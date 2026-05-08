В одних носках??? 😱
Не отчислили из универа за непристойное поведение?!
14 историй о студенческих буднях, в которых всегда находилось место для смеха
Студенты — это очень простой и душевный народ. Они ловят «халяву», надеясь, что она поможет им сдать экзамен, трогательно строят глазки преподам и прибегают ко всевозможным фишкам для успешной сдачи сессии. Из-за этого студенческая жизнь напоминает смешной сериал.
- Как-то однокурсник на спор просидел всю пару в шкафу. Под конец под аплодисменты аудитории вылез на волю в одних носках. А профессор и говорит: «Это вы зря туда без обуви залезли, там же мышеловка стоит».
- С ребятами перед экзаменом «халяву» ловили. Пошли сдавать. Препод спрашивает меня, мол, не учила же, на что надеялась? Ответила, что халяву ловила. Он поржал, поставил отлично. Другая одногруппница: «А я с ней ловила». Препод посмотрел и деловито выдал: «Только она поймала, а вы — нет».
«2000-е годы, Ростовская область. Студенты местного техникума отправляются на сбор яблок. И так каждый год»
- Мой одногруппник пробовал задобрить нашу преподшу. Она была дама сердитая, но с юмором. Подходит он к ее столу на экзамене и такой: «Анна Васильевна, чудесно выглядите!» А она строго зыркнула из-под очков и тут же выдала: «Молодой человек, вы свои навыки обаяния будете на одногруппницах оттачивать. Я — женщина старой закалки. Мне важнее всего то, что у вас в голове. Тяните билет!»
- Сдавал письменный экзамен. Вроде все правильно написал. Сижу в предвкушении результата. А у препода фишка была, если кто-то забудет подписать фамилию, то, не разбирая, ставил 0. И он спрашивает: «Чья работа не подписана?» А я сижу такой и думаю: «Вот не повезло кому-то из ребят». Оказывается, этим «счастливчиком» был я. А печальнее всего, что это был сопромат.
Пожалуй,Игорь прав. Ведь главное -содержание написанного,а не проставленная в правом верхнем углу фамилия .Хотя забывчивость не красит специалиста .
«Мой сын — студент Морского колледжа. Он учится на электрика. Участвовал в конкурсе „Молодой энергетик“. Занял второе место»
- У нас в универе веселые очень преподы. Как-то речь зашла про написание реферата, а именно про то, что заключение должно быть связано с целью. Препод продолжил: «У меня были такие случаи, когда студенты буквально понимали „цели“ и „задачи“ в реферате. Я открываю работу, а в целях написано: „Моя цель — написать реферат“. Открываю заключение, а там: „Я написал реферат“».
- Мама рассказывала, как сдавала экзамен. Вытянула билет. Она знала только один из двух вопросов. Пошла отвечать, говорит: «Можно начну со второго вопроса?» Профессор удивился, говорит, мол, не вижу разницы, но ладно. Мама отвечает. И тут заходит другой преподаватель и говорит, что профессора на кафедру вызывают. Тот вышел, говорит: «Вы тогда у нее примите, один вопрос она уже ответила». Препод садится, мама, не растерявшись, начинает тот же вопрос пересказывать. Аудитория валялась, а мама получила пятерку.
Аферистка,вообще-то ваша мама. Но за находчивость тройку ей можно бы поставить .
- Завалили как-то экзамен по информатике. Препод напоследок сказал: «Приходите пересдавать, может и по четверке получите». Пошли с приятелем на пересдачу, оба ничего не знаем. Я выдал преподу: «Вы сказали прийти, и вы нам по четверке поставите». Он уточнил: «Я сказал просто по четверке поставлю, или если вы ответите по билету, то я по четверке поставлю?» Ответил, мол, первый вариант. Препод такой: «Ну ладно, четыре, свободны». Учитесь, студенты!
Сказка сказочная. В наше время в нашем вузе была бы оценка за ответ,а не за появление на экзамене.
«Учащиеся к выпуску подготавливают дипломные проекты по специальности. Достойных работ множество!
Это раздаточный столик для еды. Пока он не застеклен»
- Наш преподаватель по «основам права» был очень классный, но в некоторых моментах совершенно непоколебимый. Он не прощал опозданий — не разрешал опоздавшим присутствовать на занятиях.
У меня не получалось приходить на занятия вовремя. После трех отсутствий, я уже был готов к тому, что на экзамене меня ждет долгая проверка знаний.
И вот экзамен. Вытягиваю два бумажных квадратика, на оборотных сторонах которых написано 31 и 32. Преподаватель такой: «Везучий вы человек, давайте зачетку». Отдал, начал запрашивать у одногруппников список вопросов. Мне дали лист с тридцатью вопросами. Перевернул его в поисках доставшихся мне 31-го и 32-го. Спрашиваю, а где же 31-й и 32-й. Ответили, что вопросов только 30.
Я с непониманием посмотрел на преподавателя. А он мне: «Я же вам сразу сказал: давайте зачетку. Вы первый за всю историю кафедры, кто получает экзамен автоматом».
