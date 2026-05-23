13 живых историй из поездов, где приключения витают между вагонами
Истории
23.05.2026
Запах курочки, стук колес, задушевные разговоры — все это маленькие радости поездок на поездах. По обыкновению такие уютные железнодорожные путешествия наполнены светом, добром и улыбками. Иногда в пути происходят такие жизненные сцены, что потом запоминаешь их на всю жизнь.
- Достались билеты в плацкарт, но добрая проводница за копеечку пустила нас в пустое купе! Утром муж пошел за чаем и удивился: проводница сладко спала. Подумали, что рано вскочили, но не тут-то было. Только на выходе мы поняли и обалдели. Оказалось, что мы не просто вдвоем ехали в купе, мы были единственными пассажирами в этом вагоне! Что-то мне подсказывает, что в таком люкс вагоне мало кому удается прокатиться.
ADME
- Зашла в купе, соседями оказались трое суровых мужчин. Полезла на полку и предупредила: «Только не храпите, сплю чутко, а завтра день тяжелый». Поняли. Я проснулась, а они уже чай пьют. Сказала: «Спасибо, что не храпели, я выспалась». А один мужичок мне хмуро так: «Зато вы, девушка, за нас четверых старались, на весь вагон слышно было». Я извинилась, сказала, что обычно не храплю. Они мне больше ни слова не сказали в течение часа, пока поезд на станцию не приехал. Хмуро взяли свои вещи и вышли. Хорошо, что я их больше никогда не видела, но они меня точно не забудут.
- Ехала в поезде. На боковушках ехала женщина с сыном и котом. Как только я зашла в купе, кот будто с ума сошел! Не отставал от меня всю поездку. Лежал у меня на коленях. Хозяйка кота сильно удивлялась такой любви. Но, думаю, дело было не во мне, а в моей кошке Симе. Все время, пока я собиралась, она лежала на моей толстовке. Так вот, Зефир (так звали кота) и учуял ее запах.
ОльГа / Dzen
«Отпуск, еду домой к родителям. Мне повезло — все купе в моем распоряжении. Как раз книгу дочитаю»
- Ехала как-то в поезде. На мою соседку напала икота. Весь вагон подключился к тому, чтобы спасти бедную женщину от этой напасти. Она уже и воды попила, и загадочные упражнения сделала, но ничего не помогало. И тогда она обвела всех взглядом и как заверещала: «Оставьте меня в покое!» И икота сразу же прошла. Все это выглядело очень забавно. Посмеялись потом с этой девушкой, у нас даже возникла дружеская симпатия.
- Как-то ехала в одном купе с японцем. Болтали с ним всю дорогу на ломаном английском. Перед выходом попросил меня нарисовать схему, как ему куда-то пройти в городе прибытия. Дал листочек и ручку. Нарисовала, после тепло попрощались и разошлись. Он еще на прощание посмотрел с грустью так. Дома оказалось, что я случайно его ручку на автомате к себе в сумочку положила. Хорошая такая ручка оказалась, кстати.
- После тяжелой сессии в мединституте завалилась на верхнюю полку в поезде и вырубилась. Поезд где-то в 18:00 или в 19:00 часов отправлялся. Утром около 8:00 услышала возню бабушки и дедушки, которые ехали внизу. Я открыла глаза, и тут бабушка на меня пальцем тыкнула и с облегчением произнесла: «О, ты в порядке! Мы с дедом так беспокоились о тебе, что даже в туалет за это время ни разу не сходили».
rada_mussa
«Плацкартные хоромы»
- Как-то ехали с дочкой в плацкарте. Читаю ей «Обитатели холмов», сама обожаю эту книгу! Читаю по ролям, с интонациями. И вот уже чувствую, что голос устал, предлагаю дочке прерваться. И вдруг из-за стенки раздается голос: «Ой, а мы бы еще послушали!»
