Вообще-то, это не совсем стульчик, это табуретка. Симпатичная получилась. Главное устойчивая.
20 умельцев, которые взялись за дерево и наполнили каждую работу домашним теплом
Умельцы, работающие с деревом, способны преобразить любой интерьер. Их произведения народного искусства приносят в дом уют, потому что даже самые простые деревянные вещи, сделанные с любовью, способны подарить человеку радость и счастье. И когда смотришь на искусно сделанные работы этих людей, хочется улыбнуться и пойти тоже что-то мастерить.
Когда все пошло не по плану, получился мини-стульчик
Заказали у меня стул. И с ним все пошло по самому неприятному сценарию. Задача была простая, нарезать, собрать, отдать клиенту, но когда начал делать пазы под проножки — все сломалось. Плюнул, решил, что как бы и ладно, обрезал ножки ровно по 33 см и замутил под них сидушку из лиственницы. Собрал все на клей, покрыл маслом с твердым воском и вуаля, прекрасный стул высотой 35 см и сидушкой 30×30.
Как же мне не нравится слово "сидушка", брр! Посмотрела в словаре: помета "сниженное"
Вот какие шедевры из дерева делает мужчина на пенсии
Ну... Кушать из такой посуды пожалуй не стоит
А так красиво конечно, как элемент дизайна
Отец вышел на пенсию пару лет назад. Долго маялся, потом вспомнил, что по образованию он деревообработчик, хоть и сидел в офисе 30 лет, решил купить токарный станок. Благо дом частный, гараж пустой, есть где поставить. Купил сперва самый дешевый. Все время что-то дорабатывал, переделывал, но хорошего результата так и не получал. Потом я уговорил его купить хороший. Там регулировок миллион, станина из чугуна и прочие прелести. И дело пошло на лад. Стали получаться сперва всякие толкушки, раскатки, рукояти для инструмента. Потом стаканы, тарелки, чаши. А дальше отец открыл для себя мир эпоксидной смолы. Заказал ему 10 литров прозрачной смолы для столешниц и пигмент.
Работа с деревом — это еще и создание музыкальных инструментов
Мой папа был врачом, но обожал работать с деревом. Деревообработка была его большой страстью. Он делал все от органа до струнных инструментов. У него действительно был невероятный талант.
- Тут в каждой детали любовь, красивее ничего не видел!
Когда дети тусуются в гараже, а не за ними
- Сын после школы завалил экзамены в универ, совсем от рук отбился — тусовался в отцовском гараже, сутки напролет какие-то коряги строгал. Я вздыхала, муж грозно твердил: «Одумайся, дворником будешь!» И вот в мой юбилей сын позвал утром на кухню и резко сдернул простыню, показав журнальный столик из спила невероятной красоты с мягкой подсветкой снизу! Янтарные переливы, трещинки сложились в диковинный узор, а от гладкой теплой столешницы пахло умопомрачительно. Мы с мужем кинулись обнимать нашего мальчика и извинились, что не верили в него. Столик моментально стал центром притяжения. А недавно друг мужа зашел к нам в гости и заказал несколько таких столиков для своего бизнеса. Сын думает открыть бизнес, ну а мы теперь его поддерживаем во всем.
Неожиданная вещица — футляр для куклы
Попросили меня как-то сделать футляр для куклы. Да не простой, а шестиугольный, с дверками и все такое. Футляр в цвете венге. Было принято решение делать его из МДФ со шпоном. Так проще, потому что из массива такое не совсем правильно изготавливать. Тут много незамкнутых контуров из тонких щитов, все это может выкрутить в любой момент. В итоге получилось неожиданно красиво.
А это выпускной проект одного из пользователей для школы деревообработки
Я только что закончил годичный курс по деревообработке и дизайну мебели. Мой заключительный проект был масштабным, и я очень доволен результатом. Я вдохновлялся витражами. Чтобы создать такой эффект, тысячи кусочков окрашенной ржаной соломы были по отдельности расплющены, отполированы, разрезаны и склеены. Форма шкафа также напоминает готическое окно с остроконечной аркой, в которую обычно вставлялись витражи.
Помню были популярны картины из соломки. Но это было давно. А тут взяли и так интересно эту технику использовали. Очень красиво. Завораживает
Шкатулка для украшений своими руками
Мне прислали фото китайской шкатулки и попросили сделать похожее. На крышку собрал рубашку из шпона махагона, корня секвойи и полосочки из бука. Все склеил на своем вакуумном прессе. Делал долго, много переделывал — сказалось отсутствие опыта в подобных вещах. Надеюсь, шкатулка понравится своей хозяйке.
Этот мужчина делает из дерева целые инсталляции. Выглядят как ожившие картины!
Я так понимаю, сумка тоже из дерева? У меня была практически такая же, даже цвет совпал.
Я сделал множество деревянных листьев из разных пород дерева, чтобы изобразить осенние краски. Вазу я выточил из белого дуба, а затем отлил из цельной бронзы. Фурнитура и ножки также сделаны из белого дуба. Все сделано вручную в моей мастерской.
Даже не верится, что такую тарелку можно вырезать из дерева!
Это изделие из черного ореха, шириной около 6,5 дюймов. Я вырезал его с помощью дремеля с гибкой насадкой и несколькими разными фрезами.