Протянул мне зачетку, в которой уже было выведено «отлично».
У преподавателя фишка была на экзамене: вопросов 30, а «квадратиков» 32. Те, кто вытягивал 31 и 32, считалось, что на эти вопросы студент ответил исчерпывающе.
- На носу был сложный экзамен. Готовилась всю ночь, проспала. Прилетаю в универ, вламываюсь в аудиторию и на ходу начинаю рассказывать буквально все, что осталось в голове после бессонной ночи. Препод с улыбкой смотрит на меня, надевая куртку (экзамен уже закончился), и говорит: «Давай зачетку. Пятерка устроит?» Киваю. Пока он расписывался, заглянула в экзаменационный лист — ни одной тройки. Даже у прогульщиков и двоечников четверки! Спросила, мол, почему, так. Получила незабываемый ответ: «А я все равно с первого числа увольняюсь, будете вспоминать меня добрым словом». Мировой мужик!
Надеюсь, это не врачи, инженеры, ветеринары и прочие специальности, ошибка которых очень дорого стоит.
«Думал, такое может быть только в анекдоте. Но нет, сегодня младшему на экзамене такой билет попался»
А потом медик на операции: фиг его знает, где тут селезенка, но лекции по ней читали в 314 аудитории, препода звали Петр Вениаминович, зава Феликс Эдмундович. Чем смог, я помог тебе, человек под наркозом...
- Сдавала анатомию. Нужно было проштудировать 250 вопросов. Вечером накануне экзамена выучила 60 билетов. А проснувшись, не смогла вспомнить ничего, что учила в тот вечер. Полный ноль!
Пришла на экзамен, вытянула билет. Один из вопросов вообще не знаю. Села отвечать. Тут у экзаменатора зазвонил телефон, он начал разговаривать. Я параллельно с ним начала нести абсолютно несусветную чушь со словами из вопроса, который не знаю. Преподаватель положил трубку, а я ему такая: «Это был третий вопрос, переходим к четвертому». В общем, поставил мне 9 баллов из 10.
- Одногруппница влюбилась в препода. Когда он спрашивал ее, она медленно вставала, закидывала волосы назад и вполголоса напевала «Эти глаза напротив». Смотрела на него, потом отвечала. Тут он вызвал ее к доске. Она закинула волосы и с напевом «Эти глаза...» нелепо споткнулась, растянувшись прямо у его ног. Нет, он не бросился ей помогать, девочки быстренько ее подняли. В общем, любовь прошла, как с белых яблонь дым.
- Опоздал на экзамен. Профессор впустил, но сказал, что на балл оценку снизит. Вытянул билет, понял, что знаю на 3. Все сдали, а я, как опоздавший, был последним. Вызвали, сел отвечать. А профессор хитро посмотрел на меня и с заговорщицкой улыбкой выдал, что уходит нас заслуженный отдых, и я — последний студент в его карьере. Берет зачетку и ставит мне отлично.
«Я в свои 35 продолжаю получать первое образование. Вот, сессию сдала»
- Пришла на пересдачу. В предмете полный ноль. Препод сам ответил на вопросы. Взглянул на меня и жалостливо спросил: «Тройки хватит?» Я кивнула. Он в зачетке все написал, протянул ее мне и резко убрал руку. Задумчиво посмотрел на меня и с обидой выдал: «Это что, я сам себе только что тройку поставил?!» Я зачетку осторожненько из его руки взяла, поблагодарила и бегом из аудитории. Потом ребята сказали, что надо было подождать. Он может трояк на четверку бы исправил. До сих пор благодарна этому дедушке. Ну, не давалась мне философия!
- Сдавали физику. Подруга не придумала ничего лучше, чем затолкать учебник за пояс юбки. А книга была очень толстая, страниц 700. Ощущение оттопыренного пуза было на все 100%. Физику вел приличный дядечка. Он подумал, что подружка беременна, и как давай хлопотать вокруг нее! Водичку приносил, обмахивал. В общем, трояк поставил.
Я на четвёртом курсе буквально за два дня до родов досрочно сдавала сессию. Успела сдать честно три экзамена: геологию на 4, вычтехнику на 5 и политэкономию на 3. Преподаватель политэкономии при виде моей шарообразной фигуры смотрел на меня перепуганными глазами и произнёс: Вы только не волнуйтесь! Вам тройки хватит? Или, может четвёрку хотите? Я не ожидала такого поворота, да и заморачиваться не хотелось, говорю, мне хватит тройки. Он выдохнул, пишет в зачётке и говорит, я беременных боюсь, как огня, вдруг сейчас рожать начнёт. Но я продержалась! В роддом поехала на следующий день.
Студенческие годы пролетают незаметно, но оставляют после себя целую копилку баек, которые мы потом десятилетиями со смехом рассказываем друзьям и близким. Бессонные ночи над конспектами, внезапно пойманная «халява» и, конечно же, преподаватели — строгие, с чувством юмора и огромным сердцем.