15 смешных слов и фразочек, которые мгновенно стали семейными мемами
25.05.2026
Семью делают семьей теплые отношения, любовь и общие привычки. А еще в каждом доме случаются бытовые ситуации, в которых рождаются смешные фразы, оговорки и словечки, понятные только своим. Так появляются домашние мемы, которые сбивают с толку гостей, но всякий раз вызывают смех у родных.
- Поехали на море, нашли кемпинг. Прибежали местные детишки и давай помогать нам камни убирать с места для палатки. А потом самый маленький заявляет: «Стотыссись!» Супруга обалдела и отвечает: «Не многовато ли?» А он возьми и отмочи: «Сто ты иссесь?» Хохотали над этим потом весь отпуск.
- Мой прадед часто говорил моему деду: «Помни, кто ты такой». Дед потом повторял это моему отцу, когда тот создал семью. Отец продолжал говорить это мне и моему брату, когда мы были детьми. А потом вышел «Король Лев» и испортил нам эту поговорку.
- Маме когда-то давно удалось взять по дешевке четыре ящика красной икры. А потом она поехала в отпуск, приготовила еды и напоследок сказала: «А если совсем нечего будет кушать, открывай икру!» На всю жизнь запомнили. И вот как-то раз в аэропорту видим банку черной икры за 50 тысяч и сразу шутить начинаем. Мол, давай купим, а то вдруг кушать нечего будет.
- Пробегали мимо ресторанчика, решили взять навынос капучино. Подошли, начали заказывать, но вдруг передумали. И мальчик на кассе таким грустным голосом в сторону кухни объявил: «Капучино не будет». Это стало нашей фразой, когда что-то грандиозное отменяется. Отменили концерт — капучино не будет и так далее.
- Вспомнила слово «пипЕлить»: измельчить / нарезать / отрезать. Лет десять назад, если не больше, попался мне в интернете «рецепт потрясающего десерта». Там предлагалось «напипЕлить» печеньки и залить йогуртом. Ну вот как-то и прижилось это выражение: «Напипель мне сыра», «распипель грибы в суп» и тому подобное.
- Мы с мамой называем неудачную еду «кремом от тортика», а все потому, что мама однажды испекла бисквит и намазала его кремом из сметаны с сахаром. Бисквит был резиновый, а крем не похож на крем. И я, забывшись, помешала чай ложечкой от этой сметаны и сказала:
— Тут крем теперь от тортика.
Далее последовал дружный хохот, и выражение прижилось.
- Мой некровный родственник лет 60 назад был приглашен на свадьбу. В разгар празднества он встал и громогласно заявил: «Эх! Хоть бедно, но весело!» Сию секунду фраза стала нашим семейным мемом и пословицей и живет уже в третьем поколении.
Мой деревенский родственник начал тост так: дорогие гости! И бабы тоже😁
- Мы с женой почему-то все праздники, тусовки, вечеринки называли елками. То есть, допустим, звоню приятелю и говорю: «Леха, приходи на елку, у меня завтра днюха». Или жена звонила матери: «Мам, мы завтра приедем, только не устраивайте елку». Все знакомые давно привыкли. Кто из нас это придумал и почему, уже и не помню.
- Собираюсь в магазин, бабушка говорит: «Купи помидоры, которые не выпендриваются». Я подумала, что ослышалась, а бабушка настаивает! Говорю, мол, бабуля, уточни. Призвали на помощь интернет и выяснили, что бабуля имела в виду любые помидоры, только не модные черри. С тех пор в нашей семье все простое — это то, что не выпендривается: салатик из огурцов, ручка, которая просто синяя, носки без надписей и так далее.
«Помидорка-совершенство»
- У нас тоже есть семейная фраза. Мы с мужем впервые клеили обои и получилось очень плохо. Устали, сидим на полу посреди комнаты, смотрим на плоды своих трудов. И муж изрекает: «Ну, в целом красиво, если не смотреть». И как-то зацепилась эта фраза. Теперь к любой невнятной штуковине применяется: нормально, если не смотреть.
- Когда я была ребенком, у нас было два холодильника: на кухне стоял белый, а в детской спальне — черный. Поэтому, если кто-то спрашивал: «Куда делся вчерашний салат?», ответ был: «В черном / белом холодильнике». Несколько лет назад оба холодильника сломались с разницей в неделю, и мы купили пару серо-серебристых, но все равно один называем белым, а другой — черным. Это сбивает с толку наших гостей.
Вспомнила песню: "Давай покрасим холодильник в черный цвет... Он был зеленым, был он красным, черным - нет..."
- «Ты — яйцо». Это значит: «Я люблю тебя, оставайся таким, как есть». Однажды я наклонилась к своему парню и что-то ему сказала. Поскольку он свободно говорит по-испански, а я нет, он подумал, что я произнесла на этом языке «Я яйцо». Я даже не помню, что сказала на самом деле, но, когда он перевел мои слова, расхохоталась. Эта история теперь напоминает, как нам весело вместе.
У каждой пары свои милые прозвища. Соседка с мужем называют друг друга "Ты моя колбаса"...
- Идея спросить трехлетнюю сестренку, как зовут папу, была очень опрометчивой. «Олень!» — довольно ответил ребенок. Конечно, его зовут Олег. И хорошо, что в этот момент его не было рядом.
- Мой муж ездил в Бразилию еще до того, как мы начали встречаться. Там он решил заняться парапланеризмом. Инструктор 20 минут объяснял план и заставлял его тренироваться в старте со скалы. Ключевым элементом, на который инструктор делал упор, был счет до трех. Мой муж рассказывал, что они тренировались считать до трех раз десять. Наконец инструктаж был закончен. Мой муж чувствовал себя уверенно благодаря выполненным упражнениям. Однако, пока они готовились, поднялся ветер, и перед стартом инструктор вдруг закричал: «Не нужно считать до трех! Просто стартуй!» И муж побежал! В итоге все прошло хорошо, но мы взяли фразу «Не нужно считать до трех!» в оборот и используем ее, когда что-то не получается. Уверена, никто больше так не говорит.
- «Растерялся как лосось». Лосось плывет против течения и прыгает в пасть медведям, которые только этого и ждут. Однажды моя мама смотрела передачу об этом явлении, и голос за кадром очень серьезным тоном охарактеризовал его так: «Лосось приходит в замешательство». Мама от души посмеялась, и с тех пор наша семья называет состояние замешательства «растерялся как лосось».
