А у вас какие рельсы-рельсы были?
20+ живых историй от профи, чьи рабочие будни похожи на новую серию ситкома
Работа с людьми — это не только живые и добрые истории о благодарных клиентах, но и курьезные зарисовки, полные юмора. За привычными буднями профи скрываются и простые моменты, способные согреть лучше любого пледа, и анекдотичные ситуации, достойные лучших комедий. Чтобы уметь ценить трогательные моменты и находить свою прелесть в работе с клиентами, нужно запастись терпением, но это того стоит.
- Работаю массажистом. Сегодня пришел мужчина. Часовой сеанс подходил к концу, я заканчивала массаж, и мужик в конце говорит: «А можете еще, пожалуйста, „рельсы-рельсы, шпалы-шпалы“ сделать?» Я опешила, конечно, но сделала! Ибо «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» — это святое!
О, рельсы-рельсы)) Мы на работе как-то стали сверять, у кого какая считалочка была. У нас в семье была простая, где пришла лиса и хвостом все подмела. У нескольких человек была с дворником, который печатал на машинке, что "купил жене и дочке тире-точка-тире-точка заграничные чулочки". А у одного парнишки из Питера с письмом, которое отправляли по адресу улица Курицы, дом Петуха, квартира Цыпленка, подъезд Индюка.

А у вас какие рельсы-рельсы были?
- Работала в отделе качества магазина. Клиентка рвет и мечет: купила у нас круассаны, открыла, а один оказался надкусанным! Клиентка постоянная, оснований ей не верить нет. Мы извинились, мол, все живые люди. А через пару дней она присылает письмо. Открываем, а там тысяча извинений! Оказалось, ее муж решил над ней пошутить: аккуратно вскрыл упаковку, надкусил круассан и заклеил пакет. Решил проверить, как она отреагирует. Не думал, что это поднимет такую волну. Потом признался.
Теперь мне очень интересно, что же дама с мужем сделала, узнав о таких шутейках
- Работаю в туризме 8 лет. Один турист накатал гневную жалобу на аттракцион «Банан». Этот уникум взял с собой телефон, банан дернулся, телефон выпал из рук и утонул в море. Турист требовал что-то сделать! И тут наша сотрудница предложила простое решение. Она сказала: «А давайте напишем в отель с просьбой сдуть банан?» Ну, просто ничего другого мы сделать не могли. Смеялись мы, конечно, долго.
Аттракционы они такие...Лезешь в штуковину которая тебя на скорости 100 км/час поднимает на высоту 60 метров, а потом резко опускает вниз? И что могло пойти не так...🤣🤣🤣
«Сегодня мой первый рабочий день в качестве домработницы. Эти ребята следят за тем, чтобы я все делала правильно»
Пёсик Вам уже говорит чего не по нём...Надо просто уметь слушать !!!🤣🤣🤣
- Хочу рассказать небольшую историю, которая меня бесконечно тронула. Я работаю бровистом. Ко мне записалась клиентка. Я подготовилась, жду. Заходит бабулечка... Не знаю, сколько ей лет, не меньше 70, у нее тех бровей-то и нет особо. Думаю: ладно, режим «реставратор» успешно активирован. Приступаю к процедуре, в колонке ритмично стучит какой-то хаус. И тут я замечаю, что моя бабулечка сидит и дергает ногой в такт музыке. Думаю: может, тик какой-то у нее — мало ли, возраст. Потом смотрю — нет, она прямо в ритм тикает, руку на колене держит, тоже постукивает. Так мило, я улыбнулась и спрашиваю: «Вам нравится музыка?» Она отвечает: «О, да, очень игривая мелодия!» Думаю: ты ж моя булочка, прямо обнять ее захотелось. Такой прилив нежности возник! Она начала рассказывать, какую музыку слушала в молодости и где с подружками знакомилась с парнями. И в какой-то момент у меня пропало ощущение, что я слушаю бабулечку. Я осознала, что внутри она такая же девчонка. Она такая же, как я, просто ее путь был длиннее, она видела больше, она мудрее. Вот и вся разница.
В последнее время встречается мне все больше таких пожилых людей, которые молоды душой. Или просто я сама становлюсь старше и мне они ближе?... Есть знакомая, которая в свои 70+ активно занимается танцами. Да, конечно, тело не такое, ка у 20-летних, но сколько в ней свободы, сколько искр в ее глазах!
- Клиентка во время педикюра говорит:
— С мужем поругалась. Думаю, он от меня гуляет!
— Почему ты так решила?
— А он мне вчера заявил: «Почему у всех женщин зимой пятки сухие?»
Я в ступоре:
— И?
— А где это он зимой других женщин без носков видит?
Сидим теперь, обе думаем...
Вот, сказал бы "у всех людей", и проблем бы не было. Можно подумать, у мужчин пятки шёлковые 🤣
- Работаю в туризме. У нас как-то семья из Санкт-Петербурга забронировала дом в лесу. Через час после заезда звонили и требовали, чтобы их забрали оттуда, потому что там нет водопровода, нет вай-фая и вообще там комары!
Неженки,у меня ночёвок с палаткой, в западной Чехии сотни,и зверей здесь полно, горные ручьи,-пей себе,мойся
«Сегодня на работе в очереди на кассе увидел покупателя с козой»
- Я работаю в отеле, отвечаю за горничных, уборки и оснащение номеров. Как то с утра меня дергает ресепшен: туристка из 115 номера накатала жалобу на то, что их заселили в апартаменты с грязнущей духовкой, мол, она хотела утром запечь бутерброды, а там все в жиру и плохо пахнет. Туристы уехали на весь день, мы пошли проверять номер. А там реально запах такой специфический, будто утку запекали, и духовка вся в жире. Но в холодильнике никаких признаков мяса нет. Думаю: как же они жили с такими ароматами 4 дня, бедненькие?
Горничная начала уборку. Звонит мне через час, мол, посмотри, что я нашла. Оказалось, в мусорном ведре в ванной лежала фольга и остатки съеденной утки. В общем, эти туристы запекли дичь, перепачкали духовку, мыть самим им было лень, и чтобы не пахло до конца отпуска, с утра побежали жаловаться на грязный номер.
Клиринг-менеджер ??? У меня бизнес идея для руководства отеля - хотите сэкономить на ненужном персонале ??? Делегируйте полномочия отправлять уборщиц в тот или другой номер администратору, который один фиг нихрена не делает...🤣🤣🤣
- Работаю парикмахером. Пришла ко мне клиентка, я ее красила и прическу делала. В конце она дала мне коробку конфеток и сказала: «Это тебе». Естественно, мне очень приятно такое внимание. Вечером муж забрал меня с работы, и мы поехали в гости к его папе. Я эти конфетки как раз с собой к чаю взяла. Не знаю, почему, но решила открыть коробку по дороге и увидела, что три конфетки уже съедены. Видимо, кто-то из близких клиентки не смог устоять перед искушением.
Ну остальные же ненадкусаны! 🤣🤣🤣 Блин, скажите папе, что сами попробовали, в чем проблема??? Это же Вам в довесок к Вашей цене стрижки! Вы же её наверняка не бесплатно стригли и красили? Скажите спасибо, чем могла - поблагодарила...
«Работать в обувном отделе всегда непросто. Хотя, казалось бы, что сложного в том, чтобы после примерки вернуть обувь на место?»
Да я Вас умоляю...Даже если предположить, что был небывалый наплыв покупателей...Некоторые пары даже скреплены вместе, только с полки вестимо!!! Возможно неккий неадекват зашёл в обувную лавку, но скорее всего Вам лайков захотелось и Вы сами организовали сей энтот кавардак. Постыдитесь!!!
- Клиентка записалась на брови. Приходит и говорит: «Только ничего не меняйте, просто сделайте красиво». Смотрю: у нее брови разной высоты, половина выщипана, форма отсутствует. Я аккуратно объясняю, что чтобы было красиво — придется немного изменить форму. Она: «Нет-нет, форму не трогаем». Хорошо. Делаю максимально деликатно. После процедуры она смотрит в зеркало и говорит: «А почему они не такие, как у Беллы Хадид?» Иногда клиенты хотят результат уровня Голливуда, но без единого изменения.
«А почему они не такие, как у Беллы Хадид?» - потому что ты не Белла Хадид, очевидно!
- Работаю монтажником дверей. Поехал на очередной объект. Квартира, заказчица женщина лет 35. Начинаю работать, по ходу общаемся. Рассказала, что недавно рассталась с мужем, разменяли трешку, и она переехала в эту однушку, делает ремонт. Одной тяжело делать, особенно мелочи. Я решил помочь: кроме своей работы, вырезал ей отверстие под умывальник, повесил кронштейн на стену под телевизор и подрезал плинтуса в стык к новым дверям. Она была такой милой в общении, так благодарила, что я по итогу решил не брать с нее денег за эти работы. И вот в самом конце она вспоминает, что ей еще нужно плиту подключить. А я с электрикой не дружу, максимум могу розетку заменить. Поэтому говорю: «А вот здесь не помогу. Не шарю я в этом, да и инструмент у меня под двери заточен, а не под электрику». Она прямо как-то сразу изменилась, улыбка исчезла вместе с доброжелательностью. Сунула мне деньги за двери, и я ушел. А через день от нее пришел отзыв: «Плохая контора, особенно так называемые мастера. Приехал мне один двери ставить, ничего не умеет и даже не стесняется. Прямо в лицо так и говорит, мол, я ничего не умею и у меня даже инструмента нет. Нормально, да? Никому не советую обращаться!» В общем, я сделал выводы и теперь выполняю только те работы, что положены.
