20+ пушистиков, которым надоело притворяться милашками, и это просто умора

Эти котики решили: больше никакого притворного мурчания, только честные реакции на глупые поступки своих кожаных хозяев. Их мордочки выражают всю гамму эмоций, от легкой брезгливости до немого крика в пустоту. Но вышло все наоборот — от взгляда на эти хмурые мордашки мы только еще больше смеемся и умиляемся.