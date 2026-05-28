Не только мейн-куны: 7 пород кошек, которых можно назвать ласковыми гигантами
Всем знакомы добродушные здоровяки мейн-куны — милейшая порода кошек, которые приносят своим владельцам моменты настоящего счастья. Однако в кошачьем царстве не только они выделяются своими габаритами — есть еще несколько пород, которые отличаются не только величественными размерами, но и покладистым характером.
Норвежский лесной кот
Эти солидные красавцы родом из северных краев, поэтому и шуба, благодаря которой они смотрятся еще более крупными, у них соответствующая. Но суровый у них только вид — несмотря на то, что «норвежцы» обладают спокойным и сдержанным нравом, они игривы и дружелюбны. Но, в то же время, выражаясь человеческим языком, они блюдут свои границы и вряд ли будут проводить вечера у вас на коленях. А еще эти кошки вполне расположены к детям и с удовольствием поддерживают любую игру.
Правда, норвежские лесные коты очень территориальны и могут зубами и когтями охранять свои владения от других животных. Кроме того, инстинкты у них очень сильны и на более мелких питомцев, хомяков или птиц, они могут устраивать охоту.
Сибирская кошка
Коты-сибиряки могут вырастать настоящими гигантами и весить до 10 кг. При этом характер у них очень спокойный и дружелюбный, и именно кошки этой породы особо чувствительны к хозяевам — они славятся тем, что ложатся на больное место и с усердием «лечат» громким мурчанием. Впрочем, они довольно независимые — если котик захочет ласки от человека, он придет и сам ее попросит, а вот навязчивые поглаживания эти пушистики вряд ли оценят.
Саванна
Несмотря на то, что саванны — это наполовину сервалы, характер у этих пятнистых красавцев вполне покладистый. Они способны привязываться к людям почти как собаки и поэтому для этих кошек хождение за хозяином скорее правило, чем исключение. Размер кошки зависит от поколения — котята первого, где один родитель сервал, обычно самые крупные и могут набирать вес более 14 кг. И размер их тоже впечатляет — некоторые представители породы достигают в холке 45 см.
Саванны не подходят для содержания в квартире, поскольку им требуются игровые угодья — кошки очень активны и в отсутствии физических и умственных нагрузок их поведение может стать непредсказуемым. Кроме того, от своих диких предков они унаследовали любовь к воде, так что хорошо, если на участке будет хоть небольшой, но водоем.
Рагамаффин
Эти котики с необычным названием были выведены путем скрещивания рэгдоллов с обычными домашними кошками, которые и подарили породе разнообразные окрасы шерстки. Эти очаровательные создания могут быть довольно большими и достигать веса 9 кг, а за счет длинной шерсти и вовсе выглядеть гигантами.
Это одна из тех пород кошек, которые не умеют охотиться и защищать себя — в случае опасности они просто прячутся подальше. Зато характер у них практически идеальный: они послушны и очень умны и просто обожают сидеть на руках у любого из членов семьи. Кроме того, эти пушистые комочки легко поддаются дрессировке.
Курильский бобтейл
Представители этой породы — одни из самых социальных кошек, которые категорически не переносят одиночества и хорошо выдерживают путешествия даже на большие расстояния. Многие владельцы этих короткохвостых кошек говорят, что у них во многом собачий характер — они выбирают «своего» человека и привязываются к нему, хотя и с другими членами семьи хорошо ладят.
Некоторые коты этой породы могут достигать веса более 7 кг. Однако такой солидный по кошачьим меркам вес не мешает им быть очень активными и игривыми. Они могут даже приносить брошенные им игрушки и выполнять простые команды, если обучить их этому в детстве.
Турецкий ван
У этих невероятно красивых кошек есть одна удивительная особенность — в отличие от многих соплеменников они просто обожают воду и с удовольствием с ней взаимодействуют. Эти довольно крупные кошки, вес которых достигает 9 кг, удивительно чувствуют атмосферу в доме. Если в семье напряженная обстановка, это отразится и на их поведении — они будут стараться примирить хозяев.
