17 историй о сельских жителях, чей труд пропитан ароматом свежего хлеба, липового меда и простым человеческим теплом
Сельские жители — техники, пастухи, ветеринары, да и простые обычные люди — ежедневно не только общаются с добрыми соседями, но и сталкиваются со своевольными гусями, милыми телятами, а иногда и с нагловатыми оленями. Они по личному опыту знают, что работа в селе отнюдь не простая, но моменты искреннего смеха и маленькие повседневные радости очень скрашивают ее.
- Пасли мы овец некого Максима, пока тот не решил, что платит нам слишком много, и не надумал пасти их сам. Решили мы с нашего огорода на холме глянуть, как он справляется, — оттуда все пастбище было видно. И стали, так сказать, «пасти» Максима с семьей. Смотрим — выгнали они овец. Овцы нашли вкусную травку, остановились в низине. Семья достала покрывало, мангальчик переносной собрали, угли там зажгли, еду разложили. Прям идиллия. Муж шебуршит вокруг мангала, жена кинзу крошит ножичком, рукколу. И тут овцы перешли на другое место, но далековато. Семья бросает все, перетаскивает к ним поближе покрывало для пикника, еду бросает назад в корзину. Жена бежит к овцам с баулом, сзади идет Максим, тащит в перчатках мангал с горящими углями. Пришли на новое место. Обосновались. Опять разложили покрывало, еду, зелень, поставили мангальчик. И тут снова овцы куда-то поперлись. Опять все надо переносить: еду, покрывало, сумки, мангал с углем. После шестого раза они забили уже на шашлыки, угли высыпали, мангал разобрали. Поняли, что им тут не пикник. Бегать надо. А еще через три дня вывесили объявление в поселке «Ищем пастуха, оплата договорная».
- Эту историю услышала от бабушки, когда была еще ребенком. В деревне жил мужик —заядлый холостяк. Уже когда перевалило ему за 40, он сошелся с женщиной с другого конца села. Да только жилья своего у жениха не было, и жил он с родителями. А у невесты свой собственный дом был, и решили они жить там. Жених пришел не с пустыми руками — пригнал к дому женушки своих гусей. Жили они хорошо, но и ссоры были. Мужик на эмоциях всегда собирался, забирал гусей и гнал их через все село к родителям. А гуси — они же птицы вольные: их выпустил, а вечером они домой возвращаются. Через пару лет такой жизни, гуси, слыша склоку в доме, уже сами собирались под калиткой и радостно гоготали, мол, пойдем, хозяин, ждать уже устали.
«Моя подруга выпустила кур на арбуз. Они выклевали его дочиста»
- Я как техник занимался простым ремонтом проекторов и интерактивных экранов в школах. Если проблема не решалась за полчаса, то составлял заявку, и технику забирали на несколько недель. Думал, что занимаюсь бесполезной работой. Но однажды в селе я понял, что я не бесполезен.
Оттуда поступила заявка на ремонт. Приехал я к сельской школе. Местная учительница привела меня в деревянное одноэтажное здание. Там даже холла нет, вместо него сразу спортзал, а классы рассчитаны всего на 4 парты. И посреди этой простоты — вдруг цифровая доска, ПК и экран, которые и нужно было мне чинить. И вот я полчаса перезагружал, стучал, сбрасывал настройки — все без толку. Уже собирался оформлять заявку, как тут учительница зашла с первоклашкой.
— Тут к вам гостья, — сказала учительница. А первоклашка протянула мне большую тарелку блинов и застенчиво спряталась обратно за педагога. — Она узнала, что приедет дядя из города, чтобы починить мультики, и сама испекла вам угощение.
В голове мгновенно выстроилась цепочка: в селе нет кинотеатра. Дети смотрят мультфильмы на единственном большом экране — доске с проектором. И если я не починю его сегодня, его заберут, и мультиков у детей не будет несколько недель. После этого просто уехать я не мог. Провозился еще 2 часа, но решил проблему. Дети были рады безгранично.
Ну вот хоть хорошо придумано, читать не противно. Предлагаю продолжение от первого лица "я как техника", не от моего ни в коем разе.
А я детям и говорю:
- Это все волшебные блины мне помогли! А кто их испек? А вот она!
И вытаскиваю первоклашку на первый план.
Она смущается, но не выдирается из рук, ага, можно продолжать !
(Я когда-то служил Дед Морозом, повидал деточек, которых выдвигать
Нельзя! Они так пугаются, так путаются...)
Ну я и продолжаю:
- Эта девочка может испечь волшебные блины, которые помогают! Сделать работу! Правильно!!
Но если теперь кто-то подумает, что к ней можно приставать и просить волшебный блин на дурацкие цели!.. Будет вот как!
И я подхватил с полу ракетку для пинг понга, совершенно лысую, и вкладываю ее ручку первоклашке, и говорю:
- Это сковородка!
А поднимая руку первоклашки , с интонациями Дед Мороза, вопрошаю:
- А это кто?
Зачарованные дети орут хором:
- Аня!!
Хорошо там не было подростков, они так на это не поддаются ...
И я продолжаю...
- Аня, когда к тебе приходит кто-то и просит волшебный блин, ты делаешь блин!!
И направляю ее руку со "сковородкой", прямо себе по лбу,
Кричу "Ой, Блин!!" И падаю навзничь...
Дети поняли, они ржут. Аня тоже поняла, настолько, что тут же начинает выискивать каких-то мальчиков, со словами вслух!?
- Ну кто тут хочет волшебный блин??
- У нас была гусыня, и, когда мне было полгода, мама ставила во дворе коляску, погреться на солнышке. Так эта гусыня постоянно сидела под моей коляской и охраняла, как верный пес. Прям вот заглядывала время от времени в коляску, там я или нет. Однажды бабушка приехала из другого города к нам, так гусыня выскочила из под коляски, крылья по сторонам и шипела на бабушку.
- У нас в деревне одна бабуля отпускала корову на весь день гулять. Корова частенько пробивала заборы и гуляла по чужим огородам. Многим это надоело. И ругались, и корову пытались привязывать — без толку. Проучила ее соседка. Когда корова пришла к ней на огород, она просто подоила ее и отправила домой. Один день подоила, второй, после третьего раза, глядь — и корова привязана, и соседка недалеко, наблюдает за коровой...
«Олень забрался в мой сад, несмотря на двухметровый забор, и поел все листья на 450 кустах перца! Сам перец он не тронул, но теперь волнуюсь, успеет ли он дозреть»
- У меня сейчас дома в селе живет белый петух. Я с этим петухом парилась, еще когда он был цыпленком и вдруг переставал есть или вставать. Выпаивала, отогревала, выкармливала. И он вырос, но стал в курятнике каким-то парией. То есть везде тусняк, куры что-то копают, ругаются между собой, убегают от петухов, клюют мои пальцы в шлепках, а петух грустит и никому до него нет дела. Он не стремился общаться, не кукарекал, ел без интереса. В общем, мне это надоело, забрала я его домой. А он и дома часами просто стоял задумчивый, даже коты его игнорировать стали. И тут я совершила ошибку, я пожаловалась знакомой на него. А знакомая говорит, мол, а не паразиты ли это? Я, понятно, возмутилась, говорю, мол, ты что, это просто необычная птица такая, загадочная, интеллигентная даже возможно. Но решила, что здоровье поправить петуху не помешает. И итог — вместо благородного белого петуха в моем доме поселился обычный дурачок! Бегает, кокококает на весь дом, шарится по всем комнатам на предмет, что сожрать, пугается кошек, а сегодня в 5 утра, он начал кукарекать! И ведь в курятник его обратно пока нельзя: массы-то у него нет, а он сейчас начнет всем демонстрировать свою истинную петушиность и доказывать курочкам, что он мужчинка ого-го!
Есть очень хорошее лечение для таких петухов. Топор. Хотя лично я не умею курей топором убивать. Я всегда ножичком по горлышку.
- Работаю учительницей в сельской школе. Днем — уроки, вечером — проверка тетрадей. А утром и поздним вечером — еще и небольшое хозяйство: куры. Вот только в последнюю неделю они у меня перестали нестись. Корм тот же, свет в курятнике горит. Вначале думала, яйца кто таскает, пока меня дома нет. Спросила у соседки, та говорит, не ходит ко мне никто. Перечитала книгу по птицеводству — ничего понятней не стало. Уже хотела ветеринара звать. И тут как-то зашла за вилами в сарай, где стоит старый трактор мужа. Смотрю — из небольшой дырки вылезает моя курица. А под трактором — десятки яиц. Яйца собрала, а дырку заставила мужа заделать.
