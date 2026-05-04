15 душевных историй о том, как доброта и искренняя благодарность согревают сердце
Помните то чувство облегчения, когда в сложной ситуации кто-то совершенно бескорыстно протягивал вам руку помощи? Мы подготовили для вас душевные и трогательные рассказы, в которых проявляются лучшие человеческие качества. Это те самые маленькие радости, напоминающие, что в мире гораздо больше света, чем кажется на первый взгляд.
- Все-таки мир полон добрых людей. Ехала в автобусе, и у меня кончилась зарядка на телефоне, а я ждала очень важный звонок. Начала спрашивать у людей, есть ли такой же аккумулятор, как у меня, или можно ли вставить симку в чей-то телефон. И тут ко мне подошла кондуктор и принесла зарядное устройство. В итоге зарядила телефон, звонок состоялся, и я смогла решить все свои дела. Огромное спасибо таким людям.
- Сегодня случилось кое-что удивительное. Я бежала на работу, очень спешила, а меня через дорогу перевела бабуля! Не я ее, а она меня! Стою на зебре, машины быстро едут, а мне бежать нужно. Шустренькая бабулечка подходит ко мне, берет за руку и говорит: «Сейчас перейдем, внученька. Они всегда пропускают меня, только нужно руку поднять, подождать, пока остановятся, и можно идти!» Она так и сделала, перед ней все машины остановились, и бабуля меня перевела! Со стороны это, наверное, выглядело весьма забавно. Я ей очень благодарна, а то сама бы долго переходила бы дорогу, точно опоздала бы!
- Человек, которому я благодарна больше всего в этой жизни, — это тату-мастер. Много лет назад на свое 18-летие я решила сделать себе подарок и набить тату. Так как я недавно стала совершеннолетней, то разрешения родителей не требовалось и я была полностью свободной. Тогда я заявилась к мастеру с большим желанием набить огромную звезду на спине. Она не имела никакого смысла, но мне казалось, что с ней я буду просто невероятной. К моему счастью, тату-мастер начала меня отговаривать, сказала, что ей краски не хватит для такой масштабной работы, и в конце концов я ушла с татуировкой цветочков. Не знаю, как бы я к этому относилась сейчас, спасибо мастеру, что уберегла меня от глупого решения.
Кругом почти все татуированные- ноги, руки, шея. Иногда удивляюсь, когда вижу у молоденьких девчонок кресты и звезды, знаки уголовной романтики.
- Несколько дней подряд рабочие красили балконы в квартире. Я угощала их то кофе с бутербродами, то кофе со сладостями — просто по доброте, без всяких мыслей. Они закончили работу и ушли. А на следующий день я выхожу на балкон и вижу коробку конфет. Сначала растерялась. Это намек? Может, кому-то понравилась? А потом поняла — люди просто поблагодарили. Просто. Тихо. По-доброму. И знаете, это было очень приятно.
Интересно как. У нас красили балконы, так они окна заделали плёнкой. Перед этим было объявление,что надо всё убрать с балконов и в такие то дни не будет возможности выйти на балкон. Я бы тоже их булочками угостила,но как.
- Взял больничный на работе и сижу дома. А так как живу один, тяжело стало делать банальные бытовые дела. Мои друзья меня очень приятно удивили. Они сами ходят за продуктами, приходят ко мне и готовят ужин, а еще они помогают с уборкой. После этого понял, что ни на что не променяю своих друзей. Они — лучшее в моей жизни. Спасибо им огромное!
- Мне всегда нравились первые звонки, все из-за моей классной руководительницы. Она выводила нас на линейку, мы стояли там пять минут, слушали речь директора, а потом тихонько уходили в наш класс. Там занимались тем, чем хотели, общались, дурачились, но чаще всего садились за парты и просили учительницу рассказать нам историю. Она никогда не отказывала, ставила стул посередине класса и начинала забавный рассказ. То о своем первом муже, то о своих котах, то о свекрови, то о походах по магазинам, то о поездках по городам. Было всегда интересно и намного лучше, чем стоять на скучной линейке. Благодарна Валентине Степановне за то, что она всегда делала наше первое сентября таким нескучным и смешным.
