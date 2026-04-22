Я наконец-то научилась спокойно отказывать, и теперь меня не заманишь на огород или в субботу на работу
Брат позвал меня в очередной раз на дачу помогать ему картошку сажать. Это у нас что-то вроде доброй традиции, да и майские праздники близко. Но когда я объявила мужу и сыну, что мы мчим с лопатами на выручку родным, они восстали. Супруг заявил: «Ты же это сама терпеть не можешь. Почему просто не отказать? Наймет он кого-нибудь — делов-то». Но в том-то и дело, что мне легче было в плуг на день впрячься, чем произнести одно простое слово «нет». Меня зовут Маша, и я расскажу, как на пятом десятке я всё-таки научилась отказывать. Но получилось у меня не сразу.
Меня ещё в школьные времена одноклассники за безотказность прозвали «Машей-Помогашей». Нужна помощь с домашкой — пожалуйста! Не хватает денег на обед — легко. Нет платья на дискотеку? Я с удовольствием своё одолжу. Сама я всегда стеснялась просить о помощи, поэтому искренне уважала людей, которые могли признаться в слабости. А потом, добрых людей ведь все любят, да?
Тем более никаких особых усилий мне прикладывать не приходилось: домашку всё равно делаю, карманные деньги родители щедро выдают, а платья только что из шкафа не вываливаются. Правда, маму такая щедрость не очень радовала. Как-то она заметила: «Если так и дальше будешь продолжать, с тобой только из-за денег и безотказности дружить будут!»
Я не на шутку обиделась и отмахнулась от этих слов. Ведь одно дело, когда ты приятелей подкупаешь, а другое — когда с ними от доброты души делишься. К слову, надо признать, одноклассники моим прекраснодушием особо не пользовались. Зато в трудовой и личной жизни оно принесло мне немало незабываемых моментов.
В студенческие годы я встречалась с прекрасным парнем Петей, и моя неспособность выстроить личные границы здорово усложнила наш роман. Сначала Петр в один прекрасный день возник на моём пороге с вещами (хотя я не предлагала ему переезжать, но как отказать-то).
Затем мой Ромео неожиданно объявил, что планирует получать второе высшее образование, а потому мне надо найти вторую работу, чтобы оплачивать его учёбу. Мы ведь почти одна семья. Тут бы мне и сказать «нет», объяснить, что это неразумно, что у меня другие планы и что делать этого я не хочу. А я вместо этого заявила Пете, что бросаю его — дескать, мы не созданы друг для друга. Немного чересчур, зато «нет» говорить не пришлось.
Ну не знаю, по мне так нет проще сказать, чем расстаться. хотя расстаться более разумное решение, чем просто отказать.
На первой работе я решила продемонстрировать начальнику всю мощь своей работоспособности и лояльности. Чем-то я напоминала перевоспитавшегося хулигана Федю из «Приключений Шурика». Надо выйти в субботу? Я! Кто задержится и дождётся клиента? Я! Кто не пойдёт обедать и поработает? Я!
Сначала очень гордилась своим трудовым порывом, но потом заметила, что никого он особенно не впечатляет. Мой стол зарастал бумагами, начальник становился всё требовательнее, а повышение получила Катька, которая не только позже меня в контору устроилась, но ещё и из офиса исчезала ровно в 6 вечера. Я просто кипела от такой несправедливости. Ведь если тебе дают задачу — надо принимать вызов и не отказываться. Иначе как улучшать свои навыки?
Было на прошлой работе. Повышение получила женщина, устроившая на работу позже всех в отделе. Коллег морально жрала, работала наравне с другими, но когда начальство не видело, откровенно халтурила. Только она умело подлизывалась к управляющей, отвешивала комплименты, хвалила, угощала. Её повысили, а вскоре упр. сменилась. Эта же коллега начала лебезить уже перед новой управляющей, а предыдущую стала поливать грязью, будто врага. Такое вот двуличие. Так что бывает, не всегда судят по реальным заслугам, а могут поощрять того, кто умеет войти в доверие.
В общем, это дурацкое «нет» порой доставляло мне массу неудобств. Снимали мы квартиру, и с нами на лестничной площадке жило милое семейство с двумя детьми. Их младшей дочке было столько же лет, сколько и нашему сыну, так что мы общались. И вот эти ребята завели щенка, который в какой-то момент практически поселился у нас.
Сначала мы взяли его на вечер, потому что семейство уходило в гости. Потом он остался с нами на выходные, а вскоре уже и на целую неделю — причём всё это в течение пары месяцев. Мы собак искренне любим, но такое отношение меня смутило. Муж сердито хмурился: «Что ты им не откажешь? Если уж завели собаку, надо ответственнее подходить! Да и мы теперь никуда уехать не можем». А мне песеля было жаль, да и отношения с соседями портить не хотелось.
Писала я тут уже про знакомую одну. Они с мужем часто ездили по командировкам, а у нее были цветы комнатные, причем капризные. Она их отвозила к подруге на это время, чтоб та поливала. Потом они завели кота и не смущаясь, отвозили его подруге. Потом решили завести собаку. Слава богу, передумали. Подруга , наверное, была бы очень "рада".
Скоро мы перебрались в собственное жильё, и отношения с бывшими соседями потихоньку сошли на нет. Каково же было моё удивление, когда через два года мне позвонила незнакомая женщина и представилась сестрой той самой соседки. Я сначала встревожилась: вдруг что случилось?
А барышня продолжает: «Я слышала, вы собак очень любите! Нам тут надо уехать на недельку, и некому своего йорка оставить! Можно, он у вас поживёт?» Я как стояла, так и села (хорошо хоть не промахнулась мимо дивана). Говорю: «Извините, но у нас большая собака, боюсь, она с вашим йорком не подружится!» Дама искренне возмутилась, что мы умудрились свою собаку завести, попрощалась и трубку повесила. А до меня с запозданием дошло, что «нет» я так и не сказала.
В конце концов моя безотказность начала выходить боком не только мне, но и домашним. Мама одноклассника сына позвонила и позвала нас на день рождения. Она так волновалась, что к её чаду никто на праздник не придёт, что я сразу согласилась.
Сын, когда услышал, чуть не задымился. Оказывается, они с этим парнем, мягко говоря, не дружат, и идти на праздник он не собирался, тем более что одноклассник ему недавно гадостей наговорил. В итоге мы всё равно пошли, но ребёнок на меня ещё две недели дулся и взял клятвенное обещание сначала с ним такие вопросы обсуждать.
ну пошли и пошли. иногда надо давать людям шанс и быть добрее. это не про умение отказать, а про умение сдержать слово - и это гораздо важнее.
Потом подружка Анька загрустила, и ей срочно понадобились новые туфли. Денег у барышни не было, и она решила одолжить у меня до зарплаты. А мне как раз премию выдали. Я знала, что муж считает Аньку слегка легкомысленной, так что благоверному про долг ничего не стала говорить. Замысел был прекрасен, но жизнь внесла свои коррективы.
Буквально через пару дней у нас накрылась стиралка, и мастер сказал, что её можно провожать на помойку. Собрались покупать новую, а нам десяти тысяч не хватает. Тут муж про мою премию и вспомнил. Рассказала, что одолжила деньги Аньке на туфли. Муж здорово расстроился, а я предложила подождать пару дней — как раз подруга деньги должна вернуть. Проходит неделя, две: подруга молчит, муж дуется, я стираю одежду в ванной. Короче, через месяц, когда Аня наконец вернула деньги, я начала постигать все скрытые прелести в слове «нет».
Решила, что хватит впутывать и себя, и близких во всевозможные глупости из-за высоких идеалов и стеснительности. Сильно бы горевала Аня без новых туфлей? Нет. Хотела ли я стирать одежду вручную месяц? Тоже нет! Так что стала потихоньку прокачивать новый навык. Практиковаться решила на родственниках.
