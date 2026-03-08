Участвовала в ученическом обмене - весной приезжают баварцы, а осенью - мы к ним (города-побратимы, этот обмен скоро тридцатилетие отметит). Культурная программа очень насыщенная. Так что в Малом театре на балете я просто уснула.
16 уморительных историй из театра, когда происходящее в зале затмило сам спектакль
Что ли приобщиться к прекрасному: пойти в театр, надеть все лучшее сразу и с одухотворенным видом обсуждать игру актеров в антракте? Такое желание бывает, согласитесь, но иногда сама жизнь вносит в сценарий такие правки, что сдержаться от смеха бывает просто невозможно. Ведь один шепот соседа на ухо может превратить глубокую драму в комедию положений. Ох уж эти моменты, когда пафос разбивается о задор зрителей! Тут — 16 ситуаций, когда все действие случилось в зале. Вам программка нужна?
- Мы ходили на «Нотр Дам де Пари» в театр с друзьями. Там был момент, когда Фролло падает с колокольни собора. Постановщики показали это, просто сбросив плащ с высоты. И тут в этот драматичный момент друг мой как ляпнет: «Cмотрите, дементор!» У меня был лютый ржач, я еле досмотрела. © n_tonnks
- Муж — сам музыкант, затащил на симфонический концерт, Бетховен. Дирижер был ну сверхэкспрессивный, метался по своему помосту, мотал головой, размахивал руками, как крыльями, подпрыгивал, вращался чуть не на 360 градусов. И в самый драматический момент муж наклоняется к моему уху и громко шепчет: «А если бы на нем был килт?» Все, на этом для меня концерт закончился, на сцену без хохота я уже взглянуть не могла. А муж, зараза, еще и поглядывал на меня укоризненно. © katelinkova64
- Я на «Кармен» в Большом театре уснула после антракта (там такая милая нежная ария, как раз для сна) и захрапела! Вот это был позор, конечно. Дочь с размаху двинула локтем, в итоге сидела дальше и даже не моргала. © marinanichiporenko
- Старший сын с классом ходил на «Дон Кихот». Спросила, что ему больше всего понравилось. Ответ: «Помощник Донкого Хота». © ainursafaralieva
- Старший сын — артист балета. Как-то прислал фото после спектакля «Ромео и Джульетта». Показываю младшему (6-7 лет). Спрашивает: «Почему он странно одет?» (Лосины, панталоны, жабо и кружева — все, как должно быть). Я говорю: «Он же на работе». Так сын мне выдает: «Он что, в такой одежде на работу ходит?» © ainursafaralieva
- Однажды на первом свидании он пригласил меня в театр. Когда мы подошли к кассе, он сказал: 50/50 — каждый платит за себя. Я такая: «Да, конечно, без проблем». Подождала, пока он купит себе обычный билет, а потом взяла себе место в ложу. Потом сказала ему: «Увидимся после спектакля!» © students_kg01
- Ходили недавно слушать «Турандот» в Ганноверской опере. Ожидание: прекрасные костюмы в китайском стиле. Занавес поднимается, и реальность поражает. Я аж реакцию героя фильма «1+1» вспомнила, как он хохотал, когда «дерево» запело. Минут 10 потребовалось, чтобы, отбросив предрассудки, начать наслаждаться голосами оперных исполнителей. © whatmatterstoher
- Сестра захотела сходить в театр, где играет Юра Борисов. Нашла, что он находится в Рязани. Что ж, собрали компанию театралов, купили билеты, забронировали отель. Дня за 4 решила помониторить отзывы о спектакле и обалдела: выяснилось, что в Рязани вообще-то совсем другой, свой Юра Борисов. © ww.annet
- Третий или четвертый день знакомства, первое свидание, поход в театр. Снимаю пальто, а я без юбки. Блузку надела, а юбку второпях забыла. Мой молодой человек молча надевает на меня пальто и говорит: «Уходим». Поняла не сразу, на улице уже спросила в чем дело. Он очень стесняясь сказал, что у меня красивая фигура, но в таком виде все-таки в театр ходить не надо. © galakol4ina
- На «Травиате» оперная дива увлеклась своей завершающей арией и забыла, что надо идти к герою и делать последний вздох у него на руках. Осталось несколько мгновений музыки, а она еще вполне жива и далеко. Герой делает ей глаза: мол, быстро ко мне. Пропевая последние слова, она в два прыжка сиганула в руки герою и такая обмякла. Герой обреченно прижал ее к себе и замер, скорбя. Весь зал сидел, давясь от смеха. Конец «Травиаты» в тот день трагичным не был. © andeni_lv_art
