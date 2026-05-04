15 душевных историй о том, как доброта и искренняя благодарность согревают сердце

Необычного нет,есть только обычное. Соседи по подъезду всегда придержат дверь,молодые помогут донести сумки до двери, живу на четвертом этаже. Сегодня пришла из магазина,взяла немного,магазин рядом. Нести не очень тяжело,но по ступенькам даже без сумок тяжело подниматься. Подошла к подъезду,открыла дверь,смотрю соседка идёт с ребёнком,дождалась её что бы пропустить.Она зашла,взяла мои сумки,и как пропустила наверх,я без сумок её догнать не могла. Сама она,маленькая,худенькая. Поставила мои сумки возле моей двери. Я рассыпалась в благодарностях. Человек не синтемантылтный. Ладно,на пятом этаже живут молодые здоровые парни,они мне часто помогают. Но эта хрупкая женщина!!!.