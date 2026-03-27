Иногда очень сложно с людьми старшего поколения общаться. Особенно с дамочками, которые руководящие посты занимают. Они считают себя самыми умными, опытными, а молодёжь для них -так, зелень тупая. Ну, вот, как некоторые училки старые. Она даже, если не права, то фиг ты ей, что докажешь. И считают, что работать ты должен за копейки и целовать им ручки каждый день за то, что тебе предоставили саму возможность работать в их коллективе.
15 комичных собеседований, которые так и просятся на сцену стендапа — 27.03.2026
Найти подходящую работу — самый настоящий квест, ведь иногда нужно пройти кучу этапов с тестированиями и интервью, прежде чем получить должность. Причем порой сама встреча с нанимателями может перерасти в настоящую комедию. Взять, например, историю про стишок или паренька, который задвинул целую речь, чтобы устроиться на работу почтальоном.
Прихожу на собеседование в крутое такое заведение. Сижу, жду руководителя в кабинете. И вот она заходит вся на пафосе: бабулька лет 60+, а за спиной у нее машет мне эйчар, чтобы я встал. Ну я и встал, ладно уж, уважение к старшим. Но бабуленция все равно осталась недовольной, ибо я встал, но не сразу. Бабулька открывает мое резюме и такая: «Таак, 30 декабря родился, козерог, значит, работать любишь». А вот когда диалог зашел про зарплату, то она спросила: «Сколько вы хотите получать?» Я назвал сумму, а она такая: «Это через сколько лет?» Я говорю: «Через сейчас». Бабулька осталась недовольная моим ответом и мне отказали. К слову, в этой корпорации все руководство было 60+, а остальной коллектив —запуганные менеджеры 18-20 лет. Я, конечно, понимаю, что человек она взрослый и требует к себе уважения, но такого высокомерия я давно не видел.
Будучи студентом, устраивался на работу в одну крупную компанию. Там была вакансия администратора почтового центра, если не выпендриваться — почтальона. Нужно было носить письма и принимать их на отправку. Так вот, я попал на собеседование и на вопрос рекрутера: «Почему мы должны вас взять?», — я ответил монологом из фильма «Семьянин». Там Николас Кейдж с пылом убеждает своих будущих боссов принять его на работу, рассказывая о том, что он в себя верит, знает из какого он теста сделан, и что он готов парковать машины, лишь бы его взяли, и он покажет на что он способен. Я точь в точь повторил эту речь. Прав у меня не было, поэтому вместо парковки машин, я вызвался закрывать и открывать входные двери в компании, лишь бы взяли. Перезвонили на следующий день и сообщили, что их впечатлила моя речь и я принят на работу в почтовый центр.
ООО, классный фильм. Я Кейджа не особо люблю, но тут действительно тёплая, новогодняя и душевная романтическая комедия.
Меня на собеседовании обскакала девчонка 22 лет. Мне 41, у меня опыт по специальности ого-го, а тут такой нежданчик. В этой конторе бухгалтером работает моя сваха. Звоню ей, спрашиваю: «Марин, а ты не в курсе, почему меня не взяли?» А она такая: «Да, шеф эту девчушку велел сразу оформить, она прям в тот же день вышла — никогда такого не было». Позже выяснилось, что, когда директор спросил, почему он должен взять именно ее, она ему сказала, что по дороге на собеседование посмотрела странички фирмы в соцсетях и увидела, что ими никто не занимается: клиенты туда пишут, а ответа не получают. Показала ему это все, а он тут же позвонил в отдел кадров и сказал, чтобы оформили новую сотрудницу. Девочка ему за 10 секунд показала, как можно привлечь кучу клиентов, а я 40 минут показывала свое резюме и рассказывала про отличное образование и богатейший опыт работы. Вот такие дела, ребята.
Забыл удалить резюме и вдруг — приглашение на собеседование. Сходил по приколу. Эйчар своими умными тестами (на грани оскорбления) проверяла меня на стрессоустойчивость. Спокойно выслушал и сказал: «Знаете, если бы на заводе моя кадровщица (тут она подпрыгнула) так вела собеседование, выгнал бы в пять секунд. Разговор закончен. Всего хорошего». Встал и ушел. Прикол в том, что потом они звонили несколько раз и приглашали на работу.
Кадровщица? Специалиста отдела кадров, обычно, называли кадровик.
Просыпаюсь и вижу несколько пропущенных с одного номера — перезваниваю спустя час. Две недели назад оставляла отклик, очнулись. Далее диалог:
— Здравствуйте, вы мне звонили.
— Да, и не один раз, а вы не отвечаете. Вы оставляли отклик на вакансию.
— Не слышала.
— Спали, наверное?
— А это имеет значение?
— Конечно, если вы спите до 10 утра — это не профессионально и характеризует вас как несерьезного человека, как вы тогда работать собираетесь?
— Спасибо, до свидания!
Ох ты ж ёлки. Надо было видимо неделю день и ночь не спать, ждать звонка из этой благословенной компании.
После свадьбы муж сказал, что я могу не работать — он обеспечит. Через год я заскучала, но тут подвернулось место секретаря в школе. Пришла устраиваться, а там директриса при виде меня аж скривилась, в итоге отказала. Спрашиваю, в чем дело, а она выдавила: «Знаете, милочка... Это школа! А вы вырядились как на показ мод, еще и шубу нацепили. Скромнее надо быть. Мы тут детей учим, а не хвостами вертим». Ну да, сама виновата. Надо было не брючный костюм и шубу надевать, а юбку в пол со старым пуловером и пуховик до пят.
