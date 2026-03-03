19 историй со звуком перфоратора, когда вызов мастера на дом стал началом комедийного сериала

Вызов мастера на дом может обернуться большими тратами, новым опытом или живой историей, достойной пересказа в кругу близких — тут как повезет. Да и сами специалисты в чужих домах иногда такого насмотрятся, что хоть мемуары пиши. Мы собрали честные и забавные зарисовки, которые показывают: даже обычный ремонт может стать началом настоящего доброго приключения, если относиться к бытовым поломкам с иронией.

  • Я — молодая женщина, только что ушла от мужа, сняла квартиру и пригласила мастера провести интернет. Пришел парень, ходит, работает, но смотрит на меня как-то с подозрением и усмешкой. Провел интернет, ушел. Я сначала не поняла, в чем соль, а потом
    поднимаю глаза, а на люстре висят красные кружевные трусы, которые моя подружка туда закинула по приколу — «для привлечения денег». © Киви Пирожок / ADME
  • Я на 9 месяце беременности, и тут сломалась стиральная машина. Все журчит, время идет, а барабан не крутится. Не в тазике же стирать пеленки, как моя бабушка — решили вызвать мастера. Он быстро приехал, вытащил из машинки какую-то штуку, похожую на моторчик с платой, и начал рассказывать сказки. Мол, запчасти на вашу трехлетнюю стиралку найти очень сложно, стоить ремонт будет дорого: работа — 5 тысяч, запчасть — примерно столько же, давайте я у вас лучше заберу эту машинку за копейки, а вам проще новую купить, чем эту чинить. Мы с мужем решили взять паузу на размышление, ведь машинка почти новая, жалко за копейки ее отдавать. Заплатили мастеру 500 рублей за вызов и начали искать моторчик с платой в интернете. В итоге нашли точно такую же штуковину на маркетплейсе с доставкой из Китая за 1000 рублей. Через 2 недели ожидания деталь пришла, заменили — и вуаля, все работает! © sladuvanchik / Pikabu

«Сверху — то, как должна выглядеть картинка, снизу — то, что собрал мастер. Сложный паззл 3×3»

  • Возникла проблема с замком на двери. Вызвала мастера. Он там начал что-то спрашивать, я сказала, что не разбираюсь в таких мужских темах, делайте, как считаете правильным. Мастер работает, я сижу в ноутбуке. И тут звонят мне по работе. Я разговариваю, прощаюсь, поднимаю взгляд и вижу ошарашенное лицо мастера. Просто я работаю в снабжении, и мне звонили из автопарка, мол, нужно срочно закупить рессоры на одну машину и колеса на другую, и мы это детально обсуждали. И у этого дядьки на лице прямо шли субтитры: «В мужских темах не разбирается она!» Хотела побыть обычной девочкой, но не получилось. © _elnare_a_
  • Занимаюсь всяческим ремонтом. Звонят: «Алле, у нас фарфоровый друг забился, сможете приехать? Плачу любые деньги!» Ну, поехал. Открывает женщина в халате, молодая, будто заплаканная. Знать не знает, что случилось с белым троном. Смотрю — там воды до краев. Начал чинить и вдруг достал из колена канализационного большую стопку фотографий 10×15 см, подпаленных с одного края. На фотках была эта женщина с каким-то мужиком. Дело сделано, фотки вернул хозяйке, взял «любые деньги» и уехал. Мораль: даже если ваш бывший был не очень, не стоит так поступать с общими фотками. © kindertown / Pikabu

«Занимаюсь ремонтами. Тут пришли на новый объект и увидели вот такие остатки былой роскоши от предыдущих мастеров. Как владелец принимал эти работы?»

  • Жена: «Швейная машинка накрылась. Оверлок тоже». Нашел частного мастера — рейтинг 4,9. Пришел сутулый мужичок. Я в комнате, думаю, мол, мне эти машинки не нужны. Через полчаса выхожу — он разобрал машинку до винтика, жена сидит, офигевает. Он объясняет, куда каплю масла капать, как собирать, просит ткань — дали шифон. Нажал на педаль — жена улыбается: жужжит как новая. И такая:
    — А у меня еще оверлок тупит, поможете?
    — Вносите.
    Четыре часа возился, лекцию прочитал про нитки, иголки и ткани. Взял немного. Поставил ему 5 звезд и хороший отзыв. Человек на своем месте. © Kspksp / Pikabu
  • Моей прабабушке 93 года. Сломался у нее как-то холодильник, она вызвала мастера. Тот все починил и говорит, мол, что еще 20 лет прослужит без ремонта. А она ему говорит: «А потом что я делать буду? Опять ремонтировать?» © palinaaliakhnovich
  • Сегодня один парень делал обслуживание моих кондиционеров. Через 15 минут заявил, что где-то протечка и оба 12-летних блока требуют замены. 15 минут — и я должен потратить 20 тысяч долларов на замену двух исправных блоков? Не думаю. © Reddit

«Соседи просверлили мою стену»

