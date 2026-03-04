15 случаев, когда съемное жилье подкинуло людям сюрприз, к которым жизнь их просто не готовила

Спустя 9 месяцев после того как я съехал со съемной квартиры мне позвонила хозяйка и сказала, что новый арендатор, который живет там уже полгода сказал, что на раковине есть трещина, и это сделал точно не он. А, значит, это сделали мы! Так что половину суммы за ремонт вынь да полож. Вот только когда мы съезжали она все тщательно проверяла, и никаких трещин там не было. Вот как так?