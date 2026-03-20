16 мужчин, которые умеют добавить в день щепотку перца. А все благодаря своей логике — 20.03.2026

Стиральную машинку мы купили очень давно, уже почти 20 лет назад, но работает старушка еще как! Я к тому, что дети почему-то до сих пор не могут ее открыть. Мальчикам 12 с половиной и 17. Но после того как машинка отстирает, дети регулярно говорят одно и то же: «Ма-а-ам, стиралка не открывается, сломалась, наверное». Я уже даже ничего не говорю. Просто иду и открываю. Нет, там не надо никаких усилий прилагать, просто тянешь на себя ручку и открываешь. Как-то с мужем вечерком чаевничали, и был очередной этот «ма-а-ам». На что мой муж очень спокойно ответил:

— Ну так в том и дело, что они дети. Поэтому и открыть не могут.

— Ты о чем? — уточняю я.

— Наверняка на ней стоит какая-то защита от детей. Ну чтобы они не могли открыть. Раз не могут — значит, они еще дети!

Поясняю: моя стиралка, заканчивая стирку, пищит, ну как и все. Потом через минутку она чуть постукивает — тук-тук. Это означает, что дверка открывается. Но нет, никто до стука ее открывать не пытается.