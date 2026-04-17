15 историй о первых весенних выездах на дачу, где комедия начинается еще с порога

Извините, я не о даче. Вот сегодня под каким-то постом, уже не помню, развернулась дискуссия по поводу того, что меня упрекнули в том, что я пытаюсь многих исправить - тех, которые делают ошибки в словах и предложениях, или как-то неправильно произносят слова. Вот, буквально, час тому назад смотрела в интернете ролики о собаках. Там была такая интересная информация, но диктор неправильно называл породы, и неправильно ставил ударения в словах. Когда произнёс - золотистый ретриве'р я ещё как-то держалась, но на словах "милые и красивые пуделя' " - на меня напал такой смех, от которого я буквально слетела со стула. Отсмеявшись, я написала комментарий на этот сайт, чтобы они проверяли произношение перед публикацией. Они мне ответили, что это озвучивает ИИ, тогда я им написала, чтобы они научили ИИ правильно произносить слова, а то с такими "пуделя'ми-куделя'ми" и в цирк ходить не надо, можно так смеяться от услышанных произнесённых слов, что и сметану есть не нужно. (В детстве слышала выражение: "Двадцать минут смеха заменяют стакан сметаны"). Сегодня я перевыполнила план и по смеху, и по сметане.