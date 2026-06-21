15 историй о сдаче экзаменов, когда студентам больше пригодились не знания, а жизненный опыт и добрая шутка

Есть, конечно, люди совсем неспособные к языкам, но часто это просто они сами себе внушили. Моя мама преподавала английский язык. Подрабатывала репетиторством, с внучками тоже занималась. Старшая была очень способна к языкам (сейчас она владеет, кроме русского и немецкого, английским, польскими, украинским; читает на испанском), а младшая из всех занятий вынесла только пару слов. Моя мама со вздохом сожаления сказала, что дочь к языкам не способна. А теперь дочь прекрасно говорит по-немецки, а по-английски читает и смотрит фильмы. Просто поверила в себя.