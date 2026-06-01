14 душевных историй о детстве, где главным развлечением были двор, велосипед и воображение
Истории
01.06.2026
Иногда думаешь: чем же занимались дети до смартфонов и гаджетов? Ответ простой: проводили теплые вечера у костра, бегали в догонялки, играли в резиночки... Всего не перечислишь. Вот несколько душевных и светлых историй о том, какими были детство и юность много лет назад.
- В детстве мы с другом нашли на заброшке старый заржавелый сейф. Пытались вскрыть его ломом, кирпичами, даже сбрасывали с забора — глухо. Позвали батю друга с болгаркой. Тот под наши замирающие вздохи перепилил петли, открыл дверцу и достал целую пачку ветхих бланков «Актов о списании». И больше ничего там не было. А мы-то с Витькой уже размечтались о миллионах!
ADME
- Давным-давно, когда мне было лет 10, мы с ребятишками бегали во дворе, играли. И вдруг нас всех приглашают на день рождения к девочке из соседнего подъезда. Вышла ее бабушка и позвала. Ах, какой это был день рождения! Мама с бабушкой нас накормили, уже не помню чем, но очень сытно. А на десерт — арбуз. Мы объедались от пуза. Я помню этот день рождения уже больше 50 лет. В этом году нам уже будет по 64. Подружка живет в Нидерландах, общаемся с ней. Недавно написала ей: «Люда, а помнишь тот твой день?» Помнит. И началось все с того, что просто купили огромный арбуз. И поняли, что самим его не съесть. Мама с бабушкой быстро-быстро что-то наготовили, накрыли стол и устроили вот такой незабываемый праздник.
Эн. / Dzen
- Когда перешла в новую школу, там все было строго, школьная форма одинаковая. Носить обязательно кроме субботы. Суббота — день свободной одежды. Ну я и надела костюм динозавра 11-летней сестры. Учащиеся заценили, смеялись, у учителей инфаркт. После вызвали к директору.
- Когда мне было лет 10, я решила попробовать свои силы в выпечке хлеба. Мамы в это время не было дома, поэтому я прочитала рецепт и стала все делать в точности по нему. Шесть стаканов муки, две чайные ложки соли. Одна упаковка дрожжей. А мы купили дрожжи в пакетах по полкило. Ну я взяла и высыпала весь пакет в миску и с удовольствием размешивала, когда мама вернулась домой.
- Мама купила мне на рынке улетные кислотные лосины, и я нарядилась в них на дискотеку, чувствуя себя королевой. Танцую в кругу, все на меня смотрят. Думала — завидуют. И тут ко мне подходит старшеклассник, накидывает на плечи свой пиджак и говорит: «Иди-ка домой переоденься». Оказалось, эти чудо-лосины лопнули по шву сзади от первого же приседания в танце, и я полчаса рассекала перед всеми с огромной дыркой! Побежала домой и на дискотеку в тот день уже не вернулась.
ADME
Это как же можно не почувствовать, что лопнули лосины? Да и к лосинам вопросы тоже остаются: из чего они сделаны, что лопнули по шву?
Ответить
- Мне было лет 12, и мне казалось стыдным перед друзьями, что папа ходит со мной на каток. Я строго запретила ему приходить! А сейчас вспоминаю, как однажды увидела: он украдкой идет за мной по другой стороне улицы, прячется за домами, чтобы я не заметила. И так тепло на сердце становится.
Ольга Д. / Dzen
- Когда была маленькая, мы с сестрой убирались у бабушки и выкинули все старые школьные тетрадки и дневники. Когда пришла бабуля, заявила нам, что она там деньги среди страниц прятала, заставила нас идти на помойку и все оттуда доставать. Мы вооружились перчатками. Пробраться к мусорному баку так и не удалось. Совесть мучила. Вернулись, а бабушка смеется — пошутила она.
- Помню, как в 7 лет осталась дома одна после школы. Захотела спать и подумала: если родители придут и будут стучать в дверь, то разбудят меня. Написала записку: «Не стучите в дверь. Я сплю. Ключи под ковриком». Положила ключи под половик перед дверью, засунула записку в дверь и захлопнула ее. Как же я потом удивлялась, что родители меня ругали.
