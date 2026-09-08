13 историй из командировок, пропитанных ароматом дорожного кофе и вкусом приключений
Командировка — это не только чемодан, гостиница и деловые встречи, а целое путешествие, пропитанное ароматом свежего кофе из незнакомых мест и дорожными курьезами. Сувениры можно и не купить в рабочей суете, но впечатления получить — просто обязательно! Здесь истории людей, чьи рабочие будни вдали от дома подарили и радость, и сюжеты, которые хочется рассказывать, чтобы поднять окружающим настроение.
- В детстве мой отец часто был в командировках. Я всегда больше всего ждала его возвращения, потому что он привозил мне подарки. Однажды он звонил нам с мамой, а я по телефону сразу же спросила: «Пап, а что ты мне привезешь?» Он сразу же ответил: «Губозакаточную машину!» Я так радовалась тогда. Всем во дворе успела похвастаться, что вот-вот и у меня будет классная губозакаточная машина, которую привезет мне папа! Как же я расстроилась, когда он приехал через неделю и привез мне мягкую игрушку.
- Ехала из командировки домой на поезде. На одной станции стояли 30 минут. Пялилась в окно, а там местные мальчишки резвились. Заметили, что я наблюдаю за ними и тут же оживились. Пацанам лет по 11-13. Они мне на жестах показали, что предлагают сыграть в камень-ножницы-бумага. Следующие 10 минут они сначала играли между собой, а потом выигравшего подсаживали, чтобы он находился на одном уровне с окном в поезде, и победитель играл со мной. И так до тех пор, пока поезд не тронулся. Мальчики еще какое-то время бежали за ним и махали мне рукой. Какое же хорошее настроение мне сделали!
Когда ты Леха и приехал в командировку, а тебе выделили вот такое спальное место
- Когда-то были с казахскими коллегами в командировке в Монголии. Монголы повели нас в ресторан, и мы там разговорились. Один наш парень стал рассказывать, как они с братишкой летом жили у дедушки, и дедушка посылал их собирать малину в саду со строгим наказом: «Пока собираете малину, пойте, чтобы я слышал!» Монголы наши такие: «А зачем петь? Это обычай казахский, да?» Мы все хохочем, ага, обычай!
Нам дедушка с бабушкой говорили ешьте сколько влезет, главное чтобы ведерки с малиной полные принесли
- Командировка. Живем вчетвером мужиками на квартире. Один холодильник на всех. Смотрю, мой сыр кто-то потихоньку подрезает. Я говорю: «Мужики, мне не жалко, но совесть имейте». Сосед говорит, мол, у меня тоже кто-то подрезает сыр. Поговорили, вроде все поняли. Наутро смотрю — от куска почти ничего не осталось! Я всех на кухню, говорю: «Вы офигели?» И показываю сыр. Сосед говорит: «Так это мой сыр, и его кто-то тоже ест». Я говорю, что это я его ем, потому что это мой сыр. Оказалось, мы ели один и тот же кусок, а второй точно такой же завалился за продукты.
Если едешь в командировку в Пермь, то просто обязательно дойти до самого известного места города
Мне в детстве часто снился сон, я перелезаю через гору, которая окружала наш посёлок и за ней было счастье
- Прилетел я из командировки в Казань. Уставший, хочу домой, к жене. В аэропорту забираю чемодан с ленты — черный, с зеленой лентой, мой. Еду домой, захожу, целую жену. Она радостная: «Ну, давай, показывай, что привез?» Я всегда привожу подарочки для нее из командировок. Я открываю чемодан. И замираю. Внутри — женские комплекты. Красные. С какими-то блестками. Жена смотрит на меня. Я переворачиваю чемодан и вижу бирку, привязанную к ручке. Читаю: «Фирсова Елена». Я показываю жене: «Смотри, бирка! Это не мой чемодан!» Она смотрит на бирку, потом на меня, потом снова на бирку. И начинает ржать. Она смеется так, что слезы текут: «Ты что, привез чужой чемодан с этим всем?» Я: «Похоже на то». Она: «А где твой?» Я: «Наверное, у какой-то Лены!» Мы оба хохочем уже 10 минут.
Очень интересно, как же это Вас выпустили из зоны выдачи багажа, не сверив бирку на чемодане с посадочным талоном?
- На работе у нас был инженер Коля, трижды разведенный, сплошное обаяние. Приезжает он как-то из командировки, сдает отчет, а подтверждающих документов о проживании нет. Бухгалтерия требует служебную записку. Коля пишет почти дословно: «Документы о проживании отсутствуют, так как в поезде я познакомился с женщиной. Она пригласила меня к себе. Всю командировку жил у нее, готовит она превосходно, поэтому в гостиницах смысла не было».
