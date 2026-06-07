17 живых историй от пекарей и кондитеров, чьи трудовые будни порой напоминают комедию
Работа кондитера кажется легкой и приятной, ведь она состоит в том, чтобы дарить людям радость. Но иногда далеко не все идет по плану — то глазурь откажется застывать, то курьер с доставкой куда-то запропастится, то клиент попросит: «Испеки то, не знаю что». Остается лишь посмеяться над этими неудачами и идти дальше творить сладкие произведения искусства!
- Мне заказали торт на определение пола ребенка и не забрали. На звонки не отвечают. Переживала, ходила кругами. Утром с семьей разрезали, попили с тортом чаю. Сын рад, а я все переживаю. А вечером аж ахнула — пишет мне та клиентка: «Ой, мы забыли, замотались, уже не надо». Забыли. Узнать пол ребенка. Ага.
- Заказала у меня девушка тортик. Сделала все точно по фото, отправила. Она пишет: «Ваш доставщик уронил торт, верните деньги». Прошу фото. Отвечает, что у нее кнопочный телефон. Хотя до этого фотки скидывала! Я настаиваю на фото, и тут она вдруг сознается: ей просто показался слишком маленьким торт за эту цену, и денег стало жалко. В конце пишет: «Мы его съедим, но верните хотя бы половину суммы». Хотя до заказа я все пишу: и диаметр, и вес торта.
- Заказали мне торт для мужчины на 45-летие. Отправила фото перед отдачей. Визг, писк, все очень понравилось. Отдала торт. В полночь получаю сообщение: «Мы из-за твоего торта чуть не разбежались». Стала выяснять — расхохоталась. Оказалось, кто-то из гостей вслух прочитал надпись на торте «Моему мужчине 45» как: «Моему 45-му мужчине». Именинника переклинило, он давай возмущаться. Естественно, торт тут же унесли на кухню, там надпись переставили — праздник удался. Все потом посмеялись, уж не знаю, над 45-м мужчиной или горе-кондитером. А потом уже я охала, когда я получила фото этой переделки...
Выдохнула, пошла дальше — тем более что все обошлось. Спустя какое-то время заказчица вновь обратилась ко мне. Значит, все же торт понравился, а это главное.
«На днях сходили с женой на концерт „Уральских Пельменей“. Чтобы не идти с пустыми руками, принесли команде в подарок торт»
«Тут все съедобно — и кастрюля, и колбаса, и помидоры, и лук с чесноком. Такие шедевры делает мой друг Дима. Как вам такой тортик?»
- Пришел ко мне по рекомендации молодой человек, заказал торт для девушки. А еще попросил купить шарики и букеты в 151 розу для девушки и ее мамы, и все это доставить. Мы везем, значит, все это добро честной компанией оформителей. Даже мужа припрягла — торт был огромнейший. А девушка, как оказалось, в Турции сейчас! И не отдыхает, а живет! Оставили все цветы, шарики и огромный торт ее маме. А потом эта девушка стала моей знакомой и клиенткой. Ижевск — маленький город. И я много раз для нее еще делала торты, в том числе этому молодому человеку от нее в подарок.
- Девушка заказала торт. Пришла оплата на 5 тысяч больше. Смотрю, отправитель — мужчина. Я пишу заказчице, что пришло на 5 тысяч больше — мол, вы ошиблись. А она мне: «Ой, да, муж ошибся — отправьте по номеру вот сюда». Захожу отправлять. И, конечно, отправить надо было ей на карту, а не ему. Вот хитрюга, конечно...
- У меня была история: поклонник из-за границы заказал женщине торт без повода. А у нее как раз день рождения дочери был через пару дней. Мы согласовали с ней другое время и адаптировали оформление, которое хотел ее поклонник, под тематику дня рождения. В общем, все довольны, а о некоторых моментах можно и умолчать.
«Попросил жену сделать тортик. Она у меня кондитер и делает торты на заказ. Так она сразу с ценником его сделала»
- Сделали мне большой заказ на вечеринку по случаю определения пола ребенка: торт в 7 кг, капкейки, кейк-попсы, макарон. В 3 часа дня 21-го сентября нужно было доставить в ресторан. Звоню заказчице в 12, чтобы спросить, встретит ли меня на месте кто-то. На другом конце провода сонный голос и тысяча извинений. Вечеринку перенесли на 24-е, а мне сказать забыли. Девушка такая: «А киньте все в морозилку до 24-го». Даже торт!
Капкейки я сразу продала, а остальное, как она хотела, — в морозилку. 24-го сделала новые капкейки, доставила торт и десерты. Пятьсот раз проговорила, что вкус после заморозки не будет таким, как надо. А она такая: «Да ничего, нам торт нужен просто для фото». Ну, раз так, то и я париться не стала.
Когда читаю про такие выверты заказчика очень надеюсь, что там везде 100% предоплата
- Делаем торты на заказ. Сегодня позвонила девушка, заказала торт и спросила: «Делаете ли вы какие-то скидки ко дню рождения?» Я ответила, что торты именно ко дню рождения обычно и заказывают, поэтому наш прайс актуален как есть. Она отменила заказ.
