Какое выражение мордочки говорящее!
Я бы поостереглась быть у этого котика на плохом счету:)
20+ пушистиков, которым надоело притворяться милашками, и это просто умора
Эти котики решили: больше никакого притворного мурчания, только честные реакции на глупые поступки своих кожаных хозяев. Их мордочки выражают всю гамму эмоций, от легкой брезгливости до немого крика в пустоту. Но вышло все наоборот — от взгляда на эти хмурые мордашки мы только еще больше смеемся и умиляемся.
«Оскорбили котика — обвинили в копании в мусоре»
«Гр-р-р»
«Он напугал малыша»
«Я явно в чем-то провинился»
«Ругается с соседями»
Не ругается вовсе. Просто дышит свежим воздухом. Комната видимо прокурена, провонена духами всякими.
«Я всего лишь его поцеловала»
Фу.. Грязными губами.. Это же опасно и негигиенично.. Теперь придётся час отмываться и вылизываться
«Мой маленький демон»
«Познакомьтесь — Монтроуз»
«Она всегда недовольна»
Даже лапки вместе не сходятся:(
Тучность для кошек - великая проблема, несмотря на то, что они выглядят мило-премило😔
Разве она не волшебна?
«Она не любит фотографироваться»
«Пришлось подвинуть ногу, а то она совсем затекла. Кошечке это не понравилось»
«Мой злюка»
Какой интересный окрас правой лапки, пятно в виде розетки как у дальнего родственника:)
«Пыталась погладить Зельду, пока принимала ванну. Она явно против»
«На самом деле, он милашка. Честное слово!»
«Кто-то злится, что ее выгнали из ее подушечной крепости»
«Завтрак опоздал на 15 минут»
«Только попробуй тронуть мое пузико»
«Я был в туалете, но им плевать на личные границы»
У нас кошка залезает к мужу в спущенные штаны и пытается там спать 🥴😁
- Человек, в миске видно дно! © TFJ / Reddit
«Увидели собаку»
«Решила, что они исправились после прошлого погрома в ванной и разрешила зайти. Уже три дня жалею о своем решении, когда нахожу клочки бумаги по всему дому»
КРАСИВО ОТГРИЗАННИЕ кусочки Т/Б собрали в мешочек ,сказали спасибо и пользуемся . Єкономия на отривании! Умнички
«Мне нужно было сходить в туалет в кошачьем кафе. На меня накричали»
«Я погладила при ней другого кота»
"Ах, ты женская особь собаки! Как смеешь ты при мне такое непотребство вытворять! Жди ответочку сегодня ночью..." мысли кошечки.
