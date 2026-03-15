Всегда радуюсь за людей, которые нашли работу по душе. Знаю, как это работать на нелюбимой работе, когда идёшь туда, как на каторгу, и как летишь на любимую работу, как на крыльях, и жизнь улыбается тебе. Прошла сама через это, и мой муж.
Муж преподавал математику в вузе и смертельно завидовал мне, программисту. Когда в нашем отделе потребовался человек на место разработчика алгоритмов, я упросила начальство взять моего мужа, поклялась, что они не пожалеют. Взяли и не только не пожалели, а были безумно этому рады. Муж разрабатывал алгоритмы и сам программировал. А потом всю жизнь вспоминал то время работы в проектном институте, как самое счастливое в его жизни.
20+ человек, которые выбросили инструкции к жизни и наконец-то стали счастливы
С детства нас учат, что нужно тщательно строить карьеру, без высшего образования — никуда, а перед тем как принять важное решение, нужно десять раз подумать. Но некоторые счастливчики, кажется, вообще не знают о том, что эти правила существуют. Они бросают работу одним днем, лихо перебираются из города в тихую деревню, а расшалившиеся нервы лечат уборкой или рукоделием. Мы решили собрать истории о людях, которые пошли против течения и ни разу не пожалели.
- По образованию историк. В 47 лет села за вязальную машину, и понеслось. С нуля, изучая инструкции и учебники день и ночь, вникала в нюансы, прямо как в студенчестве перед сессией. Вставала в 6 утра и штудировала конструирование трикотажной одежды. Сейчас счастлива в своих творениях. © blackrail_mono
- 12 лет назад пришел устраиваться на работу, и на собеседовании сказал: «Я вообще ничего не знаю об этом, но тут вашу вывеску увидел. Живу недалеко, поэтому хочу работать в вашей компании. В первые три месяца согласен на минимальный оклад, только научите меня!» Теперь я коммерческий директор в этой компании. © YouTube
- Я родилась в большом городе, выросла там, училась и жила до 29 лет. У меня был свой бизнес — 4 зоосалона. А потом мне надоело в городе: народ, замкнутость, духота, и мы с мамой решили переехать в деревню. Сразу начали строить дом и покупать технику. Завели двух коров, двух свиней, кур. Через год добавились индюки, бык, кролики, утки и сенокос. А вскоре я познакомилась со своим будущим мужем: он жил в соседней деревне, и мы поженились. Сейчас достраиваем дом уже на всю семью. Заодно забабахали ферму на 10 голов крупного рогатого скота. © KatjaDobrilovo / Pikabu
- Когда мне было 33, от меня ушла любимая женщина, а вскоре после этого меня уволили. Тогда сдал свое жилье, запрыгнул в машину и поехал колесить по стране. Всех друзей и родственников навестил. Потом слетал в Японию, и мне так понравилось, что я решил туда перебраться. Сейчас мне 37, я уже год живу в Токио и учу японский язык. Свое жилье я решил продать. Встречаюсь с девушкой и у меня отличная работа. В конце концов, мы живем только один раз, и я себя чувствую по-настоящему счастливым. © Reddit
- Мой личный рецепт, как справиться со стрессом — устроить уборку. Нужно ли говорить, что у меня дома идеальная чистота? Просто надраивание полов, перебирание старых вещей, чистка кафеля, натирание хрусталя в серванте — это монотонные дела. Они помогают мне отвлечься от повседневных забот и немного «прочистить» мысли. Поняла, что подход пора менять, когда начала писать друзьям: «Я у себя уже все убрала, можно я приду к вам и поубираю?» © Палата № 6 / VK
- Двадцать лет проработала в вузе, и, казалось бы, все норм: ученая степень, должность доцента, 2-3 пары в день — и ты свободна. Но поняла, что достигла потолка. Выше только зав. кафедрой, а быть руководителем я не хотела. Писать докторскую тоже желания не было. В один прекрасный день я «причесала» свое резюме, написала подробно про все, что умею, загрузила сертификаты и опубликовала. Спустя 3 недели получила предложение, а недавно вышла на новую работу. Теперь я аналитик. © ordinka_zh
- Подметил за собой необычную привычку: я порой вслух проговариваю тезисы, которые мне уже известны. Причем не просто тараторю, а словно лекцию читаю. Кстати, довольно полезная штука, помогает потом давать развернутые и четкие ответы на вопросы. Но все равно выглядит странно: стою я в ванной и объясняю, что именно означает тот или иной термин. © Larzelot / Reddit
Кажется, у нашей соседки снизу постоянный стресс. Когда она убирает у себя, об этом в курсе весь дом - и сверху и снизу. Она не пылесосит, она выдалбливает пыль из ковров пылесосом. Работает им как киркой - я наблюдала за ее отражением в стёклах дома напротив. Если ей нужен таз, это будет обязательно самый нижний таз из стопки, стоящей - внимание - на жестяном перекрытии. Представляете, какой грохот возникает при падении тяжелого предмета на жесть? И этот грохот раздается снова и снова. Почему не взять сразу все тазы, а не ходить за ними каждую минуту? Эту логику нам не понять. Раньше у нее случалась "убирательская истерика" в пятницу вечером. Каждую пятницу. Потом - в четверг. Мы уже привыкли к грохоту по червергам, как она начала наводить порядок хаотично, не придерживаясь определенных дней. Мы теряем счет дням. Когда уже ее сдадут в психушку?