Я,как то отремонтировал плазму дома у клиента.Изображение есть.Звук вам тоже сделать?--Они на меня очень зло смотрели.
- Я реснички делаю. Уехала я с сыном на море. Пишет мне клиентка, мол, мне надо срочно нарастить. Отвечаю, что я на море с ребенком, но она слезно умоляет. А я тогда начинающим мастером была, боролась за каждого клиента. На следующий день уточняю, актуально ли ей, она отвечает, что да. Сажусь в машину и мчу домой (сына оставила на море со свекровью). Приезжаю, готовлюсь, а ее нет и нет. А потом она мне пишет: «Ой, я не успеваю, я в другом городе». Тут я в осадок и выпала.
Ну про бровисток уже прочитал, но вот что бывают ресничкистки это да! Новая и очень важная информация!!! А губисток не бывает? Усисток там, я знаю. ..🤣🤣🤣
«Сестра работает в отделе фото, и вот кого ее попросили сфотографировать на документы»
Три на четыре !!! Как же Рыжику без докУментов??? Усы и хвост это только в Простоквашино прокатывает...🤣🤣🤣
- Клиент: Здравствуйте, я вот тут на сайте сделала у вас заказ.
Менеджер: Да, вижу, спасибо. Заказ подтвержден и отправлен в обработку!
Клиент: А вы где находитесь?
Менеджер: В Санкт-Петербурге.
Клиент: Мне надо, чтобы вы доставили мой заказ в Уфу до конца рабочего дня!
Менеджер: Извините, ракетное топливо у нас закончилось, а Вася на велосипеде, наверное, не успеет!
- Пригласили меня провести интерьерную фотосъемку загородного отеля. Ехать довольно далеко. Приезжаю, начинаю работать. Подходит управляющая и говорит:
— А раз вы все равно уже к нам приехали, может, вы еще снимите несколько портретов нашего персонала для сайта?
— За дополнительную плату?
— Нет, что вы, там всего-то 5 человек. Нам нужно лишь по одному портретику. Ну, пожалуйста, пойдите нам навстречу. Вы же все равно уже к нам приехали!
Ладно, думаю, из-за пяти лишних снимков от меня не убудет. Во время съемки подбежало еще несколько человек и шеф-повар из ресторана. Вслед за ними снова приходит управляющая, рассыпается в благодарностях и говорит:
— Ой, а вы знаете, у нас тут еще свадебный банкет сейчас проходит... Можете эту свадьбу немножко поснимать? Молодоженам будет приятно, да и у нас будут фотографии с красивого мероприятия.
— Не проблема. Но будет дороже по стоимости.
— Как дороже? Почему? Вы ведь все равно уже приехали!
Банкет в итоге снимать не стал.
Вы же все равно будете мне деньги за основную съемку переводить - заодно за портретики и банкет переведите, пожалуйста. Вам же не сложно!
- Работаю в салоне мебели. В том году числа 20 декабря приходит клиентка и говорит,что хочет столешницу на кухне поменять. Я ей: «Выбирайте, через неделю привезем и установим». Она повыбирала, сказала, что еще подумает, и ушла. 29 декабря вечером приходит и говорит, что надумала, оформляйте. Я ей объясняю, что склад завтра уже не работает. Дамочка прямо вой подняла, что она из-за меня на Новый год осталась без новой столешницы на кухне, и ей стыдно гостей позвать! Из-за меня, да.
«Работаю в продуктовом магазине. Ох, сколько продуктов приходится выбрасывать из-за того, что покупателям лень вернуть их на место, и они портятся!»
Руки бы вырвать таким людям! Если я передумала покупать какой-либо товар, даже непродовольственный, то всегда отношу его туда, где его взяла.
- Пару лет назад работала в службе поддержки такси, общалась с клиентами, обрабатывала их жалобы, помогала найти утерянные вещи и все такое. Звонит как-то мужик, говорит, что хочет оставить жалобу на водителя, который только что вез его с работы домой. Спрашиваю, что конкретно случилось, и мужик говорит: «Понимаете, я хотел поговорить, а ваш водитель и слова в ответ не проронил. Мало того, что он молчал, как последний хам, так он еще и пытался унизить меня взглядом!» Я попросила его не жаловаться, а просто поговорить со мной. И мужчина рассказал, что на работе его повысили, что его кошка родила двоих котят и что его сын поступил в колледж. Выслушала. Обошлось без жалоб.