Когда нас в очередной раз позвали на дачу картошку копать, а мои парни отказались, позвонила брату и сказала, что у нас другие планы. Думала, что сейчас небеса разверзнутся, а брат только хмыкнул и сказал: «Ну ок, я кого-нибудь ещё позову». То есть я тут годами думу великую думала, а моё «нет» никого и не смутило? Значит я зря боялась отказывать?
В другую весёлую историю неожиданно оказался вовлечён бедный супруг. Одинокая соседушка повадилась моего мужа на помощь звать: гвоздь забить, машину припарковать. Каждый раз елейно моего разрешения спрашивала. Я сначала кивала, а потом мне всё это надоело, и я заявила: «Нет, но я могу вас снабдить телефоном „мужа на час“. Говорят, очень полезная штука. И не надо моего благоверного целыми днями ждать!»
Соседка пробурчала что-то вроде «ревнивица» и гордо удалилась. А муж выдохнул с облегчением. Говорю ему: «Что же ты сам не отказал?» А он мне в ответ: «Ну я умею, а вот тебе тренироваться надо!» Вот хитрюга. Впрочем, свою новую способность я скоро еще раз проверила на практике.
Дальше — больше. Начальник попросил задержаться после работы, а я сказала, что у меня планы. Ему это не понравилось, так что уходила я из офиса под недовольные крики. Готовилась к увольнению, прихожу с утра на работу, а начальник решил играть по-крупному и предложил мне повышение. Оказалось, ему понравилась моя неожиданная уверенность и настойчивость.
Домашних моё новое умение тоже порадовало. Во-первых, я уже не выглядела такой усталой и не погружалась неожиданно с головой в работу или в решение проблем друзей и близких. А супруг даже заметил: «Теперь я хоть знаю, что ты действительно поддерживаешь идею, и мне не надо часами думать, согласна ты или тебе просто неловко отказать!»
Честно говоря, мне до сих пор не всегда просто сказать «нет». Но я придумала небольшую хитрость. Когда меня о чём-то просят, я говорю, что мне нужно несколько минут на размышления. Во-первых, это помогает мне не выдать спонтанное «Да!». А во-вторых, если я собираюсь отказать, это время дает мне возможность собраться с мыслями и сказать «нет» со спокойным, а не виноватым лицом. Ведь просителю моя грустная мося не подсластит отказ.
Я до сих пор считаю, что в безотказности по большому счёту нет ничего плохого, если только она не мешает жить самому человеку и его близким. Мне вот нравилось быть доброй девочкой в школе, но в 45 лет это бывает утомительным. А главное — ты начинаешь обижаться на людей за то, что они тебя не ценят, и это только портит отношения. Так что я лучше откажу, но сохраню дружбу, чем соглашусь и буду тихонько злиться на близкого человека.
Хорошо знаю это чувство, когда соглашаешься помочь из вежливости, ущемляя саму себя (в деньгах, делах, планах). Ладно бы, если человек искренний и благодарный. Но ведь много потребителей, которые просто пользуются чужой добротой. Через силу приучала себя отстаивать личные границы. Вроде получается.
А как вы думаете, готовность всегда прийти на помощь даже в ущерб собственным интересам — это хорошо или не очень? Делитесь в комментариях.
Радостно и приятно наблюдать такую концентриванную Машесть в статье!
Сестра мужа научила меня говорить "нет". Не всегда получается сказать нет, но я благодарна ей за урок. Она 10 лет пользовалась моей безотказностью, а потом пнула меня как неугодную в игнор. Нашла себе новую жертву, но через два года отношения с новой подругой сошли на нет. Сестра мужа хотела снова меня напрячь, но тут услышала нет. И до сих пор я для неё ничего не сделала. Последний раз она психанула и уже целый месяц мне не пишет.
Очень приятно видеть фото Марии в разные периоды жизни. Чудесная улыбка! Красивое взросление! Раньше фото были больше "по делу статьи" с соответствующими фотографиями. А здесь просто живые моменты🧡
Ну иногда надо проявить доброту и великодушие, а порой в наших жертвах люди не нуждаются. Если помочь не сложно - я помогаю.