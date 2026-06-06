Кадр слева, кажется, не из мушкетеров, а из "Собаки на сене")
Даже перья от шляпы дивной Дианы виднеются 😊
Наши любимые киногерои оказались в популярных сериалах и добавили им нотку теплой ностальгии
Любимые фильмы для нас — словно ключик от детства. Видишь их, и снова возвращаешься в светлые времена, где всей семьей сидели перед телевизором и смотрели «Бриллиантовую руку», «Любовь и голуби» и «Приключения Шурика». Если бы наши родные киногерои вдруг появились в современных сериалах, то наверняка привнесли бы в них что-то свое, теплое и уютное: Наташа Ростова — свою нежность и живость в «Эмили в Париже», а Семен Семенович Горбунков — юмор и простоту в «Бриджертонов». Взгляните, как они оживают в других образах, и надеемся, что это вызовет у вас улыбку.
Наташа Ростова, «Война и мир» — в сериале «Эмили в Париже»
Людмила Савельева создала живой образ, который, кажется, неподвластен времени. Стоит только переодеть нашу Наташу Ростову, и она впишется в любой сюжет. Мы выбрали для нее яркий сериал, где у нее могла бы быть запоминающаяся романтическая линия.
Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию» — в сериале «Эмили в Париже»
Мы подумали, что еще один любимый зрителями обаятельный хитрец — Жорж Милославский в исполнении Леонида Куравлева — отлично вписался бы в атмосферу романтической комедии, так что тоже отправили его в Париж!
Д’Артаньян, «Д’Артаньян и три мушкетера» — в сериале «Сегун»
Кадр слева, кажется, не из мушкетеров, а из "Собаки на сене")
Если и переносить в какой-нибудь современный сериал Д’Артаньяна, сыгранного Михаилом Боярским, то «Сегун» тут подойдет лучше всего. Где еще, как не в костюмированной исторической драме, пригодятся его смелость, верность и энергия?
Георгий Иванович, «Москва слезам не верит» — в сериале «Острые козырьки»
Георгия Ивановича в исполнении Алексея Баталова мы не забыли до сих пор, а ведь фильму-то больше 40 лет! Мы отправили его в Бирмингем 1920-х годов: некоторые из его стильных нарядов в той эпохе оценили бы по достоинству, как и его упрямый нрав.
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби» — в сериале «Острые козырьки»
Думаем, что Раисе Захаровне тоже понравилась бы атмосфера тех лет, а благодаря силе своего характера она быстро стала бы заметной фигурой в жизни Бирмингема. А все эти платья, меха, драгоценности? Как раз для Раисы!
Джабраил, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — в сериале «Игра престолов»
Дядя Нины Джабраил в исполнении Фрунзика Мкртчяна — один из ярких примеров того, как персонажи второго плана легко выходят на первый. Джабраил хитер, но в то же время добродушен и обаятелен, так что уверены — он легко вписался бы в сложный мир «Игры престолов».
Софья Зотова, «Гардемарины, вперед!» — в сериале «Игра престолов»
Софья Зотова, роль которой сыграла Ольга Машная, точно сделала бы сериал «Игра престолов» светлее и добрее, ведь внутренней силы героине, при ее кажущейся наивности и хрупкости, не занимать!
Фимка, «Формула любви» — в сериале «Позолоченный век»
Александра Захарова создала мечтательный и легкий образ простой девушки, а мы решили сделать Фимку представительницей новой аристократии конца XIX века. Как вам такие перемены?
Лиза Муромская, «Барышня-крестьянка» — в сериале «Позолоченный век»
Елена Корикова исполнила роль Лизы, которая из барышни переодевалась в крестьянку, так что перевоплощаться ей не в новинку. Поэтому мы выбрали для нее образ юной аристократки, которая только начинает выходить в свет.