- История как в сериале. Наняли меня ламинат переложить. Ну, я под старым нашел кучу всякого мусора, пару монет и золотое кольцо. Отдал все хозяйке, а она такая: «Это не мое! Игорь, родной?!» И смотрит на мужа. Муж — на меня. Искра. Буря. Озарение. Спрашиваю: «А до вас тут кто-то жил?» И женщина задумывается, потом вдруг облегченно вздыхает и говорит: «Точно, мы ж тут не первые жильцы! А я сразу про плохое подумала...» Не знаю, почему так нервничал Игорь и что стало в итоге с кольцом, но рад, что не стал причиной семейной ссоры.
- Работаю в ветклинике администратором. Люди кого только не приносят — кошки, собаки, черепахи. Один раз мужик принес петуха в переноске и на полном серьезе спросил, можно ли ему «полечить характер». Ветеринар долго молчал. Потом спрашивает: «В каком смысле?» Мужик говорит: «Ну, агрессивный очень, всех клюет». Ветеринар: «Он петух». Мужик: «Ну и что?» Они смотрели друг на друга минуты две. В итоге петуха осмотрели, сказали, что здоров. Мужик ушел недовольный. Петух, судя по всему, тоже.
Лучший комплимент повару — сытый, довольный посетитель
В ресторане.-Что желаете?--Мне нравится блюдо вон у того господина.Официант,-сделаем так,я позову его к телефону, а вы- действуйте!
- Год назад одна дама хотела записаться ко мне на стрижку. Я ей цену назвала. Она расспрашивала обо всем, кидала фотки своих волос, референсы, а потом пропала. Так и не записалась. Вчера пишет: «Я-таки надумала» Я ей назвала новую цену — за год она выросла почти в 2 раза. И теперь эта дама мне устроила разнос в сообщениях, говорит, что у нее все зафиксировано в переписке, и я должна ее стричь по той цене, которую я назвала год назад!
Я 10 лет назад запрашивала стоимость квартиры в соседних домах... Не позвонить ли риелтору с подобной претензией? Пусть продает по той цене!
- Отец работает на изготовлении и заточке ключей. Пришел мужик, попросил дубликат сделать. Через 2 часа возвращается:
— Ваш ключ не открывает замок!
— Как так-то?
— Вот, сами посмотрите!
Дает ключ и замок. Батя ковыряется.
— Да, действительно. Дайте ваш ключ.
— Пожалуйста.
— Так ваш ключ тоже не открывает!
— Ну да, он старый.
— Так я же делаю по вашему образцу.
— Ну, я думал, вы мне новый ключ дадите, новый открывать будет...
В итоге сделал ему ключ с расчетом на износ, и стало все нормально открываться.
«В отеле, где я работаю, живет собака»
- Приходит ко мне девушка на макияж. Все как обычно: привет, садись, расскажи, что хочешь. Она говорит: «Хочется что-то легкое, нюдовое». Я делаю. Легкий тон, чуть теней, пушистые реснички, сияние на щечках Она смотрит в зеркало и спрашивет:
— А где тут макияж?
— Ну, это же нюд. Он так и должен выглядеть.
— А-а-а. А я думала, что «нюд» — это что-то такое темное, с блестками и стрелками!
В итоге мы переделывали. Сделали темный смоки с блестками. Такой вот «нюд», девочки.
Сейчас столько иностранных слов, что не удивительно! То кринж, то нюд, то лук, то вайб...
- Зарабатываю маникюром. Часто клиентки приходят со своими инструментами, я нормально к этому отношусь. Но вчера пришла девочка не только с инструментами, но и с лаками, топом, базой и... лампой! Сказала, что она сама мастер, и всю дорогу давала мне советы и наставления, как что правильно делать. Так и не решилась ей задать вопрос: «А что вы вообще у меня-то забыли?» Но, пожалуй, больше ее к себе не запишу.
- Есть проект, занимаемся web-разработкой. Обращается клиент с просьбой: «Сделать черный цвет блока чернее». Само собой, все попытки с нашей стороны поведать клиенту о том, что этот цвет и есть самый что ни на есть черный, а также о сложном процессе восприятия цвета с разных устройств, не увенчались успехом. Время шло, напряжение оставалось, нужно как-то было исправлять ситуацию. Решение пришло само собой: истратив весь арсенал аргументов и убеждения и не найдя ни капли понимания у клиента, просто отправляем вариант, не внося никаких изменений, со словами, мол, все сделали, теперь черный цвет чернее. В ответ приходит: «Вот! Спасибо! Теперь вижу».
Напомнило: "Нам нужно нарисовать семь красных линий. Все они должны быть строго перпендикулярны, и кроме того, некоторые нужно нарисовать зеленым цветом, а еще некоторые — прозрачным." Помните?))
Комментарии
Работаю в банке. Приходит клиентка, вся на нервах, банкомат "съел" карточку , и не отдает! Я удивляюсь - как так, "съел"? Ведь он с утра выключен, не работает, ждем мастера для ремонта! Женщина, смутившись, поясняет, что силой затолкала карточку в прорезь, в надежде, что это заставит банкомат заработать..