Может быть я покажусь занудой. Но учительница поступала неправильно. Своими действиями она показывала,что можно наплевать на дисциплину и действующие правила.
- Когда я училась в институте, у нас была вредная препод по философии. Нашу группу почему-то она не любила, а вот соседняя — лапочки-ангелы. Ну, первая сессия, у нее экзамен. Купили по традиции букет цветов. А она в позу: «От вас не приму». Ну ок. У нас ребята вышли в коридор и отдали букет уборщице со словами, что ценим ее труд. Так эта уборщица была нашим главным другом все пять лет. Переживала за нас всегда, за ручками бегала, если кто-то забыл. Оказалась очень приятной женщиной в общении. Переживала как за своих. Мы ее даже потом на выпускной пригласили.
Я ни разу за пять лет учебы не видела уборщиц в универе. Но было чисто. Видимо они приходили вечером, когда уже никого в здании нет, и спокойно убирали, а не мешались толпам студентов и им никто не мешал.
- Помню, как в школе я писала большой рассказ. Все о своей жизни, событиях, персонажи все настоящие, только имена другие. Я писала о том, о чем мечтала. Главная героиня нравилась всем мальчикам в классе, с ней все дружили, она хорошо училась, но в жизни это не было правдой. В один день учительница заметила, что я пишу на уроке, отобрала мое творчество и передала классной руководительнице. Но она не начала меня ругать или осуждать, она помогла мне. Посадила меня с одноклассником, который мне нравился в моем рассказе, затем дала общий проект, где назначила меня главной, а в мою команду записала тех людей, с которыми я хотела дружить. К 10 классу у меня появилось много друзей среди одноклассников. До сих пор благодарна ей за то, что она для меня сделала.
Этот рассказ уже был. В нем несостыковка. Или она описывает реальные события,или фантазии. Одновременно невозможно
- У меня было довольно сложное детство и денег в семье было немного. Однажды наш класс собирался ехать на Байкал. Нужно было что-то вроде 500 рублей, немного, но на то время это была неподъемная сумма для моих родителей. Я сильно грустила, ведь понимала, что только я не еду никуда из всего нашего класса. Но как же сильно я удивилась, когда моя классная руководительница сказала, чтобы я готовилась к поездке. Оказалось, что они с учителями скинулись мне на поездку, потому что знали всю ситуацию в семье и не хотели, чтобы я чувствовала себя какой-то не такой, как все. До сих пор всем сердцем благодарна школе и учителям.
- В универе у нас был чудесный преподаватель английского. На первой же паре он устроил нам необычную проверку: попросил тех, у кого на одежде есть надписи на иностранном, перевести их. Я тогда не смог вымолвить ни слова и твердо решил, что пора браться за дело. Спустя время меня пригласили на работу, о которой я и мечтать не мог, и знание языка там стало решающим фактором. И я бесконечно благодарен тому учителю не просто за знания, а за то, как он умел зажечь в студентах интерес и веру в свои силы. Здорово, когда человек так сильно любит свое дело и помогает другим открывать новые горизонты.
- Два года назад пошла в приют для животных исполнять свою давнюю мечту. Там было столько милых собак, которые так и просились ко мне. Но была одна собачка, которая сидела в углу и не реагировала на меня. У нее были поблемы со зрением, особенная малышка, на которую никто не обращал внимания. Я понимала, что этот щенок заслуживает любви не меньше, чем остальные. Только вот у него шансы попасть в добрые руки не такие большие, как у других. Поэтому я забрала его себе. Сначала было тяжко — он не шел на контакт, боялся меня, почти не ел. Но как же капелька заботы и любви может изменить ситуацию! Буквально спустя месяц эта собака стала самым благодарным существом на планете! Такой добрый, ласковый и игривый комок шерсти, невероятно любимый и особенный!