Еще одна история была. С нами в поезде ехали дети из лагеря. Один пацаненок прошел мимо и вдруг резко остановился и вернулся ко мне. Постоял около меня пару минут и спросил с недоверием: «Это вязание?» Сказала, что да. А он расширил глаза и с неподдельным восхищением выдал: «Вы что, умеете вязать?» Потом водил ко мне друзей со всего поезда. Показывал человека, который умеет вязать. Так я и довязала свитер сыну в дороге.
Татьяна Рогачкова / Dzen
- Поехала на поезде с котом. Постельное не брала. Напротив меня расположилась семейная пара. Опекающая женушка заправила мужу постель, выдала сменные вещи, отправила его умываться. Я задремала, а кот пошел на постель к соседу. Тот вернулся в пижамке и неожиданно выдал: «Сынок!» Схватил кота в охапку и начал с ним спать.
«С нашей Люсей можно выкупить только купе полностью. Но мы не жалуемся. На длинных станциях ее выводили. Без причины не гавкаем и вообще, все-все понимаем»
- Ехала с детьми 7 и 8 лет в плацкарте. Напротив сидели мужчина и женщина с сыном. Женщина достала большой арбуз, разрезала его. Ели она и ее сын. Мои дети с интересом лицезрели это действо. На ближайшей станции мужчина вышел. Когда зашел, мы ахнули, ведь он протянул нам дыню. И, довольный, сел на место.
- Как-то ехала поездом к родителям. А поезд часов в 6 утра был. Тут в вагон зашла толпа девчушек из 20-25 человек лет по 10-12 им было. Минут через пять в обратном направлении пробежала девчонка с криком: «Марьванна, на моем месте кто-то спит!»
Начали разбираться, оказалось, Марьванна перепутала день, и вся эта команда по гимнастике должна была уехать вчера. Всех девчонок оперативно вывели под причитания Марьванны.
Как их пропустила проводница — вопрос открытый. Чем закончилась история — не знаю. Надеюсь, им смогли обменять билеты, и они попали на соревнования.
- С мужем поженились 4 августа 1979-го года. Поехали на свадьбу дяди мужа, которая состоялась 7-го августа. Сели в купе, соседи прекрасные. И тут зашла проводница и пригласила нас перейти в другое купе. Мы подумали, что напутали что-то с билетами, и перешли. А она нам, как молодоженам, отдельное купе выделила. Спасибо тебе, неизвестная нам женщина! Мы с мужем до сих пор это помним.
Елена С. / Dzen
«На завтрак у нас была картошка, разогретая в микроволновке, и бутерброды с паштетом и колбасой. Запас продуктов у нас отличный!»
- Ехала одна в первом купе, время к полуночи, решила укладываться спать. Дверь была приоткрыта, боковым зрением заметила, как дверь начала медленно открываться снизу лапой. И тут передо мной появилась мордочка большого белого пуделя. Я сказала: «Заходи, красавчик!» И пудель сразу же зашел. Он сел рядом и начал смотреть на меня. Я растерялась. К счастью, через пару минут ко мне в купе заглянула дама с извинениями. Оказалось, это ее собака. И пес, и хозяйка оказались очаровательными попутчиками! С дамой я немного поболтала, а собака даже дала себя погладить.
Лариса А. / Dzen
- Ехал в плацкарте на верхней полке. Ночь. Проснулся и увидел с соседней полки руку, протянутую в мою сторону. Мне стало не по себе. Поднял голову. Девушка, увидев, что я проснулся, одернула руку и тихонечко произнесла: «Простите, но вы громко храпели». Больше поездами не езжу. Мало ли что.
Поезд — это не просто средство передвижения, но и отдельный, ни на что не похожий мир, где время течет по своим правилам, а случайные попутчики на несколько часов или дней становятся частью нашей жизни. Неожиданная забота незнакомцев, пушистые соседи по вагону и уютные вечера под мерный стук колес сплетаются в уникальные сюжеты, которые навсегда остаются в нашей памяти.
