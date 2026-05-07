16 историй и фото от тех, кто до сих пор с улыбкой вспоминает своего автоинструктора
Успешная сдача экзамена во многом зависит от того, кто был нашим наставником. Терпение и доброжелательность инструктора помогают поверить в себя и спокойно выехать в город. Мы собрали теплые зарисовки, хорошо знакомые всем, кто однажды решил сменить общественный транспорт на салон автомобиля. Пристегните ремни, приготовьтесь улыбнуться и узнать в этих жизненных ситуациях себя и того, кто учил вас разворачиваться и трогаться в горку. В бонусе — история от инструктора о находчивой ученице.
- Едем по тихой улочке. Все спокойно, как вдруг инструктор резко поворачивается ко мне и выдает: «Столб! Тормози!» Я смотрю на дорогу — никакого столба, спрашиваю: «Какой столб? Где?» Он вздыхает, показывает рукой вперед и поясняет: «Да не столб, говорю, а „Стоп“! Пешеходов пропускаем, знак же стоит!»
- Когда я училась в автошколе, мне никак не давалась парковка задним ходом. Инструктор, пожилой мужчина, долго молча наблюдал за моей очередной попыткой. Я уже хотела все бросить и выйти из машины, как он мне сказал: «Так, выдыхаем. Представь, что эта машина — просто вешалка с одеждой. Паркуйся так, будто ставишь ее в гардеробную». Совет необычный, но у меня в голове все прояснилось, и с тех пор я паркуюсь чуть ли не с закрытыми глазами.
- Моим первым инструктором был симпатичный парень. Я старалась ему понравиться. На очередном перекрестке так усердно хлопала ресницами, что заглохла три раза подряд. И тут он глянул на меня и с иронией в голосе выдал: «Слушай, я парень видный, но машина — дама ревнивая. Будешь флиртовать со мной, а не со сцеплением — она нас обоих выставит». В итоге сдала я, конечно, не с первого раза, но зато мы провели вместе много времени.
«Только что наблюдал, как экзаменатор припарковался и пошел на работу...»
- У меня был классный инструктор! Я боялась кругового движения, и он это понял на втором уроке. Поехали, говорит, на кольцо (а у нас там каждый день дорожные инспекторы стоят). Дает задание: выйти на внутренний круг и кататься по нему, пока он «Хватит» не скажет, а когда мимо машины ГИБДД будем проезжать, помахать правой рукой. Ну что ж, после девяти кругов я перестала бояться. И прямо перед самим экзаменом едем, впереди регулируемый перекресток, загорается мой зеленый. Я стою, быстро смотрю налево, поехала направо, а инструктор спрашивает «Зачем? Там же светофор есть, ты еще наверх посмотри!» Я не растерялась и говорю: «Хорошо, так на экзамене и сделаю, всякое может быть». Экзамен сдала за минусом двух баллов, забыла попросить пристегнуться.
- Хожу на курсы вождения. На практических занятиях инструктор сначала был недоволен, что я пропускаю всех пешеходов, даже когда они не правы, что останавливаюсь и рукой показываю, мол, проходите. А потом привык и сам уже начал показывать мне, что вот скоро нужно будет пропустить. Когда я сдала внутренний экзамен в автошколе, он, чтобы поздравить меня с этим событием, купил торт и написал на нем кремом: «Самому доброму водителю на свете».
«Моей собаке 16 лет, поэтому я решил, что ей пора учиться водить»
- Мой инструктор по вождению также был школьным учителем физкультуры. Его звали Морган. Милый парень, но любил все преувеличивать. Когда я останавливалась на красный свет и смотрела налево и направо, он снимал баллы, если я не вертела шеей, словно сова. На экзамене по вождению он снизил оценку за то, что я якобы превысила скорость, хотя это было не так. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты набрала даже больше баллов, чем положено, из-за чего провалишь этот экзамен по вождению. Но знаешь, кажется, ты хороший, добрый человек. Просто езди осторожно: я тебе засчитаю этот экзамен». Вот так я и получила водительские права.
Хотелось бы на дороге больше водителей не добрых, а осторожных, и соблюдающих правила.