Вот такой исторический стул умелец воссоздал по фото
Сделал реплику стула с крестообразным сечением. Воссоздал максимально точно по фотографиям без чертежей. Еще немного добавил собственного стиля. Стул изготовлен из черного эбенового дерева, кожи крокодилового хвоста, а также декоративных латунных гвоздей и кнопок. Он настолько тяжелый, что мы еле поднимаем его вдвоем.
Чего только люди не смастерят для своих детей
Дизайн интересный, но мне цвет только не нравится. Какой-то он тревожный.
Эти шкафы для игровой комнаты моих сыновей почти год лежали в состоянии близком к завершению. Наконец-то я закончил отделку фасадов и дубовых столешниц. Очень доволен результатом. Дубовый ДСП предварительно обработал и покрасил. Ящики купил, а над арками пришлось попотеть, потому что сложно было работать фрезером, и по сути, пришлось собирать массивную лицевую раму, которую потом нужно было приклеить.
Старый дубовый стол с секретом
- Нашли на дачном чердаке тяжелый дубовый стол, весь в царапинах и пятнах от чернил. Я предлагала пустить его на дрова, но муж заявил: «Дуб же, вечный! Покроем маслом — красота будет». Когда полностью вытащили нижние ящики, муж нащупал на задней панели потайную защелку. Внутри оказалась узкая ниша, а в ней старые семейные фотографии, бабушкино письмо деду и разные монетки. Видимо, дед хранил это как главное сокровище в своей жизни.
Подставка для инструментов может выглядеть очень мило
Знакомьтесь с Ником, моим новым помощником. У него четыре когтя, полный рюкзак мелочей и взгляд, замечающий каждую вашу ошибку.
Полки, с которыми ваша комната может каждый день менять облик
Хочу поделиться своим новым проектом: настенные полки со сменными панелями. Идею воплотили вместе с местными художниками, которые отрисовали коллекцию сменных панелей, чтобы я мог легко менять облик своей гостиной, когда мне захочется чего-то нового. Сами полки изготовлены из американского дуба, с заменяемыми панелями из МДФ толщиной 16 мм. Они вставляются сбоку, три вертикальные стойки привинчиваются к стене, а полки вставляются в вырез.
Невероятную напольную лампу сделал парень в подарок другу
С одной стороны красиво и оригинально,с другой-парящие гробы 😅 в любом случае ценители найдутся и выполнено великолепно!👏
Эту напольную лампу я сделал для друга на прошлой неделе. Абажур сделал с помощью фрезера. Проводку проложил, разрезав стойку вдоль, сделав пазы для проводов, а затем склеил их обратно.
Люди с фантазией могут разглядеть изделие во всем
Сделал кресло из частично сгнившего нароста мескитового дерева. Вырезал его и сохранил всю структуру.
Мне вот интересно, каково само дерево, если у него такой большой нарост)))
Красиво
Необычное деревянное наследство
Этот стул достался мне от отца, который подарил ему лучший друг. Может, он и не красавец, но для меня он представляет определенную ценность. Он сделан из цельного куска дерева. Долгое время он был покрыт краской. Мои родители сняли ее. Не знаю, чем они его покрыли или что-то еще нанесли после этого, но оно вздулось. Так что я почистил сиденье проволочной щеткой. Это помогло удалить все сколы, а в некоторых местах даже обнажило древесину.
«Самая крутая вещь, которую я когда-либо сделал»
Работал над этим около 6 месяцев, наконец-то закончил! Это скамейка из вишни и волнистого клена. Особенно горжусь тем, как подогнали текстуру древесины на передней панели, это был мой первый опыт работы с таким сочетанием на фасадах ящиков, и я определенно усложнил задачу, добавив углы. В этот раз я сначала нашел действительно красивый кусок вишни с красивой текстурой и спроектировал скамейку вокруг него. Я очень хотел сохранить его в первозданном виде и показать рисунок древесины.
Шкаф в мастерской может тоже стать произведением искусства
Мне нужен был новый шкаф для хранения в мастерской, и я подумал, что это будет хорошая возможность впервые испробовать лобзик. Я давно хотел включить в свои работы растительные мотивы, но такие мелкие детали, как у этого рисунка, было невозможно сделать ленточной пилой. Сам рисунок вырезал из панели белого дуба, а подложку под нее из африканского красного дерева, чтобы защитить внутренности от пыли.
Кресло с целой историей
- На даче пылилось старое протертое кресло с гнутыми подлокотниками. Хотели выбросить, но я решила отреставрировать. Когда срезала старую обивку, на пол выпало золотое кольцо. Бабушка всплеснула руками и как закричит: «Дед, а ты говорил, что обручальное кольцо дома потерял». Дед заглянул в комнату, увидел кольцо у нее в руках и так нежно: «Галочка, ну откуда ж я знал, где оно слетело». Кресло мы отполировали и кольцо тоже. Обратно на деда надели. Теперь он сидит в обновленном кресле с украшением на пальце.
Обожаю натуральное дерево. С удовольствием что-нибудь из дерева сделала, но ни инструментов, ни навыка в работе с деревом нет. Единственное, что я смогла когда-то сделать, это домик для ежа.
В конечном счете, натуральное дерево — это не просто материал для мастерства, а живой источник тепла и гармонии. Уникальная мебель, созданная своими руками, преображает любой интерьер и наполняет его особым характером. Еще больше шедевров народных умельцев вы найдете в других наших статьях: