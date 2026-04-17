15 историй о первых весенних выездах на дачу, где комедия начинается еще с порога
Иногда достаточно одного взгляда на старую калитку или запаха свежего варенья, чтобы в памяти всплыли самые теплые моменты прошлого. Дача учит нас ценить простые вещи: дружбу с синичкой, вечернюю баню или победу над сорняками. В этой подборке вы найдете живые рассказы людей, чьи выходные на природе наполнились приятными сюрпризами и доброй иронией. Пусть эти душевные истории сделают ваш день чуточку светлее.
- Мы продали свой дом очень давно. И вдруг, годы спустя, звонит риелтор из того агентства, через которое мы продавали, мол, жильцы просят мой номер телефона. Окей. И вот звонят мне новые хозяева: «Угомоните вашу мать!» Оказывается, моя 80-летняя свекровь постоянно заходит к ним во двор и сидит на качелях в кустах. Ностальгия у нее, видите ли.
- Купили мы дачу несколько лет назад. Стоила она 240 тысяч. Дача, где куча кустов с ягодой. Единственный минус — не было забора. Я накупила много ведер, чтобы эту ягоду собирать. Только вот собирать было нечего. Ягоды не было. Вроде и цветет, и ягодки появляются, но, когда мы приезжали, ягод уже не было. Осыпалась, наверное. За 2 года мы накопили на забор из профлиста. И, о чудо, как только мы этот забор установили, ягода уродилась. Ее прямо много. И все благодаря железу в почве.
- Когда у нас появился дачный участок, мне было 12 лет. Поначалу заборов не было, участки новые. Сосед постоянно ходил к нам то за одним, то за другим, переступая через небольшую канаву посередине. Первое, что мы посадили, — клубничные кустики. Клубнику в те времена в магазинах не продавали, ели мы ее нечасто. И вот первые зеленые ягодки начали розоветь, но надо было уезжать до следующих выходных.
Приезжаем через неделю. Не успели припарковаться и зайти в огород, как бежит сосед, размахивает руками: «У вас тут клубничка созрела. Мы с дочкой за ней всю неделю следили». Дочка его на 2 года меня младше. И он продолжает: «Будет справедливо, если она первая клубнику попробует, ведь она следила». Не помню, честно, что ему ответили, но я в тот же день взяла лопату и стала перекапывать девственную землю вдоль наших участков, чтобы засадить хоть чем-нибудь, но прекратить эти соседские хождения к нам.
«Супруга варила варенье и добавила в него немного агар-агара для желирования. Когда остыло — варенье все осталось наверху. Теперь оно у нас в семье называется „Викторио-левиоса“»
- Разбирали мы, значит, старый дачный дом. Крышу уже частично сняли, второй этаж медленно таял. И тут начался дождь. Крыши нет, дождь есть. Нормальный такой, качественный дождь. Мы стоим с папой недалеко от заставленного всяким хламом щитка, и я вижу, как вода начинает капать с горящей лампочки Ильича. Надо было вырубать электричество, а для этого — пробраться к щитку.
Здесь надо оговориться, что было это году в 2003-м, в ходу активно использовались цифромыльницы, а я думала о себе как о начинающем фотографе и снимала буквально все вокруг. Итак: вода течет по лампочке и проводам, папа пробирается к щитку, а я заглядываю в видоискатель своей первой цифромыльницы, чтобы сделать эпичный кадр бегущей по горящей лампочке воды в нашем фамильном доме, доживающем последние дни.
Надо ли говорить, что в цифромыльнице сработала вспышка? Страшнее папа на меня орал разве что тогда, когда он полез под капот автомобиля, а я, сидя за рулем, решила проверить, действительно ли при нажатии клаксона все, кто полез под капот, ударяются головой или это художественное преувеличение.
М-да, когда-нибудь девочка увековечит своё имя, ибо на надгробной плите отца оно будет стоять в графе "причина смерти"
- Построили на участке баньку из бруса. Хотели разделить свою радость с моими родителями и пригласили их на новоселье. День праздновали, вечером поехали домой, потому что для ночевки там пока не было условий: купили только 2 раскладушки, вывезли стол, кресло-качалку и стулья. Дети-погодки, 5–6 лет, попросились на ночевку к моим родителям. Муж выехал вперед с детьми, а мои родители должны были взять меня к себе в машину, заехав за мной.
Как так вышло — не понимаю, но мои родители подумали, что я еду с мужем, и тоже уехали, пока я все закрывала. Выхожу на дорогу, а там никого. И дозвониться не могу — связь в деревне не очень. Пришлось вернуться в домик, закрыться и ждать, пока меня не досчитаются. Рядом соседей нет, только лес, а знакомые — метрах в 350 от нас по прямой.
