8 книг, которые читаются на одном дыхании и оставляют после себя только светлые впечатления

Вообще-то я прохладно отношусь к современным бестселлерам, которые все поголовно скупают в соцсетях. Но в один из тех серых вечеров, когда внутри скопилась усталость, а душа требовала чего-то, что может просто согреть, эта книга буквально прыгнула ко мне в руки. И знаете что? Это лучший текстовый аналог чашки горячего какао с маршмеллоу. Сюжет кажется простым: у главной героини Такако рушится мир: её предает любимый. В состоянии полного аута она соглашается переехать к своему дяде на второй этаж крошечного букинистического магазина в Токио. Но магия в деталях. Автор так описывает горы старых томов, запах бумажных страниц и неспешные разговоры, что ты сам не замечаешь, как начинаешь дышать в унисон с героями. Это добрая история о том, что любой жизненный тупик на самом деле просто начало новой, крутой главы. Она крошечная и читается буквально на одном дыхании за один вечер.