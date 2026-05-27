Помню я такие "микроавтобусы". Тесно, сидения впритык, проход сумками заставлен, еще и какой-нибудь бабке вечно дует, а кондера у водителя в принципе нет и никогда не было
Я переехала из большого города в маленький. К чему-то не привыкла, а во что-то влюбилась без памяти
Поехала я недавно в гости к подружке в соседний городок. Туда с нашего автовокзала дважды в день ходит крошечная маршрутка, которую ее водитель ласково называет «микроавтобусом». Ехать надо было три часа, и от нечего делать я разговорилась с соседкой — милой женщиной 40 лет. Оказалось, что раньше она тоже жила в нашем городе-миллионнике, а пару лет назад переехала в область и ни капли об этом не жалеет. И вот что я от нее услышала.
Я раньше в рекламном агентстве работала. Целый день крутилась, как белка в колесе — бегала от совещания к совещанию, созванивалась с заказчиками, выезжала на съемки, контролировала дизайнеров и копирайтеров. А потом чувствую все — выдохлась. Если раньше при виде очередного проекта у меня загорались глаза, то теперь я просто думала, кому бы его скинуть. Ну и дома я практически не появлялась, дочка уже забыла, как я выгляжу. Только представьте: час добираться до работы, там допоздна засиживаться, потом час ехать обратно. По пробкам, естественно, не одна же я сильно домой вечером хочу.
В какой-то момент я решилась: пошла к начальству и сообщила, что готова на понижение в должности, лишь бы меня перевели на удаленную работу. Там, конечно, поохали, но согласились. Я сдала квартиру, на эти же деньги сняла двушку в райцентре с населением около 20 тысяч человек, перевела дочку на домашнее обучение, взяла ее в охапку и собралась туда. Соседку предупредила, чтобы за квартирантами поглядывала, а она, как узнала, на что я променяла жилье в большом городе, изумленно на меня посмотрела. Еще и уточнила, хорошо ли я подумала.
Какая интересная сумка на полу стоит.. как её носить, открывать, наполнять? Там же ручки поперек пришиты, как ИИ вообще это видит?
Однажды я заехала я в городскую квартиру за вещами. Соседка как шум услышала, сразу на площадку выскочила, даже тапочки не переобула. И тут же стала поддевать меня: «Ну что, уже вышла замуж за Ваню-тракториста?» А я разворачиваюсь к ней и спокойно вытаскиваю телефон, чтобы показать свои недавние фото. Она аж обомлела. Видимо, ожидала меня увидеть в резиновых сапогах по колено в грязи. Думаю, теперь соседка поняла, что маленький город — не значит деревня. Тут все цивильно, красиво, а главное — чисто, все следят за порядком, относятся как к своему.
На деньги от сдачи жилья в миллионнике я сняла просторную квартиру прямо на набережной, еще и с видом на реку, потихоньку накупила всяких мелочей и добилась того уюта, которого у меня не было в моей прежней жизни. Пришлось, правда, пару раз почаевничать с тетей Валей, хозяйкой квартиры, и рассказать о себе — тут так принято. Даже если будешь отшучиваться и уходить от разговора, со временем люди все равно потихоньку выпытают — кто ты и откуда.
Знаете, что мне тут нравится? Тишина, чистый воздух, никто не торопится и не суетится, нет пробок и очередей, да отношения здесь какие-то более человеческие. Цены на все меньше, а при желании можно зайти в местную группу в соцсети, где частники объявления скидывают, и недорого купить домашние яйца или творог. А еще, представляете, по ночам на небе звезды видно! Я ведь уже забыла, как они выглядят.
Ну не знаю, я не рискну у частников сейчас что-то покупать. Непонятно, в каких условиях это все делалось
А однажды смотрю с балкона — жители нашего дома на субботник вышли, яблони на берегу решили посадить. С администрацией заранее договорились, этой аллее даже имя какого-то местного жителя будет присвоено, они потом табличку установят. Думаю: «Надо тоже выйти, пора контакты налаживать». В общем, высаживали мы эти яблони под гармошку — один дедушка тоже с балкона нас увидел и решил музыкальное сопровождение организовать, а потом какая-то бабуля с пирожками прибежала, накормила нас, как родных.
