Трумен Капоте предлагал на роль Холли Голайтли Мэрилин Монро, но продюсеры настояли на Одри Хепберн. Наряды, конечно, у Одри потрясающие в фильме благодаря Юберу де Живанши, но мне кажется, что эта роль - прямо роль для Мэрилин.
8 книг, которые читаются на одном дыхании и оставляют после себя только светлые впечатления
С книгами, как и с фильмами, хочется выбрать только лучшее и интересное. И если уж читать, то запоем и на одном дыхании. Благо, такие книги существуют, и их больше, чем может показаться. Вот восемь историй, которые читаются легко и оставляют приятное послевкусие.
«Дни в книжном магазине Морисаки», Сатоси Ягисава
Вообще-то я прохладно отношусь к современным бестселлерам, которые все поголовно скупают в соцсетях. Но в один из тех серых вечеров, когда внутри скопилась усталость, а душа требовала чего-то, что может просто согреть, эта книга буквально прыгнула ко мне в руки. И знаете что? Это лучший текстовый аналог чашки горячего какао с маршмеллоу. Сюжет кажется простым: у главной героини Такако рушится мир: её предает любимый. В состоянии полного аута она соглашается переехать к своему дяде на второй этаж крошечного букинистического магазина в Токио. Но магия в деталях. Автор так описывает горы старых томов, запах бумажных страниц и неспешные разговоры, что ты сам не замечаешь, как начинаешь дышать в унисон с героями. Это добрая история о том, что любой жизненный тупик на самом деле просто начало новой, крутой главы. Она крошечная и читается буквально на одном дыхании за один вечер.
- Моего 14-летнего сына невозможно оторвать от компьютерных игр. Но тут прихожу домой и вижу картину: сидит без телефона, вцепился в потрепанную книжку и вообще ничего вокруг не замечает. На вопросы лишь буркнул: «Да так, пацаны дали». Ночью, когда он уснул, я решила посмотреть — что там. Утро, 7 часов. Заспанный сын заходит на кухню и замирает: у плиты стою я в пижаме, сна ни в одном глазу, в руке банка со сгущенкой, а на лице улыбка. На работе я весь день клевала носом, но оно того стоило! Эта книга подействовала не только на моего сына, но и на меня.
«Кот, который спас книги», Сосукэ Нацукава
Эта история буквально может согреть сердца всех тех, кто хоть раз в жизни замирал от восторга в книжном ряду. Она добрая, легкая и при этом умудряется говорить о важных вещах без капли нудного поучения. Книга дарит надежду на то, что искренность всегда побеждает цинизм, и оставляет после себя исключительно светлое впечатление. Если вам срочно нужно вернуть веру в чудо, этот кот точно справится!
- Я только что закончил читать! Я даже никогда о ней не слышал, но обложка привлекла мое внимание. Как книголюб, я был в восторге. © thedetectivepirate / Reddit
- Обожаю эту книгу. Она — свидетельство читателей и радости, которую приносит литература. © Umbrella_94 / Reddit
- Зашли с дочкой в книжный. Схватилась за какую-то книгу с котом, пришлось покупать. Вечером уложила ее спать, открыла книгу — а это совсем не сказка. Проглотила ее за пару часов, утром вручила мужу с улыбкой: «Полюбуйся, что твоя дочь выбрала».
Он вполголоса произнес: «Кот, который спас книги. Это что за книженция такая?» У дочурки глаз-алмаз, выбрала как раз то, что нам так нужно было — немного тепла, надежды и добра. Эта трогательная история просто покорила меня. Читается легко, уютно, на зубок. Вот подрастет, почитаю и ей. Все пытаюсь мужу подсунуть, а то ходит с недовольной моськой. © ADME
«То, что вы ищете, находится в библиотеке», Митико Аояма
Удивительно, но пока ты читаешь истории героев этого произведения, ты находишь ответы и на свои собственные вопросы. Книга добрая и терапевтическая, она буквально согревает каждую клеточку души. Автор без лишнего пафоса возвращает читателю надежду на то, что выход есть из любого тупика, нужно просто вовремя открыть правильную страницу. Скорее всего, вы тоже закроете книгу с улыбкой и самым светлым впечатлением.
«Маленькие женщины», Луиза Мэй Олкотт
Когда за окном серость, а на душе скребут кошки, я просто открываю первую главу и возвращаюсь в уютный дом семейства Марч. Это тоже добрая и чистая классика, которая буквально согревает изнутри. В мире, где все куда-то бегут и конкурируют, эта книга напоминает о самых простых и важных вещах: о семье, искренности и преданности. Она оставляет после себя светлое впечатление и дарит ту самую трепетную надежду на то, что пока у нас есть близкие, мы сможем пережить любую бурю.
