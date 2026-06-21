Так он прав. Не было ведь обозначено "за сутки" и подобное. Сдать нужно было перед экзаменом, тот ещё не начался, условие выполнено.
15 историй о сдаче экзаменов, когда студентам больше пригодились не знания, а жизненный опыт и добрая шутка
Студенческая пора — это время, когда ты учишься находить выход из самых безвыходных ситуаций, а вера в «счастливый билет» порой сильнее знания всех теорем. Эти истории о сдаче сессий и защитах дипломов согревают душу своей искренностью и тем самым добрым юмором, который рождается только в стенах аудиторий. Иногда один удачный ответ на каверзный вопрос или находчивость у доски стоят больше, чем сотни зазубренных страниц. Это рассказы о моментах, когда человечность строгого профессора и смелость студента превращали серьезный экзамен в маленькое чудо, открывающее дорогу в большое лето.
- Экзамен по теормеху. Чтобы на него попасть, нужно было получить допуск: сдать все работы за год, защитить их и только после защиты выйти на экзамен. На защите консультировались, общались, работали — деловая обстановка. Так вот, экзамены и защиту принимали одновременно, в разных аудиториях, несколько дней: экзамен — профессор, защиту — доцент, который вел лабы. Один товарищ, допущенный к экзамену, никак не мог решить сложную задачу: профессор ему специально добавил ее, чтобы тот доказал, что достоин пятерки. Товарищ отпросился в туалет, а сам зашел к доценту на защиту. Пообщался с ним, и они разобрали ту задачу за 5 минут. Профессор был в шоке. Говорит, что эту задачу умел решать только он и его ученик — тот самый доцент. Поставил пятерку и еще долго пыхтел на экзамене — удивлялся. Интересно, когда он правду узнал?
- У сына на последнем занятии перед сессией преподаватель сказал: «Кто сдаст мне работу перед экзаменом, тому поставлю автоматом». Сын за час до экзамена пришел на кафедру и говорит: «Можно сдать работу? Хочу автоматом». Преподаватель ему: «Так раньше экзамена нужно было прийти». А сын с уверенностью: «Так экзамен только через час. Условия выполнил». В кабинете преподы как начали смеяться. Мол, такой наглости никто не ожидал. А сын свой зачет получил.
- Учился в строительном колледже. Дипломную работу разделили по парам — на двоих человек. Когда оглашали список, кто с кем будет работать, назвали мою фамилию и фамилию неизвестного человека, которого никто никогда не видел. Староста, мой хороший знакомый, взял в напарники умника и тихо посмеивался надо мной. В итоге этот неизвестный оказался сыном преподавателя. Диплом уже был написан, мне оставалось только выучить его.
- История не про меня, а про мужа. Учился он в университете на географическом факультете. Учился средне, потому как был участником команды КВН: игры, юморины и прочее. Иногда приходилось сдавать экзамены индивидуально или с другими группами — по разрешению ректора. Рассказывал: «Прихожу на экзамен, тяну билет, читаю и понимаю, что вообще не в курсе, о чем речь. От слова совсем. Пришлось напрячься и что-то наскрести из глубин памяти. Педагог с огорчением констатирует: „Слабенько, только на троечку“. Тихо радуюсь, протягиваю зачетку. Педагог впадает в ступор, глядя в зачетку, и уточняет: „А вы на каком курсе?“ — „На втором“. — „М-да... А билет был за третий!“»
- Был у меня один преподаватель, известный тем, что с ним просто невероятно сложно. Один из тех гениев, которым вообще нельзя преподавать, потому что они не врубаются, как это — не понимать материал с первого раза. Я боялась, что завалю его курс, да и не я одна — многие переживали. Но он с нами договорился: на каждом экзамене можно было написать шутку на последней странице, и если он заржет в голос, то добавит баллы, которых не хватает до проходного. Я весь семестр пыталась его рассмешить — без шансов. И вот на финальном экзамене решила рискнуть и написала: «Если бы мне остался всего один день, я бы провела его на вашей паре — ведь они тянутся бесконечно долго». Сдала работу, вышла из аудитории — и услышала, как он ржет мне вслед.
