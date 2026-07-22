Есть такой исторический роман - Амур Батюшка. Автор Николай Павлович Задорнов, отец сатирика Задорнова. На центральной городской набережной нашего города есть памятник Николаю Павловичу, литератор сидит в кресле около воспетой им могучей реки. В руках он держит свою книгу, Амур Батюшка. Амур Батюшка смешит туристов из Европы, у них Амур это шаловливый мальчишка с любовными стрелами, а у нас он ещё и батюшка.
17 добрых историй и фото маленьких городов, где цветут липы и пахнет свежим хлебом
В маленьких городах жизнь течет чуть медленнее, и поэтому там особенно заметны маленькие радости, живое общение, семейные ценности и теплые человеческие отношения. Здесь таксист может помнить, что не дорассказал вам историю, официант — знать ваше домашнее животное, а случайная встреча подарит столько смеха и душевности, что настроение сразу станет светлее. Мы собрали истории, напоминающие ироничную кинокомедию, и уютные фото мест, где ценят чувство юмора, гостеприимство и неспешный отдых. Почитаешь такие, и хочется собрать чемодан, да и махнуть в аэропорт.
- Город у нас маленький. Ехала в такси, водитель рассказывал интересную историю, но доехали мы раньше, чем она закончилась. Я торопилась, поэтому расплатилась, попрощалась и ушла. Через неделю снова сажусь в такси. Водитель: «Я специально ваш заказ взял, не дорассказал же историю. Так вот... » Веселый дядька.
- Дочка пригласила своего парня-испанца к нам в Уфу. Я живу одна в большом доме, гостям всегда рада. Время провели чудесно: прогулки, шашлычки. Только зятек мой будущий каждый раз смеялся, при слове «Уфа». Мне потом дочь перевела. Он, оказывается, думал, что у нас тут очень много винограда, так как Уфа и «ува» по-испански созвучны. В итоге ему все так понравилось, что даже уезжать не хотел.
Не, я понимаю он смеялся бы с песни 'хуэн морген", или новая бельгийская (или словацкая, тут ютуб расходится во мнениях) детская песенка "папиздом". В испанских ее проявлениях, но сползать под стол от слова "виноград"!?
- Когда я была маленькая, родители открыли свое небольшое дело: разводили попугаев на продажу. Целая комната большого частного дома, окна которой выходили на оживленную часть улицы, была занята птицами. Родной город маленький, поэтому все сразу это заметили. В детском саду при знакомстве со мной дети, узнав, где я живу, всегда спрашивали: «А, это в том доме, где попугайчики поют?» Я была очень известной!
«Мы уезжаем из маленьких городков, чтобы остаток жизни хотеть вернуться туда»
- Есть всего два места в мире, где можно пожениться сразу, 24/7. Это Лас-Вегас и маленький город в Грузии — Сигнахи. Я вышла замуж именно в Сигнахи. Мы ехали туда специально, чтобы пожениться. Скоро будет три года, как мы муж и жена. И это была именно та свадьба, о которой я мечтала. Без гостей. На ней были только мы. Ну, и таксист, который стал нашим свидетелем.
- У нас с младшим братом разница в 9 лет. В детстве он любил меня троллить. Жили мы в маленьком городе, поэтому на прогулках мы с ним часто пересекались. Когда я шла с каким-нибудь ухажером, он подбегал ко мне и кричал: «Мама, зачем ты меня одного в магазине оставила?!» или «Мама, а как же папа?» Тогда я сильно бесилась из-за этого, а на мои просьбы так больше не делать, он хитро смеялся и убегал в свою комнату. Благо кавалеры были адекватные, розыгрыши моего брата понимали. Сейчас вспоминаем и смеемся.
- Я жила в маленьком городе с бабушкой, родители были на заработках в столице. И вот приезжают мама с папой и привозят мне в подарок роликовые коньки! Ни у кого таких тогда не было, катались на них всем двором. Ноги туда пытались втиснуть даже те, кому они были малы. Такое счастье было!
«Город Лесной, лето»
- Много лет назад жила в маленьком городе. Среди подростков была популярна высотка с открытым балконом, откуда открывался вид на весь город. В один из дней мы с подружками пробралась туда, и я на перилах написала свой номер, мол, звоните, когда хотите. Позже я переехала в другую область и забыла об этом. Спустя столько времени мне до сих пор звонят дети и подростки! Приятно получать такой привет из прошлого.
Ладно подростком написала, но сейчас же, уже давно не подросток. Детский сад.
- Живу в итальянском городе на 150 тыс человек. Приходим с мужем в ресторан, официант спрашивает: «А где ваш бигль? Вы чего его с собой не взяли? У нас можно с собаками!» У нас глаза по пять копеек: «Э-э, в следующий раз возьмем!» А он: «Вы что, меня не помните?» — вдруг с обидой спрашивает официант. Мы с мужем в отчаянии переглядываемся. Слава богу, его память на лица лучше моей. «Вы хозяин лабрадора!» — восклицает он. Официант расплывается в улыбке.
