15 согревающих историй о первых подработках, которые мы вспоминаем с теплой ностальгией
Когда делаешь первые шаги во взрослую жизнь, даже самая простая подработка кажется испытанием на прочность. Неловкость, страх ошибиться, желание всё сделать идеально, в общем, неудивительно, что эмоции зашкаливают. Но проходит время, и те самые моменты, из-за которых когда-то было досадно, превращаются в забавные воспоминания, вызывающие в основном ностальгию. Именно такие истории мы и собрали в подборку ниже.
- Моя первая подработка была в 14 лет, я раздавала листовки в костюме ангела. В тридцатиградусную жару. Часто мне предлагали их все забрать, но я по часам работала, разумеется. В какой-то момент ко мне подошёл мужчина, задумчивый такой и выдал: «Вы привидение? Ах, ангел! Вы самый грустный ангел, которого я встречал». Я тогда от усталости никак не отреагировала, но в память впечаталось.
- Пару месяцев работала бариста и кассиром в пончиковой. Место было классное — работало круглосуточно, нам давали бесплатную еду и напитки. В редкие часы, когда не было ни души, мы развлекались как могли: придумывали странные пончики, смешивали необычные напитки по мотивам странных заказов клиентов. Мои смены часто начинались в 2–3 ночи, так что я каждый раз прямо там делала себе завтрак и кофе, а перед уходом брала с собой ещё что-нибудь — напиток или сэндвич. За эти несколько месяцев я, кажется, перепробовала у них почти всё меню.
- Я начала зарабатывать ещё в четвёртом классе. Тогда все сходили с ума по Winx, и я срисовывала фей с карточек, а потом продавала одноклассникам. Причём прямо-таки брала заказы: кому-то — другие крылья, кому-то — переделать ведьму в фею. К шестому классу тренды сменились — все подсели на дорамы. Я печатала в фотостудии фотографии к-поп айдолов из интернета и перепродавала их. Параллельно делала альбомы с наклейками и карточками — и они тоже отлично расходились. Такая вот бизнесвуман.
- Летом между 10 и 11 классами я нашла работу. Подъём в 4 утра, дорога через поля к станции — и к 7 я уже на складе в Москве. Набирала самые ходовые кассеты — шансон, попсу — и отправлялась бродить по городу, предлагая прохожим «духовную пищу» по доступным ценам. В день выходило примерно 400 рублей. Домой возвращалась ближе к полуночи.
- В 17 лет подрабатывала, продавая мороженое в одной известной сети кафе. Делала это ради простой цели: самой покупать одежду, которая нравится мне, а не родителям, и иметь деньги на встречи с друзьями. Работа оказалась не такой уж сладкой: руки постоянно в цыпках от холода, кожа на лице шелушится. Но зато — своя первая независимость и ощущение, что можешь позволить себе чуть больше.
- В юности работала в офисе в центре Москвы. Как-то утром шеф встретил меня сияющей улыбкой: «Машенька, спасибо за чудесную ночь!». Я сразу почувствовала подвох и робко спросила: «Я забыла закрыть окно, да?». Шеф молча кивнул. Оказалось, ветер от грозы раскачал жалюзи, сработал датчик движения, и ему пришлось через весь город ехать на вызов охраны.
- Самая первая моя подработка, сразу после школы, была в художественной мастерской. Ввиду моей юности и наивности, работы начальник поручал наравне со всеми, а платил, в лучшем случае, половину от обычной ставки, но я не решалась возмутиться. А тут еще был среди моих сотрудников дедуля лет за семьдесят, он мне характером очень напоминал Сквидварда из мультика про Спанч Боба. Бубнел, сидел с недовольным лицом, наотрез отказывался делать что-то, хоть немного выходящее за рамки должностной инструкции, раздражался на смех и сформировал у меня стойкое нежелание как-либо контактировать. Когда мне приходилось к нему обращаться, то я себя для этого минут десять внутренне настраивала. В общем, очень он мне был неприятен, непонятен и мрачен. Как-то в день восьмого марта он зашёл в мастерскую с букетом тюльпанов. Без обёрток, без завязок или украшений, просто букет некрупных розовых тюльпанов. «Наверное, у дедушки есть бабушка», с улыбкой подумалось мне. А дед подошёл к моему рабочему месту, буквально шлёпнул этим букетом о стол и, коротко бросив «тебе», сразу же отвернулся и пошаркал в свой угол. Это было моё первое осознание, что люди все очень разные, и эмоции проявляют тоже в разной степени.
- Мой первый рабочий опыт начался с разбитого экрана ноутбука — за лето нужно было самой заработать на новый, так что мотивация была железная. Устроилась техперсоналом в ванное отделение ближайшего санатория — взяли быстро, без всяких «мы вам перезвоним». Работа — сплошная беготня: весь день на ногах, включаешь воду, следишь за временем процедур, носишься между ваннами. Но мне было 20, энергии хватало с лихвой. Через два с половиной месяца я купила себе новенький Toshiba — на нём потом и диплом, и диссертацию написала.
- Свою первую работу я получила в 10 лет — в театре в центре города. Платили немного, но это всё равно можно было считать полноценной работой. На первое прослушивание я шла, почти не понимая, чего ожидать. Выучила один-единственный монолог из пьесы — и всё. Пока ждала своей очереди, сидела рядом с девочкой, у которой в руках были распечатки монолога для кастинг-директоров, диск для музыкального сопровождения (хотя в пьесе вообще не было песен), портфолио и резюме. А рядом я — с пустыми руками. В итоге я выступила с монологом, который сейчас сама бы назвала ужасным... и каким-то чудом получила приглашение на следующий этап.
