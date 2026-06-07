17 живых историй от пекарей и кондитеров, чьи трудовые будни порой напоминают комедию

Работа кондитера кажется легкой и приятной, ведь она состоит в том, чтобы дарить людям радость. Но иногда далеко не все идет по плану — то глазурь откажется застывать, то курьер с доставкой куда-то запропастится, то клиент попросит: «Испеки то, не знаю что». Остается лишь посмеяться над этими неудачами и идти дальше творить сладкие произведения искусства!