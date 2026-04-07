15 согревающих историй о первых подработках, которые мы вспоминаем с теплой ностальгией

Про официантку, щедрые чаевые, куратора ,кафе и салфетку с номером. Какой трогательный и элегантный конец истории. А так то здесь по видимому описан способ стандартного , интеллигентного, делового и ни к чему не обязывающего " подката" с целью плотских утех и долгосрочного решения финансовых проблемм иногородних студенток. Ну что можно сказать по этому поводу? Наверное осудить? Или не осуждать? Хр-н его знает! Ах да! Вспомнилось ,как в 1999 году в одном небольшом Российском городе привелось поесть в гостиничном ресторане. Цены были ну просто убийственно низкие по отношению к тому, к чему уже привык за 9 лет проживания в очень дорогой загранице. Решил оставить приемлимые, на мой взгляд, чаевые. Ибо молодая официантка нормально выполнила свою работу и была корректно вежливой и ненавязчивой, а настроение у меня было хорошее. Чаевые составляли ,если не изменяет память, треть , половину или даже больше от стоимости мною сьеденного. Никогда не забуду её реакцию. Лицо сразу окаменело. Ледяным голосом она спросила -" это что? Зачем Вы мне столько оставляете? Чего Вы хотите?" Я сразу понял ,что совершил ошибку и бестактность. Улыбнулся, пробормотал что то вроде- " извините, ну просто Вы хорошо работаете, не более того". Уж и не помню чем всё закончилось- взяла она чаевые, или нет. Все таки 27 лет прошло. Как один день.