18 человек обновили кухню за копейки — и теперь это самый уютный уголок в доме

Говорят, что сердце дома — это кухня, но что делать, если она не видела ремонта последние двадцать лет? Эти 18 героев не стали ждать удачного случая и взяли в руки кисти, превратив свои тесные и старые кухоньки в по-настоящему уютные уголки. Их простые и одновременно трогательные истории показывают: чтобы создать место, которое будет согревать вас по вечерам, вовсе не нужны миллионы. Иногда достаточно пары банок краски, честных усилий и веры в то, что даже при минимальных затратах можно создать пространство, глядя на которое хочется искренне улыбнуться.

Девушка сделала из невзрачной кухни уютный уголок в светлых тонах с коричневыми акцентами и написала: «Да, это не шедевр, но зато мы сильно сэкономили!» А нам кажется, что очень красиво

Эти стол и стулья — просто потрясающая находка! © PerceptionExtra8223 / Reddit

«Преобразили старую кухню, которой уже 17 лет, до неузнаваемости. Все, что мы сделали: покрасили мебель, обновили столешницы и заменили ручки»

Да это же просто нереально при таком маленьком бюджете! © quattroformaggixfour / Reddit

«Мне не нравился виниловый пол на кухне и я его покрасила. Мне уже за 60, поэтому на работу ушло несколько недель»

Мне 69, и я хочу увидеть другие ваши работы! © Takilove / Reddit

«Сделала ремонт на кухне. Теперь она вписывается идеально в мой 112-летний дом»

Муж сделал для жены кухню как у блогеров своими руками

«Ремонт на кухне делал сам на 99%. Весь процесс длился три года. Заработал — купил, и так до финала»

Теперь мы знаем, как выглядит берлога, того самого соседа, который 3 года подряд трещит перфоратором. © tralur / Pikabu

«Захотела обновить кухню, но у нас было только 15 тысяч рублей. Нарезали у мебельщиков листы ДСП для дверок, купили заготовку для столешницы и витые ручки. Вот что получилось»

«Старый кухонный гарнитур начал облезать, решила покрасить. Отмыла от застывшего жира, сняла верхний пленочный слой, загрунтовала, а дальше начала малевать»

© Nikusik.xo / Pikabu Elenaki Kavardaki 2 часа назад Даже тётеньки знают, что надо снять краску/плёнку, загрунтовать и только потом красить. А к нам пришли маляры-болгары красить перила на даче. Не надо, говорят, ничего отскабливать и тем более олифить. Сейчас такие краски новые, что ложатся на старые и держатся. Ага. Где-то полгода продержались. Потом начали потихоньку "линять". Сейчас на перила без слез не взглянешь. Муж тоже согласился, что зря послушал рабочих. Купил шлифовочную машинку. Ждем, когда потеплеет. А то "нельзя же работать в такой холод" (+18). Главное, не дотянуть до момента, когда наступит "нельзя же работать в такую жару". Ответить

«Родители решили сделать ремонт кухни, у меня как раз начался отпуск, решили в целях экономии делать самостоятельно. Фото уже когда все демонтировали и финальный результат»

«Купили новую квартиру и сделали на кухне ремонт буквально за 20 тысяч рублей. Из старого ремонта в хрущевке получилась хорошенькая кухонька»

© kismeow / Pikabu Cookie 5 часов назад На мой личный взгляд цветовое решение просто ужасно. А по другим фото видно, что еще и качество этого ремонта вполне соизмеримо с его ценой.. Ответить

«От старой кухни остались только стены и окна, весь ремонт сделал своими руками. Получилось не идеально, но я доволен»

© Krasnohryak / Pikabu Евга 5 часов назад А ещё он так трогательно написал в самом посте " знаю что есть косяки, но всё сам, всё один"...

Ну и посуду ему удобно мыть Ответить

Девушка собрала мебель для кухни из старых поддонов

Девушка решила уйти от банальных кухонных цветов и покрасила стены в баклажанный

«Мне не хватало мест для хранения на кухне, поэтому я сняла цоколь и добавила несколько выдвижных ящиков»

«Фотографии нашей кухни до и после ремонта. Покрасили шкафы и плитку и стены, постелили линолеум. Всего потратили меньше $150»

«Мне не нравился этот скучный короб, который закрывает трубу, поэтому я его разрисовала! Это мне ничего не стоило, кроме нескольких черных тонких маркеров»

«Обновили кухонные панели и обои. Сразу стало так уютно!»