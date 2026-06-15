14 случаев на родительских собраниях, которые с ходу затмят любой ситком
В детстве, мы могли только гадать, что происходит на родительских собраниях. И надеяться, что наши маленькие шалости обойдут стороной во время бесед. А во взрослой жизни, многие из нас сами становятся участниками этих встреч. Вот мы и решили взглянуть на опыт по обе стороны этого события, которое, порой, оборачивается яркими историями, полными комедии.
- В седьмом классе я решил стать «плохим парнем». Ну знаете, чтобы девчонки замечали, уважение в глазах пацанов получить... Купил поддельную сережку, нарисовал ручкой «тату», на уроках сидел с видом «мне все равно». А на истории вообще выдал: «А зачем мне это надо, я рэпером буду!» Учительница сказала: «Ну удачи», и отстала. Я был счастлив. Пока мама не пришла в школу на собрание. Вернулась домой с лицом недовольным и выдала: «Раз ты у нас рэпер, ты теперь читаешь вслух Пушкина, учишь стихи и пишешь треки по теме урока». Думал, издевается. Ничего подобного. Через неделю читал на школьном празднике исторический текст под бит. И самое смешное — мне все аплодировали.
- На собрании, классный руководитель объясняла нам, что в джинсах ходить в школу нельзя. При этом показывая на нашу одноклассницу, как на пример правильной одежды, на которой одеты джинсы-клеш. Когда мы ей объяснили, что это так-то тоже джинсы, она отмазалась просто гениально: «Это не простые джинсы. Это клеш! В таких можно.» Л-логика?!
«Когда папа пошел на собрание в первый раз»
- Очень хорошо помню один момент из детства. Мама вернулась с родительского собрания, а я встретила ее сидящей за пианино и наигрывающей ее любимую мелодию. Учитывая, что играть я до этого не умела, а пианино мне помог перетащить со своей квартиры сосед. Он тоже плохо вел себя в школе, потому с радостью вошел в положение.
- Я был во втором классе, один пацан вечно меня доставал, я после школы гневно рассказывал об этом маме. Мама сходила на родительское собрание и выяснилось, что данный пацан приходит домой и плачет, потому что я его достаю.
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- Как-то раз мама не смогла и на родительское собрание пришлось идти отцу. Он просидел час на собрании чужого класса, сдал деньги и пришел довольный со словами, что к его ребенку претензий нет.
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- Ходила вчера на родительское собрание. Педагог озвучивала ответы детей в анкетировании на вопрос: «Почему ты ходишь в школу». Ответы были стандартные — учиться, общаться. А моя саркастичная красотка выдала: «Потому что мать не оставила мне выбора».
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- Была на родительском собрании. Дочку там так нахваливали! Поэтому я ужасно удивилась, когда, вернувшись домой, увидела, что она убрала всю квартиру и приготовила на всех ужин. «Дочка, а что случилось?» — спросила я. Она мне: «А, ничего плохого обо мне разве не говорили?» Я: «Да нет, только хвалили». Она, с облегчением: «Тогда замечательно!» Сказала, что на всякий случай решила убрать, потому что не была уверена, что у нее в школе все в порядке.
- В первый раз шла в школу на родительское собрание. Волновалась, первый класс, новые родители... Уходила со смешанными чувствами, учитель рассказала, что ребенок на перемене собрал возле себя всех одноклассников, залез на парту, пел и танцевал. Вроде и поругать следовало, а вроде и похвалили, что голос хороший.
- Во втором классе писали сочинение на тему любимых занятий мам. Я подошла к маме, пока она спала, и монотонно так: «Маааам... маааам, а что ты больше всего любишь?» На родительском собрании мое сочинение прочитали последним со словами: «Среди всех мам, любящих шить, вязать, готовить, выращивать, есть одна мама — мама Нади, она любит спать!» Мама мне до сих пор припоминает, смеемся всей семьей.
- Я уважаю благотворительность, регулярно перечисляю деньги на фонды, езжу в приюты к бездомным животным. Недавно был на родительском собрании, классная руководительница попросила поучаствовать в акции: вместо цветов перечисляешь деньги. Все бы ничего, только дочка была единственной без букета.
- Пришел на родительское собрание отец одного заядлого двоечника. Училка по литературе с ходу принялась при всех отчитывать его сына: мол, читает плохо, пишет с ошибками, поэтов наших вообще не знает — и кем он вырастет? И тут мужчина внимательно посмотрел на нее и выдал: «Извините, но я тоже не помню стихи ни одного поэта и тоже иногда пишу с ошибками. При этом всю жизнь работаю руками, отлично зарабатываю и полностью обеспечиваю семью. А сын мой вообще хочет стать ювелиром». Учительница замолкла тут же.
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- У нас на собрание в сентябре пришел какой-то папа. Мы подумали, что кого-то новенького в класс добавили. Так он со всеми переругался, громче всех возмущался, в итоге классный руководитель спрашивает: «А вы, простите, собственно чей родитель?» А он оказался не из нашего класса (у нас был шестой класс, а его сын в девятый перешел).
© ADME
- Пришла на первое собрание родителей первоклассников. Посреди кабинета парты объединены по две, выстроены в длинный стол, вокруг стулья. На столе тарелочки с печеньем, конфетами, чай в пакетиках, растворимый кофе, готовы три чайника с кипятком. А 1 сентября дети получили конверты с письмом от первого учителя на память и небольшой презент в виде сладости. Тепло.
© she_has_a_cat
- Пришел как-то на родительское собрание, хотел послушать про успехи старшего сына. Сел сзади, жду. Учительница стала рассказывать про какие-то общие моменты, но у меня внимание рассеялось. Заметил, как одна из мам постоянно закидывает ногу на ногу и смотрит в телефон с напряженным выражением лица. Через час, когда все стали расходиться, она вдруг подошла и спросила, не с моим ли сыном её дочь сидит за одной партой. Я кивнул, мы разговорились. Оказывается, её напряжение было от того, что дочь сообщила — мой сын ей нравится. Забавно, как мы взрослые додумываем и переживаем, когда у детей все намного проще и чище.
© alex.rexby
Не уходите, звонок для учителя. И вот о них, и их историях с работы, у нас как раз есть статья.
Комментарии
Мой сын как-то отколол номер. Перед первым родительским собранием в сентябре в первом классе сообщил мне, что учительница сказала, что на первое собрание должны родители прийти со своими детьми. Я очень удивилась такому, но его с собой не взяла. Ничего экстраординарного на том собрании не было - сначала выступала директор, потом учитель, всё прошло хорошо.