- Нам с подругой было лет 13 и родители отправили нас в большой театр на «Иоланту». И вот мы смотрим и немножко скучаем (хотя история душераздирающая, конечно), а потом вспоминаем, что у нас с собой пакет карамели. Тихо шуршим фантиками. Рядом с нами сидела очень красивая пожилая женщина с халой на голове и в жакете Шанель (это я потом узнала). И она так посмотрела на нас, что моя любимая яблочная конфета встала у меня поперек горла. Женщина постучала меня по спине, дала салфетку и сказала: «Les enfants terribles». Дальше мы втроем сидели тихо и грустно. В антракте Ирка сказала: «Давай не пойдем, я ее боюсь». И мы не пошли. Но с тех пор я периодически пытаюсь учить французский и довольно безуспешно, надо заметить. Потому что это один из моих планов на старость — быть красивой и вредной старушкой. © nata.kostina_
- Мы ходили на «Сирано». Там актер периодически капуцинов называл капучинами, а подруга рядом шепотом пела: «Даже капучино пахнет, как мужчина». Ну а я, естественно, похрюкивала, держалась, чтобы не заржать на весь зал. © aisedora_dunduk
- Смотрим с дочкой «Баядерку» в Большом, предварительно набегавшись по гостеприимной столице, она умаялась. Второй акт, этот прекрасный и бесконечный выход теней по наклонной — словно вереница облачков, как мне видится. А дочку уж клонит мне на плечо, и дите 30-ти лет шепотом спрашивает: «Когда эти барашки уже все выйдут?» © dinafromtheblog
- Были с мужем на «Травиате» в Ереванском театре. Сцена, где Виолетта вот-вот отдаст Богу душу, дущераздирающая ария Альфредо, он сидит на ее кровати и ножками болтает. Обратила внимание мужа на это, сидели вдвоем и похрюкивали. © marianigmatkulova
- Помню пошли в театр с подругой. Он довольно камерный и там близкая посадка, и мало человек. Грустная сцена, накал страстей, актеры выкладываются на 110%. Ты прям в моменте и переживаешь с ними. Драматическая тишина перед финальной фразой и тут у мужчины спереди заурчал живот. Боже, мы в слезах давились от смеха. © _antares_aka_
- Разблокировали мне воспоминания. Мне 20-22 примерно. Мне нравился до жути один молодой человек, и вот, он меня приглашает на свиданье. В концертный зал на концерт органной музыки. Накануне был день рождения подруги. Утром я была не свежа, но к концерту как-то собрала волю в кулак и приехала. В общем, я уснула, видимо, потому что когда я проснулась, я поняла, что я лежу у него на плече и концерт закончился. Надо ли уточнять, что это свидание было последним. © helenka.20
Да уж, театр — это не только бархатные кресла, буфет и бинокли, но и живая энергия зала. Иногда один «дементор», упавший с колокольни, или вовремя заурчавший живот соседа запоминаются ярче, чем безупречное фуэте. Ведь именно в такие моменты высокое искусство становится капельку ближе к нам, простым смертным. А какой поход в театр стал для вас незабываемым?
По моему, большинство историй смешны и понятны только их героям
Но вот топом для меня стала история с покупкой билета в ложу. Браво девушке! Как говорится, аплодирую стоя)!
Помню, смотрела в Питере спектакль "Коварство и любовь" одного из московских театров, приехавшего на гастроли. Главная героиня, показывая горе и отчаянье, всегда поднимала руку и ею опиралась на декорации, произнося монолог. Забавно было наблюдать: стоит нормально, слушает партнёра, а как только наступает её очередь говорить, рука вверх и опирается на декларацию. В одной сцене декорация (стена в комнате) покачнулась, и нам стало гораздо интереснее следить за действием. Только что ставки на "упадёт-не упадёт" не делали. Нас можно было понять, мы были избалованы спектаклями БДТ, где режиссёром был Товстоногов. (Теперь вы знаете, какая я древняя). Вот на спектаклях в БДТ мы сидели, затаив дыхание.
Если тут есть какашки мамонта, возможно, кто-то помнит Радио Модерн. Там раньше Нагиев диджеем был, Сергей Рост и всякие другие. Так вот оказалось, что один из них был актером театра. Мы с подружкой поменялись на спектакль с ним 😁😁😁Прохихикали весь спектакль.