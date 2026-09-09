18 семейных историй и снимков, которые пахнут старой бумагой, бабушкиными духами и тайной
Семейные архивы хранят не только лица и памятные безделушки, но и душевные воспоминания об историях, полных тайн, случайностей и неожиданных открытий. В них живут теплые моменты, любовь, забота и тот самый волшебный запах прошлого. Некоторые истории заставляют улыбнуться, другие — задуматься, а третьи до сих пор не дают родственникам спокойно переворачивать страницы альбомов.
Портрет двоюродного прапрадеда девушки на фото, возможно, кисти самого Сарджента. Удивительное фамильное сходство через столетие!
А в местном музее висит портрет его сестры, написанный Эдвином Дикинсоном. Предки автора поста вращались в высших кругах общества и были знакомы с разными известными людьми того времени.
- Бабушка моего мужа была выпускницей московской консерватории. Поэтому нам с этой потрясающей женщиной всегда было о чем поговорить и что обсудить. Но самое большое потрясение в общении с ней я испытала, когда она показала мне свой диплом (разумеется, с отличием). Подпись внизу: «Д. Шостакович». «Так, Валерия Иосифовна, обьяснитесь, пожалуйста!» «А, так он просто моим научным руководителем был. Я разве не говорила?» Просто. Был. Научным. Руководителем.
Прабабушка автора поста, фото сделано в 1884 году. По традиционной одежде и янтарным бусам пользователи предположили, что она была кормилицей в знатной семье
- Прабабушка работала в ателье, часто брала заказы на дом. Иногда их не забирали, и они оставались в шкафу — так, полвека спустя, мне досталось одно из сшитых ею платьев. Проносила его два лета, совершенно прекрасное, легкое, нежаркое, — и обнаружила дырочку. Села зашивать и подумала, что я ведь, получается, продолжаю сейчас шов, который когда-то начала бабуля!
«Рушник прабабушки, который она вышивала будучи девочкой, 1910-1920 годы. Он был изготовлен как часть приданого и предназначался для изголовья кровати. На нем выткано „Сладких снов“»
«Для меня это особенно трогательно тем, что я вырос с этой прабабушкой, много времени проводил с ней в детстве, слушал ее рассказы на немецком о старом мире и старой родине».
- У моей прабабушки было старинное кольцо. И однажды она потеряла его в грядках в огороде. Найти не смогли. Прошло несколько десятилетий, прабабушки уже давно не стало, и вот, как-то раз, моя мама копалась в огороде в день рождения прабабки, — и вот оно — это давно потерянное кольцо!
Украшения, доставшиеся по наследству от прабабушки
- Мой дед был очень коммуникабельным. Однажды отдыхал на море, зашел в парикмахерскую, разболтался с сотрудниками и случайно выяснил, что у его отца (моего прадеда) в Новороссийске есть другая семья. Просто у деда редкая, необычная фамилия была, и ему сказали, что в Новороссийске есть люди с такой же фамилией, он поехал с ними знакомиться и тут-то все и выяснилось.
«На съемках „Унесенных ветром“ моя двоюродная бабушка обучала Кларка Гейбла верховой езде. Она была потрясающей наездницей»
- Жил-был мой муж. Дожил до 30 с лишним годиков и вдруг, в один прекрасный день, получил в социальной сети письмо от незнакомой девушки. Девушка писала странное: я вижу, что у вас фамилия, как у моей мамы девичья, а скажите плиз, как зовут вашего папу? Муж мой удивился, но имя отца написал. На следующий день пришел ответ. Мне кажется, мы с вами родственники, писала девушка. Моя мама — ваша сестра. А еще у меня есть дядя, брат мамы. Ну то есть, и ваш брат, получается, тоже. У мужа случился самый настоящий шок. Он у всех у нас случился, у нас уже были наши старшие дочери в довольно сознательном возрасте. У всех челюсти щелкнули о пол. Да, у отца мужа был второй брак, а в первом были дети. Не сложилось, брак распался. Женился повторно, в новом браке тоже родились дети. Я не знаю, почему в новой семье было принято решение скрывать факт наличия предыдущей семьи, но вот так, скрывали надежно. И эффективно, надо признаться. После этого все быстро закрутилось. Мы встретились с сестрой, очень подружились. Брат с племянницей в то время уже долго жили заграницей, но приехали познакомиться. И они все были так похожи! Так легко построили взаимоотношения! Как будто знали друг друга всю жизнь. С тех пор общаемся, часто и много. Все как будто стало на свои места и в картине рода сложился паззл.
