14 историй о студенческих буднях, в которых всегда находилось место для смеха

Я на четвёртом курсе буквально за два дня до родов досрочно сдавала сессию. Успела сдать честно три экзамена: геологию на 4, вычтехнику на 5 и политэкономию на 3. Преподаватель политэкономии при виде моей шарообразной фигуры смотрел на меня перепуганными глазами и произнёс: Вы только не волнуйтесь! Вам тройки хватит? Или, может четвёрку хотите? Я не ожидала такого поворота, да и заморачиваться не хотелось, говорю, мне хватит тройки. Он выдохнул, пишет в зачётке и говорит, я беременных боюсь, как огня, вдруг сейчас рожать начнёт. Но я продержалась! В роддом поехала на следующий день.