Узнали помощницу? А в чем, интересно, заключается помощь одновременно и зрителям, и актерам, чтобы лицо стало настолько известным?
15 человек, которые приехали в аэропорт и вместе с посадочным талоном получили охапку впечатлений
Аэропорты — это совершенно особенные места, где время течет иначе, а градус эмоций всегда на пределе. Спешка, очереди на регистрацию, волнение перед полетом. Но среди этой привычной суеты порой разворачиваются такие душевные и забавные сценки, что просто невозможно не улыбнуться. Ведь путешествия состоят не только из перелетов, но и из внезапных сюрпризов, неловких ситуаций и маленьких радостей.
- Сижу в аэропорту, жду мужа. Парень напротив улыбается и строит мне глазки. Возвращается муж и строго говорит: «Это моя жена!» Парень смотрит на него и выдает: «Это вы?» Подходит его девушка, смотрит на меня: «Вы?» Сбежалось пол-аэропорта. Оказалось, парочка признала в муже актера (он в театре работает), а во мне — помощницу (я работаю там же, помогаю зрителям и актерам). Короче, мы всем раздали автографы, со всеми сфотографировались, а потом нас первыми в самолет посадили. Сотрудники авиакомпании тоже фанатами мужа оказались.
- Улетала в Египет. Вдруг объявляют: «Смирнова, подойдите к выходу 12». Я понимаю, что это мой рейс, а я нахожусь в конце терминала. Подлетаю к стойке, мокрая, красная: «Я Смирнова. Успела?» Девушка за стойкой улыбается и протягивает мне мой паспорт. Я забыла его и билет на кассе при покупке кофе, а бариста оказался невероятным добряком и принес его прямо к гейту.
«Прилетаем с кошкой в Стамбул. С ней посюсюкались, ласково подержали на досмотре, заглянули в документы, чтобы поскорее узнать имя. Я ей даже позавидовал»
- Летела из Армении. На досмотре всем велели снимать обувь и ремни. И какому-то почтенному дедушке велели. Потом развернулся спектакль, в котором каждое слово было понятно, хоть и говорили на армянском языке. Дед очень возмущался, что ему такое предлагают, стыдил молодежь, они извинялись, но настаивали. Потом деда все же убедили снять ремень. У него свалились брюки, и скандал возобновился с новой силой.
- Летели в середине нулевых с коллегой на форум, где должны были представить свои новые книги. В Амстердаме надо было делать пересадку, а наш рейс прилично так опоздал, и времени впритык. Так вот, спешим по движущейся дорожке буквально бегом, я — тетенька не спортивная, так что коллега почти волок меня вместе с чемоданом. Добежали, у обоих физиономии красные, пар из ушей. Спросили про цель поездки. Я пыхчу, говорить не в силах. Коллега со своим хорошим английским отвечает, мол, едем на такое-то мероприятие, добавляет: «Видите ли, мы поэты!» Расхохотались все. Еще бы! Большего несоответствия формы и содержания видеть мне и самой не приходилось.
- Аэропорт Стамбула. Девушка на паспортном контроле взяла мой паспорт, улыбнулась и сказала, что я очень красивая. Потом опустила глаза в паспорт, спросила, мол, сколько мне лет. Потом закричала своей коллеге: «Посмотри, посмотри! Ей 57 лет!» Конечно, посмотрела не только коллега. На меня посмотрели все — и сотрудники из других кабинок, и люди в очереди. Не только смотрели, но еще улыбались и делали комплименты. Вчера я получила свою минуту славы.
«Это зал ожидания деревянного аэропорта в поморской деревне Лопшеньга в Архангельской области на Белом море»
- В моем первом загранпаспорте такая фотка была, что мать родная не узнает. Впервые в своей жизни летела за границу. На паспортом контроле долго сверяли мою физиономию с фото и вынесли вердикт: «Это не ваш паспорт!» Я пыталась шутить, пока не поняла, что он это серьезно. Я осознала, что сейчас никуда не полечу, и весь мой сказочный отпуск накрывается медным тазом. В итоге он от меня отстал только после того, как я расписалась, как в паспорте.
- Аэропорт. Последний самолет. Терминал пуст, гейт уже закрыт. Сотрудники авиакомпании собирают бумажки, мы ждем отмашки, чтобы идти домой.
Вдалеке послышались голоса. Наконец, подошли двое вальяжных мужчин. Один в костюме, второй в джинсах. У обоих в руках ворох пакетов. Сотрудница гейта им говорит:
— Вы опоздали, самолет уже улетел! Мы несколько раз вас вызывали!
На что они, не моргнув глазом, ответили:
— Мы не слышали. Так пусть он за нами вернется!