- Сдавал психологию. Взял билет, сел на свое место, глянул — и пошел сдавать. Преподаватель слегка офигела. Я сел, озвучил вопрос и спрашиваю: «Прежде чем ответить на билет, я хотел бы услышать ваше мнение по этому вопросу». Она от неожиданности начала отвечать, а я сижу, соглашаюсь с ней. До нее начинает доходить, она заржала, поставила 5 и отослала.
- Нам разрешили на экзамен сделать себе шпаргалку, но только на один лист и писать только на одной стороне. Я разрезал бумагу вдоль пополам, а затем склеил их обратно скотчем, образовав ленту Мёбиуса.
Дилетант. Можно было еще ручками разного цвета писать в четырех разных направлениях.
- Мне в институте не давался сопромат. Как-то сразу не задалось. В итоге я даже перестал ходить на лекции: все равно ничего не понимаю. Однако экзамена было не избежать, и я осознал в последний момент, что за ночь сопромат не выучу. В итоге придумал следующий план. Есть в курсе сопромата одна формула, вывод которой занимает две страницы. Я решил вызубрить этот вывод, а на экзамене как-нибудь подвести разговор к этой формуле и на глазах изумленного преподавателя вывести ее. Прихожу на экзамен. За столом с билетами сидит незнакомая женщина. Я на кафедре ее никогда не видел. Только я собрался выбрать билет, она мне говорит: «Вот возьмите, хороший билет», — и сует мне билет в руки. Я в замешательстве его взял и обалдел. Первым вопросом стоял вывод той самой формулы. Короче, первый вопрос — пять, второй вопрос — три. В итоге — три балла. Верх моих мечтаний. Эту женщину я ни до, ни после в институте не встречал. Что это было?
- Как-то в студенческие годы поддалась я на провокации друзей и уехала перед одним очень сложным экзаменом в Питер на несколько дней. Погулять. Загуляли как следует. Вернулись накануне экзамена. Прямо утром. Через 2 часа — экзамен. Думаю: надо хоть вопросы себе распечатать, а то как-то совсем несолидно. Распечатала и начала обводить вопросы, которые не знаю. В итоге 35 не знаю, на 15 могу ответить. Захожу, мысленно прощаясь со стипендией. И преподаватель такой — хвать за мой листок с вопросами: «Да у вас, душенька, 15 вопросов-то не выучено — вот они не обведены, как остальные!» И давай меня гонять по тем 15, которые я знаю. После 20 минут беседы с озадаченной миной поставили мне 5 и отпустили.
- Сдавали мы в конце второго курса экзамен по английскому языку. Так вот, в группе учился один паренек — технарь до мозга костей. С гуманитарными науками не дружил совершенно, а английский язык был для него за гранью. Преподаватель — молодая женщина, лет 30. Все уже давно сдали экзамен, а он все сидел и смотрел в пустой листок с итоговым сочинением. Мы решили дождаться и узнать, как он будет сдавать экзамен: приоткрыли дверь и наблюдали. Наш одногруппник подошел к преподавателю, положил перед ней пустой листок и сказал следующую эпическую речь: «В иностранных языках я не очень. Мне никогда не выучить и пары слов. Я не сдам вам экзамен никогда в жизни! Меня отчислят, я не получу высшего образования и буду работать дворником. Устроюсь в ваше ЖКО, и вы будете видеть меня каждый день подметающим улицы. Вам будет неловко и стыдно из-за того, что вы сломали чью-то жизнь. Избавьте себя от страданий!» Он протянул преподавательнице зачетку, и та без колебаний поставила трояк. Наш друг вылетел из кабинета с такой счастливой улыбкой, будто выиграл в лотерею миллион долларов.
Есть, конечно, люди совсем неспособные к языкам, но часто это просто они сами себе внушили. Моя мама преподавала английский язык. Подрабатывала репетиторством, с внучками тоже занималась. Старшая была очень способна к языкам (сейчас она владеет, кроме русского и немецкого, английским, польскими, украинским; читает на испанском), а младшая из всех занятий вынесла только пару слов. Моя мама со вздохом сожаления сказала, что дочь к языкам не способна. А теперь дочь прекрасно говорит по-немецки, а по-английски читает и смотрит фильмы. Просто поверила в себя.
