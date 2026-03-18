15 пропитанных нежностью историй о том, что любви все возрасты покорны

И что в этом такого? Мне вот тоже нравятся мужчины постарше. Визуально и по общению. "Гулянки без обязательств" не интересуют, а у многих ровесников, тестостерон не только в крови, но и в мозгах)) Вообще, главное, это взаимные чувства и чтобы людям было хорошо вместе. А разница в возрасте, точно не помеха, когда оба спокойно к этому относятся. И если молодая, обязательно постоянные тусовки? Так увлечения могут быть разные. Помню, один незнакомец в переписке решил поумничать: "Хочешь угадаю, как ты живёшь? Раз студентка, то наверняка, у мамы/папы на иждивении, днём учишься, ночью тусуешься по клубам, а из проблем, только выбрать цвет помады или купить очередное платье". И эту чушь, взрослый человек сочинил о незнакомке, лишь из-за возраста. Так что, у некоторых взрослых людей, может быть чересчур поверхностное мнение о тех, кто младше.