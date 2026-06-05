15+ трогательных историй о любви, для которой поступки важнее, чем громкие слова

Если в юности мы часто мечтали о киношных отношениях с накалом эмоций, то с возрастом многие увидели, что любовь живет не только в словах, но и в поступках. И это могут быть на первый взгляд простые вещи — чашка кофе и теплый плед, милая записка на холодильнике или даже молчаливая поддержка. И мы всецело понимаем девушку из последней истории, которая по уши влюбилась в парня, приготовившего ей вкусную домашнюю пиццу на первом свидании.