- В вузе я понял, что, просто наблюдая за человеком, можно облегчить себе жизнь на экзамене. Одним из лекторов у нас был парень лет 30, назовем его Петром Ивановичем. Так вот, в течение семестра я сделал для себя вывод, что этот человек любит порядок и пунктуальность: даже мелки раскладывает на столе в каком-то порядке. И вот экзамен. Иваныч идет со стопкой билетов. Я оцениваю стопку: похоже, билеты свежие: перед экзаменом напечатал и нарезал. Далее я ставлю все на то, что билеты в стопке упорядочены: сверху последний, снизу первый. Если это не так, ну что же, придется взять случайный билет. Вся аудитория сидит, лектор раскладывает билеты, а я смотрю и пытаюсь высмотреть, куда он положит 4-й билет, который я хорошо знал. Потом подхожу, беру билет — да... Надо же, четвертый билет. Поехали сдавать.
- На юрфаке старшекурсники пугали нас: мол, пятерки никому не видать — завалит вас препод вопросом про двух дачников. И вот экзамен, отвечаю идеально, и в конце профессор ухмыляется и дает дополнительную задачу. Вкратце: соседская груша через забор роняет плоды и мнет тюльпаны. Должен ли ответчик пересаживать из-за этого грушу? Отвечаю, выхожу из аудитории и гордо заявляю: «Сдала, отлично!» Они вылупились: мол, как? А я им со смехом: «Ой, лопухи вы, если не поняли, что задача с подвохом: тюльпаны цветут весной, а груши падают осенью». Как сказал препод: «Законы законами, но голову-то тоже включать надо».
- Бауманка, товарищ позвал меня пойти с ним сдавать то ли сопромат, то ли детали машин — что-то очень непростое. А я только сдал досрочно какой-то экзамен, неделю готовился, и на календаре было 28 декабря. До НГ я точно собирался расслабиться. Открыл вечером тетрадь, прочел первую тему, понял, что башка не варит, посмотрел два листа в середине тетради, закрыл и лег спать. В универ я все-таки поехал, чтобы товарища поддержать. Идти не хотел, но он меня уговорил: хоть посмотреть на экзамен изнутри, а оценка неважна — досрочные сдачи потом со своей группой можно пересдать безо всяких санкций. Тяну билет — а там два вопроса: один по первой теме, а второй — как раз из середины тетради. На том экзамене было три пятерки: у меня, у моего товарища и еще одного заучки. А половина группы вообще не сдала.
- Рассказывал товарищ, который учился на геолога. День экзамена. Студенты ждут преподавателя у кабинета. Подходит преподаватель и говорит:
— Ребята, я на кафедре забыл визирную ось. Тому, кто принесет, плюс балл на экзамене.
Один парень сразу же убегает в сторону кафедры.
— Ну вот и первый неуд, — заключает преподаватель.
P. S. Визирная ось физически не существует.
В астрономическом кружке была подобная "подстава". Нужно было писать, чем ты займешься, если неба "не будет". Вот новичкам и предлагали записывать "смазывать оптическую ось у телескопов".
- На госах отвечала без запинки. Но завкафедрой решил меня завалить и заявляет с ехидцей: «Ваши данные устарели. На днях вышла новая статья по этой теме. Что скажете?» Я замерла, как кролик, а потом брякнула такое, что у него аж очки с носа съехали. Говорю, мол, автор статьи — гений, который очень не вовремя ее опубликовал и лишил меня спокойного сна перед экзаменом. Еще добавила, что его новаторский подход вызывает желание продолжать изучение темы в аспирантуре. Повисла пауза, а потом комиссия дружно расхохоталась. Выяснилось, что это публикация самого завкафедрой, и он просто хотел потешить самолюбие. Моя реакция его абсолютно устроила. Он довольно хмыкнул, поставил пять, но велел к вечеру все-таки прочитать статью. Мол, не зря же он три месяца над ней корпел.
А вот еще несколько подборок историй из студенческой жизни, которые так смешно припоминать, когда диплом уже давно в кармане: