20 ностальгических историй и кадров с выпускных, от которых и сейчас веет гордостью и большими надеждами
Выпускной — это незабываемый светлый вечер, который пропитан особым волнением и щемящим чувством прощания с детством. У каждого из нас остались свои воспоминания об этом дне: иногда это истории с запахом старых учебников, а иногда — настоящие комедии положений на танцполе. Мы собрали уютные и искренние рассказы, связанные со вчерашними школьниками, от которых на душе становится теплее.
- Мы вышли на школьный двор запускать шары. Я шествую в своем шикарном выпускном платье, и вдруг раздается треск ткани. Кто-то в толпе ахает, парень из параллельного класса пытается закрыть меня сзади своим пиджаком. Я хватаюсь за подол и понимаю, что этот парень наступил на мой пышный длинный шлейф, который был на липучках. Я планировала отстегнуть шлейф во время дискотеки, чтобы было удобно танцевать, а он отлетел гораздо раньше. А с моим «спасителем», прикрывавшим меня пиджаком мы потом стали встречаться.
- Гуляли в парке на выпускном. Тут почувствовала горячее дыхание у шеи, возню и услышала мужской шепот: «Тихо, расслабься, сейчас все сделаю». Я напряглась и замерла. Потом обернулась и увидела, как наш староста сзади меня пытался аккуратно отцепить кружево моего роскошного платья от куста шиповника!
«Впервые самостоятельно построила платье. На фото в нем моя дочка на выпускном банкете»
- На выпускном танцевала с красавчиком из класса. Положила ему руку на плечо, мы кружимся под музыку. Чувствую себя королевой! И тут я вижу, что на его белом пиджаке коричневый отпечаток моей ладони! Одноклассницы ахают! Я засмущалась и поняла, что это лосьон-бронзатор с легким эффектом загара, которым я щедро намазала плечи, зону декольте и руки. Я уже собираюсь извиняться за испорченную вещь, но мой кавалер смотрит на свое плечо, улыбается и громко заявляет: «Отлично! Зато теперь все парни в школе видят, что на сегодняшний вечер я официально занят!»
- На выпускной пошла красоткой в красном платье. За мной увязалась парочка — Евгений (золотой медалист) и Наташка. Как оказалось, Женька был влюблен в меня, а я и не заметила, а Наташа — в Женю. В общем встретила вместе с ними рассвет в парке.
- Выпускной дочери в 11 классе. Все девочки и их мамы в нарядных пышных платьях, с прическами из салонов. А мы с дочерью были в брючных костюмах-тройках. Она в сером, я в бордовом с черным пиджаком. Прическа у нее была самая обычная: собранные в гладкий узел волосы, вокруг которого повязали крепдешиновый платочек. Хуже других мы не выглядели. Да, кстати, она была отличницей с одной четверкой.
«Это выпускной фартук моей мамы»
- Я заканчивала школу в 2001 году. После торжественного вручения аттестатов всей параллели (3 класса) мы с родителями и учителями поехали в банкетный зал у реки недалеко от города. Это был классный выпускной с танцами, купанием в реке, всеобщим весельем и единением! А после 9 класса у нас был очень крутой выезд на шашлыки в ближайший лес. Также всеми тремя классами, но без родителей, только с учителями и с кем-то еще из родкома. Вот только не помню, развлекательную программу для учителей и родителей мы готовили после 9-го или после 11-го... Но то, что было и смешно, и трогательно до слез — это 100% . Каждому учителю готовили песню-поздравление.
- На выпуском на мне была белая рубашка на пару размеров больше с огромными черными пуговицами, брюки, то ли батины, то ли брата, не помню уже. На брюках были такие зачетные стрелки! Ботинки были черные с квадратными носами, смотрящими вверх, как в мультике про Маленького Мука. Ну и, естественно, козырная прическа нулевых под троечку, но с челкой.
- К моему выпускному самый неприятный сюрприз подбросила погода. Тогда началось июньское похолодание. На торжественную часть шли в плащах, ноги замерзли в босоножках. А во время ночной прогулки по Волге на арендованном кораблике вообще продрогли! Сидели в закрытом салоне, снаружи нас были ветер и ледяные брызги. Зубами мы выстукивали модные мелодии. Потом я пришла домой и завалилась под одеяло. Это была самая приятная часть выпускного!
«А кто сказал, что будет весело? Всем выпускной дается по-разному»
- Выпускной 1983 года. Приличное платье было сложно найти. И вдруг оно! Темно-синее! Мама заартачилась, по ее мнению, на выпускной нужно было непременно идти в светлом. Ситуацию спасла продавец, сказав, что деточка еще много лет будет праздники встречать в этом платье, прокатило. Еще был квест найти туфли под это платье, но нашли, цвета нюд. Да я была самой стильной на выпускном!
Да, я помню, как весной 1983 года искали даже не платье, а ткань, чтобы знакомая портниха сшила на мою мелкую тушку.
Везде лежал тонкий летучий китайский шелк, очень приятный на ощупь, но шириной 90 см и в мелкий сиротский цветочек 😊
В итоге купили мне с рук финское платье с люрексом, которое хозяева отчаялись продать из-за взрослой расцветки (оранжево-бордовые осенние листья) и маленького размера.
Я его потом еще раз надевала и тоже не тон празднику - на Новый Год)
- У моей дочери платье вышло почти в три раза дешевле прически. Давно это было, прическу делали в салоне, а платье случайно обнаружили в бюджетном магазине. Такое белое, приталенное, с пышной юбкой в стиле нью-лук. Но как же одно к другому подошло! Мастер в салоне очень постарался, сделал изящнейшую прическу с высоким пучком и несколькими локонами сбоку. Она была как принцесса из какого-то дивного фильма среди общей пестроты нарядов.
- После 11-го класса мы вообще как на свадьбе 3 дня гуляли. Вечером вручили аттестаты, потом мы пошли с родителями и учителями в ресторан в нашем селе. В тот же день был день молодежи, а ресторан в центре. Мы красивые в платьях бегали из ресторана на площадь. Два праздника сразу отмечали. Потом рассвет. Утром пришли домой, помылись, поспали и после обеда поехали на речку с ночевкой.
«В этом году темой последнего звонка стал бродячий цирк. Нет слов, чтобы описать мои эмоции, когда они явились в цирковых костюмах и показали крутой танец»
- У нас выпускной организовывался в основном силами выпускников. Мы с подружкой написали сценарий, записали аудио с чудесной музыкой, одноклассник подобрал музыкальное сопровождение. Зачитывали благодарственные слова учителям. Дарили им букеты и рукописные свитки с этими словами. Вечером, когда были танцы, выступала какая-то группа. Это был единственный не очень удачный момент, ибо звук они не смогли нормальный настроить. Потом состоялось чаепитие с пирогами. А утром мы пошли в Серебряный бор и арендовали лодки, поплавав на них пару часов.
- Мой выпускной пришелся на время, когда в моде были цветные пиджаки. Класс у нас был простой, родители почти у всех зарабатывали немного. Но нашелся один мажор, который пришел в пиджаке салатового цвета. Как же мы ему завидовали тогда! И как же мы все, включая и его, ржали над фото с выпускного, когда отмечали 10-летие окончания школы.
«Первой победой стало платье сестре на выпускной. Сестра была самой стильной из класса. Вся прелесть платья видна в движении»
- У меня был памятный выпускной. Удивили те, кого я считала занудами и тихонями в классе — оказалось, я совсем их не знала и не представляла, что вне школы они совсем другие. А мальчик, в которого я была влюблена с пятого класса и ради которого нарядилась как японская кукла, пошел встречать рассвет с самой популярной девочкой в классе.
- На выпускном танцевала со красавчиком диджеем. Мы кружимся, он шепчет комплименты на ухо. И тут я чувствую, как по моей спине что-то спадает и падает. Кавалер в ступоре, девочки захихикали. Завуч строго сдвинула очки на нос, а я сгорела от неловкости, ведь от энергичных танцев моя конструкция на голове рухнула, и на всеобщее обозрение выкатился ярко-розовый шипованный бигуди, который поддерживал всю мою прическу!
Спустя годы из памяти стирается стоимость нарядов и количество часов, проведенных в парикмахерском кресле. Зато навсегда остаются смех друзей, благородные поступки одноклассников, внезапные признания на рассвете и то самое чувство абсолютной свободы. Забавные конфузы со временем превращаются в любимые байки для встреч выпускников, а ветер больших надежд, который мы впервые так ясно почувствовали в тот вечер, продолжает согревать и вести нас вперед.