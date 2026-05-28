Не только мейн-куны: 7 пород кошек, которых можно назвать ласковыми гигантами

Эти солидные красавцы родом из северных краев, поэтому и шуба, благодаря которой они смотрятся еще более крупными, у них соответствующая. Но суровый у них только вид — несмотря на то, что «норвежцы» обладают спокойным и сдержанным нравом, они игривы и дружелюбны. Но, в то же время, выражаясь человеческим языком, они блюдут свои границы и вряд ли будут проводить вечера у вас на коленях. А еще эти кошки вполне расположены к детям и с удовольствием поддерживают любую игру.

Правда, норвежские лесные коты очень территориальны и могут зубами и когтями охранять свои владения от других животных. Кроме того, инстинкты у них очень сильны и на более мелких питомцев, хомяков или птиц, они могут устраивать охоту.