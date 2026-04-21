16 случаев, когда простая ослышка обернулась уморительной байкой для рассказа внукам

21.04.2026
16 случаев, когда простая ослышка обернулась уморительной байкой для рассказа внукам

Наш слух порой обладает поистине безграничной фантазией, превращая обычные фразы в нечто совершенно невообразимое. Достаточно одного нечеткого звука или неудачной паузы, и серьезный рабочий внезапно переходит на нежности, а обычный набор игл превращается в таинственный артефакт под названием «набурыгл». Мы собрали 16 историй об ослышках, которые превратили скучный диалог в сцену из комедии, над которой невозможно не смеяться даже спустя годы.

  • Записались с подружками на кружок шитья. Там нам преподаватель диктует, что нужно купить к следующему занятию: нитки, сантиметр, набурыгл, ткани, мелки или мыло. Я смотрю на нее, потом на девчонок — ничего не поняла. Переспрашиваю: «Что еще раз купить?» Она снова все перечисляет, и опять слышится «набурыгл». Заглядываю в тетрадку к Ленке, а она там так же и написала: «набурыгл». Ну, я думаю, мало ли как он может выглядеть, и попросила показать этот загадочный предмет. Внимание, правильный ответ: «набор игл».
st_3d_astana
  • Проезжали мимо деревни, остановились у магазина. Подходим, а нам наперерез мужчина. И такой: «Я бык». Мы переглянулись в непонятках. Обходим его, но он снова: «Я бык». Мы уже готовы начать разборки, как этот мужчина указывает на табличку, а там было написано «Ябык», что на башкирском языке означает «закрыто».
nelly_saff
  • У моей подруги лет пять назад в доме был капремонт, и вот в конце рабочий ей говорит: «Зайка, принимай работу!» Она, конечно, смутилась, работу приняла, но мужу вечером рассказала. А он ей в ответ: «Наверное, он сказал: „Хозяйка, принимай работу!“» До сих пор с этого смеемся.
oparhomchik
  • Заходя домой, с порога слышу, как сын спрашивает: «Где ваше кофе?» Я отвечаю: «Ваш кофе». Он снова: «Где ваше кофе?» Ну, думаю, приплыли, и поучительно так: «„Кофе“ — мужского рода». А сын и выдает: «Мама, я спрашиваю: где ваша копия?» — то есть где сестра. А я думаю: при чем тут кофе.
first_name_katya
  • Я в деревне захожу в отделение банка, чтобы снять деньги. Такие операции возможны только через кассира. Кассир — женщина в возрасте. Вставляю карточку в терминал, который стоит у нее, нажимаю все, что нужно. Кассир проводит операцию и говорит: «Вэнай». Я не понимаю, думаю: что-то на английском, что ли? Переспрашиваю: «Что?» Говорит: «Вэнай». Я в недоумении смотрю на нее. А она говорит: «Вынай карточку из терминала».
irina542941
Ольга Курпякова
1 час назад

Я бы не выдержала и сказала: "По-русски будет вынимай, а ещё лучше сказать - вынимайте, тем более незнакомому человеку".

Ответить
  • Я как-то в детстве смотрела «Каспера». Он дает касторку малышу и сажает его в кроватку, чтобы тот не уполз никуда. Говорит: «Это для твоего же блага». А я у мамы спрашиваю, что такое жеблаг. Каспер сказал: «Это для твоего жеблага»...
  • Однажды папа громко сказал: «Помаши нам!» Я была ребенком и послушно помахала всем окружающим родственникам. Оказалось, это был его клич: «По машинам!»
inkunabel
  • В детстве мы часто ездили к родне на автобусе. По пути была короткая остановка в городке Бегомль, буквально на пять минут. И я, будучи маленьким, слышал объявление водителя «Бегомль, стоим пять минут» как «Бегом, стоим пять минут!» Я сильно удивлялся заботливости водителя: мне казалось, что он искренне беспокоится о том, чтобы за время такой короткой стоянки никто не опоздал.
  • Сестра мужа рассказывает: подвозил ее как-то отец (мой свекр) и спрашивает: «А куда едем?» Она отвечает: «До первой школы». Он поехал, едет, думает о чем-то, а потом спрашивает: «А где у нас пирожковая?» Ему послышалось: «До пирожковой». С тех пор на его вопрос «куда ехать?» мы всегда шутим: «До пирожковой».
  • Это реальный случай из моего детства, когда горячую воду отключали на месяц и мы ходили мыться в баню. Папа по телефону (тогда еще был стационарный с диском) звонит в баню. Дальше последовал диалог, в котором каждый слышал свое. Папа: «Здравствуйте, это баня?» Ответ: «Да, Ваня». Папа: «У вас горячая вода есть?» Ответ: «Пойду посмотрю». Уходит, потом отвечает: «Да, есть». Папа: «Тогда мы к вам придем мыться». В ответ раздалось возмущение: «А кто вы такой?» Вот так вместо бани попали к Ване, но мыться к нему все же не пошли.
aleksandra.rajkowska
  • Известную песню «А у реки, а у реки, а у реки гуляют девки и гуляют мужики» на недоспатый мозг я восприняла как «Аурики, Аурики, Аурики гуляют...» и так далее. Минутный зависон на тему того, кто такие «Аурики», обернулся хохотом на весь оставшийся день.
  • Фоткала подружку на пляже: навожу камеру и так и так, но свет не падает на лицо. Говорю: «Блин, лицо в тени». А она на меня смотрит с удивлением и спрашивает: «Как втянуть?»
anastasia.loginova_
  • Дочка на подготовке к школе в первый день спрашивает у мальчика:
    — Как тебя зовут?
    — Тихо.
    Она спрашивает шепотом: — Как тебя зовут?
    — Тихо!
    — Ну скажи, как зовут тебя?
    — Тихон!!!
vikaakiv
O_о
3 часа назад

Самое смешное, сказал бы "Тиша", ничего бы не изменилось

Ответить
  • В 8-м классе меня отправили на спецкурс «Языки мира». Я старательно записывала лекции и конспектировала все, о чем говорил учитель. Так продолжалось несколько занятий, пока моя подруга не заглянула в тетрадь. Она округлила глаза и вдруг воскликнула: «Языки мира!» — а у меня было написано «Языкемера».
k__olesya
  • В 5 классе учитель диктовала слова песни — у нас был осенний бал, мы готовили сценку. Диктует, а я слышу: «бутыконы, бутыпеши заграбастают». Дома мама читает и спрашивает: «Что за слова?» Я говорю: «Ну так диктовали». И тут она вдруг выдает: «Так это же песня Высоцкого, а там: „будь ты конный, будь ты пеший“».
nastik11223
  • В детстве пытался кому-то позвонить, мне тогда было лет 5–6. Видимо, неправильно набрал номер, и из трубки послышалась фраза: «Набранный, Ваня, номер не существует». Я был в шоке, потому что меня зовут Ваня.

А какие фразы-перевертыши случались в вашей жизни? Расскажите в комментариях о своих самых смешных «глюках» слуха, из-за которых вы попадали в неловкие ситуации или невольно придумывали новые слова!