Слышу, кто-то стучит ко мне. У меня сердце в пятки ушло, потому что уже стемнело. А это как раз друг мужа пришел. Муж меня не досчитался и позвонил ему, чтобы мне не так страшно было. Он пришел и рассказывает: «Мне муж твой звонит, говорит: „Тебя на даче забыли“.» Ну, пока мы с ним хохотали над всей ситуацией, за мной вернулись мои родители.
- В один из первых визитов будущей жены на дачу, мы гуляли и проходя мимо нее, я поделился детскими эмоциями по поводу этой калитки. Что она оригинально сделана. Жена: — Прикольно, а это что — петух вверх ногами?
— Какой петух?!
Я этого не замечал более 30 лет! И как выяснилось, никто из моих дачных друзей с детства на это не обратил внимания, как видимо и те, кто ее устанавливал!
Кажется, пришло время для плитки в ванной, доставшейся нам от предыдущих жильцов.
- У нас от остановки автобуса до СНТ нужно пройти километра полтора по лесной дороге. И по ходу то справа, то слева от нее встречаются поляны. Однажды иду на дачу и вижу: бабушка из нашего сада мотается с сумкой туда-сюда по лужку. Барражирует как-то странно: дойдет до края, метра три пройдет вперед и поворачивает обратно.
Оп-пачки-тапочки! Она же грибы там ищет. Ну-ка, думаю, попытаю и я счастья. Дошел до следующего прогала в лесу. Поначалу показалось, что нет там никаких грибов: трава высокая, ничего не видно. Все же решил действовать бабкиным методом — тщательным прочесыванием. И не зря. То там, то здесь среди травы стали попадаться крепенькие белые — просто загляденье. К тому времени, когда я набил почти полный пакет, выходит на поляну прежняя бабулька. Увидала меня. Она явно была не рада.
- Несколько лет назад жена с тещей мне плешь проели, мол, дача не родит, нужен навоз, и желательно конский, он лучше всех. Короче года три ныли — и как-то под осень я им купил конского навоза, тут, с конного клуба. Кажется 50 мешков, или даже 100, помню что какое-то круглое число было. Прям весь огород ими был усыпан. Почти сплошной слой. Радовались как дети. До весны. Оказалось, что конский навоз имеет одно свойство — кони же траву жрут, а семена травы у них не перевариваются. И короче все эти семена травы поперли. Года два пололи без продыха, потом стало полегче. Можно было корову завести, сена хватило бы. Или коня, чтоб замкнуть цикл. Больше навоз не просят. Говорят — нужен чернозем, в нем вся сила. Пока отмазываюсь. Черт его знает какой в нем подвох.
- По выходным строю дом на даче. Так как занимаюсь этим исключительно по выходным, процесс идет не очень быстро. Когда появилась крыша, но еще не было окон, периодически прилетала синичка, чирикала что-то... спать мешала. Так было несколько недель. Потом появились окна, и синичка канула в лесные просторы.
Недавно открыл дверь — влетает так, что чуть не сбила меня. В общем, я ее две недели пытался поймать, не получалось. Поставил воду, еду — жалко, думаю, умрет. В итоге через какое-то время она перестала бояться, стала ручной. Так и живем: приезжаю в выходные, открываю дверь — она залетает в дом, греется все выходные, а в воскресенье вечером садится на руку, я ее выношу, и она улетает. А в субботу утром сидит, ждет на крылечке.
- Вчера разговаривал со своим сторожем по дачам. Он там уже лет 20 живет. В нашем же СНТ получил участок пару лет назад. У него соседка — бабушка лет 80, к ней начала приезжать внучка со своим муженьком. Муженек, как настоящий мужик, все хозяйство по даче взял на себя. Накосил травы, какой молодец, и вывалил всю траву в общий слив на улице — туда, где по весне вся вода стекает и уходит. Чтобы вы понимали, травы было с 8 соток.
Ну это все увидел сторож. Спокойно подошел и объяснил, что так делать нельзя, так как сейчас вода уходит. На что муженек ответил: «Хорошо» — и пошел по своим делам. Трава пролежала 2 дня. Сторож, увидев кого-то из его родственников, напомнил об этом, но и после этого трава так и осталась лежать в сливе.
Дядя Юра понял, что бесполезно стучаться в закрытую дверь, взял вилы и перекидал через забор всю траву. Итог: теперь соседи не общаются и не здороваются. И все это из-за одного поступка. Правда, я за сторожа и с ним полностью согласен. Всем добра и хороших отношений с соседями.
Ну, если бы вода в сливе должна была накопиться и затопить участок того мужичка, можно было бы оставить всё, как есть 🤣
- Купили с мужем месяц назад за городом участок. Уже настроил муж планов, как сделает мостик на берегу и будет чуть ли не в шезлонге ловить карасей. Но было одно но. Участок очень сильно заброшенный: сарай уже с провалившейся крышей, а в дом и вовсе страшно заходить. Поэтому и цена была очень лакомая. Решили все снести и вывезти на свалку.