- После 8 класса я подрабатывала официанткой на летней площадке кафе-мороженого при гостинице. Тогда были 80-е. Мороженое привозили с завода в алюминиевых гильзах — пломбир, крем-брюле. Подружкам, конечно, накладывала от души: полные креманки, щедро посыпанные шоколадом. Как-то начальник отправил меня в морозильник за пирожными. Захожу в длинный вагончик, внутри настоящий ледник. После уличной жары показалось просто раем. Увидела гору пирожных, не удержалась и попробовала пару. И только потом выяснилось, что это были заказы.
Никогда бы не позволила себе съесть чужое. Бывали дни, когда я голодала, за день съедала всего два кусочка хлеба, но мысли взять чужое даже не возникало.
- Устроилась официанткой в кафе, потому что стипендии не хватало даже на проезд. Учёба, подработка, вечные долги, мозги кипят. Работаю в смену, подхожу к столику, там мужчина, вежливый, тихий, заказал кофе и салат, сидел с ноутом. Ничего особенного. Потом уходит, я убираю со стола, а там 2000 рублей чаевых и салфетка с номером и подписью «Если нужна помощь, просто напиши». Думаю, блин, подкат какой-то? Вечером ловлю флешбеки и начинает казаться, что я знаю того мужчину. Захожу в группу, а это наш куратор. Я просто его видела только один раз при знакомстве с группой. Я села на кровать в общаге и минут десять просто смотрела в одну точку. Написала ему: «Спасибо за щедрые чаевые».
Про официантку, щедрые чаевые, куратора ,кафе и салфетку с номером. Какой трогательный и элегантный конец истории. А так то здесь по видимому описан способ стандартного , интеллигентного, делового и ни к чему не обязывающего " подката" с целью плотских утех и долгосрочного решения финансовых проблемм иногородних студенток. Ну что можно сказать по этому поводу? Наверное осудить? Или не осуждать? Хр-н его знает! Ах да! Вспомнилось ,как в 1999 году в одном небольшом Российском городе привелось поесть в гостиничном ресторане. Цены были ну просто убийственно низкие по отношению к тому, к чему уже привык за 9 лет проживания в очень дорогой загранице. Решил оставить приемлимые, на мой взгляд, чаевые. Ибо молодая официантка нормально выполнила свою работу и была корректно вежливой и ненавязчивой, а настроение у меня было хорошее. Чаевые составляли ,если не изменяет память, треть , половину или даже больше от стоимости мною сьеденного. Никогда не забуду её реакцию. Лицо сразу окаменело. Ледяным голосом она спросила -" это что? Зачем Вы мне столько оставляете? Чего Вы хотите?" Я сразу понял ,что совершил ошибку и бестактность. Улыбнулся, пробормотал что то вроде- " извините, ну просто Вы хорошо работаете, не более того". Уж и не помню чем всё закончилось- взяла она чаевые, или нет. Все таки 27 лет прошло. Как один день.
- Я промоутером подрабатывала — зазывала на акции и дегустации. Бывали классные совпадения: например, я предлагаю чай, рядом дегустация пельменей, и ещё промоутеры с икрой. Мы объединялись и нормально обедали совместными усилиями прямо во время работы. Втихаря, конечно же — когда народу рядом совсем не было.
- Сидим как-то на кухне с мамой и сестрой. Я им жалуюсь, что стипендия никакая, а хочется и в кафе, и в кино, и в клуб сходить, а папа денег не дает особо, и надо бы мне подработку искать. Только вот кто возьмет на работу второкурсницу, да еще и с очного отделения?! Тут моя сестра (10 лет) как выдаст: «Так ты делай прически за деньги. И время будет удобное, и прически у тебя хорошо выходят. Зря что ли ты постоянно меня заплетала...» Вот так, благодаря идеи сестры, я сейчас имею неплохую базу постоянных клиентов, стабильный доход и одну сладкоежку, которая не устает мне напоминать, кого надо не забывать почаще благодарить шоколадкой за смекалку.
- Первая работа была сладкой, в прямом смысле этого слова. На втором курсе училища наша мастер через знакомых организовала подработку на полтора месяца перед Новым Годом на чуть ли не старейшей кондитерской фабрике города. После учебы человек десять из нашей группы собирали сладкие новогодние подарки на конвейере. Было весело, плюс можно было без ограничения есть конфеты прямо на выходе с производственной линии, главное условие — чтобы конфеты не успели запаковать в фантики.
- Было это к концу четвертого класса. Выхожу из школы, и меня вдруг останавливает симпатичная женщина с блокнотом.
— Девочка, у тебя много дополнительных занятий?
— Не очень.
— А домашний телефон есть? — дело в 80-х было, если что.
— Есть... А что?
— Как думаешь, родители будут против, если ты иногда будешь приходить и работать в Доме Моделей?
Я растерялась: что это вообще такое и зачем. Женщина объяснила: там придумывают и шьют детскую одежду, а кому-то нужно её примерять. Иногда — показать модель на «малом совете» по вторникам, иногда — на «большом» раз в месяц по четвергам. Всё, конечно же, после школы. В итоге мне просто звонили, и я прибегала — на 15 минут, на полчаса, иногда на час, в зависимости от того, сколько моделей нужно примерить. А раз в месяц выдавали лист, где отмечались все мои визиты: каждый конструктор ставил свою отметку, и потом этот лист сдавался в бухгалтерию.
