15 случаев, когда съемное жилье подкинуло людям сюрприз, к которым жизнь их просто не готовила
Поиск съемного жилья часто напоминает свидание вслепую: на фото — уютное гнездышко, а на поверку убитое нечто и хозяева в придачу со своим уставом и правилами жизни. Так что порой кажется, что вместе с ключами арендодатели вручают сценарий для комедии абсурда, в которой даже не знаешь, то ли смеяться, то ли спешно паковать чемоданы и бежать без оглядки.
Когда искала квартиру в аренду на долгий срок, перечитывала объявления. Никогда не понимала, почему все пишут: «Наличие интернета и стиралки обязательно». Ведь такие вещи должны быть во всех квартирах априори. Но теперь я живу в квартире, в которой есть стиральная доска. Стиральная доска, Карл! Не покидают мысли о том, что должна натаскать воды с реки и постирать панталоны.
Сняла квартиру в старом фонде: высокие потолки, вид на парк, цена — сказка. Но риелтор как-то странно отводил глаза, когда я спрашивала про бывших жильцов. В первую же ночь я проснулась от шума из шкафа. Заглянула — ничего, зато за ним обнаружилась дверь! Оказывается, хозяин поделил свою трешку на две маленькие квартирки. Что ж, пришлось подружиться с новыми неожиданными соседями.
Хозяйка жилья поставила условие: «Если соседи спросят — ты моя племянница из Саратова». Я согласилась. Через месяц встречаю в подъезде парня, который живет в квартире напротив. Слово за слово, и он признается: «Слушай, а мы с тобой, оказывается, родственники! Я — племянник хозяйки из Самары». Видимо, у нашей «тетушки» была очень большая и очень «арендозависимая» семья.
Мой худший арендодатель, наверное, не сравнится с другими, но нам нельзя было ничего вешать на стены — не только фотографии или декор. Мебель, кровати и вообще все должно было стоять не ближе чем на 2,5 сантиметра от стены. Из-за этого мы чувствовали себя так, будто просто присматриваем за жильем, а не живем там.
Подруга как-то снимала убитую в хлам квартирку. Сделали там с мужем ремонт. За материалы заплатил хозяин. Только вот потом он посмотрел на новые обои и поднял аренду почти вдвое. Подруга пораскинула мозгами и нашла идеальный выход из ситуации — она выкатила ему среднюю рыночную стоимость за услуги по ремонту. Хозяин тоже призадумался и решил стоимость аренды не поднимать.
Жила на съемной квартире со своей кошкой. Как-то раз в обед я поставила греться воду и ушла в комнату. Кошка сидела рядом, и вдруг с кухни раздается страшный грохот! Не на шутку испугавшись, осторожно захожу на кухню и вижу, что в раковине сидит голубь! Он просто вывалился из вытяжки. Сидит, клюет крошки из тарелки, и ему абсолютно наплевать, что произошло!
Живем на съемной квартире. Одно из строжайших условий арендодателей — никаких животных. А наш пятилетний сынок очень мечтал о собачке. После долгих уговоров ребенок все-таки согласился на хомячка. Было забавно, когда сынок назвал зверюшку Рекс, а потом он научил хомяка приносить мячик — мы знатно офигели.
Я как-то приболела и осталась дома. Попросила парня принести лекарства. Слышу: зашел, поставил чайник. Выползаю, а там хозяйка со своим сыном. Я в шоке, а она мне как ни в чем не бывало: «Ой, а мы думали, ты на работе! Будешь с нами чай?» Я смотрю на нее и не понимаю вообще, что происходит. Оказалось, они частенько так заходили, когда меня не было дома. После этого я уже не могла там жить.
Искал я съемную квартиру. Нашел одно заманчивое объявление. Однушка в центре, только слишком дешево получается. Должен был быть какой-то подвох. Звоню. Сообщают, что да, в центре, однушка. Оказалось, что кровать привезут, но вот с остальной мебелью не ахти. Кухня и туалет есть. Только ни душа, ни ванной. Я опешил. Говорю, а как тогда мыться? На что ответ: в баню ходи, здесь рядом.
На последней съемной квартире несколько раз упрашивал хозяйку, мол, окна бы поставить пластиковые, обои переклеить — в счет оплаты, разумеется. Отказывалась. Через некоторое время съезжал, она пришла принимать и такая: «О! А где окна пластиковые? А обои почему не переклеены?» Я: «Так не договорились же». Она: «Так я думала, что вы за свой счет все сделаете. Вам же так все не нравилось!».
Решила устроить парню сюрприз, сняла квартиру посуточно. Сижу в платье, кругом свечи и лепестки роз. Вдруг звонок — на пороге бабка с авоськой: «Вы кто такие?» Оказалось, пока она на даче, ее сын сдавал квартиру. Но бабулька не растерялась — взяла и сказала: «Раз уж вы тут, давайте ужинать!». В итоге ели ее котлеты при свечах втроем. Самый «романтический» вечер в нашей жизни!
Спустя 9 месяцев после того как я съехал со съемной квартиры мне позвонила хозяйка и сказала, что новый арендатор, который живет там уже полгода сказал, что на раковине есть трещина, и это сделал точно не он. А, значит, это сделали мы! Так что половину суммы за ремонт вынь да полож. Вот только когда мы съезжали она все тщательно проверяла, и никаких трещин там не было. Вот как так?
Снимали квартиру за 30к. Когда составляли договор, обговаривали, что жить будем с кошками, за это внесли залог, все были согласны и довольны. Мы квартиру приняли тоже убитую «как есть». По итогу через год подняли плату до 35к, якобы из-за кошек, еще и при выезде насчитали +15к за «полный клининг после ваших кошек и подранные косяки и обои».
С парнем нашли квартиру. Все было хорошо, и тут хозяйка квартиры спрашивает, какой породы наш кот. Мы в недоумении, отвечаем, что никакого кота у нас нет. Женщина так расстроилась! Оказалось, что она сдает квартиру лишь людям с котами, потому что очень их любит. Но, к счастью, у нее как раз котята родились и предложила отдать нам одного. Мы давно думали о питомце. Конечно же, мы согласились!
Снимаю квартиру. И вот недавно у меня исчез свет на целый день, хотя обычно не выключают. Я заметила, что из всего дома света нет только в моей квартире. Позвонила хозяйке, она вызвала электриков. Оказалось, моя квартира была просто отключена от щитка. А я как раз в этот день видела, как мой сосед что-то копошился в подъезде у проводов.
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться: