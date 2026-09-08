90-е, подростки на "птичьем рынке": "Дяденька, дяденька! А вы чем воробьёв красите?" 🦜
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16 везунчиков встретили таких необычных птиц, что мы не удержались и разузнали о них все
Птицы окружают нас везде: голубь деловито шагает по тротуару, ворона что-то высматривает с крыши, а утка плывет по своим делам — кажется, ничего необычного. Но иногда достаточно оказаться в нужном месте и вовремя достать камеру, чтобы привычные птицы показали себя с совершенно неожиданной стороны. Именно такие моменты попали здесь на фото. А мы поинтересовались и добавили к их снимкам несколько любопытных фактов о пернатых.
Этот явно улетевший у кого-то волнистый попугайчик нашел себе пристанище среди воробьев
90-е, подростки на "птичьем рынке": "Дяденька, дяденька! А вы чем воробьёв красите?" 🦜
- Я обнаружил этого попугайчика, когда он что-то клевал на обочине дороги в компании воробьев. Я было попытался его поймать, но он взлетел вместе со своей пернатой командой и уселся на провода. © dietuna / Reddit
Волнистые попугаи видят друг друга совсем не так, как мы: их глаза воспринимают ультрафиолет, недоступный человеческому зрению, а перья отражают его, поэтому привычная нам расцветка для самих птиц выглядит иначе. Но интересен не только внешний вид: волнистики еще и умеют перенимать голоса друг друга. Птицы, которые много общаются, постепенно начинают издавать похожие контактные крики. Причем в отличие от многих других попугаев, учиться новым звукам волнистые попугаи способны даже во взрослом возрасте.
Автор говорит, что очень редко фотографирует уток, но для этих двух сделал исключение
Утки умеют в буквальном смысле спать вполглаза. Одно полушарие мозга у них может спать, пока другое остается начеку, а связанный с ним глаз — открытым. Причем кряквы пользуются этой способностью не просто так: если стая отдыхает вместе, птицы с краю чаще оставляют открытым глаз, направленный наружу, от остальных уток. Так они могут заметить приближающуюся опасность, не просыпаясь полностью, а утки в более безопасной середине группы чаще позволяют себе спать обоими полушариями
Автор этого снимка рассказывает, что детеныши пустельги, родители которых свили гнездо в саду его родителей, наконец-то стали почти самостоятельными и уже сами ищут себе еду
Во время охоты пустельга умеет буквально фиксировать взгляд на одной точке. Пока птица зависает на ветру, ее тело может двигаться вверх-вниз и немного смещаться, а голова остается почти неподвижной. Более того, пустельга чередует взмахи крыльев с коротким планированием и даже смещает тело относительно головы, лишь бы не потерять выбранную точку из виду. Так ей гораздо проще следить за крошечной добычей далеко внизу.
Автор говорит, что несмотря на то, что мандаринок сложно назвать экзотическими птицами, они выглядят так, будто вышли из сна писателя-фантаста
В странах Восточной Азии пара уток-мандаринок издавна считается символом любви и супружеской верности. Их часто изображают вместе именно потому, что птицам приписывали способность сохранять пару на всю жизнь. Но реальность намного прозаичнее: пара у мандаринок обычно образуется на один сезон, а на следующий год у птицы может появиться уже другой партнер. Так что знаменитый символ вечной любви своим собственным примером эту легенду не очень-то подтверждает. Увы и ах.
А здесь автору удалось запечатлеть зеленую циссу, которая, как это ни удивительно, относится к семейству врановых
Кстати, о воронах. Каждое утро муж оставлял на подоконнике грецкий орех для вороны — она прилетала к нам уже второй год, забирала орех и улетала по своим вороньим делам. Как-то мы уехали на три дня, поэтому подарка для нашего пернатого друга не оставляли. Вернулись, муж подходит к подоконнику, а там лежит блестящая новенькая гайка. Супруг растрогался, говорит, смотри, ворона нам подарок принесла в качестве благодарности. Трогать презент не стали, а через час смотрим, ворона прилетела, оглядела пустой подоконник, забрала гайку и улетела. Видимо, это был не подарок, а аванс.
Эти яркие кардиналы сегодня «сыграли свадьбу»
- А вы знаете, что они моногамны, а кормят друг друга в качестве ухаживания? Очень милые создания © Only-Pangolin255 / Reddit
Ярко-красным оперением могут похвастаться самцы кардиналов, хотя каротиноиды с пищей получают птицы обоих полов. Дело не только в рационе — организм самцов активнее перерабатывает и направляет эти пигменты в растущие перья. У самок, напротив, часть каротиноидов активнее разрушается прямо в перьевых фолликулах, поэтому они остаются преимущественно буровато-бежевыми. Впрочем, красноватые участки есть и у них — например, на хохолке, крыльях и хвосте
Эта птичка приземлилась на рубашку и мирно уснула
Обыкновенная пищуха — птичка совсем крошечная: взрослая особь весит в среднем около 9 г. Но при таких размерах она отлично приспособлена к жизни на стволах деревьев — в поисках насекомых пищуха начинает путь у основания дерева и постепенно поднимается вверх, часто двигаясь по спирали. А вот спускаться по стволу практически не умеет: добравшись наверх, она просто перелетает к основанию соседнего дерева — и снова начинает карабкаться вверх.
Этот венценосный голубь выглядит так, будто однажды ночью павлин пробрался в курятник, а потом вылупились вот такие птички
Венценосного голубя трудно принять за родственника привычных городских голубей — эта птица может вырастать больше 80 см в длину и весить свыше 3 кг, но принадлежат они к одному семейству. Есть у них и еще одна общая необычная черта — своих малышей и привычные нам и венценосные голуби кормят особым «птичьим молоком». Оно образуется в зобе, причем вырабатывать его способны и самка, и самец, так что кормлением единственного птенца — а у венценосных в кладке всегда одно яйцо, — занимаются оба родителя.
