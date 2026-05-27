14 потешных историй, в которых сыр-бор закрутился вокруг первых пейджеров или мобильников
Сегодня весь мир сжимается до размера смартфона в кармане. Но еще пару десятилетий назад связь была приключением и прерогативой немногих. А пейджер, помните такое? Мы диктовали сообщения через оператора, отправляли тексты сами себе и попадали в смешные ситуации. Эти истории — из времен, когда мобильник был огромной в прямом смысле роскошью, но именно те ностальгические сообщения на крошечных экранах до сих пор греют душу сильнее безлимитного интернета. Бонусом в конце статьи — история о щедрости, в которой что-то пошло не так. Приятного чтения!
- Мою бабушку назвали Клавдией. Смешное имя, хотя раньше было модным. Как-то мой папа купил ей телефон, она долго привыкала, было трудно, хотя это обычная кнопочная мобила. Спустя время она мне говорит: «Вот же технологии пошли, телефон знает мое имя и задает мне вопросы». На что я говорю ей: «Не может быть такого с этой моделью». Она дает мне телефон: «На, смотри сам». А там написано: «Клав. Заблокирована, разблокировать?»
- Нам было лет по 12, мы взахлеб читали книги о Гарри Поттере, у одних из первых у нас появились мобильники. На мой однажды начали приходить смс, подписанные Министерством Магии. Думала, лучшая подруга развлекается, так как писали о вещах, мало кому известных; но она отнекивалась, да и смс приходили и в ее присутствии. Верить — не верила, но подыгрывала с удовольствием. Спустя некоторое время та самая подруга призналась, что подговорила кого-то из знакомых, но я до сих пор благодарна ей за это чудо!
- Мой батя в славные околоперестроечные годы служил и где-то в конце 80-х их начали оснащать различными технологическими чудесами, среди которых был девайс под названием multitone. По факту это был некий прото-пейджер, который умел издавать сигналящий звук и отображать на типа-led-экране какие-то цифры. Каждая цифра у них что-то значила. И вот однажды прекрасным летним днем десятилетний я тусил на даче, и вдруг раздались пронзительные звуки этого мультитона — отец уехал на работу и забыл его. Штука нервно верещит и отображает какую-то цифру. Мы с бабушкой в панике бегаем восьмерками вокруг девайса и не понимаем, что делать. Ближайшая телефонная будка в паре километров. Я сажусь на велик, беру 2 копейки, кручу педали изо всех сил, дозваниваюсь бате на работу и кричу «Четыре!» (или сколько там было). А он мне: «Хорошо, спасибо». Вот и вся история.
«Нашел свой старый пейджер»
- Помню, в детстве сестра подарила мне MP3-плеер. Но, насмотревшись голливудских фильмов, я мечтал о пейджере — казалось, что это вершина крутости. И как назло, вскоре объявился человек, который предложил обмен: мой плеер на его пейджер. Я, не раздумывая, согласился. Первые пару дней ходил окрыленный — казалось, весь мир завидует мне. А потом пришло осознание: пейджер мне, по сути, не нужен. Никто не пишет, он просто лежит. А вот плеером я пользовался каждый день, слушал музыку, мечтал, жил.
- В детстве я безумно любила понтоваться. В конце 90-х были пейджеры. И как же мне хотелось похвастаться перед всем миром (покупателями в магазине или пассажирами метро), что он у меня есть. Часто давила долго кнопку, чтоб он запищал, и я демонстративно его доставала, надевала на верхушку сапога, готова была его на лоб нацепить, лишь бы все видели. Отправляла сама себе дурацкие сообщения типа: «Будь готова к 19:00, за тобой приедет лимузин, поедем в ресторан» или «Ты в моем сердце навсегда, прости», а потом показывала одноклассницам. И неважно, что мне тогда было лет 11-13 лет. Сейчас смешно. Эх! Понты в детстве были дороже всего.
- Ох, эти понты. Было мне 17-18, пошла с крутейшим пацаном с района гулять. Он пришел с розой, а на поясе мобила! Это был тако-о-ой шик! И тут ему начинают названивать, и он такой деловой, я просто млела сидела. До тех пор пока во время разговора телефон реально не начал звонить, и из трубки ор мамы: «Володя, ты зачем папину трубу взял, мы уже милицию хотели вызывать!»
«Просто я с телефоном. 1994 год»
- Мне было десять лет, когда мне подарили мой первый мобильник. Естественно, я была в восторге. Особенно тогда, когда мне начал писать некий тайный поклонник, который яростно не желал раскрывать своего имени. Буквально каждый день писал мне, желал успехов в школе, хвалил глазки, носик, косички и так далее. Один раз я решила ему позвонить. Оказывается, это мне писал папа с левого номера, чтобы просто сделать мне приятное.