- Проучившись полгода в медицинском университете, ушел оттуда, так как просто не видел себя доктором. Конечно, родители волновались и переживали. Думали, без работы останусь и на улице окажусь. Ну что ж, сейчас я сам себя обеспечиваю. Работаю фотографом, и у меня это круто получается. Главное, у меня есть мотивация и знания. © НикасБабич / YouTube
- В моей жизни было два человека, которых я считал лучшими друзьями. Был уверен, что они меня поддержат и в радости, и в горе. Как же я ошибался! Но ругаться с ними не стал, а просто потихоньку от них отдалился. Зато научился ценить себя и своих близких. Перестал переживать по пустякам, нашел хорошую работу и сосредоточился на семье. Счастлив как никогда. © juliaskoks / Reddit
- У меня родители считали, что критика — дело полезное. Ведь у ребенка должен быть стимул делать все еще лучше, развиваться и стараться. Сработало это ровно наоборот, и я быстро научилась не обращать на замечания внимания. Но так и не смогла победить чувство неудовлетворенности от того, что меня не хвалят. Поэтому придумала хвалить сама себя вслух. Чисто отмыла кухню — молодец! А какой суп приготовила! И сложную проблему на работе решила. При этом я совершенно не стесняюсь себя критиковать. Кстати, тоже очень полезное качество. Накосячила — сразу об этом сказала. Вслух. А мама до сих пор считает, что хвалить себя нескромно. Но это теперь не про меня. © purga / Pikabu
Меня в детстве чаще критиковали, чем хвалили, поэтому у меня была тьма комплексов, в том числе и из-за внешности, пока я не посмотрела на себя со стороны, когда меня засняли на камеру за работой на даче. Оказалось, что я даже и ничего ( понятно стало, почему женатый сосед по даче часто подходил ко мне поговорить). Мама стала меня больше хвалить, когда у меня появились дети. Муж был безумно скуп на комплименты. Поэтому, как говорят мои друзья, я слишком критично себя воспринимаю. Не всегда это хорошо, иногда это загоняет в депрессию.
- У меня с детства есть бзик: я не стираю вещи всех членов семьи вместе. Одежду мужа, детские вещи и свои всегда разделяю. Нижнее белье и носки тоже стираю отдельно. Муж считает, что это немного странно, но для меня это просто привычка и забота о чистоте. Мне так удобнее и спокойнее. © dana.ds
- Устраивался в крупную компанию и собеседование сразу пошло неважно. Даму не интересовал мой опыт, она спрашивала про мои слабые и сильные стороны и прочее. В итоге заявила, что, возможно, мне перезвонят. Мне так хотелось получить это место, что я просто направился в рабочее помещение и там пообщался с сотрудниками. Рассказал, что хочу к ним в команду. Они задали несколько вопросов по делу и отправили к непосредственному начальнику. Он мне показал документы, мы поболтали минут 20 и пошли вместе к директору подразделения. Через неделю я уже приступил к работе. © S_Fox / YouTube
- Я родилась и выросла в деревне и дала себе зарок, что «замуж в деревню никогда не выйду!» Но, в силу обстоятельств, после долгих лет жизни в городе, пришлось переехать к старенькой бабушке мужа в частный дом. Да, без водопровода, стиралки и с туалетом на улице было непросто. Но мы до сих пор живем в этом доме. За годы своими руками провели и построили все блага цивилизации, и в город меня уже давно не тянет! © ingrid222 / Pikabu
Никакие блага мира не стоят того, чтобы в этом навозе жить (картинка выше).
