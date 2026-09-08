13 историй из командировок, пропитанных ароматом дорожного кофе и вкусом приключений

Командировка — это не только чемодан, гостиница и деловые встречи, а целое путешествие, пропитанное ароматом свежего кофе из незнакомых мест и дорожными курьезами. Сувениры можно и не купить в рабочей суете, но впечатления получить — просто обязательно! Здесь истории людей, чьи рабочие будни вдали от дома подарили и радость, и сюжеты, которые хочется рассказывать, чтобы поднять окружающим настроение.