- Еду с инструктором, а слева мне в глаза солнце светит. Спрашиваю: «Можно козырек открыть?», он согласился. Сказано — сделано. Видели бы вы его лицо! Он минуты две зависал, а потом выдохнул: «Ты что сделал?!» Я говорю: «Козырек от солнца, оно слепит, неудобно ехать» Он: «Ты его сломал? А ну верни обратно!» Видно было, что он не знал, что козырек откидывается вбок. Пришлось убрать и ехать дальше, прищурившись.
«Сегодня утром мой сын получил водительские права. Готов впервые самостоятельно поехать на учебу»
- Во время урока остановились с инструктором на светофоре, зашел разговор о подарках и желаниях. Инструктор:
— Ну мало ли, кто чего хочет! Я вот, может, самолет хочу.
— А я в Японию хочу съездить, — отвечаю ему.
— Поехали!
Я зависла, а он такой:
— Зеленый, поехали!
- Я быстро научилась водить машину, сдала на права с первого раза, проблем вообще никаких не было. Все из-за того, что мне повезло с инструктором. Он был просто великолепен — ни разу не повысил голос! И я запомнила его мудрые слова на всю жизнь: «Можно бросить высокооплачиваемую работу, семью или любимого человека, но никогда нельзя бросать сцепление!»
- Мой инструктор при первой встрече сказал ехать в город в час пик. Первые несколько занятий он меня критиковал: говорил, что знаки я не запоминаю, что передачи жестко переключаю. Но однажды наше занятие было в обед, а он не успевал домой заехать. У меня случайно оказались с собой бутерброды с копченой колбасой, и я не могла не поделиться. В этот день в город мы не поехали, отрабатывали площадку. Нормальный мужчина оказался, сдала потом зимой на обледенелой дороге.
«Урок вождения»
- На курсах вождения каждый из нас должен был откататься с родителем. В тот день приехала моя мама, она села на заднее сиденье между двумя подростками, а я была за рулем. Я ехала по улице с односторонним движением в крайней правой полосе, и инструктор сказал: «Поверните налево на светофоре». Я начинаю перестраиваться налево, он говорит: «Налево»... Я так и делаю, поэтому игнорирую его. Он начинает паниковать: «Налево, налево, налево!» Моя мама громко говорит с заднего сиденья: «Она и так едет налево!» Инструктор спокойненько: «А, я имел в виду направо».
- Учился на категории В в 27 лет, к тому времени у меня уже была категория А и некоторый опыт вождения автомобиля. Но нюанс в том, что и на мотоцикле, и на машине я ездил по небольшому поселку. В общем, первое занятие по вождению. Город-миллионник с плотным движением и пробками. Инструктор доехал до автодрома, посадил меня за руль. Там все просто. Через пятнадцать минут говорит, мол, поехали в город. В общем, еду, волнуюсь, он что-то подсказывает. Потом затих и молчит. Через некоторое время с соседнего кресла раздается смачный храп. Пришлось разбудить его.
Когда же начнут таких красавцев, которые без экзамена ездят, ловить и от души штрафовать?
Бонус
- Моя ученица никак не могла запомнить расположение педалей. Однажды приходит на занятие и радостно сообщает, что освоила наконец-то эти педали! У меня вопрос: «Каким образом?» Оказывается, по вечерам она раскладывала домашние тапочки, а внучка ей командовала: «Газ! Тормоз! Сцепление!» Так и нажимала педали, то бишь тапочки. Сдала экзамен с первого раза.
Комментарии
С практики вождения помню, что по городу мы в основном ездили по делам инструктора: то к одной его жене, то к другой (бывшей), то в стройматериалы. Площадку тренировали, как положено. Училась на более-менее комфортом Опеле, сдавала на Жигулях, в -22, чуть не околела, пока своей очереди не дождалась. К этот скворечник набились еще 3 ученика в пуховиках, рядом пыхтел ГАИшник, которому так это всё надоело, что ездили мы метров по 200: проехать перекрёсток, пешеходный переход, поворот. Шлифовал мои навыки муж: я у него и его друзей месяц была водителем по всем злачным местам. Он по жизни истерик, но в роли инструктора был идеально спокоен и собран. Одну на дорогу выпустил меня только после того, как мы вдвоем выучили маршрут до моей работы.