16 везунчиков встретили таких необычных птиц, что мы не удержались и разузнали о них все

Могу похвастаться тем, что однажды видела коростеля! Эти птицы чрезвычайно осторожны, и поэтому считаются у охотников почетным трофеем😡

За забором моего участка лес, и очень хорошо слышно, что там живут коростели) Крик у них характерный, даже на латыни они называются Crex Crex😁

Я услышала, что он где-то совсем рядом, осторожно выглянула за забор - и увидела поднявшуюся из травы змеиную шею с маленькой головой. Птица огляделась и скрылась в траве. Этот случай единственный за 10 лет, что мы слышим их за забором. К сожалению, лес за нами поделили на участки и начали застраивать, коростели больше не прилетят из Африки😞