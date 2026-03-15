20+ человек, которые выбросили инструкции к жизни и наконец-то стали счастливы

Кажется, у нашей соседки снизу постоянный стресс. Когда она убирает у себя, об этом в курсе весь дом - и сверху и снизу. Она не пылесосит, она выдалбливает пыль из ковров пылесосом. Работает им как киркой - я наблюдала за ее отражением в стёклах дома напротив. Если ей нужен таз, это будет обязательно самый нижний таз из стопки, стоящей - внимание - на жестяном перекрытии. Представляете, какой грохот возникает при падении тяжелого предмета на жесть? И этот грохот раздается снова и снова. Почему не взять сразу все тазы, а не ходить за ними каждую минуту? Эту логику нам не понять. Раньше у нее случалась "убирательская истерика" в пятницу вечером. Каждую пятницу. Потом - в четверг. Мы уже привыкли к грохоту по червергам, как она начала наводить порядок хаотично, не придерживаясь определенных дней. Мы теряем счет дням. Когда уже ее сдадут в психушку?