А я щас расскажу, как это на самом деле бывает. Пригоняются сотрудники ДК, которые развлекают участников субботника (тоже совсем не добровольно собранного), сотрудники ДК еще за свой счет кипятят самовар и покупают печеньки на всю эту компанию. Если повезет, какая-нибудь добрая тетенька из работников культуры все-таки пирожки постряпает, тоже за свой счет, естессно
Пожалуй, главное, к чему я тут не смогла привыкнуть — это попытки совершенно посторонних людей устроить мою «неудачную» личную жизнь. Почему-то многие из моих новых знакомых, узнав, что я никогда не была замужем и воспитываю дочку одна, тут же начинали вспоминать про своих холостых друзей и родственников. А когда я говорила, что пока не планирую ни с кем встречаться, искренне изумлялись: «Как же без мужика-то?»
Однажды я чуть со смеху не лопнула. Сижу вечером дома, жарко, балкон открыт, и тут слышу мужской голос. Кто-то незнакомый выкрикивает мое имя: «Леночка, Елена Анатольевна!» Потом звуки гитары добавились. Выскакиваю на балкон, а там посреди одуванчиков на газоне стоит младший брат моей квартирной хозяйки, она с ним пару раз приходила за деньгами. Он молчал все время, поэтому я его по голосу и не узнала. Теперь-то я поняла, что хитрющая тетя Валя не просто так его приводила, а фактически смотрины устраивала. Видать, понравилась я ему, вот и придумал мне такой сюрприз сделать.
Если не считать навязчивых ухажеров, мне тут не особо нравится сфера услуг — я будто вернулась лет на двадцать назад. Если в большом городе я привыкла, что всегда при желании можно найти круглосуточный магазин или заказать поздно вечером ужин, то здесь все не так. Доставка есть только в трех кафе и работает максимум до 9 вечера по принципу «когда курьер приедет, тогда и хорошо». Еда из этих трех мне нравится только в одном, но там проблема с курьерами — они часто вообще на смену не выходят. Хозяин терпит, потому что у него семейный бизнес — набрал на работу родственников, а они вовсю пользуются своим положением.
Поэтому мы с дочкой теперь в основном готовим и едим дома. Пришлось вспомнить, как ходить по продуктовым магазинам, потому что доставки оттуда здесь в принципе нет. Набираем сумки сразу на неделю и привозим домой на такси. В процессе покупок тоже хватает приколов. Захожу я в местный магазинчик за хлебом. Сразу же понимаю, что продавщица тетя Зоя пристально следит за каждым моим движением. Еще и бровь приподняла. Делаю вид, что не замечаю. Подхожу на кассу рассчитываться, а она наклоняется ко мне и шепчет: «Ты, родная, не стесняйся, скажи, если у тебя на что-то не хватает, я в тетрадочку запишу, потом занесешь». Оказывается, она искренне изумлялась, что я ни разу брала продукты в долг, чтобы рассчитаться после зарплаты. Тут многие так делают.
Видимо совсем маленький городок, раз какие-то долговые тетрадочки имеются, как в сельпо.
Живу в городке на 80 тысяч, есть и кафе разные, и круглосуточные магазины, и о тетрадочках не слыхали.
Доставка тоже есть, но поскольку всё в шаговой доступности, то не пользуемся.
А готовить дома, при нынешней оснащённости кухни всякими гаджетам совсем не сложно, тем более для двоих.
Однажды местное сарафанное радио сработало весьма интересным образом. Я между делом упомянула в разговоре с одной из своих новых знакомых, что раньше ходила на курсы вокала и довольно неплохо пою. Буквально на следующий день раздался телефонный звонок с незнакомого номера. Взяла трубку, а это оказалась заведующая городским Домом культуры. Спрашивает: «У нас из творческого коллектива одна девушка ушла, ищем замену. Не хотите попробовать?»
Почему бы и нет? Согласилась, сходила на пару репетиций и сама не заметила, как втянулась. Теперь наш ансамбль «Девчата» выступает на всех городских праздниках, пару раз мы даже на областные конкурсы ездили. В этом году нам обещают заказать костюмы для нескольких вокальных номеров, а то мы все в своих платьях на сцену выходим.
И кстати, за дочь я тут совершенно спокойна. Единственная проблема оказалась в том, как объяснить всем любопытным, почему ребенок на домашней форме обучения. В небольшом городке это не особо принято. Но ничего, в итоге все сложилось хорошо — у дочки раз в полгода принимают аттестацию по всем предметам и относятся к ней, как к обычной школьнице. Только спрашивают, не скучно ли ей учиться дома.
