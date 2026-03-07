16 жизненных историй об оговорках, которые скрасят даже самый серый будний день

Истории
23 минуты назад
16 жизненных историй об оговорках, которые скрасят даже самый серый будний день

Иногда человек хотел сказать одно, а получилось совсем другое — и назад уже не отмотаешь. Оговорки и ослышки случаются у всех, но именно они чаще всего становятся главной шуткой дня. В этой подборке собраны комичные выражения, от которых неловко, но зато очень смешно.

  • Разблокировано странное воспоминание. Однажды важный человек представил мне других важных людей фразой: «А это коллеги!» Я не расслышала и сказала: «Очень приятно, Олеги!» © alinaformalina
  • Приятелю звонят с незнакомого номера. Отвечает, слышит серьезный бас:
    — Алло, это супáка!
    Друг не понимает, о чем речь. Голос в телефоне продолжает:
    — Это менеджер супака вас беспокоит! Вы у нас заказывали стаканчики?
    Оказалось, за час до звонка друг покупал на каком-то сайте одноразовые столовые приборы, и ему перезвонил менеджер для уточнения заказа. Магазин назывался «Упак», и работник звонил ему «с «Упака». © krevlornswath / ADME
  • У меня была ситуация. В 17 лет работала во всеми известном фастфуде, на кассе стояла.
    Однажды приходит молодой человек:
    — Мне биггер и острые стринги.
    Я потупила взгляд.
    — Что второе, не расслышала, простите?
    — Стринги острые.
    — Стрипсы?
    — Ну эти наггетсы которые. © sleepmychild6 / Pikabu
  • Дочери 6 месяцев, сыну 3 года. Играю с малышкой и говорю: «Настя, да ты — красотка!» Сын, не расслышав, говорит: «Настя — ты кроссовка!» Потом он подумал немного, затем добавил: «Нет, Настя, ты — ботинка!» © Мамдаринка / VK
  • Муж всегда запоминает слова, которые получаются, если случайно оговорился... новое слово в его «словарике» — крабочки (крабовые палочки). © Палата № 6 / VK
  • Как-то познакомилась в клубе с парнем. Было очень шумно и я не расслышала его имени. Переспрашивать было неудобно, но мы обменялись телефонными номерами. В итоге общаемся уже четыре месяца, а он до сих пор записан в телефонной книге, как «Клуб не помню как зовут». © Подслушано / Ideer
  • Шеф, уезжая, сказал что-то. Я не разобрала, моя коллега тоже. Послышалось, как «тырысмымсмыс». Оказалось, как потом выяснилось, это означает — «Я к нотариусу, вернусь». Теперь, на вопрос «Где шеф?», мы друг другу говорим: «Тырысмысмыс!» © DeDee / ADME
  • Стою в супермаркете. За кассой — уставшая женщина. Вдруг она перестает пробивать покупки, смотрит прямо на меня и басовито спрашивает: «Пакет, зайка?» Я просто таю, отвечаю, мол, да, вы — прелесть! Женщина зависает, брови ползут наверх. А потом вдруг как рявкнет на весь зал: «Майка! Пакет-майка нужен, я спрашиваю?!» Парень в очереди за мной начал истерически кашлять, пытаясь скрыть смех.
  • С племянницей делали морфологический разбор уже не помню какого прилагательного. Определяем падеж. Я спрашиваю ее, что если задавать вопрос «О ком?» или «О чем?», то это какой предлож? «Падежный!» — не моргнув глазом выдает племяша. © Елена Дремова / ADME
  • Я как-то мужу хотела сказать: «Серьезно, Алеш». Но почему-то получилось «Сереж». Просто очень быстро тараторила и мозг решил сократить фразу. Ни родственников, ни коллег, ни друзей Сережей у меня нет. Муж, кажется, до сих пор не верит, что это была просто оговорка. © Unknown author / Pikabu
  • У меня тут случилась смешная оговорка, которая, к тому же, довольно философски звучит. Мама спрашивает: «Что делаешь?» А я ей отвечаю, что «рою муки». Догадываетесь, что я хотел сказать? © michel_astronaute (прим. ADME — «мою руки»)
Оля Мур
1 день назад

У маминой подруги дочь была Таня, фамилия Харина. Я как-то оговорилась... было неудобно...и смешно.

Ответить
  • Мой друг пригласил меня работать в его кафе вокалисткой. Говорю, что мне еще нужно хотя бы пианино или гитару. На следующий день прихожу, и вижу — стоит огромный белый рояль! А слово «гитара» он явно не расслышал, ведь вместо нее он притащил... контрабас! «Ну он ведь тоже в форме груши и со струнами — значит, почти одно и тоже». Ну да, почти! © Палата № 6 / VK
  • Забрал дочку со школы и понимаю, что мне нужно еще в другие места заехать. Потом через час сына забрать. Говорю себе вслух:
    — Надо успеть, а то Вовка (имя изменено) переживать будет.
    — Вова взял собачий сыр.
    — Ага... Чего? Какой собачий сыр?
    — А ха-ха, папа, Вова взял с собой часы! Ну, эти, смарт которые!
    Мда, с четырьмя детьми и не такое послышится. © Unknown author / Pikabu
  • Зашел в зоомагазин, чтобы купить корм для кота. Продавец, верзила-парень, спрашивает:
    — Вам помочь?
    — Мне нужен «Киткат», — говорю я.
    — Шоколадный батончик? — спросил верзила и загоготал. Пока он трясся, я понял, что оговорился. Но решил не мешать продавцу. Смотрел на него и думал: «Какое тонкое чувство юмора, какое изысканное понимание того, над чем смеяться, а над чем — нет».
    И пока я изумлялся, мальчик лет семи, изучавший рядом с нами хомячков в клетке, укоризненным тоном обратился к продавцу:
    — Дядя, он имел в виду «Китикет».
    Вот уж и в самом деле — ум от возраста не зависит. © Nadanian / Pikabu
  • У меня такое тоже было. Лето, жара — мозги плавятся. Покупаю в палатке котлету куриную. Пока очередь дошла, мозги совсем переклинило, и я выдаю продавцу: «Мне курету котлиную». Продавец, не моргнув глазом, подала то, что изначально надо было. © Pikabu
  • Утомилась. Только зашла, сбросила пальто, как вдруг звонок на телефон. Доставка. Молодой человек просит открыть дверь, никак не достучится. Открываю — он говорит: «Спасибо, котик». Я стою в недоумении. Мне послышалось? Настолько неожиданно, что даже приятно. Думаю: «А это сценарный материал!» Он снова улыбается и снова ласково говорит: «Котик, котик». Ты ж мой золотой! Смотрю — не уходит. Думаю, мол, ну что ещё там? Вдруг он поднимает глаза и говорит уже дерзко: «Кодик, пожалуйста, скажите мне!» © alisa_gabliya

Не сомневаемся, что у вас также есть похожие истории про забавные оговорки и ослышки. Приглашаем поделиться ими у нас в комментариях! А мы предлагаем новые подборки случайных выражений и фраз:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее