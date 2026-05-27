Я переехала из большого города в маленький. К чему-то не привыкла, а во что-то влюбилась без памяти

Уехала из большого города (но не миллионника) и не жалею. Приезжая в Орск, искренне удивляюсь тому, что раньше считала наш город большим и современным. Кончено там есть и кинотеатры, аж целых два на весь город, и театр драмы имени Пушкина (один). Так же имеются несколько парков (один с аттракционами, второй просто погулять, пара кафе в парках и несколько качелей, на берегу закрытый пляж не с самой чистой водой, но с высокими ценами), и ещё один скорее сквер, чем пляж. Есть ещё один на краю города, парк железнодорожников, но туда без машины добираться очень долго и проблематично, а назад если после 9 вечера и вовсе если только на такси. Если ещё возьмут с собакой. В итоге приезжаем в отпуск, пару раз сходили туда- сюда, потом по родственникам, иначе со скуки сдохнуть можно. Никакого разнообразия. Из плюсов: бассейн раза в три дешевле, чем в Екатеринбурге. Но шкафчики в нём без замков (сломаются быстро), хотят заставить мыть ноги в какой то лужице типа с дезинфицируюшим средством, а там песочек плавает и потом идти до бассейна без шлёпанцев босиком.