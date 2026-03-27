Не факт, что симулянт. Просто возбудился на печенье и отвлекся от боли. Съест печенье и опять не сможет наступать на лапу.
15+ забавных случаев из ветклиник, где каждый прием оборачивается настоящей комедией — 27.03.2026
Работа ветеринара — это не только прививки и осмотры, но и ежедневное погружение в мир комедии. Мы собрали веселые истории о случаях в ветеринарных клиниках. Обещаем: после прочтения вам захочется срочно обнять своего пушистого или пернатого друга (ну, или завести такого, если у вас все еще нет питомца).
- Приводят ко мне золотистого ретривера. Бедняга жалобно скулит и не наступает на заднюю лапку. Я готовлю собаку к рентгену, а хозяева дыхание затаили. И вдруг момент истины! Из кармана владельца случайно выпадает упаковка с вкусняшками. Пес от радости не просто встал на все четыре лапы, а чуть ли не сальто крутанул, лишь бы успеть к печеньке. Поспрашивал их и выяснил, что они собаку на диету посадили (у пса немножко лишнего веса есть), ну, а ему это, судя по всему, не очень понравилось. В общем, очередной пушистый симулянт.
- Мы всей семьей переболели, и вдруг наш попугай начал тоже кашлять. Побежали к ветеринару и заплатили 75 баксов, чтобы узнать, что он нас так пародировал...
«Наш первый визит к ветеринару»
- В клинику заходит пара с чехлом как от одежды. Видок у обоих как после недельного марафона. Из чехла доносится требовательный детский плач. Очередь в коридоре подозрительно на них поглядывает. Я тоже напряглась, но тут хозяин расстегивает чехол, и я вижу двух на вид совершенно здоровых попугайчиков.
Оказывается, когда в семье родился ребенок, птички научились копировать его плач. К счастью, сам малыш уже подрос и маленько успокоился, а вот пернатые «радионяни» избавляться от своей новой привычки не собирались.
- Бывший наш ветеринар (классный дядька) как-то после осмотра нашей кошки Топси сказал: «Ах, какая замечательная кошечка с чудесным характером! Сейчас я ее в другой кабинет отнесу и наложу бандаж, ага?» Но мы-то знали, что Топси — та еще штучка... И правда — спустя мгновение откуда-то изнутри клиники раздались мультяшные звуки «боя», а затем показался растрепанный ветеринар и сказал: «Однако, какая бойкая киса! Позову-ка я медсестру». Больше мы к нему не попадали. Подозреваем, дядечка нас поместил в черный список.
Мы кота втроем с ветеринаром и медсестрой удержать не могли. Звали администратора обычно. Орал, вырывался, царапался, плевался.
- Во время первого визита к ветеринару моя маленькая кошечка-подросток сорвала бурные аплодисменты всех, кто сидел в очереди. Ибо из кабинета она выехала верхом на моей голове. Хорошо, что у меня длинные волосы и ей было за что держаться...
«Работаю ветеринаром в приюте. Сегодня у меня был вот такой малюсенький пациент»
- Работала в одной ветклинике, и пришел к нам мужчина со спичечным коробком в руках. Он в нем принес овода с поломанным крылом и слезно просил «собрать ему перелом». Оводу. Перелом крыла.
Думаю, мужик просто проспорил и выполнял "желание" :)
Хотя, был у меня один знакомый, на всю голову веган, который дождевых червей спасал: собирал с асфальта и переносил в безопасное место.
К счастью, мальчик быстро повзрослел и фигнёй страдать перестал :))
- Звонит очень взволнованная женщина. Недавно приобрела щенка бивера, а у него вдруг случились, по ее выражению, «судороги». «Уже целый час!» Прошу прислать видео. Присылает. В кадре щеночек мирно спит и подергивает во сне то лапками, то всем тельцем, да еще и погавкивает. Ну, снится что-то веселое малышу. Объяснила — посмеялись.
- Была на дежурстве. Звонит женщина во втором часу ночи и говорит, что у нее кот дышит плохо. Сказала ей, чтобы приезжала. Пока ждала, в голове крутила всевозможные причины. Наконец, они приехали. Я открываю переноску — и оттуда вальяжно выходит кот. Глазки щурит, лапками топчет и мурчит как трактор. Я спрашиваю: «А что нет так?» Хозяйка говорит: «Ну, вот дышит так уже два часа!» Я кота покрутила и попыталась послушать, потом стала задавать уточняющие вопросы.