- Сегодня вспомнила случай, как однажды я полетела в командировку в Азию. Мне тогда предоставили отель на все 3 дня. Когда мой близкий друг родом из того города узнал, что я лечу туда, попросил свою маму встретить меня. Я вежливо отказалась, но друг настоял. Итак, я приезжаю в город. Мне звонит друг и говорит, что скоро приедет его мама. Но я не ожидала увидеть ее на спортивном мерседесе и в юбке для гольфа. Она повезла меня в ресторан на ужин и настояла, чтобы я остановилась у них. Так я впервые оказалась дома у корейцев. Для меня приготовили комнату с новым постельным бельем, в гостиной у них было массажное кресло, вечерами мы делали маски для лица, ели клубнику и смотрели сериал. По утрам она готовила вкусные завтраки, давала перекус с собой и отвозила на выставку. С тех пор прошло 10 лет, а мы до сих пор с ней переписываемся и поздравляем друг друга с праздниками.
Здорово, когда в командировке есть хотя бы один денек на «погулять по городу». Такой пиксельно-мозаичный стрит-арт можно найти в Туле
- Мужу недавно исполнилось 45. В браке мы уже почти 15 лет. Никогда не давал повода для ревности, и вдруг бац — сказал, что едет в командировку на выходные, а сам, оказывается, снял квартиру на это время у моей знакомой. Он ее не помнил, потому что видел 1 раз, а она его запомнила. Конечно, она мне рассказала. Когда я выложила ему все, что знаю, он рассказал, что два дня сидел в квартире, никуда не выходил, играл в ноутбук и спал. И показал список сыгранных игр. А я ему дома, мол, не даю спокойно поиграть, потому что игры в среднем идут около часа.
У подруги муж так играл. А потом попросил развод и женился на другой.
- Мы набирали в офис в Гуанчжоу китайских сотрудников. Собеседую молодого человека. Говорит: «Меня зовут Миша». Поговорили — принял его на работу. Через несколько дней собеседуется еще один парень. Представляется: «Меня зовут Миша». Пообщались — принят и этот. Через несколько дней улетаю в командировку. Возвращаюсь, приезжаю на работу. Обращаюсь к одному из Миш, а он не реагирует. Говорю громче — не реагирует. Уже почти ору! И тут коллеги говорят: «Он уже не Миша, а Коля! Нам было неудобно, что в офисе два Миши, мы этого переименовали!» Так Миша стал Колей.
- Муж часто ездит по командировкам, заселяется в гостиницу и сразу мне звонит. А тут уехал и тишина. Пишу: «Любимый, ты как?» Этот кадр присылает фото, где он ужинает. Только он не заметил, что к сообщению прикрепилось видео. Сразу его удалил, но я успела посмотреть. На нем он зазывает себе в номер собачку. Видимо, в соседний номер приехал гость с питомцем и стоял в коридоре. Спрашиваю, что ты мне собачку-то не показал. Что такого? Ответ: «А ты ревновать будешь, что у меня такая соседка-мопс красивая!» А я и правда собак люблю.
Когда командировка проходит на «ура!»
- Сейчас в командировке, после сложных переговоров забежал в кофейню, чтобы расслабиться немного, выпить кофе и перекусить сэндвичем. Уже со старта меня удивило наличие большого аквариума на барной стойке, а в этом аквариуме жил самый настоящий краб. Разговорился с бариста, приятным бородатым молодым человеком. Оказалось, что он был поваром в одном из топовых ресторанов города. А потом им как-то завезли живых крабов, и он их готовить не стал, за что его оттуда и уволили. Уходил он, унося с собой краба Жорика. Теперь вот уже полгода работает в кофейне, готовит шикарный кофе, а Жорик подрабатывает талисманом в этом маленьком, но уютном заведении, за что оба получают довольно пристойные чаевые.
- Муж вдруг засобирался в командировку. Сложил в чемодан вещи и пошел в душ, а ноутбук не заблочил. Тут приходит голосовое от «Валера работа». Включаю, а голос женский говорит, мол, встречаемся в ТЦ! Я его проводила, а сама поехала туда же. Захожу в ТЦ, а он за столиком с начальником и его секретаршей. Ее зовут Валерия, а я и забыла! Оказалось, что надо было купить им рубашки новые для презентации в командировке, вот они перед отъездом и решили заскочить в ТЦ. А я уж напридумывала.
Наверное, я никогда не пойму, зачем открывать чужие сообщения, проверять телефон... Чтобы что?
- Был в командировке по работе. Приехал домой поздней ночью, захожу тихонечко в квартиру, чтоб не разбудить жену и вдруг слышу храп. Хороший такой мужицкий храп. Я офигел, уже куча мыслей в голове, как так, как она могла?! Не раздеваясь иду в комнату, заглядываю, ожидая увидеть мужика в нашей кровати, включаю свет! Лежит моя жена, а рядом старый-старый пес, за которым, как оказалось позже, жену попросили присмотреть пару дней. Именно он и храпел, как мужик. Так я его эти пару дней и называл — Мужиком.
Самое приятное в любой, даже самой сумбурной поездке — это момент возвращения домой. Пусть каждый ваш выезд по работе приносит только добрый вкус приключений и оставляет после себя исключительно приятное настроение.
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