- Работала раньше офис-менеджером. Поскольку финансово мне никто не помогал, а зарплата была невысокой, я параллельно проходила курсы, общалась с тестировщиками и разработчиками, активно вникала в тонкости их работы. Спустя 3 года у нас в компании уволился проджект-менеджер. Я собрала всю волю в кулак, пошла к начальству и решила попробоваться. Директор, мне показалось, не особо верил, что я смогу, и сказал: «Слушай, тебе придется много общаться с людьми, договариваться, решать вопросы. Думаешь, ты сможешь?» А я так нервничала, что рассказала, как в 4 года своими доводами и умозаключениями разубедила наказывать меня. Директор стал хохотать, но по моему лицу он понял — я не вру. С того дня прошло несколько лет. Сегодня я ухожу работать в другую компанию. А директор на прощание сказал мне: «Марина, ох и на кого ты нас оставляешь?» Я так благодарна, что он тогда дал мне шанс.
- Первое, что я услышала от будущей свекрови: «Знаешь, ты мне не очень нравишься». Я, честно говоря, опешила. Но, к моему удивлению, всё дальнейшее общение было максимально вежливым и деликатным. Через время ситуация повторилась, и я решилась спросить напрямую: как же так? Ответ меня покорил. Она улыбнулась и сказала: «Ну, как человек ты просто не в моем вкусе, насильно мил не будешь. Но я вижу, что сын тебя любит, ты верная подруга и отличная хозяйка. Как свекровь я тобой очень довольна». Я до сих пор благодарна ей за такую честность: это куда ценнее притворных улыбок. Мало кто умеет так четко расставлять приоритеты и уважать чужой выбор.
"Не в моем вкусе" странное определение, не за свекровь она замуж выходила.
- Заказала пиццу, жду уже второй час, есть хочется, а курьера все нет. Уже готова отменять заказ, но на пороге возник курьер с коробкой, будто по ней трактор проехался. Я без слов потянулась за телефоном, чтобы звонить в поддержку. Но в секунду передумала, так как из-за его спины увидела маленького щенка. Этот бедняга заигрался на улице с котенком и забрался слишком высоко на детской площадке, а слезть боялся. Курьер пройти мимо просто не смог. Злость моя тут же улетучилась, а собачку, кстати, я смогла пристроить к маме на дачу.
Терпеть голод два часа? В холодильнике мышь повесилась? За это время можно было бы полноценный обед приготовить. Вот она,зависимость от доставки во всей своей красе." Лень,отвори дверь. Нет,сгорю но не отворю". Так и здесь - с голоду сдохну,но бутерброд себе не сделаю.
- Снегопад, все заметает. Возвращаюсь домой, ставлю машину у дома, и тут бац — забуксовала прямо в сугробе. Достаю лопату, начинаю откапывать колеса, а неподалеку стоит машина, в ней два парня сидят, разговаривают. Думаю: «Ну хоть бы предложили помочь, сидят там как зрители». Но от ветра я быстро замерзла, решила пойти домой, согреться и потом вернуться. Выпила чаю, вернулась через полчаса с новыми силами — и что вы думаете? Машина уже откопана! Эти самые парни молча сделали дело и уехали. Ребята, спасибо вам огромное, вы лучшие!
Расскажите о самом необычном проявлении благодарности, которое доводилось встречать вам?
Еще больше интересных историй здесь:
Комментарии
Необычного нет,есть только обычное. Соседи по подъезду всегда придержат дверь,молодые помогут донести сумки до двери, живу на четвертом этаже. Сегодня пришла из магазина,взяла немного,магазин рядом. Нести не очень тяжело,но по ступенькам даже без сумок тяжело подниматься. Подошла к подъезду,открыла дверь,смотрю соседка идёт с ребёнком,дождалась её что бы пропустить.Она зашла,взяла мои сумки,и как пропустила наверх,я без сумок её догнать не могла. Сама она,маленькая,худенькая. Поставила мои сумки возле моей двери. Я рассыпалась в благодарностях. Человек не синтемантылтный. Ладно,на пятом этаже живут молодые здоровые парни,они мне часто помогают. Но эта хрупкая женщина!!!.