- Недавно смотрели мой детский утренник на кассете. Все в костюмах мишек, Золушек. И я вся в черном. Дети читают стишки. Дошла очередь и до меня. Воспитательница объявила:
— К нам пожаловала Принцесса Ночь!
Такого негодования на детском лице я никогда не видела. Гордо и презрительно я произнесла:
— Королева.
Затем невозмутимо начала читать стишки. Сейчас бы мне такую уверенность в себе.
- Когда мне было лет шесть, я поехала на дачу со своей подругой. Мы часто играли на чердаке, что не стало исключением и на этот раз. Внезапно наш разговор перешел на тему поцелуев. Ни я, ни она целоваться не умели. На чердаке, кроме нас и старой мебели, никого не было. И... мы прилипли к старому лакированному комоду. Кстати, поцелуй с комодом был получше некоторых поцелуев с парнями.
- Мне 4 года. У двоюродных братьев была Sega, а у меня не было ни приставки, ни тем более компьютера. Естественно, играл я отвратительно, а поэтому братья не хотели связываться со мной. Когда я просил у брата дать мне поиграть, он играл сам, а конец провода второго джойстика подсовывал под приставку. И, когда он играл в футбол, я спрашивал, в каком цвете играю я, он всегда отвечал — в желтом. А в желтом был судья, которым я старательно «играл». Понял, что меня где-то обманывают, только через год.
- Помню, как в детстве я был дома один, и мама утром сказала мне пропылесосить. Я пылесосил и нечаянно засосал мамин носок. Чтобы скрыть улики, я засосал другой.
- Шел 1996 год, лето, дача. Меня, четырехлетнюю, обманули родители, рассказав, что на одном из деревьев растут конфеты и шоколадные батончики (они привязывали их на нитки, пока я спала). Все лето я без устали ухаживала за этим деревом, поливала, удобряла, каждый день перебирала землю от мусора и сорняков. А потом родителям надоело заниматься этим хулиганством, и правда выплыла наружу. Но я не в обиде, ведь в моем детстве было дерево, на котором растут конфеты!
- Помню момент из детства: бабушка жарила чебуреки, а рядом с газовой плитой на табуретке стояла электроплитка. Естественно, отключенная. Я же принимала активное участие в готовке. Поставила на электроплитку пластмассовую детскую посуду и положила в нее сырой чебурек. И каково же было мое удивление, когда я, вновь повернувшись к плитке, увидела готовый чебурек! Сейчас-то я понимаю — это был подлог! Но это было круто. Любите своих бабушек!
А вот еще несколько классных статей от нашей редакции:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 историй с праздничных гуляний, которые прочно вошли в семейный фольклор
Истории
29.04.2026
15+ живых зарисовок о супругах, которые каждый день дают друг другу повод улыбнуться
Истории
30.04.2026
18 ситуаций на работе, когда спасает только чувство юмора — 27.03.2026
Истории
27.03.2026
14 сотрудников сферы услуг рассказали о клиентах, от чьих запросов аж глаза округляются
Истории
29.05.2026
19 историй из кафе и ресторанов, где гости и персонал подарили друг другу впечатлений на год вперед
Истории
02.05.2026
15 живых историй от родителей подростков, чьи будни напоминают американские горки
Истории
28.05.2026
15 полных надежды историй о людях, которые прошли через темную полосу и увидели солнце
Добро
31.05.2026
20+ жизненных ситуаций из походов, которые обернулись для туристов морем ярких впечатлений
Истории
21.04.2026
15+ историй о школьных годах, чей уют сравним с запахом старых учебников и свежей выпечки
Семья
21.03.2026
18 случаев, когда люди поставили точку так мощно, что это стоит тысячи слов
Истории
02.04.2026
18 хозяев, которые пустили гостей на порог и уже через полчаса начали мечтать об их уходе — 23.03.2026
Истории
23.03.2026
15 живых свадебных историй, где яркие впечатления обеспечил не тамада, а гости
Истории
24.04.2026