Соседка уезжала, попросила присмотреть за курами, которые у неё в саду (аналог российских дач, только здесь запрещено туалеты иметь). Куры маленькие, вид такой. Так как это была осень, соседка не хотела заводить цыплят и попросила забирать яйца себе. Я собирала яйца, проверяла всякие уголки, потому что куры не особенно охотно откладывали яйца в гнёзда. В одном углу загона лежит на боку большой ящик с сеном. Как-то наклоняюсь я посмотреть, нет ли там яиц, и замечаю в углу у задней стенки зарытую в сено курицу. Протягиваю руку и чувствую, что под курицей уже пара цыплят. Эта курица ещё до отъезда хозяйки тщательно замаскировалась в ящике и отложила там яйца. Хозяева долго искали её, но не смогли найти, подумали, что она как-то сбежала.
Хотела поместить здесь фотографию той курицы с цыплятами, но у меня есть только видео с ними, а видео здесь не разместить.
- Сегодня меня с суточной смены забирал наш директор Анатолич. Ехали, болтали. И тут понимаю, что он хочет мне что-то сказать, но не решается как-то.
— Анатолич, что ты умалчиваешь? На другой пост с проходной, что ли, хочешь перевести?
— Не-е-е-е... Тут вот какое дело. Заберешь проблемное животное?
И тут он рассказывает сущий анекдот. В его загородный дом прилетел гусь. Шипит на него и в уличный туалет не пускает. А к нему еще и внуки приедут, вот он и хочет с «проблемой» до их приезда разобраться.
И вот приезжаем к нему, и видим рыже-белое существо, какое-то даже маленькое для гуся. И Анатолич такой:
— Не пойду дальше. Давай ты сама.
Я подошла, а птица зашипела, закричала, взлетела и забила крыльями меня по лицу. Я ее поймала, прижала к себе. Смотрю — а она мне всю одежду перепачкала. Оказалось, это индоутка. Несу — а директор за углом прячется. Спрашиваю, куда ему ее посадить, а он говорит, мол, забирай это чудище совсем, она не наша и даже не соседей. Сунул мне денег за «внеурочную работу», и я повезла ее домой. На ферме посадила к своим уткам, и они ее, к счастью, сразу приняли.
- Помню, в далеком 1986 году вернулись мы с отцом в его родную деревню после шести лет проживания в Монголии. Никто и не догадывался, что он приедет. И вот приезжает он к родной тетке, заходит во двор, тетя Люба увидела его и аж ведро из рук выронила от неожиданности. На шею бросилась, в слезы, обнимает племянника и такая: «Айда в дом скорее! Сейчас накроем стол». А потом мужу кричит: «Миша-а-а, смотри, кто к нам приехал!!!» Тащит его за руку, событие-то какое! А дядя Миша, простой деревенский тракторист лет 50, выглянул из комнаты и спокойно так:
— О, Вовка, привет. Заходи, тут «Клуб путешественников» идет.
Сказал так, как будто отец жил на соседней улице все эти годы и по 2 раза на дню захаживал в гости. На этом все эмоции дяди Миши были исчерпаны до дна.
Почему отец не кинулся Вовке на встречу? Хотелось " феверкаф" ещё и от Вовки. А у Вовки не было, а сами и не сдогадалися. Гости, ёптать.
- Жена частенько собирала вещи и уезжала к родителям в другое село каждый раз «насовсем». Собираясь, она звонила брату, который приезжал на колхозном грузовике, чтобы забрать корову, которую подарили молодой семье родители жены. Так вот, через пару лет корова, увидев или услышав как подъехал знакомый грузовик, сама выходила на улицу и вставала возле борта. Часто зря, так как брат и просто в гости приезжал.
«Переехала в деревню работать ветеринаром. Привязываюсь к своим подопечным очень сильно. И это не неудивительно: телята под моим присмотром с 7 дней и до 4-х месяцев. А слабых порой с рук кормлю и пою»
У вас в попечении 2 телёнка? Не приписывайте выхаживание телят себе. Выхаживают телятницы и кормят, и пасут, и поят, и лечат, тем, что ветеринар прописал. А чаще сами траву собирают, сушат ( пижму, например, от поноса) и лечат. Любить одно, а вот ухаживать, за брльшим количеством телят, практически 24/7, не приписывайте себе, девушка. Любите, вот и любите.