«Завтрак у Тиффани», Трумен Капоте
Если вы, как и я в свое время, думаете, что книга Трумена Капоте — это точь-в-точь сценарий знаменитого фильма с Одри Хепберн, то вас ждет огромный сюрприз. Стоило мне в один из ленивых выходных открыть эту тоненькую повесть, как экранный образ идеальной леди в черном платье мгновенно испарился. Книжная Холли Голайтли оказалась куда более живой, взбалмошной, ранимой и... настоящей.
«Летний ресторанчик на берегу», Дженни Колган
У вас бывает так, что хочется бросить всё, купить билет в глушь и открыть там какое-нибудь маленькое, уютное кафе? Вот и я каждый раз, когда заваливает дедлайнами, ловлю себя на этой мысли. Наверное, именно поэтому я не смогла пройти мимо этой книги, а в итоге «проглотила» её за две ночи, напрочь забыв про сон. От этой книги физически чувствуешь запах соленого прибоя и тепло разогретого солнца. Она атмосферная, буквально согревает в любой самый пасмурный день. История главной героини дарит надежду на то, что даже если ты потерялся в жизни, у тебя всегда есть шанс вернуться к истокам и построить что-то прекрасное с нуля.
- Поссорились с парнем, и тот попросил вернуть все его подарки. Я в расстройстве бросилась их собирать и среди них наткнулась на книгу, которую когда-то дала сестра. Решила просто полистать, а очнулась под утро. В итоге подарки отдавать передумала, а вместо этого просто вынесла коробку с его вещами к подъезду, отправила ему сухое смс, и мне стало абсолютно всё равно, придёт он за ней или нет. Зато благодаря этой «уборке» у меня нашлась книга, которая буквально открыла мне глаза на жизнь.
Вот ещё - возвращать все подарки! Он ещё компенсацию должен выплатить, если решил бросить. Хорошо бы в юридических нормах прописать, кто бросает кого-то в отношениях (не в браке, а в браке тем более), то должен выплатить денежную компенсацию. Я пишу это абсолютно серьёзно, без шуток.
«Плохой котёнок знакомится с младенцем», Ник Брюэль
Скажите честно, у вас есть дома кот? Если да, то вы прекрасно знаете этот взгляд, полный царственного презрения, когда в его личные владения приносят... хозяйскую вещь. Я наткнулась на эту уморительную книжку-комикс совершенно случайно, когда искала подарок племяннику. В итоге племянник остался без подарка (пока я не купила второй экземпляр), потому что мы с сестрой весь вечер катались по дивану от смеха, узнавая в главном герое своего собственного пушистого тирана. Это самая терапевтическая книга в нашей подборке, потому что искренний смех — это лучшее лекарство от стресса. Она читается (и рассматривается) буквально на одном дыхании за полчаса.
«Моя семья и другие звери», Джеральд Даррелл
У Джеральда Даррелла множество дивных книг.
Три билета до Эдвенчер, Зоопарк в моем багаже, Гончие Бафута... И другие.
Написано с отменным юмором и бесконечной любовью к животным.
Одно из мест нa Земле, которые я хочу посетить - Джерсийский зоопарк, который он основал нa острове Джерси.
Если вам срочно нужно солнце посреди серого буднего дня, просто откройте Даррелла. Это автобиографическая история о том, как эксцентричная английская семья переезжает на залитый солнцем греческий остров Корфу вместе со всеми своими собаками, мышами, черепахами и чайками. Я перечитываю её каждый раз, когда чувствую, что батарейки на нуле. Написана с британским юмором и любовью к жизни, проглатывается на одном дыхании. Как будто эта книга пропитана ароматом оливковых рощ и морского бриза.
- Эта потрясающая книга — одна из моих самых любимых! Она хорошо написана, смешно и интересно. Написана всемирно известным защитником природы и основателем Джерсийского зоопарка Джеральдом Дарреллом о его собственном детстве, проведенном на Корфу. Он описывает в своем неповторимом стиле, как окружающая среда, люди и, самое главное, животные, которых он собирал в детстве на Корфу, усилили его и без того огромный интерес ко всем формам дикой природы. Его семья не всегда была такой понимающей и поддерживающей, как ему хотелось бы, но тем не менее все они добавляют красок в эту невероятную правдивую историю, в которой ты видишь себя на месте других членов семьи. Любой, кто ищет что-то связанное с животными/охраной природы, получит удовольствие от этой книги, или если вы ищете легкое чтение, которое вызовет улыбку на вашем лице.
А когда-то самой читающей страной был СССР, теперь же бумажные книги читают , видать, только респонденты Reddit.
Будем рады, если вы тоже поделитесь вашими любимыми произведениями.
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