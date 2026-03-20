Подождите, ну это же и так понятно, что дрель с лазерным прицелом - это реально удобно)
16 мужчин, которые умеют добавить в день щепотку перца. А все благодаря своей логике — 20.03.2026
Кажется, мужская логика — это особый мир, где правила формируются спонтанно, а итог невозможно предугадать заранее. При этом за многими поступками, которые кажутся странными, стоит искреннее стремление подарить нам радость. В этой подборке — 16 реальных историй, где мужская логика появляется лишь мельком, зато как ярко и колоритно.
Муж неделю ходил в носках с дырками. С огромными дырами, что аж пальцы выглядывали. Как будто в окошко смотрят. Я ему говорю: «Может, выкинем уже, а?» Он: «Да нормальные носки, еще походят». Окей. Через пару дней заходим в магазин, и он внезапно останавливается у полки и говорит: «О, купим дрель с лазерным прицелом?» Я смотрю на него, на дрель, снова на него. Спрашиваю: «Тебе зачем?» А он на полном серьезе: «Ну... Удобно!» Я вообще не понимаю, что за мужская логика? Носки он менять не хочет, потому что «не вижу смысла тратить деньги», но купить инструмент, который он даже ни разу в жизни не держал в руках, — это надо.
Как-то муж с друзьями собрались у нас. Сидели в беседке, болтали, ели. Он хвастался им, что балованный очень в еде: и кабачки не ест, и борщ ему на говяжьем отваре подавай, и лук ни в коем случае ему не добавлять. Все бы ничего, но они не в курсе, что я каждый раз я готовлю ему то, что захочу. И ест он себе, кстати, спокойно — не жалуется никогда. А то, что кабачки он не любит, вообще впервые слышу. Оладьи с кабачками наминает за обе щеки всегда! Лишь бы перед друзьями как-то выделиться.
Муж весь вечер такой внимательный — помогает посуду мыть, детей укладывать. Я-то думаю, мол, что случилось‑то? А перед сном он неожиданно так подмигивает: «Знаешь, я тут подумал... Может, завтра ты с девочками в кино сходишь? А я с пацанами в футбол поиграю?» И тут до меня дошло: вот она, мужская смекалка — забота как тактика!
Парень называет своего друга Печенька. Я спросила, откуда такое странное прозвище. Ответ меня уложил: «А у него фамилия Овчинников». Наглядный пример мужской логики: Овчинников — овсянка — овсяное печенье — Печенька. Покруче, чем лошадиная фамилия.
Стиральную машинку мы купили очень давно, уже почти 20 лет назад, но работает старушка еще как! Я к тому, что дети почему-то до сих пор не могут ее открыть. Мальчикам 12 с половиной и 17. Но после того как машинка отстирает, дети регулярно говорят одно и то же: «Ма-а-ам, стиралка не открывается, сломалась, наверное». Я уже даже ничего не говорю. Просто иду и открываю. Нет, там не надо никаких усилий прилагать, просто тянешь на себя ручку и открываешь. Как-то с мужем вечерком чаевничали, и был очередной этот «ма-а-ам». На что мой муж очень спокойно ответил:
— Ну так в том и дело, что они дети. Поэтому и открыть не могут.
— Ты о чем? — уточняю я.
— Наверняка на ней стоит какая-то защита от детей. Ну чтобы они не могли открыть. Раз не могут — значит, они еще дети!
Поясняю: моя стиралка, заканчивая стирку, пищит, ну как и все. Потом через минутку она чуть постукивает — тук-тук. Это означает, что дверка открывается. Но нет, никто до стука ее открывать не пытается.
Мой парень не знает имен моих родителей, точнее постоянно забывает, но знает мое отчество. Сидим с ним как-то в кафе, диалог:
— Милый, как зовут моих родителей?
Молчание.
— Хорошо, какое у меня отчество?
— Анатольевна.
— Ну, и как зовут моего отца?
— Алексей?
— Да какой еще Алексей, это твоего отца зовут Алексей. Моего как зовут?
3 минуты молчания, и он неуверенно:
— Антон?