- Как-то в нулевые летела с Кавказа в столицу. Наш самолет был совсем небольшим. Уже сижу на месте, и вижу, как в салон пытается войти мужчина с огромными рогами. Видимо, подарок от щедрых кавказцев вез. Было очень смешно наблюдать, как пассажир пытался и так, и сяк с рогами протиснуться. Но они были очень разветвленными и не запихивались. Кое-как ему все же удалось протащить их, и держать высоко поднятыми весь путь. Вот смеху-то было!
«Вчера возвращался из командировки на маленьком винтовом самолете и вспоминал, как работал на Ан-24. Очень скучаю по этому времени»
Я летала в детстве на таком самолёте. В качестве пассажира, конечно:) и тоже скучаю по этому времени.
- Чего только не увидишь, работая инспектором службы авиационной безопасности в аэропорту. Много у меня историй в копилочке набралось, но одна запомнилась надолго. Возвращалась с обеда на пост, услышала ругань на досмотре. Женщина везла в ручной клади дорогущий шампунь в литровой бутылке, заполненной наполовину. Естественно, ее не пропустили с таким объемом, вежливо перечислив все возможные варианты, куда эту бутыль можно деть, чтобы не утилизировать. А она такая: «Да вы знаете, сколько это стоит? Да я вас, да я вам!» Я пожалела женщину, отправив ее в ближайший магазин за мини-контейнерами.
Когда она переливала в несколько баночек свое парфюмированное добро, инспекторы собрались посмотреть на цирк. После чего пропустили. Тетенька поблагодарила меня за такую идею. Занавес.
- Первый раз в жизни меня объявили на весь аэропорт. Да еще попросили подойти не к моему гейту. Сердце ушло в пятки: наверное что-то не так с багажом. Нет, оказалось, я забыла в офисе такс-фри кардхолдер со всеми картами и правами. Работники аэропорта в Ереване вернули мне его у выхода посадку. Обожаю Армению!
«Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Закат. Облака»
- Уезжала от родителей в университет на учебу, везла саксофон в кофре. Мама втихаря засунула в раструб саксофона палку колбасы (ну, чтобы дитятко не голодало). На досмотре спросили, мол, что это у вас в саксофоне. Попросили открыть кофр. И вот я, находясь в полной уверенности, что там пусто, нахожу там колбасу. Но пропустили, колбасу не изъяли.
ехали в Харьков из Донецка с папой. бывший попросил перевезти 2 электрогитары. одна была в кофре, а другую папа завернул в плащ-палатку. едем через пункт досмотра, попросили открыть багажник и спросили, что везем. папа сказал, что гитары. больше не останавливали. мораль: некоторые несознательные работники верят на слово гражданам, проходящих досмотр.
- Мы как-то прилетели в аэропорт, который на границе между Францией и Швейцарией. Нам надо было во Францию. Пошли мы по указателям, пришлик дверям, а на них написано: «Добро пожаловать в Швейцарию!» Мы еще два раза пытались найти вход во Францию, но каждый раз оказывались в Швейцарии, пока один из работников аэропорта, наконец, лично не отвел нас во Францию. Надеюсь, они с тех пор повесили нормальные указатели.
- В 80-ых дело было. В нашем селе профком выдал путевки в Туркмению. Доярки, скотник, библиотекарша и бухгалтер с женой. Он — мозг, так что мы, запуганные селяне, от него не отходили. Но ждать посадку было долго, нам разрешили погулять. А из аэропорта тогда можно было туда-сюда гулять. Я и пошла в лесок, разложила на бревнышке еду, подкрепляюсь. До взлета 20 минут, подумала, что можно идти. Ну, типа как автобус, можно и к отправлению придти. Надо было видеть, с какими же перекошенными лицами меня встретили бухгалтер и кучка перепуганных селян!
«Японцы кладут на багажную ленту тарелищу с имитированными суши. Таким образом, понятно, что прошел целый круг»
- В аэропорту Будапешта отправили на ручной досмотр багажа, потому что в рюкзаке везла большую упаковку мокрых салфеток (ехала с ребенком). В глазах сотрудников было одновременно облегчение и недоумение, когда они увидели, что это всего лишь салфетки. Отпустили сразу. До сих пор не понимаю, что с ними не так. Интересно, на что похожа упаковка мокрых салфеток в системе безопасности аэропорта?
- В Брюсселе после сдачи багажа увидел, что имя в посадочном талоне не мое. Ничего не поняли. Тут слышим по громкой объявляют наши фамилии. Подошли к стойке регистрации, даем билеты. Работница рвет наши билеты и тут же спокойно дает новые со словами: «Бизнес-класс!» Мы в шоке. Это бы наш единственный бизнес со всеми плюшками!
Кажется, если бы стены аэропортов умели говорить, они бы рассказали нам еще тысячи подобных баек. Ведь иногда именно неожиданные встречи и курьезы делают любую поездку особенной и запоминающейся.
А с вами или вашими близкими происходили смешные или неловкие случаи в аэропортах? Какая поездка оставила у вас максимум впечатлений на годы вперед? Поделитесь своими историями в комментариях.