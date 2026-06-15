14 случаев на родительских собраниях, которые с ходу затмят любой ситком

Мой сын как-то отколол номер. Перед первым родительским собранием в сентябре в первом классе сообщил мне, что учительница сказала, что на первое собрание должны родители прийти со своими детьми. Я очень удивилась такому, но его с собой не взяла. Ничего экстраординарного на том собрании не было - сначала выступала директор, потом учитель, всё прошло хорошо.