15 комичных собеседований, которые так и просятся на сцену стендапа — 27.03.2026

Меня на собеседовании обскакала девчонка 22 лет. Мне 41, у меня опыт по специальности ого-го, а тут такой нежданчик. В этой конторе бухгалтером работает моя сваха. Звоню ей, спрашиваю: «Марин, а ты не в курсе, почему меня не взяли?» А она такая: «Да, шеф эту девчушку велел сразу оформить, она прям в тот же день вышла — никогда такого не было». Позже выяснилось, что, когда директор спросил, почему он должен взять именно ее, она ему сказала, что по дороге на собеседование посмотрела странички фирмы в соцсетях и увидела, что ими никто не занимается: клиенты туда пишут, а ответа не получают. Показала ему это все, а он тут же позвонил в отдел кадров и сказал, чтобы оформили новую сотрудницу. Девочка ему за 10 секунд показала, как можно привлечь кучу клиентов, а я 40 минут показывала свое резюме и рассказывала про отличное образование и богатейший опыт работы. Вот такие дела, ребята.