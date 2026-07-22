17 добрых историй и фото маленьких городов, где цветут липы и пахнет свежим хлебом

Вот когда Питере жила, прям каждую неделю в оперу-балет ходила? Не, у подруги был заскок на тему театра (а по правде, в актера одного влюбилась) ,так она с полгода точно в театр ходила каждую неделю. А так, даже заядлые театралы такой фигней не страдают. И да, ходить могут в один театр. Вот та подруга прописана была в театре Комиссаржевской