Конечно её покоробило. Она-то на такую шубу ни в жизни не заработает. А ещё небось, когда узнала , что девушка просто от скуки пришла работать, а не по большой нужде, то очами не спала потом.
Звонит мне вчера некий эйчар (пусть будет Марина), и выходит у нас такой диалог:
— Здравствуйте, вы в поисках работы? Меня зовут Марина.
— Здравствуйте, да в поиске, расскажите о работе, условия, что предлагаете.
— Это все не важно, у нас полный рабочий день, скажите у вас есть дети?, — вопрос меня сбил с толку. Мои дети днем в школе, а потом с бабушкой, и работе, ну, никак не мешают.
— Повторяю вопрос про суть работы и говорю, что да у меня есть дети.
— А, дети есть? Да что ж такое...
Меня позвали на собеседование (я — проект-менеджер). Интервью прошло отлично. Дальше было тестовое, которое звучало так: «Подготовьте план проекта по обнаружению бозона Хиггса. Детально вникать в проект не нужно». Я подготовил, конечно, с использованием нейросети, так как я ранее коллайдер не строил. Подготовил план с данными по срокам, оборудованию, рискам. В реале проект длился 20 лет. Такой план готовится месяцами или годами. В итоге мне приходит отказ, я запрашиваю обратную связь, и мне говорят: «Кажется вы использовали ИИ». Конечно я использовал ИИ! КОНЕЧНО! Откуда мне взять данные по построению коллайдера? Выдумать?! Просто глупо слили хорошего специалиста.
Блин, вот откуда они такие дурацкие вопросы берут и какого ответа ожидают. Ну, серьёзно? Неужели нормально просто пообщаться с человеком нельзя и понять подходит он или нет?
Пришла на собеседование. Захожу в кабинет. Не успела присесть, а учредитель такой: «Ну, рассказывай!» Я опешила, спросила, мол, что рассказывать. А он ответил с ухмылкой: «Стишок!» Я не растерялась и громко, с выражением выдала: «Я нашла себе жука на большой ромашке! Не хочу держать в руках, пусть лежит в кармашке!» Поржали вместе На работу взял. До сих пор там работаю и счастлива.
Ну, тут прикольный начальник. Наверное, весело с таким работать.
На собеседовании начальник приказным тоном попросил показать мои дипломы. У меня их с собой не было. Сказал приехать с ними. Я, негодуя, выдала, что потратила час на дорогу. Так чувак взял свой телефон, ввел мой адрес, через стол прокатил его и такой: «До нас ехать 40 минут. Зачем вы врете про час?» Я молча собрала вещи и ушла.
Приехал на собеседование заранее. Был голоден, поэтому зашел в пиццерию неподалеку и съел целую пиццу. Прихожу в офис, начинается собеседование. Интервьюер говорит: «Знаете, время обеденное, давайте продолжим разговор за едой? Я тут знаю отличную пиццерию за углом». Мы идем в то же самое место. Чтобы не показаться странным, я заказал и съел вторую пиццу. Работу я получил.
Пригласили на собеседование. Вопросы были странные: «Вы в своей квартире живете? Ипотека? Арендуете?» Начала выяснять, с кем я живу. У меня уже глаза на лоб, а рекрутер выдает: «Знаете, иногда живут со старшими родственниками, а нам приходится за ними смотреть. Такие сотрудники меньше всего уделяют времени работе».
По молодости собеседовалась в магазине обуви. В кабинете сидели, директор и ее зам, обе женщины. Спросили про опыт работы, сказала, что вообще никакого. Вздохнули. Поставили передо мной какой-то тюбик и говорят: «Продайте это нам». Спрашиваю, мол, а что это? Отвечают, что спрей для обуви от запаха. Говорю: «Как же я могу продать вам товар, не зная о нем ничего?» А они такие: «Он запах в обуви убирает». Ну я им так и сказала: «Купите дезик. Он запах в обуви убирает». Они переглянулись. Вывели меня в зал и говорят: «Вот, смотри, у нас личные продажи. Что будешь делать, если ты обслуживала клиентов, ушла за товаром, а твоих клиентов забрали другие продавцы и им зачтется продажа?» А я стою и думаю, что делать мне в этом коллективе нечего. С тех пор не хожу на собеседования на работу с личными продажами.
Недавно был на собеседовании в топ—компанию. Эйчар с каменным лицом сообщает мне: «На начальном этапе зарплата будет минимальной». Я, видимо, перебрал с искренностью и ответил: «Прекрасно. Тогда и работать на начальном этапе буду соответствующе, минимально». Она мою минуту славы не оценила.
Почему все ждут, что люди будут за копейки работать? У нас где-то есть магазины со специальными ценами для тех, кто мало получает?
Собеседование шло как обычно, пока интервьюер не задал странный вопрос: «Как вы относитесь к тому, что вокруг происходят странные вещи без всякой причины?» Я немного растерялась и спросила: «Вы имеете в виду, например, бумажный самолетик, который только что пролетел через всю комнату, или вон того парня в костюме пчелы в коридоре?» Интервьюер улыбнулся: «О, вы заметили пчелу. Но динозавра вы пропустили. Он стоял за фикусом». Я получила работу. Это место никогда не было нормальным, и я его обожаю.