Что выяснилось: хозяйка уезжала на неделю, а кот остался с ее отцом, только вот отношения у них не очень. Кот отца хозяйки не любит, и это взаимно. И вот она вернулась поздно вечером, и с момента встречи он ходит за ней и мурчит. Я говорю: «Котик по вам просто соскучился». Отправила их домой, даже прием не оформляла, но представила, как пишу диагноз: «Мурчание от любви».
«Вот что думает мой кот о поездках в ветеринарную клинику»
Он боится потерять свой лежак и полную миску! Спасите хвостатого, дайте в переноску любимый корм, пусть идёт успокоенный.😸
- В нашей семье не только собачка Алиска ветеринаров боится, но и мой муж. В апреле возили Алису в ветклинику. Зашли в кабинет, собаку поставили на смотровой стол. Она поначалу тряслась, но минут через 5 подуспокоилась. И тут муж выдает: «Воды, дайте воды». Ветеринар стал его утешать, что собачка уже чувствует себя неплохо, беспокоиться не о чем. «Зато я чувствую себя очень плохо, — продолжает муж, — и если сейчас не попью воды, будете спасать уже двух пациентов!»
- Как-то наша 11-месячная овчарка Санька вернулась с прогулки хромой. Заднюю лапу держала на весу и прыгала на трех. Гуляла с ней золовка и нас заверяла, что ничего на улице не случилось. Санька — собака рабочая, ищейка. Приехал ветеринар. Осмотрел ее — повреждений нет. Решили делать снимки и поехали в город. Муж зашел с ней, а я осталась. Вдруг слышу визг, вой, лязг металла! Следом выбивается дверь от прыжка собаки, и наша Санька на 4 лапах стремительно пытается сбежать, но она на поводке. За ней выпрыгивает вспотевший и злой муж, а за ним — врач с криком: «Симулянтка!» Все, в общем, с Санькой хорошо — просто работать не хотела, на улице тогда 30 градусов мороза было, а муж ее на тренировки таскал.
«Вернулись мы, значит, домой после визита в ветеринарную клинику...»
- Есть у меня черный кот Том, он полудикий. На руки не всякому человеку давался, а если ему кто-то не нравился, то лучше было к котику не подходить. Ветеринаров он, конечно, терпеть не мог. И вот пришло время везти его на процедуры к новому врачу — очень обаятельному дедушке. Я сказала, что кота лучше нести в переноске, но он отмахнулся со словами: «За 20 лет работы меня еще ни разу ни один пациент не поцарапал!» — поднял котика и понес внутрь клиники.
Тут раздался громкий лязг (судна упали) — и ветеринара отбросило через двери обратно в приемную. Рубашка — в клочья! Но справедливости ради, кот врача не поцарапал.
Сняли мое дикое животное с потолка, куда он забрался каким-то хитрым приспособлением для сбора наполнителя, и засунули в армированную переноску.
- Моя свекровь — латышка. Со своей собакой, естественно, она говорит по-латышски. Мне тоже приходится, потому что на другом языке собака команды не понимает. И вот привезли мы как-то ее на УЗИ. С доктором общались на родном языке. Он говорит, мол, кладите собачку на стол. Я ее ставлю и дальше с ней уже по-латышски объясняюсь. И тут ветеринар такой: «О, вы с собакой по латышски говорите?!» А муж мой: «Да, она у нас в латышский садик ходила!»
Если в немецкий садик ходила, то же самое было бы. Долго потом переучивать нужно.
«Вот уже 17 лет, как я работаю ветеринаром, а пациенты все продолжают меня восхищать!»
- Буквально на днях золовка рассказала. У ее коллеги есть кот, и он в последние дни стал ну очень нервным. Они заволновались и поехали к ветеринару. Доктор, едва сдерживая смех, объявил, что у них кошка, а не кот, и что она повзрослела. Муж коллеги пребывал просто в ауте — он с «котом» играл и всегда говорил, что они — мужики — друг друга понимают с полумяу.
А кстати, спокойный хозяин успокаивает и кошку. Они больше доверяют взвешенным людям. У моей подруги была агрессивная сиамская кошка.
- Пришли пациенты с запросом: «Мы взяли песика из приюта, а у него проблемы с зубами». Осматриваю — пес в прекрасном состоянии, зубы как у молодого крокодила.
— Почему вы так думаете?
— Он у нас уже месяц и ничего не сгрыз.
Респект такому приюту! Умеют обращаться с животными. Помогайте приютам, они собирают деньги в соцсетях.
Мы с удовольствием почитаем истории о проделках ваших питомцев — пишите их в комментариях. А если у вас еще нет питомца, то мы ждем объяснений (шутка)!