Друг детства приехал из командировки, открыл холодильник, а там вонь страшная: мясо размороженное забыл на пару недель. Говорю:
— Положи в дверцу холодильника активированный уголь, он запахи хорошо впитывает. Звонит через пару дней:
— Ничего не помогает, вонь так и осталась.
Приехала ему помочь холодильник тщательно отмыть. Смотрю, а в дверце лежит пачка угля. Запечатанная упаковка. А все говорят, мол, женская логика.
Всегда думала, что истории про мужей, которые что-то найти не могут, а женщины моментально находят — выдумки, но... Понадобился мужу мерный стакан. Бегает по кухне, ищет. Я с дивана подаю голос: «В угловом шкафу он, там, где посуда вся. Кажется, на средней полке». Он открывает шкаф, роется и рассерженный уходит ко мне с пустыми руками. Вздыхаю, подхожу к этому же шкафу и прямо на том уровне, где должны быть глаза мужа, нахожу этот мерный стаканчик. Прямо на краю полки — сейчас свалится, гляди. Отдаю мужу, ухожу под его крик: «Да как так?!»
У меня сын старший на такие ситуации тоже каждый раз восклицает "Ну как вы это делаете!?!? "
Приготовила 2 вида паштета. Муж попробовал и вынес вердикт: «Вот эта курица очень вкусная, а вот у этой курицы странный вкус». «Странной курицей» была говяжья печень, а «очень вкусной курицей» была копченая рыба.
Сегодня мой мужчина посмотрел на меня внимательно и спросил: «А что это у тебя на щеке?» Это была родинка, которая у меня появилась еще в школе. Мы вместе уже 11 лет. Видимо, наконец-то начал меня разглядывать.
О, свекровь рассказывала. Она первый раз в жизни покрасила волосы в какой-то яркий цвет. Приходит домой, вертится перед свекром, тот — ноль реакции. Она уже выдерживает, мол, ничего не замечаешь? Тот внимательно осмотрел ее, затем обвел взглядом всю комнату и выдал: «Шторы постирала, что ли?»
Мой муж может с серьезным видом смотреть в небо, а потом на вопрос: «Что случилось?» ответить: «Как думаешь, если бы наши питомцы напали на меня все сразу, я бы смог от них отбиться?»
Сегодня утром у мужа порвался ремешок от его любимых часов. Он все утро негодовал и переживал, что теперь придется покупать новый ремешок, а новый — это уже не то, ему старый хочется. А старый ремешок был в таком состоянии, будто его через блендер пропустили. Но муж упорно в них ходил и не обращал на это внимания. Стало мне интересно, почему же он так эти часы любит, ответ уложил: «Я их у бродяги купил за сотку, они мне дороги как память!» Лучше бы не спрашивала...
Вчера жаловалась мужу: мол, у нас с тобой вообще не было конфетно-букетного периода. Ему не пришлось ни ухаживать, ни утруждаться, чтобы начать со мной встречаться. Ну вот, говорю, ты прям без усилий меня заполучил! Муж долго не раздумывал и сразу выдал:
— Ну да, конечно! Напомню, что на стадии переписки ты минимум 10 раз предположила, что я злодей. А на втором свидании притащила список из 15 вопросов, на которые я честно отвечал, как на собеседовании!
Как-то парень всю весну ко мне в гости на чай ходил, а летом я решила к нему напроситься. Неделю после моего предложения не звонит, не пишет. А потом приходит сообщение: «Я решил, что мы не можем встречаться, потому что ты хочешь за меня замуж, а я не готов». Я после этой эсэмэски чуть со стула не упала. Оказалось, что все просто. Он живет вдвоем с мамой, я об этом знала. И он решил, что если я хочу к нему в гости, то это значит только одно. Я просто горю желанием познакомиться с его мамой! А раз так, значит, я хочу за него замуж.
А вот мой мужчина, когда я попросила его из гардероба забрать мою куртку (пока я в дамской комнате была), упорно не хотел ее принимать от гардеробщика. Он доказывал, что она «детская» и вообще «не моя».
Мужчины не ищут легких путей — они ищут те, что интереснее. А какая история из вашей жизни достойна продолжения этой подборки? Пишите в комментариях, обсудим мужские суперспособности вместе.
