20 умельцев, которые взялись за дерево и наполнили каждую работу домашним теплом

Отец вышел на пенсию пару лет назад. Долго маялся, потом вспомнил, что по образованию он деревообработчик, хоть и сидел в офисе 30 лет, решил купить токарный станок. Благо дом частный, гараж пустой, есть где поставить. Купил сперва самый дешевый. Все время что-то дорабатывал, переделывал, но хорошего результата так и не получал. Потом я уговорил его купить хороший. Там регулировок миллион, станина из чугуна и прочие прелести. И дело пошло на лад. Стали получаться сперва всякие толкушки, раскатки, рукояти для инструмента. Потом стаканы, тарелки, чаши. А дальше отец открыл для себя мир эпоксидной смолы. Заказал ему 10 литров прозрачной смолы для столешниц и пигмент.