- Сын привез молодую жену из города. Утром она решила нас удивить: взяла корзинку и пошла в курятник. Через десять минут заходит гордая, ставит лукошко. Я беру одно белоснежное яйцо, с размаху бью им о край сковородки, и вдруг яйцо отскакивает, а сковородка ка-а-ак звякнет на всю кухню! Невестка стоит бледная, мой муж сползает по стенке от смеха, а я смотрю на целехонькое яйцо в своей руке. Оказалось, городская девочка совсем не знала нашей деревенской хитрости. Чтобы куры неслись в правильных местах, мы им в гнезда кладем «подкладки». Дед наш для этого дела много лет назад выточил из дуба и выкрасил в белый цвет деревянные муляжи. Так вот, наша хозяюшка старательно обошла все гнезда и собрала именно их! Настоящие и немного испачканные куриные яйца она брезгливо проигнорировала, потому что деревянные показались ей чище, ровнее и красивее.
- Подростком я и представить не могла, что в 30+ буду жить в селе и получать удовольствие от выращивания чабреца, помидорок и цветочков. Но тут ушла в декрет, и у меня появилась новая страсть — розы. Я часами смотрела канал женщины-блогера из Магнитогорска об их выращивании. И тут подумала, что если у нее растут, значит, у меня в Уфе тоже выживут. В феврале закупила их по дешевке в магазине, докупила для фона клематисы. Когда проросли саженцы, держала их под лампой. В итоге запланировала розарий площадью 20 квадратных метров! В апреле начала копать. Копала, пока ребенок спал в коляске, уставала безумно, на это была моя отдушина, мечты о розарии грели душу. В конце апреля посадила в открытый грунт розы, и тут начались капризы погоды. Сначала все сгорело на жарком солнце, а потом, когда проклюнулись новые листья в мае, все замерзло! После этого я обрезала все на высоту примерно 5-10 см, так как поняла, что побеги, которые выросли под лампой, были слабые. Решила, что выживет сильнейший! Так и вышло, потеряла я в итоге только 2 розы. К концу мая они начали проклевываться. Несмотря на все погодные невзгоды, моя мечта осуществилась, розарий удался! А аромат от него просто потрясающий.
У меня подобное с петуниями было,понять не могла почему погибли. А дело было в том что сначала не было акклиматизации. Несколько дуг из металла или пластика и агроволокно. И раскрывать время от времени
- Моим бабуле с дедулей 70 с лишним лет, и они живут в небольшой деревне. Я видел, что им приходится носить воду из колодца. И на свою первую зарплату я пошел и купил им водяной насос. Вы бы видели, какая лучезарная радость озарила лицо моей бабули, когда она поняла, как я ее люблю. Она потом еще всем с восторгом рассказывала, что, несмотря на то, что у нее полно внуков, я единственный, кто подумал о ее проблемах.
Зачем скважина если был колодец У нас в детстве у родителей тоже был насос Правда быстро выкачивалась из колодца но носить из речки и поливать огород было далеко
- Работаю ветеринаром. Среди ночи — пронзительный звонок. Беру трубку, а там взволнованный фермер: «Приезжайте срочно!» Что случилось — не говорит. Я, невыспавшаяся, усталая, но собралась за 5 минут, побежала. Забегаю к ним в хлев. Он с женой стоят, охают, ахают. А я смотрю и чуть со смеху не падаю: там просто свинья головой застряла в старом ведре из-под комбикорма. Я говорю: «И это то, из-за чего вы меня звали?» — и начинаем вытаскивать. Хозяин держит свинью за задние ноги, я намазываю ей морду подсолнечным маслом. Пыхтели мы минут 10, пока ведро не соскочило. Свинья вскочила, отряхнулась и дальше побежала к корыту лопать — как же, не наелась, бедняга. Посоветовала им такие ведра подальше от свинок держать и поехала досыпать ночь перед утренней сменой.
А с вами случались интересные истории в деревне — забавные или трогающие за живое? Расскажите о них, а заодно посмотрите другие наши статьи о простых работниках.
Комментарии
Как то сломалась у нас система смыва в курящике (такая клетка двуэтажнаяпохожая на шкаф, только с курями), пришлось в ручную чистить. Одной рукой орудую тяпкой, другой отгоняю пернатых. Но все таки одна курица сделала отчаянный рывок и... Плюхнулась в ведро с помётом, застряла по грудь и с удивлённым ко-ко-ко стала погружается.... Я наивная думала что хуже быть не может... Но тут она поняла что тонет и стала бить крыльями. Хорошо что успела за курящик спрятаться. Пришлось ждать пока эта диверсантка не провалится по самые сережки. И тащить ее на компостную кучу, отмывать из шланга, хорошо что напор хороший можно было издалека поливать...