Собачники друг друга по собакам узнают) Утром с собакой выхожу - все здороваются. Выхожу без собаки - все мимо проходят, не узнают.
- Я выросла на севере, в маленьком городе в Мурманской области. Было у нас в юношестве с друзьями одно излюбленное место — замерзшее озеро, отделенное от города неширокой лесополосой. Там мы гуляли, играли в снежки, а иногда кричали, чтобы выплеснуть эмоции. Наоравшись, мы падали в мягкие сугробы и смотрели, как небо из алого становится темно-синим, и зажигаются звезды...
В детстве была магия в этом наступлении ночи. Почему то сейчас не видно звёзд, нас которые каждую ночь из окна смотрела 😭😭😭😭
«Вечер на окраинах»
- Я живу в европейском городе с населением 360 тысяч. Поскольку я из Питера, для меня это немного. Но для многих моих коллег, приехавших из деревень, это реально мегаполис, и они косо на меня смотрят, когда я жалуюсь, что здесь только одна опера и один театр. Но для меня показателен такой случай. В прадники местное телевидение сделало программу: остановили на улице десять случайных людей и попросили что-то пожелать на камеру зрителям. Пятерых из них я знала.
Вот когда Питере жила, прям каждую неделю в оперу-балет ходила? Не, у подруги был заскок на тему театра (а по правде, в актера одного влюбилась) ,так она с полгода точно в театр ходила каждую неделю. А так, даже заядлые театралы такой фигней не страдают. И да, ходить могут в один театр. Вот та подруга прописана была в театре Комиссаржевской
- Лет в 5 я придумала свой заработок: сдавала банки, продавала яблоки и ранетки с дачи около подъезда, потом стала торговать натуральными продуктами с дачи и огорода. И сейчас мне доставляет огромное удовольствие приехать из столицы к семье в маленький город, стоять на рынке и продавать те же продукты. Вообще-то у меня приличная должность, но я не стесняюсь любой работы.
- Мое детство прошло в маленьком городе у подножия гор. Ягоды и грибы росли прямо за порогом дома, папа ловил рыбу в реке, трудился на огороде. Каждое лето мы, дети, помогали с уборкой урожая. А вечерами папа устраивал для нас мини-кинотеатр во дворе с помощью проектора и белой простыни. Мы клали на землю одеяла и смотрели фильмы под звездным небом. А мама пекла свои знаменитые пирожки с яблоками, которые я до сих пор пытаюсь воспроизвести, но так и не могу поймать тот самый вкус.
Никогда и не поймаете тот самый вкус, ибо это были мамины пирожки родом из детства.
«Трамвай на конечной»
- Свекор и свекровь живут в маленьком городке. Когда я приезжаю к ним, сажусь в такси и называю адрес, таксист перчисляет перечислит всех, кто там живет, кто где работает и где живут их дети их. А потом смотрит на меня и спрашивает: «А вы жена младшего или старшего сына?»
- У нас на неделю отключили воду. Город маленький, и вода течет прямо из скважины — совершенно ледяная. Когда мою посуду, то надеваю зимние перчатки, а на них сверху еще и резиновые, только так это возможно.
- Живем в маленьком городке, где все на виду. Недавно бабуля с дедулей из дома напротив продали квартиру молодой семье. Выхожу рано утром на балкон, а там новенькие, крадучись, выносят какие-то неподъемные сумки и шепчутся. Оказалось, что бывшие хозяева эти оставили молодым запас домашнего варенья и компотов, что полкомнаты занимали. А им ремонт делать надо, полы менять, вот и выносили рано, потому что рабочие уже на подъезде были, и не хотели шуметь. Везли они их в гараж, ну и мне пару баночек перепало по такому случаю.
«Когда за твоим забором ходят поезда»
Судя по изгибу рельсов - это какая-то тихая ветка, скорее всего - подъездной путь к промышленному предприятию. Или большому торговому комплексу.
- Родилась и выросла в маленьком городе в Якутии. Уехала в большой город, выучилась, работаю, живу здесь уже седьмой год. Приезжала в гости к родителям, и столько воспоминаний нахлынуло! Сколько сил дает нам родной край! Такой подъем в душе! Не надо никакой заграницы, только мою темную холодную реку, сопки с густым лесом и снег, что сверкает на солнце, как сахар.
- Я очень скучаю по своему городу. Мне под 40, и я почти 20 лет живу в столице, но в моих мечтах я хочу вернуться в город своего детства, где мне знаком каждый закоулок. Это очень маленький южный городок. Я езжу туда 1-2 раза в год и отдыхаю душой...
Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок! ©️
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Комментарии
самый лучший провинциальный городок это Каргополь Архангельской области, был..., пока там были бабушка с дедушкой