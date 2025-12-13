20+ пушистиков, которым надоело притворяться милашками, и это просто умора

3 часа назад
20+ пушистиков, которым надоело притворяться милашками, и это просто умора

Эти котики решили: больше никакого притворного мурчания, только честные реакции на глупые поступки своих кожаных хозяев. Их мордочки выражают всю гамму эмоций, от легкой брезгливости до немого крика в пустоту. Но вышло все наоборот — от взгляда на эти хмурые мордашки мы только еще больше смеемся и умиляемся.

«Оскорбили котика — обвинили в копании в мусоре»

Miss Katie
1 час назад

Какое выражение мордочки говорящее!
Я бы поостереглась быть у этого котика на плохом счету:)

«Гр-р-р»

«Он напугал малыша»

«Я явно в чем-то провинился»

«Ругается с соседями»

Светлана БМВ
1 час назад

Не ругается вовсе. Просто дышит свежим воздухом. Комната видимо прокурена, провонена духами всякими.

«Я всего лишь его поцеловала»

tama
23 часа назад

Фу.. Грязными губами.. Это же опасно и негигиенично.. Теперь придётся час отмываться и вылизываться

«Мой маленький демон»

«Познакомьтесь — Монтроуз»

«Она всегда недовольна»

Miss Katie
1 час назад

Даже лапки вместе не сходятся:(
Тучность для кошек - великая проблема, несмотря на то, что они выглядят мило-премило😔

Разве она не волшебна?

«Она не любит фотографироваться»

«Пришлось подвинуть ногу, а то она совсем затекла. Кошечке это не понравилось»

«Мой злюка»

Miss Katie
1 час назад

Какой интересный окрас правой лапки, пятно в виде розетки как у дальнего родственника:)

«Пыталась погладить Зельду, пока принимала ванну. Она явно против»

«На самом деле, он милашка. Честное слово!»

«Кто-то злится, что ее выгнали из ее подушечной крепости»

«Завтрак опоздал на 15 минут»

«Только попробуй тронуть мое пузико»

«Я был в туалете, но им плевать на личные границы»

«Увидели собаку»

«Решила, что они исправились после прошлого погрома в ванной и разрешила зайти. Уже три дня жалею о своем решении, когда нахожу клочки бумаги по всему дому»

Ирина Комиссарова
23 часа назад

КРАСИВО ОТГРИЗАННИЕ кусочки Т/Б собрали в мешочек ,сказали спасибо и пользуемся . Єкономия на отривании! Умнички

«Мне нужно было сходить в туалет в кошачьем кафе. На меня накричали»

«Я погладила при ней другого кота»

Светлана БМВ
2 часа назад

"Ах, ты женская особь собаки! Как смеешь ты при мне такое непотребство вытворять! Жди ответочку сегодня ночью..." мысли кошечки.