Ваны очень любят проводить время в компании человека, но не будут настойчиво приставать с ласками, если у хозяина нет времени. Они очень активны и способны запоминать простые команды, а еще обожают гулять. Представители этой породы выбирают в семье «своего» человека, от которого ждут особого расположения в ответ.
Хайлендер
Эти кошки с забавными загнутыми назад ушками вырастают в настоящих гигантов кошачьего мира — вес отдельных особей может достигать 9 кг. У них есть особенность, которая роднит их с мейн-кунами — полидактилия. Правда, по стандартам породы это считается недостатком, но зато придает их внешности еще большую необычность.
Характер у этих забавных пушистиков очень дружелюбный. Они любят людей и всегда готовы поиграть со своим человеком; и это еще одна из тех пород, чьих представителей сравнивают с собаками. Помимо прочего, они любят гулять на поводке и встречают хозяина у порога.
Бонус
- У меня есть сибирский кот Василий — огромный такой котяра размером с небольшую собаку. При всем при этом у него добрейший характер, он ни разу в жизни никого не поцарапал и не покусал. И вот однажды вывезли мы его на дачу. В первую же ночь я проснулась от странных звуков, как будто за дверью кто-то пищал. Я подумала, что писк мне приснился и легла дальше спать. А утром увидела на крылечке двух маленьких котят, которые на удивление были похожи на нашего Василия. Маленькие — судя по всему, только открыли глазки. Они лежали прижавшись к моему коту и мирно спали. Кот посмотрел на меня, муркнул, и продолжил спать дальше.
Я пошла по соседям, чтобы узнать, не родила ли у кого-то кошка, но никто не признался. Пришлось оставить малышат себе — несколько недель мы их кормили из шприца и массировали животики, а потом забрали с собой в город. Выросли они в двух здоровенных котов, копий Василия. А потомства у него в виду некоторых обстоятельств быть не могло. Теперь у нас в доме живут Василий, Петр и Степан.
- Моя старая кошечка ушла на радугу и я решила взять из приюта. Пришла туда, ходила смотрела между клеток, но никто не отзывался в сердце. И вдруг увидела забившуюся в угол красивую белую кошку с рыжим хвостом и таким же пятном на лбу. Волонтер рассказала, что это — турецкий ван по кличке Лаки, и ее принесли хозяева, так как они переезжали и взять с собой кошку не могли. Я попыталась ее подозвать, но она лишь еще сильнее забилась в угол и зашипела. Просунула ей в клетку вкусняшку, которую взяла с собой, но она даже не посмотрела на нее.
С тех пор я стала каждый день ходить и приносить ей разные кошачьи вкусности. Дней через 10 она наконец-то подошла и съела палочку и даже начала мурлыкать. Я попыталась дотронуться до нее, но она снова отпрыгнула. Так продолжалось еще пару недель, а потом наконец-то Лаки разрешила прикоснуться к себе. Еще через неделю я смогла забрать ее домой. У меня было много кошек, но такой ласковой и ручной мне встречать не доводилось.
А еще после этого я тоже устроилась в приют волонтером, чтобы помогать таким вот животным начать доверять людям.
- Есть у меня кот, которого я взял с рук уже большим — мне сказали, что это норвежский лесной, даже документы отдали. Очень большой, ленивый и неуклюжий, запрыгнуть куда-то для него целая проблема, поэтому мне приходится постоянно подталкивать его под пушистые штаны.
Как-то приехала ко мне мама, пошла руки помыть. Буквально через минуту я услышал мамин крик. Забегаю в ванную и вижу картину: кот сидит у нее на плечах и смотрит на меня со смесью недоумения и испуга. Пришлось снимать его оперативно. Оказалось, он испугался грома за окном, и с перепугу запрыгнул на нее. С чего он вдруг решил проделать такой трюк, до сих пор не понимаю, ведь с тех пор он подобное никогда не проворачивал.
