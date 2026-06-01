15 примеров того, как простая вещь с барахолки наполнила дом уютом и теплом

Порой, чтобы создать интерьер мечты, не нужно тратить много денег. Достаточно запастись терпением, внимательностью, умением торговаться и, конечно, временем... А потом отправиться на поиски классных вещей, которые можно найти абсолютно везде — от мусорок до распродаж. И быть готовым отвечать на вопросы гостей: «Какая классная штука! Где купили?» В статье также есть две бонусные истории о людях, которые углядели что-то классное, и теперь эти вещицы украшают их дома и квартиры.

Мужчина с женой нашли применение на кухне старому буфету

© menasse / Pikabu Cookie только что Пишут, что полностью обработан пропитками и прочим, но будто бы все равно сомнительное решение вешать такое деревянное нечто с кучей мелких элементов в качестве вытяжки... Ответить

«Нашли с женой этот буфет, немного поколдовали и вуаля! Наша кухня теперь»

Девушка нашла на мусорке классную тумбочку и, хотя муж был против, притащила ее домой, превратив в нечто стильное

Этот человек потратил кучу времени на то, чтобы обставить свое жилище вещами из секонд-хендов

«Я 4 года обставлял квартиру вещами из секондов. Почти все на этом фото досталось

мне за копейки»

Мужчина с золотыми руками подарил никому не нужным стульям вторую жизнь

Автор рассказал, что 90% вещей на этом фото он принес с барахолок

Девушка купила квартиру, но мебели у нее почти не было. Родители отдали ей старое кресло, а она преобразила его до неузнаваемости

Эта гостиная полностью собрана из б/у вещей

Девушка так любит сундуки, что превратила старый и никому не нужный экземпляр в стильное место для хранения домашнего текстиля

Хозяева этого дома стараются обставить его бюджетно. Вот как выглядел комод, когда они его нашли, и как он смотрится в интерьере сейчас

Этому человеку достался настоящий секретер мечты

Этот диван еле затащили в комнату, но выглядит он шикарно

© Reddit Чадо Брюн только что Подушка совсем из другой оперы. А так яркий интерьер очень сложился: там еще и картина по цвету рифмуется Ответить

Мужчина почистил и облагородил старый комод, и теперь он занимает достойное место в его интерьере

© spitfireswereplanes / Reddit Чадо Брюн только что Но он не вписался никуда. Он тут для фото стоит. Иначе как: расположен криво, перекрывает 2 прохода, блокирует доступ к цветку, который стоит на другом предмете мебели, на нем ничего не стоит. Ответить

Вот во что превращается старая мебель в заботливых руках

Уверена, что предыдущий владелец локти кусает! © Sixofonemidwest / Reddit

Немного шкурки и масла действительно творят чудеса

На работе у этого человека кто-то выбросил полку, а теперь она служит ему верой и правдой

Бонус: истории о людях, которые притащили домой классные находки с барахолок и мусорок

Хотела я новое зеркало домой. Обыскала все магазины и интернет — ничего не нравится. И вдруг иду мимо мусорки, а там стоит прямо то, что надо. Притащила домой, а оно оказалось слишком большим — некрасиво выступает за комод. Расстроилась, думаю, что делать. Потащила его обратно на мусорку, а там стоит точно такое же, только поменьше. Я офигела: поменяла — и все идеально подошло. ADME Арти только что Моя знакомая дама в районе 70ти обожает тащить хлам, выброшенный хозяевами. Лет 5 назад припёрла креслице. В креслице оказалась туча клопов. Ох она и вопила. Денег кучу потратила чтоб насекомых вывести. Но так и не бросила дурную привычку рыскать по злачным местам в поисках чего нибудь. Ответить

Муж всегда любил тратить деньги на какое-то барахло, но его недавняя покупка превзошла все мои ожидания... Раньше он мог пойти в секонд-хенд и купить себе что-нибудь из одежды, что потом годами лежало в шкафу. Или по выходным ходил с друзьями по барахолкам и тоже приносил какие-то бесполезные пылесборники, которые потом просто стояли по всей квартире. А недавно он взял и притащил домой какую-то «машину». Я спрашиваю его, мол, что это такое, а он отвечает: «Машина, которая делает сладкую вату!» © Не все поймут / VK Бегемотик только что Последнему явно пора к психологу.... Ответить