокат. Приготовилась померзнуть ради искусства, и тут кореянка-костюмер с ласковой ухмылкой достает маленькие мешочки и начинает обклеивать мне ими спину, носки, обувь! Через пять минут эти штучки начали приятно греть. Оказалось, это знаменитые корейские грелки («Hot-pack»). В итоге я с комфортом пофоткалась.
Рейкьявик
Именно в Исландии холодный сезон раскрывает всю красоту страны, а именно уникальную арктическую природу. С наступлением поздней осени и зимы здесь открываются необычные природные явления: замерзающие водопады (например, Гульфосс), подледные пещеры и долгожданный сезон северного сияния, яркие вспышки которого лучше всего видны во время полярных ночей.
- Что сразу бросается в глаза в Исландии — низкие одноэтажные дома, почти все серого или белого цвета. Часто окна в домах большие, в деревнях нет заборов, а еще много лошадиных ферм и авто, перевозящих лошадей. Большинство авто — это паркетники, джипы. Ну и конечно — красивые пейзажи с заснеженными горами.
Морской сезон на Галапагосских островах
Осень на Галапагосских островах раскрывает архипелаг с абсолютно уникальной стороны. В эти месяцы благодаря течению Гумбольдта прибрежные воды насыщаются планктоном и питательными веществами. Океан буквально наполняется жизнью: это лучшее время в году для дайвинга и снорклинга. Можно поплавать с зелеными морскими черепахами, милыми молодыми морскими львами, галапагосскими пингвинами и нелетающими бакланами.
Индия в конце октября
Конец октября и начало ноября в Индии — время проведения главных фестивалей огней. Во время Дивали древние улицы и дома освещаются миллионами глиняных лампад (дипа), яркими гирляндами и узорами из цветного риса (ранголи), создавая красивейший вид. Спустя две недели в Варанаси проходит Дев Дипавали, когда все набережные (гаты) реки Ганг покрываются сплошным ковром из горящих свечей. Погружение в эту культуру осенью позволяет увидеть традиции в их самом пышном и искреннем проявлении. Вечерняя прогулка на лодке вдоль пылающего огнями берега подарит вам не только потрясающие фотографии, но и незабываемые впечатления.
Одна пользовательница из сети побывала на фестивале и рассказала: «На Дивали каждая женщина старается украсить свой дом яркими узорами из песка. Их называют ранголи или колам. Их назначение — привлечь в дом удачу и благополучие, так что каждая хозяйка старается от души. За несколько дней до фестиваля на каждом углу продаются подвесные лампы, глиняные лампочки-лампадки — дия, гирлянды из живых и искусственных цветов и красочные порошки».
Лучший месяц для путешествий в Таиланд
Поездка в Таиланд в ноябре — это идеальная возможность поймать самое начало высокого туристического сезона, когда сезон дождей уже завершился, уступив место солнцу и спокойному морю, температура держится до 30, а поток путешественников и цены на жилье еще не успели достигнуть декабрьского пика. Кроме того, ноябрьское полнолуние превращает северную столицу Таиланда Чиангмай в волшебное зрелище. Во время праздника Йи Пенг в небо одновременно запускают тысячи светящихся бумажных фонариков (кхом лой), а когда начинается фестиваль Лой Кратонг, на воды рек запускают крошечные лодочки из банановых листьев со свечами и цветами. Город также украшен яркими тканевыми фонариками и гирляндами, а по улицам проходят костюмированные шествия, зажигают сотни свечей, а в воздухе витает аромат традиционных тайских угощений.
А эта история произошла с одним из пользователей в Таиланде: «Отправились на водопад. Уставшие, голодные мы уже были готовы плюнуть и повернуть назад, как из-за поворота выходит пара иностранцев и начинают объяснять, что за поворотом мы увидим семейство обезьян в количестве 10 штук. Вроде как они дружелюбные, но нужно беречь рюкзаки! Зайдя за поворот, увидели этих чудных животных».
Посмотреть Китай зимой
С конца декабря по февраль в северном китайском городе Харбин проходит крупнейший в мире фестиваль ледяных скульптур. Летом это обычный промышленный мегаполис, но зимой здесь вырастает целый город из прозрачных ледяных замков и пагод с яркой неоновой подсветкой. Можно покататься на гигантских ледяных горках, посмотреть соревнования скульпторов со всего мира и увидеть замерзшую реку Сунгари.
Бархатный сезон в Армении
Осень в Армении считается лучшим временем для путешествий. В этот период страна погружается в яркие краски золотой осени. Поездка над лесами на канатной дороге «Крылья Татева» или хайкинг по каньонам дарят совершенно другие впечатления, чем в жаркие летние месяцы. Главная особенность армянской осени — это гастрономическое изобилие и сезонные фестивали. Это время сбора урожая гранатов, инжира и винограда. В Ереване и регионах октябрь наполнен культурными событиями, например, международный фестиваль искусств HIGH FEST.
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