16 уморительных историй из театра, когда происходящее в зале затмило сам спектакль

Помню, смотрела в Питере спектакль "Коварство и любовь" одного из московских театров, приехавшего на гастроли. Главная героиня, показывая горе и отчаянье, всегда поднимала руку и ею опиралась на декорации, произнося монолог. Забавно было наблюдать: стоит нормально, слушает партнёра, а как только наступает её очередь говорить, рука вверх и опирается на декларацию. В одной сцене декорация (стена в комнате) покачнулась, и нам стало гораздо интереснее следить за действием. Только что ставки на "упадёт-не упадёт" не делали. Нас можно было понять, мы были избалованы спектаклями БДТ, где режиссёром был Товстоногов. (Теперь вы знаете, какая я древняя). Вот на спектаклях в БДТ мы сидели, затаив дыхание.