17 историй о сельских жителях, чей труд пропитан ароматом свежего хлеба, липового меда и простым человеческим теплом

Ну вот хоть хорошо придумано, читать не противно. Предлагаю продолжение от первого лица "я как техника", не от моего ни в коем разе.

А я детям и говорю:

- Это все волшебные блины мне помогли! А кто их испек? А вот она!

И вытаскиваю первоклашку на первый план.

Она смущается, но не выдирается из рук, ага, можно продолжать !

(Я когда-то служил Дед Морозом, повидал деточек, которых выдвигать

Нельзя! Они так пугаются, так путаются...)

Ну я и продолжаю:

- Эта девочка может испечь волшебные блины, которые помогают! Сделать работу! Правильно!!

Но если теперь кто-то подумает, что к ней можно приставать и просить волшебный блин на дурацкие цели!.. Будет вот как!

И я подхватил с полу ракетку для пинг понга, совершенно лысую, и вкладываю ее ручку первоклашке, и говорю:

- Это сковородка!

А поднимая руку первоклашки , с интонациями Дед Мороза, вопрошаю:

- А это кто?

Зачарованные дети орут хором:

- Аня!!

Хорошо там не было подростков, они так на это не поддаются ...

И я продолжаю...

- Аня, когда к тебе приходит кто-то и просит волшебный блин, ты делаешь блин!!

И направляю ее руку со "сковородкой", прямо себе по лбу,

Кричу "Ой, Блин!!" И падаю навзничь...

Дети поняли, они ржут. Аня тоже поняла, настолько, что тут же начинает выискивать каких-то мальчиков, со словами вслух!?

- Ну кто тут хочет волшебный блин??