- Моя мама немного повернута на порядке — все должно быть сложено на своих местах, по коробочкам, она еще и подписывать любит вещи. Даже завела журнал, где выписано, где что лежит, да еще и по алфавиту. Начала я недавно встречаться с парнем, после месяца отношений решила, что у нас все плюс-минус стабильно, и можно родителям про него рассказать. Мама тут же начала забрасывать вопросами: кто, сколько лет, откуда, какой из себя и прочее. Но успокоилась только после того, как я заявила, что у парня есть пакет с пакетами, коробка со шнурками и ящик для носков, которые потеряли свою пару. Теперь мама ждет совместного ужина, чтобы познакомиться с парнем поближе и обсудить коробочки. © Не все поймут / VK
- Делал проекты интерьера, и так мне осточертело сидеть за компьютером, что в 45 лет решил заняться деревяшками. Столярка — вещь хорошая. © bukhavets_mikhail
- Случайно оказалась в местном доме культуры на концерте. Мы с подругой решили, что поем лучше, чем большинство исполнителей, и предложили директору клуба дать нам как-нибудь на сцене блеснуть. Готовились, но выступить так и не получилось. Я уже и забыла об этом, когда мне позвонили и предложили спеть на празднике. Пришла на прослушивание, и после этого директор сразу же сказала, что обязана взять меня на работу. Работаю там уже полтора года, пою на концертах, меня называют «лучшим вокалистом нашего города» (в чем я сильно сомневаюсь). © alexangel8115 / YouTube
- Я работала из дома 10 лет. Бизнес сезонный, и на лето всегда спад. И почему-то каждый раз для меня это становилось сюрпризом. Пару лет назад мне так это все надоело, что я пожаловалась сестре. Она предложила пойти на лето в отель горничной. Я согласилась, и мне так понравилось, что я до сих пор работаю в отеле, правда, уже супервайзером. © sasha.maydanenko
- В один прекрасный день я собрал вещи, переехал в другой город и нашел там работу своей мечты. А заодно повстречался с потрясающей девушкой, которая стала моей женой. Самое забавное, я даже не планировал менять свою жизнь, как-то все спонтанно получилось. © Varanasinapegase / Reddit
- Я с детства хотела заниматься музыкой, но мои мама и папа постоянно говорили, что это все «глупости». Так и училась: то на филолога, то на мастера по маникюру, то на секретаря. Потом до меня наконец дошло, что мнение родителей — это все-таки не мое мнение. Вот в этом году выпустила первый альбом и сейчас уже готов второй.
- Поняла, что нервы лечатся рукоделием. Пока с ребенком делала уроки, вязала скатерть. А коврик связала из жалости — жалко было выкидывать старые джинсы. Я вспомнила про переработку текстиля, экологию, бла-бла-бла, и родился чудесный ковер, чему рада до небес! В планах повторить в другом цвете! © Ans.A / Pikabu
Я обожаю нервы успокаивать за рукоделием, шью, в основном, на кукол. Ещё и под аудиокниги в исполнении Клюквина, Агата Кристи, мм, красота.
- Переехала к парню и решила навести порядок под раковиной, пока он был на работе. Разбираю вещи и нахожу коробку, набитую разными женскими духами. Вот это номер! Вечером потребовала объяснений, чье это все. Парень захохотал и открыл на ноутбуке свою секретную страницу. Выяснилось, что мой брутальный мужчина — топовый анонимный эксперт по женскому парфюму. Он годами пишет такие тонкие и точные обзоры, что их взахлеб читают десятки тысяч подписчиц. Теперь я официально его главный консультант и помогаю подбирать красивые эпитеты для свежих постов.
- Дочкиному классу задали сделать аппликацию на тему весны: цветочки, листочки, мох и все такое. Родительский чат стенал: какие цветочки, сугробы еще не стаяли! Только одна мамочка была спокойна, как мамонт, дескать, никаких проблем. А позже выяснилось, что
у нее соседка по лестничной клетке такие поделки ваяет. И умная мама все давно у нее заказывает.
А у вас были такие спонтанные решения, которые поменяли вашу жизнь? Делитесь в комментариях.
Комментарии
Опять путают понятие "брутальный" (жестокий) с понятиями "мужественный" или "суровый".
Решения, которые поменяли жизнь - да, были.
Но не спонтанные, а обдуманные в течение некоторого времени.
Естественно не все шло идеально, как в сетевых историйках типа "переехал-нашел работу мечты-встретил ту самую".
Но, оглядываясь назад, понимаю, что все правильно сделала 😎
Бросить за один день - в течение одного дня. Одним днем - однажды. "Бросить одним днем" - звучит как "бросить в кого-то этот день". Добавлю: это мое мнение. Сейчас появляется много новых неуклюжих выражений, кто-то привык и не обращает внимания, а кому-то режет слух.
"соседка по лестничной клетке такие поделки ваяет. И умная мама все давно у нее заказывает"
Совсем не умная, а очень даже наоборот!