Я наконец-то научилась спокойно отказывать, и теперь меня не заманишь на огород или в субботу на работу

Тем более никаких особых усилий мне прикладывать не приходилось: домашку всё равно делаю, карманные деньги родители щедро выдают, а платья только что из шкафа не вываливаются. Правда, маму такая щедрость не очень радовала. Как-то она заметила: «Если так и дальше будешь продолжать, с тобой только из-за денег и безотказности дружить будут!»

Я не на шутку обиделась и отмахнулась от этих слов. Ведь одно дело, когда ты приятелей подкупаешь, а другое — когда с ними от доброты души делишься. К слову, надо признать, одноклассники моим прекраснодушием особо не пользовались. Зато в трудовой и личной жизни оно принесло мне немало незабываемых моментов.