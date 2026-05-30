16 теплых историй, которые начинались совсем обычно, а заканчивались так, что не угадаешь

А я один раз увидела утку, которая сидела на толстой ветке дерева, метрах в двух от земли. Я долго стояла и смотрела на неё, думала, что спутала с какой-нибудь другой птицей. Но нет, самая обыкновенная утка: Stockente (кряква, по-русски), каких здесь полным-полно. Это было единственный раз, когда я видела утку на дереве.