Обзванивали дня два всех, кто занимается разбором строений и вывозом мусора. Те, кто соглашался выполнить работу быстро, заламывали цену, а у кого цены были божеские — очередь на 2 месяца. И вот две недели назад приехали на участок. Подходят два местных мужичка и заводят разговор:
— Обживаетесь?
— Хотелось бы, но надо как-то эти хибары убрать.
— Ну так мы поможем.
— Сколько возьмете? Только нужно не просто разобрать, но и все вывезти, чтобы как будто ничего и не было.
— Неделя!
— Не, парни, что-то вы мудрите, за неделю нереально.
— Сделаем. Не веришь — давай так: сейчас платишь 20%, а остальное в следующую субботу. Не подведем.
Муж подумал и согласился. В четверг, часов в 9 вечера, у мужа вдруг появилось нехорошее предчувствие. Поехали. Приехали — чуть не окочурились. Сидят эти два мужичка по пояс голые, чумазые, а кругом... пепелище! Один встал и говорит: «Хозяева, рано приехали. Договаривались в субботу, вот тогда работу и примете». Приехали в субботу — и удивились: порядок идеальный, все чисто и красиво, о том ужасе и следа нет. Муж расплатился, все довольны. На этих выходных будем завозить стройматериалы, муж думает нанять тех мужиков в сторожа, а мне что-то боязно.
- Затеял я как-то установить на даче забор своими руками. Пробурил лунки и потихоньку стал заливать столбы. Чтобы все это не залило дождем, взял обрезки вагонки, полиэтилен и закрыл ямы. И вот настал очередной выходной. Откапывая очередную лунку, заметил на дне движение. Приглядевшись, обнаружил ящериц. Надломил конец палки и начал потихоньку их вытаскивать. После спасения каждой устроил купание и обсушку на солнце, после чего хвостатые расползлись по своим делам.
- У меня с соседкой так: к ней полезла моя малина. Кричу ей:
— Смотри, вылезла посреди газона, рубани ее, если не нужна.
— А она дорогая?
— Очень, по 500 рублей за куст.
— Ну пусть растет.
Потом ее клубника ко мне перелезла.
клубника не малина, ей можно. малина канешна вкуснее клубники, но её же потом хрен выведешь
- Мы с мужем как-то решили покрасить дачный домик. А краски было две банки: голубая и зеленая. Покрасили дом пополам: верх голубой, низ зеленый, и еще мелкие белые цветочки.
Издали кажется, будто малина цветет, а над ней небо. Соседка проходила мимо и подумала, что ошиблась улицей. Вернулась, чтобы посмотреть номер, и только потом поняла, что соседний дом перекрасили. Долго потом вспоминали.
- Родственница вышла замуж за англичанина. Весь такой лондонский денди. Но вот приехали они. А у нас дачный сезон, естественно, в разгаре. Загородной резиденции там нет: типичная лачужка с кухонькой и диванами, чтобы можно было спать, и комнатка, забитая хламом «авдругпригодится». Зато огород 12 соток, душ летний и туалет деревянный.
Иностранец как увидел — чуть в обморок не шмякнулся. «О май гад, о май гад», — ходил бубнил.
Его быстренько переодели в калоши, фуфайку деда, растянутые треники — все по классике. Но уже на третий-четвертый день дачной жизни он в семейных трусах вышел на крылечко, руки в боки, огляделся деловито. Ночью дождь прошел, вокруг лужи и грязища. Галоши напялил, пошлепал в огород, нашел какую-то петрушку, об себя вытер и сожрал.
Извините, я не о даче. Вот сегодня под каким-то постом, уже не помню, развернулась дискуссия по поводу того, что меня упрекнули в том, что я пытаюсь многих исправить - тех, которые делают ошибки в словах и предложениях, или как-то неправильно произносят слова. Вот, буквально, час тому назад смотрела в интернете ролики о собаках. Там была такая интересная информация, но диктор неправильно называл породы, и неправильно ставил ударения в словах. Когда произнёс - золотистый ретриве'р я ещё как-то держалась, но на словах "милые и красивые пуделя' " - на меня напал такой смех, от которого я буквально слетела со стула. Отсмеявшись, я написала комментарий на этот сайт, чтобы они проверяли произношение перед публикацией. Они мне ответили, что это озвучивает ИИ, тогда я им написала, чтобы они научили ИИ правильно произносить слова, а то с такими "пуделя'ми-куделя'ми" и в цирк ходить не надо, можно так смеяться от услышанных произнесённых слов, что и сметану есть не нужно. (В детстве слышала выражение: "Двадцать минут смеха заменяют стакан сметаны"). Сегодня я перевыполнила план и по смеху, и по сметане.