- Лет двадцать назад я познакомилась с молодым человеком. Тогда у нас не было мобильных телефонов, и мы общались через общего знакомого, так и начали встречаться. Я заранее отправляла ему сообщение на пейджер и сообщала, где и когда буду ждать. В тот холодный зимний день на улице стоял тридцатиградусный мороз, а я опаздывала на встречу и не могла предупредить об этом. В итоге я приехала на час позже. Издалека я увидела, как мой парень садится в автобус и уезжает, больше мы не виделись и не общались. Как же хорошо, что сейчас со связью нет таких проблем, как тогда.
«Купил на Авито старый телефон. Захотелось пофоткать на 0.3мп камеру. Внутри обнаружилась ностальгия»
- Когда мне было лет 12, в летнем лагере я как-то уронила свой телефон в кусты за корпусом. Не просто кустики, а настоящие заросли, куда даже самые смелые дети не совались, потому что там водились змеи, жуки-мутанты и другая живность. Я уже мысленно попрощалась со своей кнопочной «Нокией», но тут один паренек решил, что это его звездный час. Протиснулся сквозь колючки, чуть не свалился в какую-то яму, но вытащил мой телефон. Я тогда его боготворила до конца смены, называла рыцарем и даже отдавала половину своего десерта на завтрак. А вчера попросила мужа достать крышку от кастрюли, которая упала за плиту, а он посмотрел на меня с таким ужасом, будто я предложила ему вынести радиоактивные отходы.
«Родственники только что дали моему ребенку сумку со старыми мобильными телефонами. Какая модель была у вас?»
- Приятель как-то на 9 мая потерялся в лесу, телефон в реке утопил. Его искали. Нашли и брат его забрал к себе на ночь. Утром 10-го звонит он на работу, говорит, что берет отпуск на 1 день. Почему не говорит. Так же просит звонить ему если что, и называет первые цифры от номера брата, а последние от своего. Перепутал. Днем его коллегам он понадобился, они набирают этот номер. А там: «УВД Сокол, майор Уткин слушает». Они кладут трубочку и набирают снова. Опять Уткин. На третий раз они позвонили и стали узнавать, нет ли Кости в участке среди задержанных. Им сказали что нет, но они не поверили. Они решили, что нужно идти его спасать, но что-то им помешало, и они перенесли сие мероприятие на следующий день. А на следующий день Костя сам пришел на работу.
- Когда у всех моих сверстников были классные на то время, телефоны с разноцветным экраном, классными играми, даже с камерой (сенсорные только-только заходили на рынок), у меня была кнопочная черно-белая нокиа, имеющая только два развлечения — змейку и радио, которое работало только в наушниках. Родители большего позволить не могли, ну а я развлекался как мог. Нашел для себя любимую радиоволну — там днем крутили хиты, а ночью — юмористические выступления, которые периодически повторялись. Я был ребенком с плохим режимом и хорошей памятью. Столько лет прошло, а я до сих пор помню эти стендапы 2000-х, иногда на посиделках с друзьями рассказываю смешные истории с теми же эмоциями, что и юмористы на радио. И все хиты 2000-х на моей памяти. Друзья часто зовут на посиделки и говорят, что мне нет равных — со мной и поржать и поностальгировать.
«Попалась мне сегодня коробочка на работе, открываю, а там»
- Я как-то раз умудрился в школе поменять фломастер на телефон! Не сразу прямым обменом, а с помощью других вещей. У меня был офигенный фломастер, за который девочка предложила мне свой обед. Ее обед я выменял на мягкую игрушку. Мягкую игрушку на футбольный мяч, а его уже на телефон. Старенький, кнопочный, но зато рабочий! Просто одноклассник очень хотел такой футбольный мяч, там была эмблема его любимой команды, а телефоном он все равно не пользовался. Такой вот бизнес был в средине 2000-х годов.
- Я помню мир, в котором чтобы поговорить по телефону, нужно было выполнить квест:
— Найти монетку 2 копейки.
— Найти работающий свободный таксофон в 3х кварталах от дома.
— У абонента есть телефон дома.
— Абонент сидит дома.
— Абонент хочет с тобой разговаривать.
И вот я нахожусь в мире, где, чтобы скоротать время в поезде, под землей, в Москве, я болтаю с подругой, которая шлепает в магазин в английской глубинке. О, дивный новый мир.
Бонус: когда решил делать добро, но что-то пошло не так
- Решил начать вести свой блог. Над темой долго не парился, всегда переживал и интересовался жизнью малоимущих, потому решил, что основной контент будет о них и с ними. Для первого видоса собрал все свои старые мобильные телефоны, починил их и пошел снимать, как их дарю. Подхожу к первому, даю телефон — старую нокию, рассказываю его преимущества, что с ним делать можно. И тут он достает из ушей эирподсы и говорит: «Нафига мне это? У меня айфон!» и показывает мне айфон 13 в розовом пушистом чехле.
Глядя на нынешние смартфоны и прочие гаджеты, сложно поверить, что когда-то мы были готовы на все ради пищащей коробочки. Мир изменился: пейджеры исчезли, разнообразие кнопочных телефонов заменили однотипными прямоугольниками смартфонов, а номера больше не царапают на стенах в надежде на чудо. Но старые «трубки» до сих пор хранят память о нашей юности и тех самых курьезных звонках «не туда».