Чтобы сделать эту фотографию, автор фото два часа наблюдал за парой белоголовых орланов. По его словам, они просидели на этом дереве до самого заката
У белоголовых орланов довольно экстремальные свидания. Во время ухаживания самец и самка могут подняться высоко в небо, сцепиться когтями и вместе устремиться вниз, кувыркаясь в воздухе. Со стороны кажется, что птицы вот-вот разобьются, но перед землей они разъединяются и разлетаются. И это не драка, а один из брачных ритуалов орланов.
Пока хозяин автомобиля был в спортзале, эта плачущая горлица свила гнездо прямо на его машине
Плачущие горлицы явно не претендуют на звание лучших строителей среди птиц — их гнездо зачастую представляет собой настолько хлипкую конструкцию из веточек, что снизу через нее можно разглядеть яйца. Причем место птицы тоже выбирают без особых заморочек: могут поселиться на карнизе, водостоке, кондиционере или другой человеческой конструкции. Строит гнездо самка, а самец снабжает ее материалами — приносит веточки и передает их прямо ей.
А это фото можно назвать поистине уникальным — на нем запечатлен балийский скворец, количество которых в дикой природе насчитывается не больше 50
Балийским скворцам иногда непросто объяснить свои намерения — ухаживают и угрожают сопернику они почти одинаково. Птица поднимает свой роскошный хохолок, задирает клюв, распушает перья и начинает раскачиваться, сопровождая представление трелями, свистом и даже шипением. Если это все-таки свидание и самке понравился кавалер, она подходит к нему и начинает перебирать перья у него на шее и груди, а самец отвечает ей тем же.
По словам автора фото, он хотел сфотографировать стайку чаек, но они вдруг сорвались с места и улетели. А потом на дерево приземлилась вот эта полярная сова
Размер семьи у полярных сов во многом зависит от того, сколько вокруг еды — в годы, когда леммингов мало, совы могут вообще отказаться от размножения. А если добычи в изобилии, самка способна отложить до 11 яиц, причем делает она это не все сразу, а с интервалом примерно в два дня. Поэтому птенцы в одной семье заметно отличаются по возрасту и размеру — пока младший только появляется из яйца, старшие уже успевают прилично подрасти.
Автор этого фото делится своим счастьем — ей наконец-то удалось сфотографировать вальдшнепа, увидеть которого она мечтала целый год
У вальдшнепа глаза расположены так, что птица может видеть практически все вокруг себя на 360°. Это очень удобно — пока длинный клюв погружен в землю в поисках еды, можно одновременно следить, нет ли по близости какой-либо опасности. Но необычное расположение глаз повлияло и на внутреннее устройство головы — мозжечок, который у большинства птиц находится позади остальных отделов мозга, у вальдшнепа оказался под ними. Поэтому его мозг иногда вполне буквально называют «перевернутым».
По словам автора, это его первое фото обыкновенного удода. И, несмотря на название птички, снимок получился необыкновенным
Удоды у нас часто встречаются, прямо в городе могут по газону бродить)
Птенцы удода умеют довольно необычно защищать свое гнездо — если внутрь пытается забраться хищник, малыши способны направленно обрызгать незваного гостя жидким пометом. А еще потревоженные птенцы также шипят и стараются отпугнуть нарушителя. В общем, снаружи гнездо удода может выглядеть вполне безобидно, но его обитатели уже с раннего возраста умеют за себя постоять.
Знакомьтесь, это бороздчатоклювый ани. Автор фото рассказывает, что случайно столкнулся с этим великолепным представителем птиц
У бороздчатоклювых ани весьма необычные семейные порядки — несколько пар могут построить одно общее гнездо, куда все самки откладывают яйца. Потом взрослые вместе насиживают кладку и кормят птенцов, не разделяя их на своих и чужих. Но до появления малышей отношения не такие мирные: самки, которые еще не начали нестись, могут выбрасывать из гнезда уже отложенные товаркой яйца. А после появления собственного первого яйца прекращают это делать. В итоге последней начавшей нестись самке достается весьма выгодная позиция — ее яйца уже никто из соседок по гнезду не выбрасывает. Кстати, забавно, что ани относятся к семейству кукушковых.
Посмотрите, какой удивительный кадр с дыханием красноплечего трупиала удалось поймать автору фото!
Личная жизнь красноплечих трупиалов довольно запутанная. На территории одного самца могут одновременно гнездиться несколько самок, а в исключительных случаях их насчитывали целых 15. Но считать всех появившихся там птенцов его детьми было бы преждевременно — генетические исследования показали, что в некоторых популяциях около 40% птенцов имеют другого отца. Но самое забавное, что часть самок спаривается с самцами с соседних территорий, так что за внешне чинной птичьей семьей может скрываться настоящий любовный многоугольник.
А здесь вы найдете еще истории и факты о братьях наших меньших:
Комментарии
Могу похвастаться тем, что однажды видела коростеля! Эти птицы чрезвычайно осторожны, и поэтому считаются у охотников почетным трофеем😡
За забором моего участка лес, и очень хорошо слышно, что там живут коростели) Крик у них характерный, даже на латыни они называются Crex Crex😁
Я услышала, что он где-то совсем рядом, осторожно выглянула за забор - и увидела поднявшуюся из травы змеиную шею с маленькой головой. Птица огляделась и скрылась в траве. Этот случай единственный за 10 лет, что мы слышим их за забором. К сожалению, лес за нами поделили на участки и начали застраивать, коростели больше не прилетят из Африки😞