«Мама назвала меня в честь родственницы на фото. Это была выдающаяся женщина, а ее муж — знатный хохмач. Он дошутился до того, что им запретили посещать библиотеку»
- Моя прабабушка из дворянского рода. Когда она осталась без отца, ее забрали к себе в усадьбу Стаховичи, она воспитывалась с их детьми. Они дружили с Толстыми и моя прабабушка в детстве видела самого Льва Толстого.
Моя бабушка в 14 лет прислуживала, наверное бвла девочкой на побегушкой, у граыини Соыьи Толстой.
«Нашла это кольцо среди вещей матери. И смогла разыскать предка, чьи инициалы совпали с выгравированными внутри! Они принадлежат моему прапрадеду Генри, родившемуся в 1843 году»
- У меня был дедушка и всю его жизнь его звали «деда Саша». На руке у него была тату «САША», мой папа и дядя называли его Саша, все родственники называли его Саша, да он и представлялся как Александр. И в один момент я открываю паспорт папы и вижу отчество «Сергеевич». И тут меня переклинило. Я пошла спрашивать у деда, а как так получилось. Он сказал, что в паспорте у него указано имя Сергей, а он не любил это имя и поэтому решил что будет Саша. Все так просто.
Может я что-то не уловила, но до открытия папиного паспорта Вы не знали, что он Сергеевич?!
«Моя бабуля была „сорокой“, оставила внукам кучу побрякушек. Я приехала, а там уже тетка всем заправляет. Говорит, мол, вас много, поделите украшения сразу, чтоб без обид. Ну, я отложила себе пару колечек-сережек. А когда пришло время забирать бабулино наследство, глазам не поверила»
«Там оказались настоящие драгоценные камни и настоящее золото! Я думала, что большая часть того, что мы делили, — это бижутерия. А теперь у меня есть кольцо с 27 натуральными рубинами! Колумбийский изумруд в 1 карат в окружении бриллиантов на 14-каратном золоте! Я в восторге!»
- Прабабушка родила дочку. Прадед приехал, а в свидетельстве написано Лариса. Расстроился, потому что договаривались назвать девочку Кларой. Он пошел и в паспортном столе попросил приписать большую букву «К» перед именем. Так и получилось выдуманное прадедом имя моей бабушки Клариса.
«Четыре поколения женщин! Ребенок на фото — моя бабушка, родившаяся в 1908 году»
- Мама отдала фамильные сережки с аметистами. Мол, если их носить, то быстро замуж выйдешь. Так было у моих мамы и бабушки — и года не прошло, как обе счастливо обручились. А я только универ закончила — какое замужество! Отказывалась носить принципиально. И вот, поехала в сентябре на море и там влюбилась в парнишку. Вспомнила про сережки, надела, флиртую с ним и так, и эдак. А этот мачо на меня даже не смотрит! Вежливо поулыбался и отвернулся. И тут вдруг к нам с широкой улыбкой подходит парень — ну очень похожий на моего визави. И прямо глаз с меня не сводит! Познакомились. Оказалось, это родные братья, отдыхали вместе. В итоге тот, второй, так за мной ухаживал, что у нас закрутился курортный роман, а следующим летом он сделал мне предложение. Ну, сережки!
Кто знает — быть может, однажды и наши фотографии станут для кого-то таким же окном в прошлое.