  • Сегодня пришел мастер вешать телевизор на стену. Я ушла в другую комнату — думаю, муж и мастер, два мужика, ну повесят. Слышу — закончили. Захожу, телевизор висит криво. Они оба говорят: «Ровно!» Начали мерить — я права. Криво. © tarolog.tbilisi
  • Смешно, но и мне мастер неровно повесил и ушел. Я хожу, смотрю — ну неровно же. Вызвала второго, он с лазером. Телек уехал буквально на 0,5 см в бок. Мастер даже смеялся, мол, нифига себе. А я вообще не зануда и вижу плохо. Но тут реально было видно, что висит как-то странно. © darya_olegovich
  • Теще стало казаться, что окно дует. Сколько я ни пытался доказать, что это не так — бесполезно. В итоге вызвонила она какую-то службу ремонта окон. Ну, думаю, по-любому разводила приедет. Приехал человек, посмотрел то, се и выдал: «Я в окне проблем не вижу, все в полном порядке». Теща ни в какую:
    — Раз мне холодно, значит, есть щели, и их надо ремонтировать!
    — Разве что немного отрегулировать...
    — Сколько?
    — Только за вызов, я же ничего не делал.
    — Нет, вы же ремонтировали, вот вам тысяча (вызов — 500).
    — Я за не сделанную работу денег не беру.
    — То есть вы ничего не делали?
    — Ну, только отрегулировал.
    — Тогда берите.
    В общем, взял он эти лишние 500, потом достал силиконовую смазку и смазал резинки. Когда я его провожал, говорю:
    — Я же смазывал недавно.
    — Ну не могу я просто так деньги брать за не сделанную работу!
    Святой человек. © Zasebya / Pikabu

Мастера сделали новый высококлассный ремонт в подъезде

  • Холодильник перестал морозить. Мастера уходили в отказ: мол, такая модель не подлежит ремонту — у них эта «дырочка» очень маленькая, прочистить нельзя. Пока не нашелся человек, который сказал: «Чтобы я зря не ехал, выключите холодильник на трое суток. Оттает — включите. Если проблема останется, приеду». Сделали — проблема исчезла. От оплаты за дистанционный ремонт отказался. Мастер здорового человека. © Фима Собак / ADME
  • Вызвал тут мастера для замены испорченных досок ламината. Тот запросил 4000 за вызов. В итоге, поняв, что работы у него всего на полчаса, он еще час потратил на то, чтобы научить меня самому менять доски, чтобы я в следующий раз не тратил деньги на вызов специалистов. Завтра выхожу на свой первый заказ. Шучу, мне лень, но за подход — 5 баллов. © alexandrrayn
  • Приходил «чудо-мастер» по ремонту холодильников. Возился полтора часа, взял 12 000, а холодильник так и не работал. Пришлось нанимать другого — прежний заблокировал меня, когда я пожаловалась. Второму заплатила еще 5000. Он переделывал косяки первого целую неделю. © Солнце / ADME

«Рабочие разрушили нашу подъездную дорогу в 3 ночи, чтобы проложить оптоволоконные кабели»

  • Мне сантехник радиаторы задом наперед поставить хотел. Я ему говорю, мол, что он не с той стороны прикручивает, а он: «Я лучше знаю». Потом до него дошло, что неправильно, — стал все откручивать. © miss_anastaska
  • Уже второй раз за год сломалась стиральная машина. Вызвал того же мастера, что и в первый раз. Все починил, все хорошо, но на прощание я ему сказал: «Надеюсь, вас больше не увижу». Поржали. © ans.anv
  • Заскрипела сушильная машинка. И барабан еле крутится. Ищу мастера. Один: «Ой, не, братух, не могу». Второй: «Да вы на новую попадете, даже не полезу». Третий: «Да сам раскрути, она же простая. Глянь. Если что — звони. Пока на даче». Ну ладно. Вытащил сушилку, раскрутил — пыль вытащил, собрал — все равно скрипит. Нашел в нете видео. Там телефон автора. Списались, прислал ему видео. Сказал, куда заглянуть — не то.
    Пишет предыдущий мастер — спрашивает, мол, как успехи? Жалуюсь. Он подсказывает снять датчики. Автор того видео — то же самое. Заглядываю — а там камешек зажат между датчиком температуры и краем барабана. Вот и скрипел. Вытащил, собрал. Оба мастера поздравили, от денег отказались, попросили оставить отзывы. То есть два незнакомых мужика по телефону в воскресенье научили меня бесплатно ремонтировать технику. А обычно только за диагностику давят «от 5 тысяч с выездом». © AdDucoMorior / Pikabu

«Хороший способ начать утро»

  • Сломалась машинка, нашел дядьку с высоким рейтингом. Приехал, покрутил, сказал что ремонт обойдется дороже, чем машинка. И предложил помочь. Мол, он эту заберет, а со склада хорошую б/у привезет. Закрались у меня сомнения, я взял и отправил его восвояси, заплатив только за «диагностику». В этот же день в местной газете нашел объявление, позвонил. Приехал дедушка, посмотрел, сходил в соседний дом за каким-то куском трубы, все поменял за 15 минут — взял копейки. Прошло шесть лет, машинка работает как часы. Как определить стоимость работы заранее? Подозреваю, что никак. © doooo / Pikabu
  • У моего отчима был плазменный телевизор, еще на гарантии. Приезжали один раз, сделали кое-какие работы, но не починили. Вернулись через пару недель и заменили практически все внутри телевизора — все, кроме панели и корпуса. Он спросил, не дешевле ли было просто продать ему другой телевизор. Они ответили, что, вероятно, да, но им это не разрешается. © Scienlologist / Reddit
  • Потекла стиральная машинка. Меня дома не было, мама нашла в интернете мастера. Он приехал, починил машинку и попросил разрешения воспользоваться туалетом. А потом оказалось, что он там умудрился сломать кнопку слива. Повозился, сказал, что починил, и ушел. Я пришла с работы, зашла в туалет. Естественно, кнопка отвалилась. Звоню этому мастеру-фломастеру, мол, приезжай назад, ремонтируй нормально. Приехал. С комментарием, что это будет на моей совести. Причем тут моя совесть?! © Подслушано / Ideer