Людмила, «Москва слезам не верит» — в сериале «Великая»
Нашей любимой Людмиле всегда хотелось красивой жизни. Ну а что, вполне понятное желание? Так что давайте возьмем и перенесем ее из химчистки прямиком в красивое историческое кино, где и наряды ей под стать, и дел для ее энергичного характера невпроворот. Согласны?
Маргадон, «Формула любви» — в сериале «Великая»
«Уно, уно, уно, уно момэнто» и Маргадон в исполнении Семена Фарады оказывается в совсем другом месте и других обстоятельствах. Мы сделали его персонажем придворной истории, ведь мы-то знаем — этот нигде не пропадет!
Манька Облигация, «Место встречи изменить нельзя» — в сериале «Бриджертоны»
Уверены, что роскошная и кокетливая Манька, сыгранная Ларисой Удовиченко, в мире «Бриджертонов» чувствовала бы себя замечательно: там она могла бы быть хоть модисткой, хоть графиней, хоть оперной дивой.
Семен Семенович Горбунков, «Бриллиантовая рука» — в сериале «Бриджертоны»
А вот добродушному и честному Семену Горбункову в «Бриджертонах» могла бы достаться роль комичного джентльмена, который только притворяется серьезным, но вечно попадает в какие-нибудь курьезные истории.
Глеб Жеглов, «Место встречи изменить нельзя» — в сериале «Аббатство Даунтон»
Расследует внезапную смерть молодого иностранного дипломата, найденного в собственной нетронутой постели.
Среди роскошных интерьеров образ Глеба Жеглова наверняка заиграл бы совсем другими красками, но не утратил бы ни капельки харизмы — ни в роли дворецкого, ни в роли герцога. Что скажете?
Остап Бендер, «12 стульев» — в сериале «Аббатство Даунтон»
Остап, сыгранный Арчилом Гомиашвили, за словом в карман никогда не лез. Сменил бы костюм, представился сэром Бендером, а мы бы и не догадались, что он — вовсе не настоящий лорд.
Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука» — в сериале «Друзья»
У Светланы Светличной в «Бриллиантовой руке» было не так уж много экранного времени, но ее Анна Сергеевна помнится нам до сих пор. Так что мы за то, чтобы дать ей одну из главных ролей в «Друзьях», пусть блистает!
Олег Даль, «Не может быть!» — в сериале «Друзья»
Разве не подружился бы голубоглазый красавец Олег Даль с Фиби, Рейчел, Джоуи и Россом? И тогда, вполне возможно, Моника бы вышла замуж за Олега, а не за Чендлера. Вот это был бы поворот!
Гуттиэре, «Человек-амфибия» — в сериале «Дом дракона»
Сыграв в этом фильме, Анастасия Вертинская осталась в нашей памяти юной Гуттиэре, девушкой с глазами цвета моря. Мы решили, что роль дочери дома Таргариенов в приквеле «Игры престолов» ей очень подойдет.
Володя Шарапов, «Место встречи изменить нельзя» — в сериале «Кремниевая долина»
Принципиальный, мужественный и рассудительный Володя Шарапов, образ которого нам подарил Кладимир Конкин — просто находка для сериала про технологии и айтишников. Хорош, правда?
Лариса Огудалова, «Жестокий романс» — в сериале «Рим»
Лариса Гузеева могла бы с блеском исполнить роль какой-нибудь знатной римлянки в этой знаменитой исторической драме. Любовных линий там немало, но уверены, что линия нашей любимой бесприданницы была бы самой яркой.
Черепаха Тортилла, «Приключения Буратино» — в сериале «Аббатство Даунтон»
Мудрая Тортилла — как будто наша общая бабушка из детства. Думаем, что ее мудрый, человечный и светлый образ вполне подойдет для того, чтобы перенести его в исторический костюмированный сериал. Только там Рина Зеленая уже играла бы особу королевских кровей!
А вот и еще несколько статей с любопытными перевоплощениями персонажей нашего кино: