19 историй со звуком перфоратора, когда вызов мастера на дом стал началом комедийного сериала

Вызов мастера на дом может обернуться большими тратами, новым опытом или живой историей, достойной пересказа в кругу близких — тут как повезет. Да и сами специалисты в чужих домах иногда такого насмотрятся, что хоть мемуары пиши. Мы собрали честные и забавные зарисовки, которые показывают: даже обычный ремонт может стать началом настоящего доброго приключения, если относиться к бытовым поломкам с иронией.