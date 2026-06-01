10 ляпов в любимых сказках из детства, которые мы обнаружили только взрослыми
Пересматривать любимые фильмы нашего детства — это всегда приятно, после них окутывает приятное чувство ностальгии. И самое чудесное, что даже в заученных наизусть сказках до сих пор можно найти что-то новое. Сегодня мы предлагаем вам интересную прогулку по страницам старого кино, чтобы с искренней улыбкой взглянуть на забавные детали, которые мы когда-то упустили.
«Королевство кривых зеркал»: косички девочек живут своей жизнью
В одной из сцен, когда девочки подходят к зеркалу, они видят себя старушенциями. При этом их косички в жизни смотрят наверх, а в отражении — вниз. Затем они зачем-то поправляют друг другу косички (которые и так находятся в загнутом положении), и только после этого отражение в зеркале меняется.
Но на волосах девочек все не заканчивается
Волшебное зеркало не только колдует с возрастом и прическами смотрящихся, но и самовольно меняет положение их рук у главнейшего церемониймейстера.
«Приключения Буратино»: ботинки вдруг «осовремениваются»
Странным образом в фильме меняется обувь главного героя. После того как Буратино с Пьеро приходят к Мальвине, деревянные башмаки деревянного мальчика вдруг превращаются в обычные ботинки.
«Приключения электроника»: с одеждой творится неразбериха
В гараже Сергей и Электроник, надев одинаковые свитера, смотрятся в разбитое зеркало. Свитер на каждом натянут полностью. Однако через несколько секунд, когда ребята отходят от зеркала, свитера на них оказываются наполовину закатанными.
Сверток с картинами то есть, то нет
В последней серии Электронику на крыше говорят позвонить в колокола. В этой сцене у него в руках картины. Когда он слезает с крыши по стенке к отверстию с колоколами, картин в руках уже нет. Но в следующей сцене, где он осматривает эти колокола, они снова появляются.
Родинка тоже куда-то путешествует
Периодически в фильме происходили странности с родинкой над губой у Сыроежкина — она то появлялась, то исчезала. Как гласит легенда, братьям-близнецам периодически приходилось подменять друг друга на съемочной площадке.
«Золушка»: встреча начинается в одном месте, но потом герои незаметно телепортируются
Скульптура та же, положение не то. На кадре сверху скульптура стоит у начала ступеней, а снизу - посередине. Я это еще в фильме замечала.
Король встречает Золушку, спускаясь по красной дорожке на парадной лестнице. Но после смены ракурса пара поднимается в зал уже по совершенно другой дорожке, а рядом с ними стоит совсем иная скульптура.
С лестницей происходит то же самое
Интересные метаморфозы происходят и с декорациями. Буквально за минуты прямо перед воротами появляются лестница и кусты, хотя до этого ступени смотрели в другую сторону, а зеленой изгороди не было и в помине.
«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»: у Маши то и дело меняется прическа
Идет урок французского. Маша сидит с двумя косичками и бантами. Во время объяснения Васечкина и Маши прическа девочки резко меняется — теперь у нее хвост и один бант. Но когда Петров и Васечкин ее провожают, прическа Маши вновь возвращается к исходной: две косички с двумя бантами.
«Каникулы Петрова и Васечкина»: у Пети и Даши происходят непонятные перемещения
Васечкин признается Дашеньке в том, что он не хулиган. В начале сцены они стоят у зеркала, держась за балетный станок. Васечкин проныривает под перилами, но в следующем кадре выныривает уже с обратной стороны, и они оба внезапно оказываются у окна.
Комментарии
эт жи волшебство кинематографа, в фильмах ходит себе девушка, потом раз и беременная, еще раз и уже детюшку качает! и ведь ни родов ни зачатия не показывают!!!