А чего дома дочь учится? Местные школы не дотягивают до уровня запросов мадам?
А еще мне нравится, что тут куча детских секций и кружков — все в шаговой доступности и бесплатно. Еще и школа искусств работает, дочка туда дважды в неделю бегает на занятия живописью. Из минусов — может не повезти с педагогом, тут люди работают десятилетиями и порой зацикливаются на старых методиках обучения. Так мы отказались от занятий музыкой, на которые изначально планировала ходить моя дочь. Другого учителя по этому направлению, к сожалению не нашлось.
Не понятно... Дочка на домашнем обучении, а на занятия в кружки бегает.
А вообще после переезда я поняла, что мне нравится быть частью этого маленького городка. Я ведь, сколько себя помню, мечтала переехать в столицу, мне даже в нашем миллионнике было тесно, гналась за зарплатой и карьерным ростом. Но с возрастом поняла, что хочу замедлиться и чувствовать, что живу, а не бегу от одной цели к другой. Не знаю, где я буду лет через 5, возможно, вернусь обратно в большой город, вот только сейчас я счастлива именно здесь.
А где местные алкоголики, гопота и хулиганы? Обычно в небольших городах, где мало работы, этих типов хватает выше крыши.
Комментарии
Я реально надеюсь, что это просто нейронка по промпту "напиши какая я умница в области живу" (при том провинция тут типа как чуть не из 90х), потому что если это писал живой человек - ей к психиатру корну убирать.
Я родилась и выросла в миллионнике, а после университета переехала совершенно в другой регион, в столицу этого региона, но город в несколько раз меньше моего родного. Так получилось)
Я живу здесь 11 лет почти, я всей душой люблю это место, был момент, когда я возвращалась в родной город, но поняла, что не могу, сердце моё здесь.
Но! К «местечковости» я не привыкла до сих пор. За эти годы очень выросла сфера услуг и прочее, ну и вообще всё потрясающе расцвело, но ритм жизни совсем другой)
Только вот цены здесь гораздо выше, чем во многих миллионниках, примерно такие же, как в Мск. И нет, бесплатных кружков нет даже в мелком городке рядом с моим, подруга всех троих детей по всем кружкам водит платно))
Правду сказать, ощущение, что автор этого вряд ли жил в маленьком городе. Набор стереотипов. Особенно добила "тетрадка в долг". В 2020-х. Я сто лет, как уехала из маленького городка, но тетрадок в магазинах там не было. Кто живёт сейчас в таких городах, пожалуйста, напишите, неужели это похоже на правду?
У меня щас гипергликемия набежит от такого количества сахара.
Имеем участок рядом с очень небольшим городом, я умилялась ровно месяц. Подписана на пару городских чатов: то воду отключат, то электричество, то мусор не вывозят, то автобусы не выходят на рейс. При этом непрерывное бухтение про проклятых москвичей, которые приехали и понаставили машины, что пройти нельзя (и фото 20 местных машин и 2 - с московскими номерами). Ну, я бы сказала, что история, экология, уровень стресса может быть и другие, но именно другие, а не лучше и не хуже.
Уехала из большого города (но не миллионника) и не жалею. Приезжая в Орск, искренне удивляюсь тому, что раньше считала наш город большим и современным. Кончено там есть и кинотеатры, аж целых два на весь город, и театр драмы имени Пушкина (один). Так же имеются несколько парков (один с аттракционами, второй просто погулять, пара кафе в парках и несколько качелей, на берегу закрытый пляж не с самой чистой водой, но с высокими ценами), и ещё один скорее сквер, чем пляж. Есть ещё один на краю города, парк железнодорожников, но туда без машины добираться очень долго и проблематично, а назад если после 9 вечера и вовсе если только на такси. Если ещё возьмут с собакой. В итоге приезжаем в отпуск, пару раз сходили туда- сюда, потом по родственникам, иначе со скуки сдохнуть можно. Никакого разнообразия. Из плюсов: бассейн раза в три дешевле, чем в Екатеринбурге. Но шкафчики в нём без замков (сломаются быстро), хотят заставить мыть ноги в какой то лужице типа с дезинфицируюшим средством, а там песочек плавает и потом идти до бассейна без шлёпанцев босиком.