Взять на вооружение опыт магазинов: поднять цену и потом сделать скидку на разницу 😅🤣🤣🤣
- Клиентка заказала торт в честь дня рождения, оплатила. Сказала, чтобы доставили в течение двух часов. Прошел почти час, мы готовились отправить тот самый торт. Девушка пишет и просит отменить заказ, потому что поссорились с парнем. Конечно, мы все понимаем, но сказали, что торт-то уже готов. Но девушка настоятельно попросила сделать возврат, мы деньги вернули. А вы бы как поступили?
Пусть девушка торт продаст, если не хочет его есть без парня, почему у кондитера должна голова болеть из-за её ссор?
«Торт на день рождения для девчонки, которая не любит сладкое. Стейки, маринованный лук, острые огурцы и томатный соус в нежном креме из картофельного пюре»
- Я раньше пекла торты на заказ. Потом перестала успевать совмещать с основной работой и отошла от выпечки на продажу. Коллега из другого отдела попросила испечь ей в виде исключения по себестоимости. Я сказала: «Хорошо, только продукты купишь сама, мне лень считать себестоимость». Написала список продуктов, указала, что где купить. Она прошлась по магазинам и сказала мне: «Не нужно, сильно дорого выходит». И это при том, что я сказала, что муки и яиц у меня дома много, их покупать не нужно.
- Однажды я уронила торт прямо при заказчиках. Поставила в коробку, предложила сама донести до машины, чтобы удостовериться, что торт не абы как поставили. Дом частный, машина стояла у дома. Все вместе идем с тортом. И тут я поскользнулась на крыльце. Я этим тортом аж жонглировала в надежде поймать! В итоге упала на колени, коробка слетела, и я в торт так смачно воткнула пальцы...
А еще там был декор из шоколадных сфер. И просто вишенкой на торте стал мой доберман, который подбежал и стал хрустеть отвалившимися на землю шарами. Видели бы вы лица заказчиков. В общем, я всех пригласила домой, и пока они сидели с моим мужем, я быстро все исправила. Инцидент был исчерпан. Это, кстати, был единственный раз, когда я коробку не перевязала. Больше я торты сама не ношу.
«Такой необычный торт делал для своего друга, который любит лапшу быстрого приготовления. Работа кропотливая, но интересная. Вес 2 кг, начинка — медовик»
- У меня один раз заказывали торт так: «Нужен торт с невкусной начинкой, чтобы маленького тортика хватило на большую компанию». В итоге выбор пал на Изумрудный — шпинатный с мятой и лаймом. Решили, что такое не каждый будет есть... Но потом этот торт вырвался в фавориты благодаря тому заказчику. Люди говорили, что никогда бы не подумали, что шпинатный торт может быть таким вкусным.
- Мама попросила сделать торт для дочери. Она и поет, и танцует, и в модельной школе занимается. После длительного обсуждения мама просто сказала: «А знаете, она у меня такая поганка! Сделайте мне торт с поганками. А на торте напишите „Амалия“».
- У меня как-то заказали торт на 4 кг. Заказывала девушка на свой день рождения. На следующий день звонок с незнакомого номера. Я сняла трубку, а на том конце мужчина: «Здравствуйте, мы вчера у вас торт заказывали...» И голос такой твердый, у меня душа в пятки ушла... Ну все, думаю, сейчас что-то будет. Я говорю: «Да, а что вы хотели?» А он: «А мы еще хотим заказать, а то нам не досталось. Гости все съели, сказали, что очень вкусный был». Я чуть не поседела тогда.
«Заказал жене торт в тематике „Гарри Поттера“. Результат превзошел все ожидания»
- Отправила с курьером два торта (один двухъярусный на 8 кг для женщины и один на 3,5 кг для малыша). Курьера, как обычно, проинструктировала. Сказала, что по этому адресу вас ждет 2 моих заказчика. Спустя полчаса курьер звонит: «Торты отдал, все хорошо». Я поблагодарила и со спокойной душой пошла по своим делам.
Через час мне звонит заказчица и говорит, что муж ее уже давно стоит по адресу, но торта нет! Я в панике. Оказывается, что женщина, которая забирала свой детский тортик, взяла еще и второй двухъярусный. Курьер отмазывается. Женщина, чей торт увезли в непонятном направлении, в возмущении. Звонок: «Надежда, вы нам почему-то два торта отправили. Мы же детский только заказывали». Да я знаю! Верните торт, блин!
В итоге муж женщины с двухъярусным тортом объездил весь район в поисках их торта, пропустил фотосессию. Благо, торт не развалился от покатушек. И мне, естественно, пришлось за это подарить еще один торт заказчице.
- У меня однажды был случай. Заказчики отмечали в ресторане день рождения. Торт отдали администратору. Настало время выноса, а торта нет. Оказывается, официанты его вынесли в другой банкетный зал, где его благополучно слопали, посчитав комплиментом от заведения. А оформление там было очень тематическое, с фигуркой. То есть на торт с кухни ресторана он вообще не похож.
- Делала на заказ дорогой торт, украшенный свежими ягодами и изысканным шоколадным велюром. Клиентка была в восторге. А на следующий день выкладывает фото с праздника в соцсети и отмечает меня. Я открываю снимок, и глазам не верю — поверх моего элегантного велюра в хаотичном порядке понатыканы пластмассовые фигурки персонажей «Свинки Пеппы», а в центре криво воткнута толстая бенгальская свеча. Подпись: «Спасибо за вкусный торт, декор доработали сами!»