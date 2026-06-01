Пишут, что полностью обработан пропитками и прочим, но будто бы все равно сомнительное решение вешать такое деревянное нечто с кучей мелких элементов в качестве вытяжки...
15 примеров того, как простая вещь с барахолки наполнила дом уютом и теплом
Порой, чтобы создать интерьер мечты, не нужно тратить много денег. Достаточно запастись терпением, внимательностью, умением торговаться и, конечно, временем... А потом отправиться на поиски классных вещей, которые можно найти абсолютно везде — от мусорок до распродаж. И быть готовым отвечать на вопросы гостей: «Какая классная штука! Где купили?» В статье также есть две бонусные истории о людях, которые углядели что-то классное, и теперь эти вещицы украшают их дома и квартиры.
Мужчина с женой нашли применение на кухне старому буфету
«Нашли с женой этот буфет, немного поколдовали и вуаля! Наша кухня теперь»
Девушка нашла на мусорке классную тумбочку и, хотя муж был против, притащила ее домой, превратив в нечто стильное
Этот человек потратил кучу времени на то, чтобы обставить свое жилище вещами из секонд-хендов
Жалко, что такая отделка потолка, как и «попкорн» удешевляет весь интерьер.
«Я 4 года обставлял квартиру вещами из секондов. Почти все на этом фото досталось
мне за копейки»
Мужчина с золотыми руками подарил никому не нужным стульям вторую жизнь
Автор рассказал, что 90% вещей на этом фото он принес с барахолок
Отдельные вещи вполне ничего. Комодик, например. Вроде, даже похож на деревянный. В общем, миссия недорого обставить съемную квартиру по крайней мере не провалена.
Девушка купила квартиру, но мебели у нее почти не было. Родители отдали ей старое кресло, а она преобразила его до неузнаваемости
Эта гостиная полностью собрана из б/у вещей
Девушка так любит сундуки, что превратила старый и никому не нужный экземпляр в стильное место для хранения домашнего текстиля
Она поставила газлифты! Теперь она моя героиня и я тоже хочу такой сундук!
Хозяева этого дома стараются обставить его бюджетно. Вот как выглядел комод, когда они его нашли, и как он смотрится в интерьере сейчас
В исходном посте много фоток из комиссионки, и я завидую)
Я бы тоже по такой походила
Этому человеку достался настоящий секретер мечты
Этот диван еле затащили в комнату, но выглядит он шикарно
Подушка совсем из другой оперы. А так яркий интерьер очень сложился: там еще и картина по цвету рифмуется
Мужчина почистил и облагородил старый комод, и теперь он занимает достойное место в его интерьере
Но он не вписался никуда. Он тут для фото стоит. Иначе как: расположен криво, перекрывает 2 прохода, блокирует доступ к цветку, который стоит на другом предмете мебели, на нем ничего не стоит.
Вот во что превращается старая мебель в заботливых руках
- Уверена, что предыдущий владелец локти кусает! © Sixofonemidwest / Reddit
Немного шкурки и масла действительно творят чудеса
На работе у этого человека кто-то выбросил полку, а теперь она служит ему верой и правдой
Бонус: истории о людях, которые притащили домой классные находки с барахолок и мусорок
- Хотела я новое зеркало домой. Обыскала все магазины и интернет — ничего не нравится. И вдруг иду мимо мусорки, а там стоит прямо то, что надо. Притащила домой, а оно оказалось слишком большим — некрасиво выступает за комод. Расстроилась, думаю, что делать. Потащила его обратно на мусорку, а там стоит точно такое же, только поменьше. Я офигела: поменяла — и все идеально подошло.
Моя знакомая дама в районе 70ти обожает тащить хлам, выброшенный хозяевами. Лет 5 назад припёрла креслице. В креслице оказалась туча клопов. Ох она и вопила. Денег кучу потратила чтоб насекомых вывести. Но так и не бросила дурную привычку рыскать по злачным местам в поисках чего нибудь.
- Муж всегда любил тратить деньги на какое-то барахло, но его недавняя покупка превзошла все мои ожидания... Раньше он мог пойти в секонд-хенд и купить себе что-нибудь из одежды, что потом годами лежало в шкафу. Или по выходным ходил с друзьями по барахолкам и тоже приносил какие-то бесполезные пылесборники, которые потом просто стояли по всей квартире. А недавно он взял и притащил домой какую-то «машину». Я спрашиваю его, мол, что это такое, а он отвечает: «Машина, которая делает сладкую вату!»
А вот еще одна классная статья от нашей редакции: 13 бабушкиных вещей, в которых столько тепла и воспоминаний, что выбросить рука не поднимается.
Комментарии
Только хотела поехидничать над машинкой для ваты... но вспомнила, что у нас дома стоят электронный микроскоп и портативный аппарат для ультразвукового исследования 🙄😶🌫️
Правда, оба на ходу)