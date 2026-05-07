16 историй и фото от тех, кто до сих пор с улыбкой вспоминает своего автоинструктора

С практики вождения помню, что по городу мы в основном ездили по делам инструктора: то к одной его жене, то к другой (бывшей), то в стройматериалы. Площадку тренировали, как положено. Училась на более-менее комфортом Опеле, сдавала на Жигулях, в -22, чуть не околела, пока своей очереди не дождалась. К этот скворечник набились еще 3 ученика в пуховиках, рядом пыхтел ГАИшник, которому так это всё надоело, что ездили мы метров по 200: проехать перекрёсток, пешеходный переход, поворот. Шлифовал мои навыки муж: я у него и его друзей месяц была водителем по всем злачным местам. Он по жизни истерик, но в роли инструктора был идеально спокоен и собран. Одну на дорогу выпустил меня только после того, как мы вдвоем выучили маршрут до моей работы.