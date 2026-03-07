16 жизненных историй об оговорках, которые скрасят даже самый серый будний день

Иногда человек хотел сказать одно, а получилось совсем другое — и назад уже не отмотаешь. Оговорки и ослышки случаются у всех, но именно они чаще всего становятся главной шуткой дня. В этой подборке собраны комичные выражения, от которых неловко, но зато очень смешно.