20 ностальгических историй и кадров с выпускных, от которых и сейчас веет гордостью и большими надеждами

Да, я помню, как весной 1983 года искали даже не платье, а ткань, чтобы знакомая портниха сшила на мою мелкую тушку.

Везде лежал тонкий летучий китайский шелк, очень приятный на ощупь, но шириной 90 см и в мелкий сиротский цветочек 😊

В итоге купили мне с рук финское платье с люрексом, которое хозяева отчаялись продать из-за взрослой расцветки (оранжево-бордовые осенние листья) и маленького размера.

Я его потом еще раз надевала и тоже не тон празднику - на Новый Год)