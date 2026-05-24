10 культовых актеров и актрис, которых мы в упор не помним в эпизодических ролях
Бывало ли с вами такое, что вы узнавали о своем любимом актере что-то новенькое? Например, решили внезапно пересмотреть «Двенадцать стульев» и осознали, что Олег Табаков тоже играл там? Или прекраснейшая Алиса Фрейндлих обнаружилась в «Полосатом рейсе»? Мы обожаем такие озарения. Раз артистов не сразу узнают в кино, это значит, что их воспринимают как персонажей. А это — лучшее свидетельство их актерского таланта.
Алиса Фрейндлих: «Служебный роман» и «Полосатый рейс»
«Служебный роман» у многих засмотрен до дыр, а цитаты из фильма ушли в народ. И, конечно же, зрители полюбили строгую Людмилу Прокофьевну, которую сотрудники за глаза называют «мымрой». В начале фильма героиня Фрейндлих замкнутая и одинокая, но постепенно мы видим ее с другой стороны: нежной, смешной и очень живой.
Именно на контрасте между «железной леди» и трогательной влюбленной женщиной построена большая часть обаяния роли. Фрейндлих удалось сделать героиню не карикатурной начальницей, а человеком, которому хочется сопереживать.
Внимательные зрители заметили, что в «Полосатом рейсе» тоже играет Алиса Фрейндлих. Ту самую сентиментальную буфетчицу в начале! Вот мы не сразу это поняли.
Светлана Немоляева: «Служебный роман» и «Неудача Пуаро»
Светлана Немоляева также сыграла в «Служебном романе». Ее роль получилась одновременно трогательной и немного неловкой: Рыжова пишет Самохвалову письма, надеется на взаимность и совершенно не умеет скрывать эмоции. Многие сцены с Рыжовой стали культовыми: к примеру, ее прогулка под дождем с зонтиком.
А в «Неудаче Пуаро» Немоляева сыграла миссис Экройд. Это уже совсем другой типаж: не романтичная мечтательница, а типичная английская леди из классического детектива Агаты Кристи — немного высокомерная и нервная, подозрительная. Игра Немоляевой добавляет истории ту самую уютную и слегка ироничную интонацию, за которую зрители любят старые экранизации Кристи.
Юрий Никулин: «Бриллиантовая рука» и «Укрощение строптивой»
Юрий Никулин в «Бриллиантовой руке» сыграл одну из своих самых знаменитых ролей — скромного и немного наивного Семена Семеновича Горбункова. Персонаж Никулина получился невероятно обаятельным именно благодаря сочетанию простоты, добродушия и комического таланта актера.
При этом за несколько лет до этого Никулин появился в совсем небольшой, но любопытной роли в «Укрощение строптивой» — он сыграл руководителя хора мальчиков. Роль была эпизодической, но даже в коротком появлении актер запоминался своей пластикой и мимикой.
Георгий Вицин: «Джентльмены удачи» и «Дон Кихот»
Вицин в «Джентльменах удачи» сыграл Хмыря — напарника Косого. На фоне шумного и эмоционального героя Леонова персонаж Вицина выглядел тихим и вечно настороженным. Именно эта сдержанность делала Хмыря особенно смешным: его испуганные взгляды, попытки держаться «солидно» и фирменная невозмутимость стали одной из главных изюминок фильма.
Возможно, кто-то помнит актера в роли бакалавра медицины в «Дон Кихоте». Вот мы, узнав об этой роли, удивились, когда изучили фильмографию Вицина.
Александр Абдулов: «Обыкновенное чудо» и «Двенадцать стульев»
Абдулов сыграл заколдованного юношу, который должен превратиться в зверя, если принцесса его поцелует. Эта роль стала одной из самых ярких в карьере артиста. Его персонаж получился одновременно романтичным, ироничным и очень живым.
Интересно, что ранее Абдулов появился и в комедии «12 стульев», где изобразил инженера Эрнеста Щукина — мужа Эллочки-людоедки. Роль была небольшой, но очень запоминающейся: интеллигентный и слегка растерянный супруг на фоне эксцентричной жены.
Олег Табаков: «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Двенадцать стульев»
В исполнении Табакова французский монарх получился одновременно комичным, капризным и по-своему обаятельным. Табаков сделал героя не грозным правителем, а немного растерянным человеком, который постоянно оказывается в тени интриг Ришелье и собственной супруги.
А еще Табаков появился в «12 стульях», где сыграл Альхена — застенчивого и вечно смущенного воришку. Герой постоянно оправдывается, путается и ужасно боится разоблачения. Роль была небольшой, но Табаков превратил Альхена в одного из самых смешных персонажей экранизации.
Валентин Смирнитский: «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Легенда № 17»
Смирнитский сделал Портоса не просто комическим силачом, а невероятно харизматичным персонажем. В его исполнении мушкетер получился добродушным, веселым и чуть театральным — именно таким, каким зрители его и полюбили.
Спустя много лет Смирнитский появился и в спортивной драме «Легенда № 17», сыграв председателя спорткоммитета.
Люсьена Овчинникова: «Девчата» и «И снова Анискин»
Мы помним Овчинникову по роли Кати — одной из подруг Тоси в женском общежитии. Девушка получилась очень живой, мягкой и по-настоящему уютной: Катя заботится о подругах, переживает за их личную жизнь и старается сглаживать конфликты. Овчинникова вообще обладала удивительным талантом делать своих героинь «родными».
А позже актриса появилась в детективе «И снова Анискин». Там у нее была небольшая, но очень характерная роль — Овчинникова снова добавила истории простоты, теплоты и той особой «деревенской» естественности, которая так хорошо удавалась ей в кино.
Леонид Куравлев: «Афоня» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Леонид Куравлев в «Афоне» сыграл, пожалуй, одну из самых известных своих ролей — сантехника Афанасия Борщова. Его герой — обаятельный, ленивый, немного потерянный человек, который живет одним днем. За внешней легкостью постепенно становится видно одиночество персонажа и его растерянность перед жизнью. Куравлев удивительно сочетал комедию и грусть: зрители то смеются над Афоней, то искренне ему сочувствуют.
Также Куравлева можно увидеть в приключениях Шерлока Холмса, где актер прекрасно вписался в атмосферу викторианского детектива, добавив своему персонажу немного иронии и фирменного актерского обаяния.
Александра Яковлева: «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов»
Персонаж Яковлевой в начале фильма — добрая, нежная и немного мечтательная девушка. Но из-за колдовства она превратилась в холодную и равнодушную женщину. Яковлева смогла очень тонко показать эту двойственность: в одной части фильма ее Алена — теплая и искренняя, а в другой — почти снежная королева с ледяным взглядом.
Также Яковлева появилась в «Человеке с бульвара Капуцинов», где сыграла Диану — артистку салуна. Диана получилась очень обаятельной: кокетливая, ироничная, немного авантюрная. Она добавляла фильму романтики и, пожалуй, настоящего голливудского шарма.