15 человек, которые вернулись из других стран с полными чемоданами впечатлений

2012, Прага. Мы с мужем едем в метро. И тут к нам подходит какой-то мужичок ну очень затрапезного вида и начинает размахивать перед нами каким-то не то орденом, не то медалью, не то крестом. И при этом что-то от нас требует.Мы напряглись. Муж говорит: " Не обращай внимания на него, с ним явно не всё в порядке! " Мы молчим и старательно его не замечаем. Мужичок начинает гневаться и напирать на нас. Тут поезд останавливается, и мы выскакиваем из вагона от греха подальше . Мужичок за нами, кричит и и не отстаёт. И тут мы наконец расслышали в его речи слово "езденки", то есть билеты)) Оказывается, что этот мужичок - контроллер 🤣. Билеты, конечно, показали и поржали уже вместе с мужичком. И до сих пор ржём, вспоминая, как ломились от контроллера с каменными выражениями на лицах