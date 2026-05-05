10 вариантов стрижек и окрашиваний, которые особенно хороши этой весной
Все мы хотим выглядеть стильно, не тратя на это целое состояние и уйму времени. А в этом году мода как раз на нашей стороне: строгие линии прошлого сезона уступили место расслабленным, легким прическам, которые требуют минимум усилий. Если вы хотите освежить свой образ, посмотрите на главные хиты этого сезона, которые сделают всю работу за вас.
Многослойные стрижки
Вы наверняка каждый день видите в ленте снимки из салонов с подобными стрижками. Этой весной в топе любые многослойные силуэты: маллет, «волчья» стрижка, каскад в разных вариациях. Главная фишка в том, что их не нужно тщательно укладывать или завивать. Напротив: в моде подчеркнуто расслабленный, слегка небрежный стиль, который создается буквально парой движений рук.
А вот длинные волосы с прямым срезом уже неактуальны. Тем более поддерживать такой образ — задача не из легких, поскольку она требует постоянной укладки и визитов к мастеру.
Прическа «Нимб»
Прошло всего несколько месяцев с начала года, а тренд уже покорил соцсети. И все это благодаря Алисе Лю, для которой он стал своеобразной визитной карточкой. Техника окрашивания создает эффект сияния вокруг макушки. Секрет — в ювелирном расположении цвета. Стилисты чаще выбирают технику «свободной руки», работая без фольги для более мягких переходов.
Легкая челка
На смену плотным линиям пришла «прозрачная» челка, который стал абсолютным хитом этого сезона. Она воздушная, чем и выделяется на фоне классической челки-шторки и почти не требует укладки. Легкого ветра и пару движений руками вполне достаточно. Такая челка особенно подойдет тем, у кого слегка волнистые волосы. Именно этот финальный штрих поможет лаконичному образу заиграть на уровне высокой моды.
А вот густая челка постепенно выходит из моды: она делает образ слишком тяжелым. К тому же она крайне непрактична: стоит ей немного отрасти, и она начинает мешать обзору, загораживая глаза.
Пикси
Для любителей коротких стрижек это самый лучший вариант: она почти не требует укладки. Даже сами парикмахеры не рекомендуют использовать лак или какой-либо фиксатор, чтобы волосы выглядели естественно и слегка небрежно. В тренде теперь чуть отросшие пряди на макушке и аккуратные, сужающиеся к низу бока.
Бордовый цвет
Бордовый оттенок дарит темным волосам глубину. А он будет заметен только на свету: мягкие блики делают прическу объемной и живой. Этот секретный тренд могут использовать брюнетки, которые хотят освежить образ, не меняя его кардинально. В этой неуловимости и заключается вся прелесть.
Гарсон
Для любительниц коротких стрижек помимо пикси подойдет еще и гарсон. Стрижка максимально проста в уходе, и к тому же дает полную свободу для самовыражения. Можете выбрать сами: либо мягкий, женственный образ, либо бунтарский стиль с длинной челкой набок и необычным окрашиванием.
Расслабленная коса
Как мы уже говорили, сейчас в тренде легкая небрежность, и это так же касается кос. Тугие, строгие плетения остались в прошлом. Свободная, слегка распущенная коса идеально дополнит образы с костюмами оверсайз. Если у вас гладкие, стекловидные волосы, такая прическа добавит им нужной текстуры, а если пушистые, то просто нанесите немного разглаживающего крема, чтобы убрать лишний объем.
Каре со скошенными краями
Классный вариант для тех, кто устал тратить каждое утро на выпрямление волос. Наконец-то можно выходить из дома, не тратя время на сложную укладку. Идеально прямые, «отглаженные» силуэты уступили место свободе: слегка растрепанное каре сейчас выглядит куда актуальнее и добавляет образу легкость. Такое оформление больше подойдет тем, у кого кудрявые или пористые волосы, ведь они даже без укладки выглядят естественно и воздушно.
Параллельно в антитренд уходит и каре с безупречной укладкой. Такой образ требует слишком много сил и времени на поддержание идеальной формы, что идет вразрез с нынешним стремлением к легкости.
Укладка с заколками
На волне всеобщей ностальгии в моду вернулись заколки, а это вполне хороший способ расставить акценты в образе. Можно использовать как металлические, так и яркие и пластиковые с разными элементами. Чтобы выглядеть стильно, попробуйте заколоть пряди у висков — либо симметрично с двух сторон, либо только с одной.
Цвет волос в тон кожи
Тренд может показаться странным или даже непривычным, но он уверенно набирает популярность. Эксперты выбирают однотонность вместо контрастов. Чистые, светлые оттенки сейчас смотрятся гораздо дороже всяких глубоких и ярких цветов. Главное — ювелирно подобрать цвет, чтоб он подчеркивал цвет кожи. Если вы обладательница смуглой кожи, или наоборот, слишком светлой, то время пользоваться этим.
А любительницам ярких контрастов спешим напомнить: тренды приходят и уходят. И если однотонность — это не ваше, просто сосредоточьтесь на здоровье и блеске волос.
Комментарии
Не всё. Прямые волосы плоско лежат, выглядят более редкими, чем кудри; падают на лицо, едва наклонишься; остаются прямыми и расчесанными только когда очень короткие. Так что щипцы наше всё.
Возможно выбраны неудачные фото, но желания следовать этим тенденциям точно нет
А с каких пор прическу делают по принципу модно-не модно?😒 Всегда считала что подбирают под форму лица, цветотип, фактуру и густоту волос, и тд.